DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞI FİLOSUNA KATILAN YENİ UÇAK

Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA -

Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı.

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Uçağın fotoğrafı

-Uçağın görüntüsü

=================================

(ÖZEL)

2 - ARNAVUTKÖY\'DE AKŞAM KARANLIĞINDA OKUL YOLU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Taylan ERGÜN - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA), ARNAVUTKÖY\'de bulunan Cumhuriyet Ortaokulu\'nun derslikleri yetersiz kalınca, okula kayıtlı 5\'inci sınıf öğrencileri, yakındaki Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu\'na yönlendirildi. Bu okulda saat 14.10\'da derse başlayan öğrenciler, saat 19.20\'de okuldan çıkıyor. Çocuklarını karanlıkta okul önünde bekleyen veliler, bölgede zaman zaman güvenlik zafiyeti yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözülmesi için yeni bir okul yapılmasını istiyor.

400 ÖĞRENCİ AKTARILDI

Son yıllarda ciddi göç alan İstanbul\'un Arnavutköy İlçesi\'nde 95 ayrı eğitim kurumunda toplam bin 986 derslik bulunuyor. İlçede yaklaşık 60 bin öğrenci bulunulor. Bazı okullanda okul dersliklerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor. O okullardan biri de Anadolu Mahallesi\'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu. Yaklaşık bin 800 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda derslikler yetersiz kalınca okula kayıtlı 5\'inci sınıf öğrencilerinin tamamı hemen arka sokakta bulunan ikili eğitim veren Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu\'na aktarıldı. Cumhuriyet Ortaokulu\'na kayıtlı yaklaşık 400 öğrenci, saat 14.10\'da ders başı yapıyor, akşam saat 19.20\'de okuldan çıkıyor. Veliler de akşam karanlığında okul kapısında çocuklarını bekliyor.

VELİLER DE ÖĞRENCİLER DE TEPKİLİ

Bölgede zaman zaman güvenlik zafiyeti yaşandığına dikkat çeken veliler de karanlıkta tek başlarına eve gitmekten korktuklarını söyleyen öğrenciler de duruma tepkili.

2 öğrencinin velisi Kadir Kaya, \"Sorunun okul eksikliğinden kaynaklandığını söylediler. Milli Eğitim\'e gittim. Bu eksikliğin biran önce giderilmesini istiyoruz. Çocuğumun birisi 6\'ncı sınıf, diğeri 5\'inci sınıf öğrencisi. İkisi de Cumhuriyet Ortaokulu\'na kayıtlı. Altıncı sınıfa giden kızım Cumhuriyet Ortaokulu\'nda öğrenim görüyor. O daha erken çıkıyor. Her gün önce oraya gidip büyük kızımı alıyorum oradan da buraya gelip küçük kızımı alıyorum. Veli olarak ikisini de aynı anda almam lazım. Bazen müsait olamıyorum, eşim de evde bebeğimize bakıyor. Okul eksikliğini gidermek, öğrencileri başka okula aktarmak ile olmuyor. Sorunun çözümü için yeni okul yapılması lazım. Burada her gün yeni ev yapılıyor. Milli Eğitim biran önce yeni okul yapımına başlamalı\" dedi.

\"ÇOCUKLARIMIZI TEK OKULA GÖNDEREMİYORUZ\"

5\'inci sınıfa giden çocuğunu okul önünde bekleyen Ayşe Karagöz de, \"Okul yolu hiç tekin değil, çocuklarımızı tek başına okula gönderemiyoruz. Evim ile okul arasında epey bir mesafe var. Evimizin yakınındaki okula bizi almıyorlar. Orası çok dolu için bizi buraya gönderiyorlar. Sırf çocuğumu okuldan alabilmek için her gün 20 dakika yol yürümek zorunda kalıyorum. Yeni bir okul yapılsa sorunumuz çözülür. Buraya bir park yapmışlar. O parkın yerine okul yapsınlar. Biz zor durumda kalıyoruz\" diye konuştu.

\"YOLLAR BONZAİ İÇENLERLE DOLU\"

Bir veli de \"Sokaklar uyuşturucu satanlar ve içenlerle dolu. Bu çocukları kim alacak akşam sekizde? İnsanların hastası var, işi olan var. Derslik yetersizse yeni okul yapılması lazım. Koskoca bölgede iki tane ortaokul var\" dedi.

