DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 

1- BAKAN SOYLU: OTOYOLLARDA HIZ SINIRINI 5 KİLOMETRE DAHA ARTTIRABİLİRİZ

Merve DUNDAR-Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA) DÜNYA Trafik Mağdurlarını anma günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik cezalarının ve tedbirlerinin arttırılmasına yönelik yapılan eleştirilere karşı \"Bu işi çözmek için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa biz buna hazırız\" dedi. Soylu ayrıca, otoyollardaki hız sınırlamasıyla ilgili düzenleme yapılabileceğinin de sinyalini vererek, \"Otoyollarda 120 kilometre olan hız sınırına belki 5 kilometre daha ekleyerek 125\'e çıkarabiliriz. 125 artı yüzde 10 ile birlikte bu sınırı 137.5\'a taşıyabiliriz\" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı\'nda düzenlenen etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Pavel Ursu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sanatçı Orhan Gencebay, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, trafik mağdurları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Soylu sözlerine organ bağışı beklerken hayatını kaybeden 20 yaşındaki Gizem Kılıç\'ın hikayesi ile başladı. Kılıç\'ın 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrasında ince bağırsak nakli beklediğini ancak gerekli bağış bulunamadığı için hayatını kaybettiğini anlatan Soylu, \"Mesele aslında bir trafik kazasıydı. Vefatı belki de trafik kazası istatistiklerine girecek girmeyecek. Belki o kazayı o zaman ana haberlerde duymuş olabiliriz. Belki yaralı kurtulduğunu duyunca şükür olsun demişizdir. Belki haber bile olmamıştır. Ama kaza sonlanmamış ve devam etmiş. Aslında hiçbir kaza enkazı kaldırılsa dahi hayatını kaybedenler defnedilse, yararılar hastaneye kaldırılsa dahi bitmez. Dramları ile travmaları ile bizi kemirmeye devam eder\" diye konuştu.

\"KURALLAR KOYARIZ ANCAK ARACINIZDAKİ FRENE VEYA GAZA MÜDAHALE EDEMEYİZ\"

Bakanlık olarak terörle, uyuşturucu tacirleriyle, asayiş olaylarıyla, trafikle ayrı ayrı mücadele ettiklerini söyleyen Soylu, \"Trafik konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Diğer mücadelelerde suçluyu buluyoruz. Ama trafik farklı. Bizim gibi olan vatandaşları tedbirli olmaları için uyarıyoruz. Biz kuralları koyarız, cezalar veririz ama arabanın içindeki frene veya gaza basamayız veya araçlardaki cep telefonlarını toplayamayız. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Yol kontrolü denetimler cezalar, kanunlar, trafik alt yapısı hepsi bizim sorumluluğumuz. Görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz\" ifadelerinde bulundu.

\"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANAN, UYUŞTURU KULLANAN TAKSİ ŞÖFORLERİ VAR\"

10 ilde yaptıkları taksi denetimlerinde uyuşturucu kullanan, alkollü olarak araç kullanırken yakalanan şoförler olduğuna dikkat çeken Soylu, \"400\'ün üzerinde emniyet kemeri kullanmayan var. Araçta sigara içen, yüksek sesle müzik dinleyenler var\" dedi.

Sadece terörün değil trafik terörünün de fitnecileri olduğunu ifade eden Soylu, \"Son günlerde bir WhatsApp masajı dolaşıyor deniyor ki \'Hükümet sürekli ceza kesiyor yıl sonuna kadar bunu kesecekler, yıl sonunda seçim var diye cezaları yazmayacaklar\'. Seçim her zaman var. Ama insan canını trafikte tedbirli olarak uygulamak her zaman yok. Allah bunun hesabını bize sorar\" dedi.

Bu yılın ilk 10 ayında ölümlü trafik kaza oranlarının yüzde 5.5\'e düştüğünü dile getiren Soylu, \"Bu işi rutin davranışla çözemeyiz. Eğer bir bakan bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gününü bu meselelerin çözümüne adamıyorsa, bu iş çözülmez. Birinci günü terörlü mücadele eden arkadaşların yanında olacağız, diğer günler bazen bir helikopterde, bazen bir trafik polisi aracında olacağız. Eğer uyarmazsak nasıl olsa yılda 7 bin 500 kişi ölüyor anlayışı içinde olursak, bize emanet edilen bir şeye doğru davranmamış oluruz\" dedi.

