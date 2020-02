DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- TAKSİM MEYDANI\'NDA ATLI BİRLİKLERE YOĞUN İLGİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı\'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı\'nda göreve başlayan atlı polisler bugün de Taksim ve civarında görev almaya başladı. Taksim Meydanı\'nda kadın ve erkek atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Birliklerle fotoğraf çektiren vatandaşların atları da sevmelerine izin verildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Vatandaşların ilgisi

-Kalabalıktan detaylar

-Fotoğraf çektiren vatandaşları

-Birliklerden detaylar

25.11.2018 - 14.13 - Haber Kodu : 181125063

=================

(ÖZEL)

2- TARİHİ TOPHANE ÇEŞMESİ\'NİN TAŞ TEKNELERİ EVSİZLERİN YATAKLARI OLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beyoğlu, Tophane Parkı\'nda bulunan tarihi Tophane Çeşmesi\'nin yalak da denilen taş tekneleri soğuktan korunmak isteyen evsizlerin yatağı oldu.

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle parklar, tarihi yapıtlar ve terk edilmiş mahzenler dışarıda kalan evsizlerin uğrak yeri oluyor. Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kılıçali Paşa Camii\'nin hemen yanında bulunan tarihi Tophane Çeşmesi de sokakta kalanların tercih ettikleri yerler arasında. Çeşmenin çevresindeki taş teknelerin içinde yatan evsizler, üzerine serdikleri battaniye, halı ve naylonlarla soğuktan korunmaya çalışıyor.

\"ÖLMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI\"

İşe gitmek için parktan geçen Ramazan Çakmak sokakta yatan evsizler için belediyenin önlem alması gerektiğini belirterek \"Havalar soğuk aslında evi olanlar için bir nebze ısınma, barınma problemi ortadan kalkıyor ama evi olmayanlar ya da gidecek bir yeri olmayanlar için bir sorun bu. Bu soğukta dışarıda yatan insanlar var. Geçen sene hatırlarsanız burada donarak ölen bir insan olmuştu. O yüzde yine aynı olay olmaması için belediyenin önlemlerini alması gerekiyor. Sürekli dışarıda yatanlarla karşılaşıyorum. Bunların önemlerinin alınması lazım. Öldükten sonra insanlar bunlara üzülüyor ama ölmeden önce de önlem alınabilir diye düşünüyorum\" dedi

BU İNSANLARA YARDIM EDİLMELİ

Her gün sokakta yatan insanlarla karşılaştığını söyleyen Nihat Keskin ise \"Bu insanlara yardım edilmesi gerekiyor. Lütfen anlayış gösterin. Her gün buradalar bu insanlara yardım edin\" dedi.

Parktan geçen başka bir vatandaş ise \"Muhtemel ki dışarıda yatıyorlar. Üzülüyorum ama biraz da tercih meselesi\" diye konuştu.

TOPHANE ÇEŞMESİ\'NİN TARİHİ

Tophane Çeşmesi İstanbul\'un Tophane Meydanı\'nda yer alan Sultan I. Mahmut tarafından 1732 yılında yaptırılmış, bir meydan çeşmesidir. İstanbul\'un üçüncü büyük çeşmesi olan Tophane Çeşmesi şehirdeki en yüksek duvarlı çeşmedir. Tarih kitabesi şair Nafihi\'ye aittir. 1. Mahmud Han Çeşmesi adıyla da bilinir.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Tarihi Tophane Çeşmesi

-Çeşme teknelerinde yatanlar

-Teknelerde yatanların üzerlerindeki battaniye ve naylon

-Parkta kağıt toplama arabasının önünde yatan kişi

-Yoldan geçen turistler

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar

25.11.2018 - 15.00 - Haber Kodu : 181125066

================

(ÖZEL)

3- İSTANBUL\'UN GÖNÜLLÜ TRAFİKÇİLERİ

\"ONLAR OLMASA SÜREKLİ KAVGA ÇIKAR\"

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Fatih Mevlanakapı\'da trafik akışına yardımcı olmak için 25 yıldır gönüllü olarak çalışıyorlar.

