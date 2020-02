DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- KÖPRÜYE ÇIKANA ATLA DİYEREK İNTİHARA YÖNLENDİRME DAVASINDA KARAR (1)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 2.5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye \"atla\" diye bağırarak \"intihara yönlendirme\" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö\'yü intihara teşvik sucundan 3 yıl 4 ay hapisle cezasına çarptırdı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktül E.Ç\'nin Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatılıyordu. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U. ve Merve Ö.\'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik \"Atlasana ulan\" deyip küfür ettikleri belirtiliyordu. Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek \"Atla he, atla\" diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydediliyordu. Şüpheliler hakkında, \"intihara yönlendirme\" suçundan TCK\'nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.

2- ESENYURT\'TA YANAN FABRİKANIN SAHİBİ KONUŞTU

GÜRSEL TEKİN: 8 AY ÖNCE TBMM\'YE BİR ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİK.

Esenyurt\'ta sabah saatlerinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası olay yerine gelen fabrika sahiplerinden Mustafa Bozkurt, \"Yangın paletler alev aldıkça büyümeye başlamış\" dedi.

Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında sabah yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın öğle saatlerinde tamamen söndürüldü.

\"YANGIN PALETLER ALEV ALDIKÇA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞ\"

Olaydan sonra olay yerine gelen alüminyum fabrikasının sahibi Mustafa Bozkurt, \" Palet fabrikasında çıkan yangın bizim fabrikaya sıçramış. İçeride çalışan yok. Mesai daha başlamadı. Mesai saat 08.00\'de başlıyor. Yangın 06.30 civarlarında çıkmış. Paletler alev aldıkça büyümeye başlamış. 30 kişi çalışıyor. Maddi hasar var tespit etmeye çalışıyoruz\" dedi.

\"CAN KAYBININ OLMAMASI SON DERECE SEVİNDİRİCİ\"

Yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Can kaybının olmaması son derece sevindirici. Bu ne ilktir ne de sondur. 8 ay önce TBMM\'ye bir araştırma önergesi verdik. Son bir yıldır Türkiye\'nin başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerinde yüksek oranda yangınların çıkması, sadece teknik bir arızaya bağlanacak kadar basit olmadığı inancındayım. 8 ay geçmesine rağmen yetkililerden sorumuza cevap almış değiliz.\" dedi.

3- İSTANBUL\'DA VAHŞET: 2 HAFTA ÖNCE EVLENDİĞİ KARISININ BOĞAZINI KESTİ

- İlk eşinin şiddetinden kaçtı, ikinci eşi tarafından öldürüldü.

Büyükçekmece, bir kişi 2 hafta önce evlendiği karısını boğazını keserek öldürdü.

Olay, Muratçeşme Mahallesi, Lalezade Sokak\'ta bulunan toplu konutlardaki bir apartmanın giriş katında dün öğle saatlerinde meydana geldi. Beytullah Güraslan (42) ve Fatma Güraslan (36) çifti, iki hafta önce Yozgat\'ın Çandır ilçesinde dünya evine girmişti. Şiddet gördüğü için sonlandırdığı ilk evliliğinden iki kız çocuğu olan Fatma Güraslan\'ın kızları da çift ile birlikte yaşıyordu. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında yeni evli çiftin arasında yaşanan tartışma vahşetle sonuçlandı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Beytullah Güraslan, vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçakladığı eşini boğazını keserek öldürdü.

