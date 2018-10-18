DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- BARİYERLERİ AŞTI; KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLİN ÜZERİNE UÇTU (1)

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Maltepe\'de viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre viraja hızlı giren 34 JVL 91 plakalı aracın sürcüsü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Havalan otomobil karşı yönden gelen 34 GM 1419 plakalı aracın üzerine düştü. Kazada üzerine araç düşen sürücüsıkıştı.İtfiaye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Araç içinde sıkışan sürücünün görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detay görüntüler

18.10.2018 - 12.14 Haber Kodu : 181018076_

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2- BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMA SÜRECİ DURDU (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

\"Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye\'nin kaynak sağlama sorunu yok\"

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu\" diye konuştu.

Bakan Albayrak, Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği\'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi\'ne katıldı. Zirvenin açılışında konuşan bakan Albayrak, Türk Lirası\'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığını belirtti. Bakan Albayrak, \" Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik. Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye\'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7\'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi.\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMA SÜRECİ DURDU\"

Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceklerini söyleyen bakan Albayrak, bankacılık sektörünü daha dayanıklı hale getirileceğini ifade etti. \"Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk\" diyen bakan Albayrak, \"Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye\'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine\'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı.

Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya\'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3\'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye\'nin kaynak sağlama sorunu yok\" şeklinde konuştu.

7 yılda 4 milyon mülteciye ev sahibi yapıldığını hatırlatan bakan Albayrak, \"Tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Albayrak\'ın konuşması

-Detaylar

18.10.2018 - 12.06 Haber Kodu : 181018071

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(ÖZEL)

3- KIRMIZI KARTA SİNİRLENDİ; SİLAHLA SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

\"Saha içindeki çocuklar korkarak etrafa kaçıştılar\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA)

Güngören\'de hafta sonu oynanan U-15 Amatör Lig karşılaşmasında kırmızı kart gören çocuğun akrabası silahla sahaya girmek istedi. Havaya ateş açmak isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Paniğe neden olan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Belediyesi Güneştepe Futbol Sahası\'nda Pazar günü Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü ile Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü arasında oynanan U-15\\B 13. Grup Amatör Ligi maçı sonunda misafir takım oyuncusu bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından çıkan olaylarda bir kişi silahla ateş etmek istedi. İddialara göre maçın bitimine 2 dakika kala Yıldıztabya Mimar Sinan Spor Kulübü oyuncularından bir çocuğun kırmızı kart görmesinin ardından saha dışında veliler arasında tartışma başladı. Maçın bitmesinin ardından ise kırmızı kart gören oyuncunun yakını olduğu öğrenilen bir kişi arabasından aldığı silahla sahanın kenarına geldi. Havaya ateş etmek isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Saha görevlileri ise o sırada demir kapıyı kapatarak şüphelinin içeri girmesini engelledi. Silahın kabzasıyla demir kapıya vuran kişi etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sahadaki çocukların büyük panik yaşadığı olay sonucunda şüpheli çocuğu alarak olay yerinden ayrıldı. Şüphelinin elindeki silahla gelişi ve havaya ateş açmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında ayrıca maçı seyretmeye gelen çocuklar ve vatandaşlarında paniğe kapılıp olay yerinden kaçtığı görülüyor.

\"SAHA İÇİNDE ÇOCUKLAR KORKARAK ETRAFA KAÇIŞTI\"

Haznedar Çetinkaya Spor Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Nurullah Öztekin yaşanan olayları şöyle anlattı; \"Pazar günü 14.10\'da maç sırasında saha içinde ufak bir gerginlik oldu. Rakibin bir oyuncusunun kırmızı kart yemesiyle sahada bir kargaşa başladı. Daha sonra çocuğun velisi karşı taraftan bu tarafa doğru gelerek elinde silahla saldırmaya çalıştı. Çocuğun velisiydi. Çocuğun kırmızı kart yemesinden sonra etrafa saldırmasıyla, o da daha sonra sinirlenip gelip \'çocuğumu bana verin\' diyordu. Saha içindeki çocuklar korkarak etrafa kaçıştılar\"

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Silahla gelişi

-Havaya ateş etmek istemesi

-Kaçışan çocuklar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Öztekin ile röp