Burası İstanbul\'un sur içine girişi sağlayan tarihi kapılarından biri olan Mevlanakapı. Yüzyıllar boyunca surlarla korunan İstanbul\'un en önemli giriş kapılarından biri olarak hizmet veren Mevlanakapı günümüzde artık araçların mahalleye giriş çıkışları için kullanılıyor. Ancak kapıdan yalnızca bir araç geçebildiği halde çift yönlü olarak kullanılıyor. Sur duvarları da görüş açısını kapattığı için karşılıklı gelen araç sürücüleri birbirlerini göremiyorlar. İşte tam bu noktada devreye gönüllü trafik gönüllüleri giriyor, araç ve yaya trafiğini koordineli bir şekilde yönlendiriyorlar.

İNSANLAR YİRMİ BEŞ YILDIR BENİ TANIDIKLARI İÇİN GÜVENİYORLAR

Doğuştan iki eli ve bir ayağı engelli olan Mustafa Teymur ve arkadaşları bu işi gönüllü olarak üstlenmişler. Buradaki insanların kendisini yirmi beş yıldan beri tanıdığını dolayısıyla kendisine güvendiklerini dile getiren Teymur, \" Ben yirmi beş seneden beri buradayım. Kendi isteğimle bu millete, vatana hizmet ediyorum. Vatandaşa, yayalara öncelikle yol veriyorum, yaşlı insanlara yol veriyorum. Burada insanlar yirmi beş senedir beni biliyorlar, tanıyorlar. Bazı insanlar geçiyor \'Allah senden razı olsun\' diyorlar. Bu bana yetiyor. Benim işim bu ben bu işi severek yapıyorum, bir de Allah rızası için yapıyorum\" şeklinde konuştu.

ONLAR OLMASA BURADA SÜREKLİ KAVGA ÇIKAR

Mahalle sakinleri ve her gün bu kapıyı kullanarak işlerine gidip gelmek zorunda olan sürücüler de durumdan gayet memnun. Herkesin ortak düşüncesi, burada trafiği yönlendiren birileri olmazsa trafiğin sıkışacağı ve bundan dolayı sürekli kavga yaşanacağı yönünde.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Bulut, \"1980\'den beri burada oturuyorum. Onlar burada yol gösteriyorlar, onlar olmasa burada her gün kavga çıkar, her dakika başı. O ona yol vermez bu buna yol vermez kilitlenir burası\" diye konuştu.

DEVLETİN BUNLARA YARDIMCI OLMASI LAZIM

Bu yolu her gün kullandığını söyleyen bir sürücü, \"Bence belediyenin bunu kadrolu yapması lazım, yolu açıyorlar\" dedi.

Yolu günde iki- üç defa kullandığını söyleyen Şirin Başaran ise \"Hepimiz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara, çok iyi yapıyorlar onlar olmasa zaten burası çok sıkışacak, olduğu halde sıkışıyor ama çok iyi yani. Günde iki üç kere burayı kullanıyorum. Devletin de bunlara yardımcı olması gerekiyor bu yüzden\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

-------------

-Mevlanakapı araç trafiği

-Gönüllü trafikçinin trafiği yönlendirmesi

-Mustafa Temur ile röportaj

-Sürücülerle röportajlar

-Mahalleli vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

25.11.2018 - 13.35- Haber Kodu : 181125057

================

(ÖZEL)

4-VİNÇ ÜZERİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA

Üsküdar\'da bir okulun şantiyesinde bulunan bir vince çıkan kişi intihar girişiminde bulundu.Parasını alamadığı için intihar girişiminde bulunan işçi bir saat süren ikna çalımaları sonucu indirildi.