KOMŞUSUNU ARAYIP \"BEN FATMA\'YI GELDİĞİ YERE GÖNDERDİM\" DEMİŞ

Beytullah Güraslan, cinayetten sonra, eşinin mahalleden komşusu ve arkadaşı olan bir kadını telefonla aradığı ve ağlayarak, \"Ben Fatma\'yı geldiği yere gönderdim Hakkınızı helal edin. Şimdi de adalete teslim olacağım\" dediği öğrenildi. Bu telefon üzerine polisi arayan komşunun ihbarıyla söz konusu adrese gelen asayiş ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Güraslan\'ın kanlar içerisindeki cesedi ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de vahşetin yaşandığı adrese gelerek delilleri topladı. Cumhuriyet savcısının da cinayet mahallinde incelemelerde bulunmasının ardından, talihsiz adının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Mahalle sakini bir genç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Kimse bir şey duymamış ama. Polis ekipleri buradaydı, Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi, hiçbir şey göstermediler zaten. Çalışma yapıp gittiler\" dedi.

KATİL ZANLISI KOCANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısının, cinayetten kısa bir süre önce bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında bazı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Eşini kıskançlık krizi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen Beytullah Güraslan\'ın, 19 Ekim\'de \"Kontrolsüz öfke; ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, insanı yer bitirir. Rabbimiz, öfkeyi korunmak, savunmak için vermişti düşmana karşı. İşte bundan dolayı, öfkeyi yönetemeyenler, rüzgarın önünde yaprak gibi sağa sola savrulmaya mahkumdur\" şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.

Cinayetin ardından polise teslim olan Beytullah Güraslan\'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

4- BAKAN KURUM\'DAN İMAR BARIŞI AÇIKLAMASI



*Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

\"31 Ekim\'de başvuru sürecimiz bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Yoğun talep var, bakacağız. Böyle bir talep var. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul\'da düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi\'nin oturumunda yaptığı konuşmada imar barışının süresinin uzatılması ile ilgili, \"Böyle bir talep var. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor\" dedi. Dijital Şehircilik Zirvesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile yerel ve merkezi yönetimlerin katılımıyla gerçekleşiyor.

Geleceğin dijital şehirlerinin oluşturulması ve doğru stratejilerin belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Dijital Şehircilik Zirvesi Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi\'nde düzenlendi. Zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum özel bir televizyon kanalın Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı\'nın sorularını yanıtladı.

BU TALEBE KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imar barışının süresinin uzatılması ile ilgili \"Şu ana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyara da yakın başvuru bedeli ödendi. 31 Ekim\'de başvuru süreci bitiyor ve ödeme süreci 31 Aralık 2018\'de bitiyor. İmar Barışı ile ne elde ettik? Devletin vatandaşı ile bir barışıydı bu. Elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayamayan vatandaşımıza bina kontörlerinin kalması kaydıyla bir kolaylaştırma. Bunlar bir hak değildi tabii ki. Vatandaşımız da gerçekten yoğun bir ilgi gösterdi. Bu talep de hala devam ediyor. 31 Ekim\'de başvuru sürecimiz bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Yoğun talep var, bakacağız. Böyle bir talep var. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor\" şeklinde konuştu.

\"KÖYDEN KENTE GÖÇ ORANIMIZ YÜZDE 80\'LERE VARACAK\"

Kurum, konuşmasında gelişmişlik göstergesinin köyden kente göç olduğunu söyledi. Bakan Kurum, köyden kente göç için, \" Baktığımızda gelişmiş ülkelerde yüzde 80\'lere, 85\'lere varan bir oran var. Ülkemizde bu oran biraz daha düşük ama giderek artıyor. Köyden kente göç, sanayileşmeyle birlikte başlıyor. Köyden kente göç oranımız yüzde 80\'lere varacak. Köylerimizi de yaşanabilir, refah seviyesi yüksek köyler haline getirmemiz lazım. Neticede, bir tarım ülkesiyiz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylerimizin standartlarını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile alakalı köylerimizi, yaylalarımızı koruyacak ve düzen altına alacak düzenlemeler yapacağız. Akıllı şehir aslında burada ortaya çıkıyor. Bu göçle birlikte şehirlerin düzeni ve yönetimini daha kolay yapabilmek adına belediyelerimize büyük iş düşüyor\" dedi.