-Genel ve detaylar



18.10.2018 - 11.54 Haber Kodu : 181018066

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4- SİLAH İMALATHANESİ BASKININDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Ümraniye\'de bulunan bir silah imalathanesi ile Pendik\'te bulunan bazı adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5\'i adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahlar sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye\'de bulunan bir silah imalathanesi ile Pendik\'te bulunan bazı adreslere geçtiğimiz Salı günü düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda 2\'si kurusıkı toplam 19 tabanca, 4 susturucu, 3 pompalı tüfek, 24 tabanca kabzası, 220 tane değişik çaplarda mermi ile farklı markalara ait silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan makineler ele geçirilmişti.



5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 13 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8\'i savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülenirken, ele geçirilen malzemeler ise basın mensuplarına gösterilmek üzere sergilendi.





Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Şüphelilerin çıkışı



AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Silah kalıplarından görüntü

-Ele geçirilen silahlardan görüntü

-Susturucuların görüntüsü

-İş yerinde kullanılan malzemelerin görüntüsü

-Genel ve detaylar



18.10.2018 - 11.22 Haber Kodu : 181018053

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5- OYUNCU SİNEM UMAŞ\'I DARP İDDİASINA EMNİYETTEN YANIT

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Oyuncu Sinem Umaş, polis tarafından darp edildiği öne sürerek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise, \"Sinem Umaş hakkında \'Görevi yaptırmamak için direnme\', \'Mala zarar verme\', \'Hakaret\' ve \'Görevli memuru darp etme\' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir\" açıklamasını yaptı.

\" \'ONLAR İÇKİ Mİ?\' DİYE SORDU\"

Sinem Umaş\'ın iddiasına göre, saat 22.00\'dan alkol aldığı gerekçesiyle işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polislerin zorla kendisini polis merkezine götürmek istediğini öne süren Umaş, tartışma sırasında sürüklenerek yaralandığı iddia etti.

Polislerden şikayetçi olan Umaş, \"Elimde daha önce aldığım içkiler ve çantam vardı. Köpeğimle caddeden eve doğru yürüyordum. Buradaki marketi geçerek ilerledim. 2 tane köpeğim var, sürekli bu mahallede köpek gezdiririm. Polis beni çevirdi. \'Hanımefendi poşetinize bakabilir miyim?\' dedi. \'Ne oldu?\' dedim. \'Onlar içki mi?\' diye sordu. \'Evet\' dedim. \'Nereden aldınız?\', \'Siz benimle gelebilir misiniz?\' dedi. Takip ettim onları buraya kadar. Markete girdi bir şeyler sordu. Marketteki kişi \'Buradan almadı. Bilmiyorum\' dedi. Bana geldi. \'Karakola gidelim, buradan aldığınıza dair imza atın. Siz zaten suç işlememişsiniz. Burası işlemiş\' dedi. Ben de o sırada avukatımı aradım. O da \'İmza vermek zorunda değilsin, öyle bir zorunluluğun yok. İmzadan imtina ediyorum\' diyebilirsin dedi\' \" şeklinde konuştu.

\"ÇEKMESİYLE YERE KAPAKLANDIM\"

Sinem Umaş, olay esnasında diğer polisin köpekten korktuğu için arabanın içinden polis arkadaşına emir verdiğini ileri sürerek,\"\' Tak kelepçeyi, zorluk çıkartıyor\' dedi. \'Ben gelmek istemiyorum. Eğer gelme zorunluluğum varsa zaten şurası karakol. Yürürüm\' dedim. O sırada beni iki omzumdan polis tuttu. Elimde de köpeğim vardı kaçmasın diye uğraşıyorum. Beni sarstı. \'Sana güzellikle söylüyoruz, laf anlamıyor musun?\' diyerek çekti. Çekmesiyle yere kapaklandım. Beni yerde sürükledi. O kadar canım acıdı ki bir de şoka uğradım\" diye konuştu.