ÖĞRENCİLER EVE KOŞARAK GİDİYOR

Öğrenciler de duruma isyan ediyor. Okul çıkışına velisi gelmeyen öğrenciler, evlerine koşarak gidiyor. Akşam karanlığında korktuklarını söyleyen öğrenciler, gün ışığında okuldan çıkmak istediklerini ve eve korkmadan gitmek istediklerini ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı\'na seslenen bazı öğrenciler de yeni okul yapılmasını talep ediyor.

\"SORUN 3 YIL İÇİNDE ÇÖZÜLECEK\"

Konu ile ilgili Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden edinilen bilgiye göre, söz konusu uygulama Cumhuriyet Ortaokulu\'ndaki dersliklerin yetersiz kalması üzerine, verilen eğitimin aksamaması adına yapılıyor. Ayrıca bölgede yeni okul projelerin planlandığı, en geç 3 yıl içinde söz konusu sorunların tamamen çözüleceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu

-Okulda ders yapan öğrenciler

-Öğrencileri bekleyen veliler

-Cumhuriyet Ortaokulu

-Okulun dağılması

-Öğrencilerin velileri ile eve gitmeleri

-Okul servisinin okuldan çıkması

-Velilerle röportaj

-Öğrencilerle röportaj

-Öğrencilerin koşarak eve gitmesi

================================

3- İSTANBUL\'DA \"DRONE\" İLE TRAFİK DENETİMİ

* Trafik ihlali yapanlar drone ile tespit edildi. Durdurulan sürücülere ceza yağdı



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Yılmaz BEZGİN, İstanbul DHA

İstanbul\'da drone ile trafik denetimi yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün \'Trafik kazalarını önleme planı\' kapsamında 5-26 Eylül-tarihleri arasında helikopter ve drone ile şehirlerarası yollarda denetim yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahmutbey gişelerde bulunan Şakir Koç Denetleme İstasyonu\'nda ve Kartal\'da bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü alanında drone ile eş zamanlı denetim yaptı. Denetimler sırasında emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 235 lira, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere ise 108 lira para cezası kesildi.

MAHMUTBEY\'DE YARIM SAATTE 29 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Mahmutbey gişelerde bulunan Şakir Koç Denetleme İstasyonu\'nda yapılan denetimlerin ilk yarım saatinde 15 sürücüye emniyet şeridi ihlali, 11 sürücüye emniyet kemeri takmama, 2 sürücüye cep telefonu kullanmak ve 1 sürücüye ise trafiği tehlikeye düşürmekten ceza kesildi. Kartal\'da bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü\'nde yapılan denetimlerde de çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Denetimlere katılan Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Müslüm Apaydın, trafik denetimlerinin süreklilik arz eden bir konu olduğunu söyleyerek, \"Denetimlerimiz bugün itibariyle başladı ve ileriye yönelik olarak devam edecek. Her il kendi sorumluluk bölgesinde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde drone kontrolleri yapılarak işlem yapılacak. Bizim Marmara bölgesinde Yalova, Kocaeli, Tekirdağ ve İstanbul illerimizde de helikopterle denetimlerimiz devam edecek. Kazaların yoğun olduğu bölgelerde, kazalara etki eden kurul ihlalleri üzerinde yoğunlaşarak denetimler havadan ve karadan devam edecek\" dedi.

YAKALANMA RİSKİ KAZA ORANINI AZALTIYOR

Apaydın, yapılan uygulamalarla bir farkındalık yaratılarak, sürücüler üzerinde yakalanma riskini arttırdığı için kazaların minimuma indiğini söyledi.