\"30 BELEDİYE DİJİTAL ŞEHİRLİĞE GEÇTİĞİ ZAMAN YÜZDE 20 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYORUZ\"

Bakan Kurum yapılan bir araştırmaya değinerek,\" Ülkemizde 30 büyükşehir belediyemiz dijital şehirciliğe tam manada geçtiği zaman yüzde 20 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Yüzde 20 enerji tasarrufu dediğiniz zaman, bugün 40-50 milyar dolar cari açığımız var ve bunu da direkt yurt dışından ithal ediyoruz. Bunun da yaklaşık yüzde 70, yüzde 80\'inin enerji olduğunu düşündüğümüzde cari açığa dahi direkt etkisi olacak. Akıllı şehirlerle ilgili eylem planı çıkaracağız. Eylem planı çıkarırken de önceliğimiz şu; yeni imar planlarında akıllı şehirlerle ilgili olması gereken alt yapıyı bir şekilde bırakmamız lazım. Gaziantep\'te Şahinbey Belediyesi ile projemiz var. Bu projede, oraya \"Uydu kent\" diyelim. O uydu kentin yönetimi bir merkezden yapılacak. Akıllı şehir anlamında, yenilebilir enerji anlamında her şey düşünülmüş\" şeklinde konuştu. Millet Bahçeleri projesine dair bilgi veren Bakan Kurum, \" Bu da akıllı şehrin bir parçasıdır. İnsan odaklı bir projedir. İstanbul\'daki yeşil alan miktarını yüzde 10 artıran bir proje. Bu projelerin içinde sadece ağaç, yeşil alan çim değil, her türlü ihtiyacını giderebilecek insanlar. Gezecekler, koşacaklar. Bu noktada hem büyükşehir belediyemiz hem de biz İstanbul\'da birçok noktada çalışıyoruz. Şu an 81 ilde, 2\'inci 100 günlük hedeflerimizde millet bahçelerinin sayısını artırıyoruz. Artık bir ilde bir tane değil, birkaç tane olmaya başladı\" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, \'İnşaat sektöründe artan maliyetler projelerin ilerlemesinde sıkıntı yaratabiliyor. Bununla ilgili yapılabilecek bir kolaylık var mıdır?\' sorusuna, \" Tapuların gerçek bedelden alınması noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bundan sonra tapu devirlerini yaparken gerçek bedel üzerinden harç alacağız. Harç tutarını da düşürsek dahi, şu anda aldığımız vergiden daha fazla vergi alıyoruz. Haksızlığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunu yapıyor olacağız\" şeklinde yanıt verdi.



YABANCI YATIRIMCILARIN KONUT SAHİBİ OLMASI

Kentsel dönüşümle ilgili birtakım problemlerin olduğunu söyleyen Kurum,\" Kentsel dönüşümü imar artışıyla değil, gerçekten dönüşmesi gereken alanlarda Bakanlığın desteklediği, özel sektörün desteklediği, vatandaşın da içinde olduğu bir dönüşüm çerçevesinde yapmak istiyoruz. Buna ilişkin belli düzenlemelerimiz olacak\" dedi. \'Yabancı yatırımcıların Türkiye\'de konut sahibi olma oranı yükseldi mi?\' sorusunu ise, \" Evet çok yükseldi. Biz bir düzenleme yaptık. Düzenlemede 250 bin dolara düşürdük. Daha önce 1 milyon dolardı. Bu düşürmeyle birlikte çok ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Sektörümüz açısından olumlu bir gelişme. Projelerimizi tüm ülkelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Sektörümüze, şehirlerimize olan ilgiyi her geçen gün artırıyoruz. Bu ilgi giderek artacak. Önümüzdeki sene beklentim; yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk alacağını bekliyorum\" şeklinde yanıtladı.

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'a hediye takdim edildi.