\"GÖREVLİ POLİS MEMURUNU DARP ETMİŞTİR\"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, \"15 Ekim\'de saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadının elindeki poşetin kontrolü için izin istendi. Bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görüldü. 4250 sayılı \'İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununa muhalefet\' suçundan saat 22.00\'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için Sinem Umaş, refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiştir\"

\"YERE DÜŞEREK VÜCUDUNDA HAFİF YARALANMALAR MEYDANA GELMİŞTİR\"

\"Bu sırada görevli polis memurunun üzerinde bulunan zimmetli el telsizinin düşerek kırılmasına sebebiyet vermiştir. Kadın olması sebebiyle şahsı zapt etmekte güçlük çeken görevlilerimizin elinden kurtulmak isterken yere düşerek vücudunda hafif yaralanmalar meydana gelmiştir. Daha sonra Umaş, zorlukla zapt edilerek gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken araç içerisinde de görevlilere hakaret etmeye devam etmiştir. Konuyla ilgili olarak market sahibi M.Y. isimli şahsa gerekli idari işlem yapılmış, Sinem Umaş hakkında \'Görevi yaptırmamak için direnme\', \'Mala zarar verme\', \'Hakaret\' ve \'Görevli memuru darp etme\' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir\"



Görüntü dökümü

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-Oyuncu Sinem Umaş\'ın konuşması

-Genel ve detaylar



18.10.2018 - 11.56 Haber Kodu : 181018067

18.10.2018 - 11.58 Haber Kodu : 181018069

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6- SURİYELİ GELİN VAHŞETİNDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da birlikte yaşadığı 54 yaşındaki kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp çöpe atan 25 yaşındaki Suriyeli gelin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi\'nde 6 Ağustos 2017 tarihinde yaşanan olayda polise 25 yaşındaki Suriyeli Leyla S.\'nin çöp konteynırına şüpheli bir şekilde battaniye attığı ihbarı yapıldı. Hemen konteynırın yanına gelen polise, mahalleli, Leyla S.\'nin battaniyeyi yerde sürükleyerek 25 metre mesafedeki evine geri götürdüğünü bildirdi. Bunun üzerine eve giren polis, Leyla S.\'nin 54 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Hamo\'nun cansız bedenini buldu.



İPLE BOĞMUŞ

3 çocuk annesi Leyla S., birlikte yaşadığı kayınvalidesinin düştüğünü, başını yere çarpıp öldüğünü öne sürdü. Olay anında eşi evde olmayan Leyla S., \"Bana üç tokat attı, saçlarımdan çekip, \'Sen benim kıymetimi biliyorsun, seni öldüreceğim\' dedi. Bana vururken yere düşüp, başını yere çarptı. Yerde yatarken elbisesinin yakasını iki dakika tutarak, \'Böyle şeyler yapma\' dedim. Öldüğünü anlayınca korktum. Cesedi battaniyeye sarıp dışarı çıkardım. Yoldan geçen bir kişiden yardım istedim. Battaniyeyi çöp konteynırına koydum. Eve dönünce pişman oldum. Geri gittim, yine birinden yardım alıp battaniyeyi konteynırdan çıkardım, eve getirdim\" dedi. Yapılan otopside Fatma Hamo\'nun iple boğularak, öldürüldüğü ortaya çıktı.



CESEDİ YOLDAN GEÇEN İKİ KİŞİYE TAŞITMIŞ

Soruşturma aşamasında polis, çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde Leyla S.\'nin cesedi konteynıra götürürken ve eve geri getirirken, yoldan geçen iki ayrı erkekten yardım aldığı tespit edildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Leyla S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Suriyeli gelin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Görüntü Dökümü;:

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-olayla ilgili arşiv görüntü

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7- MAÇKA\'DAKİ TÜNEL ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL(DHA)

Maçka Parkı\'ndaki ağaçların taşınması sonrası yapımına başlanan ve Dolmabahçe - Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tünel çalışmasında son durum havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe- Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Karayolları Tünelleri\'ndeki çalışmalar devam ediyor. Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi\'ndeki çalışmalar havadangörüntülendi. Görüntülerde tünellerden birinin açılmasına başlandığı görüldü. Toplam maliyeti 826 milyon lira olan 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak. 2019\'da tamamlanması planlanan proje, Piyalepaşa - Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi\'nde son bulacak. Projenin Beşiktaş ve çevresindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor



Görüntü dökümü

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-Maçka\'daki çalışmaların havadan görüntülenmesi



18.10.2018 - 12.12 Haber Kodu : 181018075