\"YILDA 7 BİN 500 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİR KONUYA SADECE CEZA MAKBUZLARI ÜZERİNDEN BAKAMAYIZ\"

Trafik cezalarının arttırılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Soylu, şöyle konuştu: \"Bu cezalar hata yapana veriliyor. Emniyet kemeri takılmıyorsa o zaman denetlemeyelim. Bir iddiayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bayramda Türkiye\'nin her tarafını dolaştık. Yollarda her tarafta trafik polisleri vardı. Zaman zaman trafik ekiplerimizin başına gelir. Sürücüyü çevirirler yaptığı hatayı izah için. Sürücü \'Yaz cezamı gideyim\' der. Hatalı olduğunu kabul etmez. Hatalı olduğunu bilse bile bunu duymayı gururuna yediremez. Bizim amacımız sadece makbuz doldurup tahsilatı yapma değil, o kişiye \'ben yanlış yaptım\' duygusunu verebilmektir. Buna korkutmak deniyorsa öyle olsun. Tepki mi alırız ona da razıyız. Bu işi çözmek için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa biz buna hazırız. Terörle mücadele ediyoruz. Bugün Kato\'da Gabar\'da Pülümür\'de neler olduğunu biliyorum. Ama terörle mücadelede verdiğimiz şehidimizin gazimizin onlarca katını bir yılda burada veriyoruz. Yılda 7 bin 500 kişinin öldüğü 303 bin kişinin yaralandığı bir konuya sadece ceza makbuzları üzerinden bakamayız.\"

Otoyolda kazaların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara da değinen Soylu, 81 ilde bin 892 kaza kara noktası tespit edildiğini ve buralarda alınan tedbirler sayesinde can kayıplarının yüzde 55 azaldığını kaydetti. Başlattıkları maket trafik polisi uygulamasından söz eden Soylu Türkiye\'nin çeşitli yerlerine 582 maket trafik polisi koyduklarını ve bunlar sayesinde kaza oranlarında yüzde 17.5 oranında azalma olduğunu belirtti.

\"HIZ SINIRINI BELKİ 5 KİLOMETRE DAHA ARTIRABİLİRİZ\"

Otoyollarda hız sınırını artırabileceklerinin sinyallerini de veren Soylu, \" Bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyollarda maksimim hız 132 kilometre. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki kilometreyi bir 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Yani 125 kilometre. 125 artı yüzde 10 ile 137.5 kilometre bandına taşımaya çalışacağız\" dedi.

Trafikte şikayet edilen konulardan biri olan çakarlı arabalarla ilgili de açıklamada bulunan Soylu, \"Türkiye genelinde 24 bin çakarlı araç vardı. Bunların sayısını Türkiye genelinde 4 bin 500\'e düşürdük. İlk zamanlar büyük tepkiler aldık ama yavaş yavaş alıştık\" dedi.

İSTANBUL\'DA SON 5 YILDA ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 40 AZALDI

Ölüm sebepleri sıralamasında trafik kazalarının 9\'uncu sırada yer aldığı söyleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da , \"İstanbul\'da son 5 yılda araç sayısı 3 milyon 285\'den 4 milyon 300\'e çıkmış. Ama ölümlü kaza sayısı 218 iken bu yıl 131\'e düşmüş, yani yüzde 40 azalmış. Hayatını kaybedenlerin sayısı 242\'den 154\'e düşmüş. Yaralanmalı kazalar ise 15 bin 102\'den 14 bin 438\'e inmiş. Yaralı sayısı ise 22 bin 572\'den 20 bin 801\'e inmiş. Ehliyet alan kişi sayısı ise 6 milyon olmuş durumda\" dedi.