5- İBB BAŞKANI UYSAL: İSTANBUL\'DA TRAFİĞİN YÜZDE 17 AZALDIĞINI HESAPLIYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dijital Şehircilik Zirvesi\'nde \"Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemlerini kontrol eden bir sistem oluştu. İstanbul\'da bu sayede trafiğin yüzde 17 azaldığını hesaplıyoruz\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi\'ne katıldı. İBB Başkanı Uysal, \"Geçtiğimiz hafta sürücüsüz metro açılışı yaptık. Yolcuların binişini, inişini takip edebilen bir sistem. O akıllı nesne merdivenlerinden giriş kapılarına, sürücüsüne kadar bu kolaylığı sağlıyor. Bir hatta verimi iki kat daha fazla artırıyor. Yüz bin taşıyacaksa bu rakam 200 bine çıkıyor. Sürücülü bir metro 3-4 dakika ortalamayla hareket edebilirken, sürücüsüz metroda bu süre

1-1,5 dakikaya düşüyor. Bunlara baktığımız zaman kalitesinin artmasına hem de hizmetin daha hızlı verilmesine çok büyük katkısı oluyor. İBB olarak Ulaşım Yönetim Merkezi oluşturduk. Bu merkezle ulaşım araçlarını birbirine entegre ettik. Yani dijitalleştirdik. Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemlerini kontrol eden bir sistem oluştu. İstanbul\'da bu sayede trafiğin yüzde 17 azaldığını hesaplıyoruz. Bu dijitalleşme bunu sağladı. Biz bunları yapabilirsek bu hizmetlerle insanlar daha iyi hizmet alacak. Eskisi kadar şehirde yaşama zorunluluğu olmasa da insanlar şehirde daha rahat ve konforlu yaşamaya devam edecek\" dedi.

Şehirlerin dijitalleşmesinin ekonomiye katkı sağladığını belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \" Metroyu açtık. Sürücüsüz metronun maliyeti sürücülü olanından daha pahalıysa, verebildiği hizmet sürücülü metronun iki katı. Bu yöntemle oraya ilave bir metro yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Var olan sistemleri birbirlerine entegre edip dijitalleştirip akıllı hale getirerek trafiği yüzde 17 azalmasıyla elde edilen yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu bunun yanı sıra bu zaman tasarrufu içerisinde insanların üretime katkısına bakarak net bir rakam söylemek zor. Bunları ortaya koyduğumuz zaman ortaya astronomik rakamlar çıkıyor. Bunların ekonomiye katkısı olağanüstü diye düşünüyorum\" diye konuştu.

6- UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN VİLLAYA BASKIN

İstanbul\'da 225 kilogram toz halde uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları üretmek için Zekeriyaköy\'de bir villayı kiraladıkları öğrenildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollanda\'dan kaçak yollarla getirtildiğini belirlediği toz haldeki maddenin uyuşturucu hapa dönüştürerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



1 MİLYON 200 BİN HAP ÜRETİLEBİLİRDİ

Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları üreteceği Sarıyer, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Fatih\'te çeşitli adreslere baskın yaptı.

Narkotik polislerinin Zekariyaköy\'deki aylık kirası 12 bin lira olan ve 1 yıllık kirası peşin ödenen villanın da arasında bulunduğu adreslere yaptığı baskınlarda, piyasa değeri 24 milyon lira olan, 1 milyon 200 bin ecstasy hap üretebilecek 225 kilogram toz halde hammadde, hap üretmek için kullanılan çeşitli makineler, kalıplar ile 2 tabanca ve \'Uzi\' olarak bilinen bir otomatik silah ele geçirildi.

VİLLAYI KİRALAYAN ŞÜPHELİNİN DE ARASINDA BULUNDUĞU 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında aralarında villayı kiralayan O.Y., M.Ç., Ş.C., H.B., R.B., O.T., S.B. ve O.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri şüpheli O.Y.\'nin bir araçla villanın kapısına geldiği sırada baskın düzenleyerek gözaltına alması görüntülere yansıdı. Ekiplerin, villada yaptıkları aramalar da görüntülendi.



EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 8 kişinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



7- VİCDANSIZLAR KAMERADA

-Yardım bahanesiyle yaşlı adamın parasını çaldılar

Sultangazi\'de bir kişi, yardım bahanesiyle yaşlı adamın parasını çaldı. Olay Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Oğlu Ali Karaşin\'i ziyaret etmek için Kırklareli\'den İstanbul\'a gelen Selahattin ve Emine Karaşin çifti, önceki gün hırsız şoku yaşadı. Alışveriş yapmak için evden çıkan 85 yaşındaki Selahattin Karaşin, markettin yolunu tuttu.

ELİNDEN PARAYI ALIP KAÇTI

Alışverişi tamamlayan yaşlı adam eve doğru gitmeye başladı. Bu arada yaşlı adamı takip eden bir kişi, bina girişinde Selahattin Karaşin\'e kendisini oğlu Ali Karaşin\'in arkadaşı olarak tanıttı. Yaşlı adamın güvenini kazanan kişi, oğluna borcu olduğunu ve bu borcu ödemek istediğini söyledi. Yaşlı adam ile birlikte Karaşin ailesinin yaşadığı binaya giren bu kişi, yaşlı adama bozuk parası olup olmadığını sordu. Yaşlı adamda bozuk parasının olduğunu ifade ederek cebinde bulunan paraları çıkardı. Vicdansız kişi, yaşlı adamın elinden bin 300 lirayı kaptığı gibi hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

YAŞLI KADIN BÜYÜK KORKU YAŞADI

Selahattin Karaşin\'in eşi Emine Karaşin (84) şahit olduğu olay karşısında büyük bir korku yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Karaşin çifti, telefona sarılarak çocuklarına haber verdi. Kısa sürede eve gelen Ali ve Hasine kardeşler, baba Selahattin Karaşin\'in olayı anlatması üzerine hemen polise haber verdi. 85 yaşındaki Selahattin Karaşin, yaşadıklarından dolayı korkmadığını belirterek \"Yanıma geldi ve bana \'Sen Ali\'nin babası mısın?\' diye sordu. Bende evet dedim ve neden sorduğunu söyledim. Kendisi oğluma borcu olduğunu, bu borcu bana verip veremeyeceğini sordu. Bende verebileceğini söyledim. Beraber eve geldik. Burada bana bozuk paramın olup olmadığını sordu. Bende \'var\' diyerek cebimde bulunan parayı çıkarttım. O esnada elimden kaptığı gibi kaçtı\" dedi.

Selahattin Karaşin\'in eşi Emine Karaşin ise yaşadıklarından dolayı çok korktuğunu söyledi. Olayın yaşandığı saatlerde kendisinin işte olduğunu belirten Ali Karaşin (53), ablasının haber vermesiyle yaşanan olaydan haberdar olduğunu dile getirdi. Karaşin, eve geldiğinde anne ve babasının panik içerisinde olduğunu ifade etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

8- YOLA FIRLAYAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Sultangazi\'de aniden yola fırlayan bir kişiye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi\'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, ani bir şekilde yola fırlayan 70 yaşındaki Mehmet Arslan\'a, A.Y., yönetimindeki araç çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çarptığı Mehmet Arslan, çarpmanın etkisiyle savruluyor. Araç sürücüsü ve çevredekiler hemen yaşlı adamın yanına koşup ambulans çağırıyor.

ÖĞRENDİĞİ İLK YARDIM BİLGİSİ SAYESİNDE YARALIYA MÜDAHALE ETTİ

İlk yardım bilgisi ile yaralı Mehmet Arslan\'a müdahale eden Yaşar Yıldız, ambulans gelene kadar yaşlı adamın başından ayrılmadı. Kazanın olduğu gün ilk yardım eğitimi aldığını söyleyen Yıldız, \"Bugün ilk yardım eğitimi almıştım. Yaşlı amcamıza ilk müdahaleyi ben yaptım. Amcamızın bilinci yerindeydi. Ambulans gelene kadar amcamızın başında ben durdum\" dedi.