Olay, Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Haydarpaşa Teknik Okulları\'nın içerisinde bulunan şantiyede meydana geldi. İddialara göre yapılan okul inşaatında demir ustası olarak çalışan Yakup Akça, 2 ay boyunca maaşını alamadı. Dün firma yetkilileri ile son olarak görüşen Akça maaşını alamayacağını duyunca vincin tepesine çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Akça\'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Yakup Akça\'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis yaklaşık 60 metre vincin tepesinde bekleyen Akça\'yı ikna etmek için telefonla konuştu. İtfaiye ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucunda Akça, vinçten inmeye ikna edildi. Vinçten indirilen Akça sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vinç\'in üzerindeki vatandaşın görüntüsü

-İzleyen kalabalığın görüntüsü

-Genel ve Detay görüntüler



25.11.2018 - 14.05 - Haber Kodu : 181125061

=================

5- AK PARTİLİ KADINLAR KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin önünden Saraçhane Parkına kadar bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş için belediyenin önünde toplananlar, ellerinde, \"Kadın güçlenirse toplum güçlenir\", \"Kadın Allah\'ın emanetidir\" yazan dövizler taşıdılar. Turuncu renkli balonların da taşındığı yürüyüşte, İngilizce dövizlerin de taşındığı görüldü.

Yürüyüşe gelenler, kadına şiddetin önlenmesini temsilen bir leğeninin içinde bulunan turuncu boyaya avuç içlerini batırarak beyaz renkli kartonu avuçları ile boyadılar. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, bu kartona \"Kadına şiddet insanlığa ihanettir. R.T.E.\" sözünü yazarak altına imzasını attı. Grup, daha sonra belediyenin önünden başlattıkları yürüyüşü, belediye binasının karşısında bulunan Saraçhane Parkı\'nda sonlandırdılar. Grup burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü okudu.

\'DÜNYADAKİ BÜTÜN ŞİDDET OLAYLARININ KARŞISINDAYIZ\'

Sözlerine, \"Biz bugün kadına yönelik şiddeti azaltılması, önüne geçilmesi anlamında farkındalık oluşturulması için her yıl yaptığımız gibi yine yürüyüşümüzü yaptık\" cümlesi ile başlayan Döğücü, \"Biz sadece kadına değil, dünyadaki bütün şiddet olaylarının karşısındayız. Biz kadınla şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Çünkü çocuklarımızın zihin altlarına yerleşiyor bu kelimeler. Biz kadın dendiğinde merhametin, şefkatin, analığın ve dünyanın yarısı olmanın vurgulanmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın kadının değerini bilerek yetişmesini istiyoruz\" dedi.

Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyleyen Döğücü, \"Aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olarak devam ediyor. AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi.

Türkiye\'nin kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemeler yaptığını, İş Yasası\'ndan Ceza Yasası\'na kadar kadını örseleyen bir çok unsuru mevzuattan çıkardığını söyleyen Döğücü, \"AK Parti kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız \'kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir\' anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalması için hep birlikte göstermemiz, bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır. AK Kadınlar olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde, kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Belediyenin önünde toplanmalar

-Yürüyüşe gelenlerin fotoğraf çektirmeleri

-Ellerinde turuncu balonlar ve dövizler taşıyanların görüntüleri

-Ellerini turuncu boyaya batırıp beyaz kartonu boyayanların görüntüleri

-Şeyma Döğücü\'nün beyaz kartona yazı yazması

-Yürüyüşten genel görüntü

-Basın açıklamasının yapılması

25.11.2018 - 13.33 - Haber Kodu : 181125055

==================

6- OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da otomobillerin uzaktan kumanda kilitlenmelerini engelleyen bir cihaz kullanarak araçlardan hırsızlık yapan 1 şüpheli polis tarafından yakalandı. Daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheli Erkan E.\'nin aynı yöntemi kullanarak girdiği bir otomobilden, bir polise ait beylik tabancayı da çaldığı öğrenildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar ve Beşiktaş\'ta biri polis memuru iki mağdurun otomobillerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kameraları incelediğinde şüphelinin otomobillerini park eden mağdurların araçlarını kilitlemelerini, uzaktan kumanda cihazı ile engellediği belirlendi. Elindeki sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelleyen şüphelinin, araç sahibinin ayrılmasının ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelinin bir olayda polis memuru Osman K.\'nın torpido gözünde bulunan beylik tabancasını çaldığı belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda polis olayı gerçekleştiren şüpheli Erkan E. Sarıyer\'de gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Erkan E. , polis memurunun otomobilinden çaldığı silahı Tolga A. adlı kişiye sattığını söyledi. Erkan E.\'nin daha önceden 2 kez otodan hırsızlık, 1 adet işyeri hırsızlığı, 2 kez açıktan hırsızlık ve 3 kez de kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Erkan E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis çalıntı tabancayı alan Tolga A.\'yı yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