2017\'DE 7 BİN 500 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Her yıl 1 milyondan fazla insanın trafik kazalarında hayatın kaybettiğini söyleyen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise \"2017 verilerine göre Türkiye\'de trafik kazalarında 7 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 303 bin kişi yaralandı. Trafik cezaları ve denetimlerinin yüzde yüz eksiksiz uygulanması halinde bile en fazla yüzde 25\'lik kısmı çözeriz. Esas olan toplum bilincini oluşturmak. Trafik bilinci ve kültürü doğumdan ölüme kadar yürütülmeli\" diye konuştu.

Kendi ailesinin de trafik kazalarında kayıplar verdiğini söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, \"Trafik kazaları da bence bir terör. Hatta ben buna \'tırör\' diyorum. Hız yapanlara, alkolü araç kullananlara, emniyet kemeri takmayanlara karşı yaptırımlar arttırılmalı. Bugün yapılan araştırmalara bakıldığında Ankara\'da 380 araç sürücüsünden 34\'ünün, İstanbul\'da ise 365 araç sürücüsünden 160\'ının uyuşturucu etkisinde olduğu görüldü. Bunlardan bir kısmı da servis, taksi veya otobüs şoförü\" dedi.

2- NAİM SÜLEYMANOĞLU VEFATININ BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Halil Mutlu: \"Naim Süleymanoğlu\'nu izleyerek halteri sevmeye başladık\"

Tamer Taşpınar: \"Bireysel sporlarda kitleleri peşinizden koşturmak zordur, Naim bunu başardı\"

Muharrem Süleymanoğlu: \"Ne kadar çok sevildiğini bir kez daha gördük\"

Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA)

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu efsane sporcu merhum Naim Süleymanoğlu, vefatının 1\'inci yılında kabri başında anıldı.

Edirnekapı Mezarlığı\'ndaki anma törenine Türkiye Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski halterci Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu\'nun annesi Hatice Süleymanoğlu, kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve çok sayıda sevenleri katıldı.

HALİL MUTLU: \"NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NU İZLEYEREK HALTERİ SEVMEYE BAŞLADIK\"

Anma töreninde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Halil Mutlu, \"Sanki bir hafta önce buradaymışız gibi özlüyoruz kendisini. Uğurlarken özledik, bugün de yine özledik, her zaman da özleyeceğiz. Her zaman tekrarladığımız gibi bizim ufkumuzu açan, bizim önümüzü açan değerli bir ağabeyimizdi. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. İnşallah bundan sonrası için bizler de Naim ağabeyin hizmet ettiği yolda Türk sporuna hizmet etmek için gayret edeceğiz\" dedi.

Mutlu, konuşmasını şöyle tamamladı; Tabii ki genç arkadaşlarımızın burada Naim Süleymanoğlu\'nun adını yaşatmaları beni duygulandırıyor. Yani biz de onların yaşındaydık. Biz onların yaşındayken Naim ağabeyi gördük. Onun sayesinde halteri sevmeye başladık. Onların duygularını da anlıyorum. Keşke böyle olmasaydı, keşke aramızda olsaydı. Ama dediğim gibi bizim için her zaman yanımızda. Biz de elimizden geldiğince onu yaşatmaya çalışacağız, Allah uzun ömür verdiği sürece...\"

TAMER TAŞPINAR: \"BİREYSEL SPORLARDA KİTLELERİ PEŞİNİZDEN KOŞTURMAK ZORDUR, NAİM BUNU BAŞARDI\"