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Arslan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Otomobil sürücüsü A. Y.\'nin emniyette ifadesinin alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

9- KARI KOCANIN ÇETE ELEBAŞILIĞI YAPTIĞI HIRSIZLIK KAMERALARDA



Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da güpe gündüz girdikleri apartmanlarda kapıları kırarak hırsızlık yaptıkları öğrenilen biri karı koca, 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 10 evden 300 bin liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelileden 3\'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki birçok ilçede karı-kocanın liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi en az 10 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olaylarının ardından şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı binalardaki ve dairelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

BİLGİSAYAR ÇANTASINDA ÇEKİÇ TAŞIYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin aile görünümünde apartmanlara girdikleri ve içerde dolaşarak boş olan daireleri tespit ettikleri öğrenildi. Daha sonra erkek şüphelinin yanında taşıdığı bilgisayar çantasında bulunan tornavida, çekiç gibi aletlerle kapı kilidini kırdıkları, kadın şüphelilerin ise eve girerek para, altın ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

DAHA ÖNCEDE GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi Küçükyalı\'da gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Orhan G.\'nin daha önceden 16 kez, eşi Çilem G.\'nin 21 kez, Melike G.\'nin 21 kez, Ebru Ç.\'nin ise 8 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Çilem G., Melike G. ve Ebru Ç. tutuklanırken, Orhan G. serbest bırakıldı.

10- AKİT\'İN \"ATATÜRK\'ÜN HATIRASINA ALENEN HAKARET\" DAVASI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK\'ün ölüm yıl dönümünde \"Zulüm 1938\'de son buldu\" başlığıyla Akit TV\'nin televizyonunda yayınlanan haberle ilgili açılan davada, avukat müvekkilinin askere gittiğini, Şubat ayında terhis olacağını son savunmasının alınması için duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme de sanığın son savunmasını sunması için duruşmayı Mart ayına erteledi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen 6. duruşmaya AKİT TV yayınlarından ve programlarından sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Ali Özken katılmazken, avukatı Ali Pacci katıldı. Müşteki İstanbul Barosu ve İzmir Barosu\'nu temsilen avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

\"MÜVEKKİLİM 2018 YILI AĞUSTOS AYINDA ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAK İÇİN ASKERE GİTMİŞTİR\"

Söz alan sanık Ali Özken\'in Avukatı Ali Pacci, \"Müvekkilim 2018 yılı Ağustos ayında askerlik görevini yapmak için askere gitmiştir. Kıbrıs\'ta askerlik hizmeti yapmaktadır. Şubat ayında terhis olacaktır. Son savunmasının alınması sonrasında bizzat mahkemede bulunmak istemektedir. Duruşmanın terhis tarihi olan Şubat ayından sonraki bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz\" dedi.

\"TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ\"

Davaya bireysel olarak başvurarak şikayetçi olan avukat Onur Cingil de \"Sanığın savunması alınmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu\'nda (CMK) talep edilen hususta amir bir hüküm yoktur. Yargılamanın uzatılmasına sebebiyet verilmemesi için talebin reddine ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu Başkanlığını temsil eden avukatlar da isnat edilen suçun gerçekleştiğini kaydederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatının beyanı doğrultusunda sanığa son savunmasını sunması için duruşmanın Mart ayına ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akit TV isimli televizyon kanalında 10 Kasım 2015\'te Atatürk\'ün ölüm yıldönümünde \"Zulüm 1938\'de son buldu\" başlığıyla haber yayınlandığı anlatıldı. Haberin ardından Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret işlendiğine bahisle çok sayıda ihbar dilekçesinin savcılığa gönderildiği ifade edilen iddianamede, haber programının bir bütün olarak ele alındığında haber verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı belirtildi. Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret edildiğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, sanık Ali Özken hakkında \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.