----------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

25.11.2018 - 12.49 - Haber Kodu : 181125048

===================

7- YEŞİLAY\'DAN DİKKAT ÇEKEN FARKINDALIK: \"ŞİŞENİN DİBİ SERGİSİ\"

Haber- Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Türkiye Yeşilay Cemiyeti \"Alkol Farkındalık Haftası\" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi\'nde \"Şişenin Dibi\" sergisini açtı. Duvara gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen alkolün yol açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. Şişelerin dibine bakan vatandaşlar serginin anlamlı olduğunu söyledi.

Bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar sürdüren Yeşilay, 20-26 Kasım tarihlerinde dünya genelinde kutlanan \"Alkol Farkındalık Haftası\" kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Alkolün insanlarda yarattığı tahribata dikkat çekmek isteyen Yeşilay bu doğrultuda Karaköy Vapur İskelesi girişinde duvara gömülü alkol şişelerinin içinde alkolün yarattığı tahribatı gösteren görsellerin olduğu sergi açtı.

Şehir Hatları\'nın en yoğun vapur iskelelerinden biri olan Karaköy Vapur İskelesi\'nden geçen vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda İstanbullu durup şişelerin içerisindeki görsellere bakarak alkolün zararlarını gözlemledi. Bazı vatandaşların da çocuklarını kucaklayarak alkol şişelerinin içerisini gösterdiği görüldü. Sergi yarın akşama kadar açık olacak.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şişelerin içerisine bakan vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntü

25.11.2018 - 14.07 - Haber Kodu : 181125062

===================

8- BU AYAKKABILAR ERKEK ŞİDDETİ KURBANI 307 KADINI SİMGELİYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Dünyada da çeşitli etkinliklerin yapıldığı \"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü\' nedeniyle Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı\'nda farklı bir etkinlik düzenlendi. Kadınlara yönelik şiddeti simgelemesi amacıyla son 5 yılda erkekler tarafından öldürülen 307 kadının adı, onları simgeleyen 307 çift kadın ayakkabısı ile birlikte masaların üzerine serilen siyah örtülerin üzerine bırakıldı. Meydandan geçenler kadın isimlerinin yazılı olduğu ayakkabıları merak etti. Kendilerine ayakkabıların öldürülen kadınları simgelediği söylendi. Bir kadın, kadınlara yönelik şiddetin ancak eğitim ile durdurulabileceğini, annelerin erkek çocuklarına kız çocuklardan farklı davranmamaları gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Meydanda masaların üzerindeki kadın ayakkabıları

-Ayakkabılar ile ilgili meydandakilerin değerlendirme ve kadına şiddete ilişkin görüşleri

-Genel ve detay görüntüler

25.11.2018 - 15.50 - Haber Kodu : 181125075

============================

9- ANADOLU YAKASININ EN BÜYÜK KİTAP FUARI AÇILDI.

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Çekmeköy\'de 150 yayınevinin katıldığı Kitap Fuarı\'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda 75 yazar imza günleri yaparak okuyucularla buluşacak. \'Önce Oku\' sloganı ile açılan kitap fuarının açılışına Gazeteci - Yazar Nedim Şener de katıldı. Kitap fuarında gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken 70 yaşında bir vatandaşın gençlerin mutlaka kitap sevgisinin aşılanması için biz büyüklere de büyük görevler düşmekte olduğunu belirtti.

Gazeteci-Yazar Nedim Şener, \"Benim için hayatımda bir ilk, Çekmeköy için de bir ilk. İlk kez kapsamlı büyük bir kitap fuarı düzenliyor. Ben, imza günü için buraya gelmiştim ama açılışı benim ile yapmayı teklif ettiler\" dedi.

Kitap Fuarı, 2 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kitap fuarının açılışından görüntü

-Açılışa katılanların gorüntüsü

-Stantlardan görüntüler

-Detaylar

25.11.2018 - 13.21 - Haber Kodu : 181125054