Anma töreninin açılış konuşmasına Naim Süleymanoğlu\'nun başarılarını anlatarak başlayan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, \"3 olimpiyat, 6 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu olan dev bir sporcunun vefatının 1\'inci yıl dönümünde biz sevenleri hep birlikte buradayız. Gönüllerimizde o hep yaşıyor. 50 yaşında rahmetli oldu ama bu 50 yıla o kadar çok şey sığdırdı ki. Burada kendi döneminde şampiyon oldukları arkadaşları, hocaları var. Bir Olimpiyat şampiyonu olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu hocalarımız da, arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlar. Gerçekten çok zor. Azim, inanç, özveri, aşırı derecede bir çalışma ister ama bunların hepsini Naim Süleymanoğlu başardı. 3 olimpiyat, 12 yıl boyunca, 4 yılda bir bunları başardı. Bu arada da Avrupa ve dünyada da hep şampiyon oldu. Time Dergisi\'ne kapak oldu ve o cep herkülüydü. Takım sporlarında kitleleri peşinizden sürükleyebilirsiniz ama amatör sporlarda bu çok zordur. Fakat Naim amatör bir sporcu olarak da hem Türk Milleti\'ni hem dünyayı ayağa kaldırmış bir sporcumuzdur, gururumuzdur. Bulgaristan\'da zulüm yapılırken, Belene kamplarına vatandaşlarımız atılırken, isimleri değiştirilirken ve hatta mezar taşlarındaki isimler dahi değiştirilirken O\'nun Türkiye\'ye iltica etmesi Bulgar zulmünü dünyaya duyurdu. Ondan sonra oradaki vatandaşlarımız rahat ettiler, bir nefes aldılar\" ifadelerini kullandı.

MUHARREM SÜLEYMANOĞLU: \"NE KADAR ÇOK SEVİLDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK\"

Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da konuşmasında, \"Buraya gelen herkese tek tek teşekkür ederim. Naim\'i vefatının 1\'inci yıl dönümünde anıyoruz. Ne kadar çok sevildiğini bir kez daha gördük. Herkese teşekkür ederim\" dedi.

Oğlunun mezarı başında dua eden ve göz yaşı döken anne Hatice Süleymanoğlu, tören alanında kısa bir süre durdu. Anma töreni, okunan Kur\'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- MİLLET BAHÇELERİNDE İLK GÜN

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün toplu açılışı yapılan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Çırpıcı ve Baruthane\'deki millet bahçelerine gelen vatandaşlar hafta sonunu değerlendirerek burada yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Aileleriyle gelen çocuklar bahçe içerisindeki oyuncaklara binerek vakit geçirdi. Kimisi bahçedeki güzel kareleri fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, kimisi spor aletlerinde egzersiz yapmayı tercih etti.

\"İSTANBUL İÇİN NEFES ALINABİLECEK BİR YER\"

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Çırpıcı Millet Bahçesine bisiklet sürmeye gelen Erkan Karaca, \"Her şeyden önce burası çok güzel bir imkan. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etmek lazım. İnşallah millet bahçelerinin sayısı artar. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sabah çok erken geldik biz buraya. İstanbul için nefes alınabilecek bir yer\" dedi.

\"BAYAĞI GÜZEL BİR YEŞİL ALAN\"

Baruthane Millet Bahçesini gezmeye gelen Fatih Kaya da \"Bugün buraya gezmeye geldik. Güzel olmuş. Bu yüksek binaların arasında nefes alabileceğimiz bir yer olması biz Bakırköy\'lüler olarak çok sevindik. Herkesi davet ediyoruz. Ben de bir bisiklet sever olarak bisikletçi arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Yeşil alanları var, park alanları güzel, modern salıncaklar konulmuş. Baruthanenin kale görünümündeki eseri de restore edilmiş.Bayağı güzel bir yeşil alan.\" şeklinde konuştu.

4- POLİS MEMURUNUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem, aracıyla seyir halindeyken Kumburgaz Kavşağı\'nda bariyerlere çarptı. Polis memurunun başından tek kurşunla vurularak öldüğü belirlendi. Polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde D-100 karayolu Kumburgaz kavşağında bir aracın bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem\'i başından tek kurşunla vurularak öldüğünü belirledi.

MEMLEKETİ KİLİS\'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve bir çocuk babası Mehmet Fatih Nenem\'in cenazesi incelenmek üzere Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Burada yapılacak incelemenin ardından Nenem\'in cenazesi memleketi Kilis\'te toprağa verilecek. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

5- METİN TÜREL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türel\'in cenazesinde spor camiasından Şenes Erzik, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay yer aldı

Şenes Erzik: \"Türk futbolu çok yardımlarını gördü\"

Fatih Terim: \"Metin Türel, hepimizin hocasıydı\"

Mustafa Denizli: \"Metin Türel, benim de hocamdı\"

Abdullah Avcı: \"Yaşamımın her safhasının içinde bulundu\"

Rıza Çalımbay: \"Onun sayesinde çok iyi yerlere geldik\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında vefat eden Metin Türel için Levent Camisi\'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı ve Eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın yanı sıra, Türel\'in ailesi ve yakınları yer aldı. Türel\'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

ERZİK: \"TÜRK FUTBOLU ÇOK YARDIMLARINI GÖRDÜ\"

Cenaze namazının öncesinde konuşan isimlerden Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu\'nu özerk olarak ilk kurduklarında, Metin Türel, Tamer Güney ve Özkan Sümer\'den bir ekip oluşturduklarını belirterek, \"Bu isimlerle çalışma şansına kavuştum. Türk futbolu çok yardımlarını gördü. Kalbi çok temiz bir insandı. Çok duygusal yönleri vardı. Kimse de hakkında bir şikayette bulunmamıştır. Bambaşka bir karakteri vardı, yüreği genişti ve sevecendi. Kendisini çok severdik. Allah gani gani rahmet eylesin\" dedi.

TERİM: \"METİN TÜREL, HEPİMİZİN HOCASIYDI\"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Metin Türel\'in iyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenör olduğuna vurgu yaparak, \"Türk futbolunun başı sağ olsun. Metin Türel, hepimizin hocasıydı. Gündüz Tekin Onay ve Candan Tarhan gibi önemli teknik adamlardan biriydi. Türk futbolunda ve bizlerde çok emeği var. İyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce de iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle son zamanlarda telefonla da olsa görüşüyordum. Hem naif hem de iyi bir insandı\" şeklinde konuştu.

DENİZLİ: \"METİN TÜREL, BENİM DE HOCAMDI\"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise Türel\'in üzerlerinde çok emeği olduğunu dile getirdi. Denizli, \"Hocaların hocasıydı. Benim de hocamdı. Milli formayı Metin ağabey ile giymeye başladım. Üzerimizde büyük hakkı var. Hayatımız boyunca bize gösterdiklerinden ötürü hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir\" ifadelerini kullandı.

AVCI: \"YAŞAMIMIN HER SAFHASININ İÇİNDE BULUNDU\"

Türel\'in kariyerinde çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \"Futbolculuk ve antrenörlük yaşamımda devamlı dokunuşu olan bir büyüğümüzdü. 80\'li yılların başında Vefaspor\'un genç takımında altyapının koordinatörüydü. Sonra iletişimimiz devam etti. 2000 senesinde Süper Lig\'de İstanbulspor\'da yardımcılığını yaptım. Hem futbola başlamamda hem de antrenörlüğümde önemli katkılar sağladı. Yaşamımın her safhasının içinde bulundu. Bize kazandırdığı önemli değerler var. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum\" açıklamasında bulundu.

ÇALIMBAY: \"ONUN SAYESİNDE ÇOK İYİ YERLERE GELDİK\"

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Türk futbolunun önemli bir değerini kaybettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

\"Hepimizin başı sağ olsun. Metin hocanın bendeki yeri çok farklı. Beni A takıma alan ilk teknik adamdı. Onun verdiği öğütlerle yolumuza devam ettik. Sayesinde çok iyi yerlere geldik. Çok büyük bir değeri kaybettik. Her yönüyle mükemmel bir insandı. Herkese bir şeyler öğretmeye çalıştı.\"

6- KİTAP FUARININ SON GÜNÜNDE KATILIM YOĞUN OLDU...

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nın son gününde vatandaşların katılımı yoğun oldu. Beylikdüzü\'nde düzenlenen ve 10 Kasım\'da başlayan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün sona eriyor. Kitap fuarının son gününde vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan ziyaretçinin katıldığı fuarda, çocuklar da aileleriyle birlikte kitap stantlarında gezdi. Çok sayıda vatandaş da kitap alışverişi yaptı. Kitap fuarı akşam saat 19.00\'a kadar açık olacak.