Görüntü Dökümü

-----------

(MAHMUTBEY )

-Mahmutbey\'de bulunan trafik istasyonundan görüntü

-Drone\'un kaldırılması

-Drone\'un operatörünün cihazı kullanması

-Drone\'un ekranından görüntü

-Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Müslüm Apaydın ile röportaj

-Polis ekiplerinin E-80 Otoyolu\'nda şüpheli araçları durdurması

-Polis ekiplerinin gördüğü ihlalleri telsizden bildirmesi

-Drone ile kural ihlali yapılan araçlara trafik cezası kesilmesi

-Uygulamanın bitişi ile Drone\'un inmesi

-Genel ve detaylar

(KARTAL)

-Hava destekli trafik uygulaması başlangıç

-Trafik ekiplerinin tespit edilen araçları durdurması

-İhlal yapan sürücülerin havadan görüntüleri

-Trafik polisinin işlem yapması

-Genel ve detay görüntüler

====================================

4- 10 KİLOMETRELİK MESAFEYE 213 TL ALAN TAKSİCİNİN 5 YIL HAPSİ İSTENDİ



- Kısa mesafeye fahiş ücret alan taksiciye dolandırıcılık davası



Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE\'den Beşiktaş\'a giden biri Iraklı 2 kadından, 10 kilometrelik mesafe için 213 TL ücret alan taksici hakkında \'dolandırıcılık\' suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin gün adli para cezası istemiyle dava açıldı. Taksici kendisini, \"Yolu şaşırdım. Yol biraz uzadı. 213 lira tuttu. \'İsterseniz ödeme yapmayın\' dedim. \'Sorun yok deyip\' ödeme yaptılar\" diye savundu. Iraklı kadın ise \"Giderken 47 TL ödediğim yere dönüşte 213 TL ödedim\" dedi.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'ne açılan dava dosyasında yaşananlar şöyle anlatıldı.

Emine D.(41) ve Iraklı kadın arkadaşı Shato M.(23) , 14 Mart günü saat 18.30 sıralarında İstinye\'deki lüks bir alış veriş merkezinden çıktı. İki kadın, Beşiktaş\'taki 5 yıldızlı otele gitmek için 34 TJ .... plakalı taksiye bindi. Taksi, bir saat süren yolculuğun sonunda otelin önüne geldi. Taksici

Murat E.(41), taksimetre ücretinin 213 TL olduğunu söyledi. Emine D.\'nin ücretin neden çok yüksek olduğunu sorması üzerine sürücü, \"Taksimetreye bakınö yanıtını verdi. Sonra da taksimetrenin sıfırlandığını söyledi.



İki kadın taksiden inerken Iraklı Shatı M. cep telefonunun olmadığını fark etti. Takside aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine Emine D. taksicinin cep telefonu numarasın istedi. Taksici \"Bulursam otele getiririmö diyerek yanlış numara verdi. Taksi sürücüsü eski telefon numarasını verdiğini belirterek ikinci kez yanlış bir numara verdi. Dolandırıldıklarını anlayan iki kadın polise giderek şikayetçi oldu.



Shato M. polise verdiği ifadede, \"Takside telefonum elimdeydi. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yaptım. Uyuyakalmışım. Bu sırada elimden düşmüş olabilir\" dedi. İstinye\'ye giderken 47 TL ödediğini ifade eden Shato M. \"Geri dönerken 213 lira ödedik. Taksi sürücüsü panikle parayı aldı ve \'yağmur yağıyor çabuk inin gideceğim\' diyerek bizi indirdi. Fazla paran alan taksi sürücüsünden şikayetçiyim\" dedi.



Taksici Murat E. ise polise verdiği ifadesinde güzergahı şaşırdığı için yolu biraz uzattığını iddia etti. \"Müşterilerine ücretin 213 TL tuttuğunu, yolu şaşırdığı için ödeme yapmayabilecekleriniö öne sğren taksici, \"Kadınlar \'sorun değil\' diyerek ödeme yaptı. Iraklı bayan telefonunun olmadığını söyledi. Aracı aradılar, benden numaramı isteyince ben de kafadan numara salladım. Telefonu ben almadım, kimseyi dolandırmadım\" dedi.



Savcılık, taksici Murat E. hakkında \'dolandırıcılık\' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açtı. Kayıp cep telefonu için savcılık işlem yapmadı.

10 kilometrelik yol için 213 TL ücret alan taksi sürücüsü Murat E. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

----------

-Mesafeyi gösteren harita

-Taksi denetimleri (arşiv)

===================================

(ÖZEL)

5 - ALEV TOPUNA DÖNEN KAMYONETE DAMACANA İLE MÜDAHALE

- Çevredeki bazı kişiler ise sosyal medyada canlı yayın telaşına düştü.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL /İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de bir vatandaş alev topuna dönen kamyona damacana müdahalede bulundu. Olaya şahit olan bazı kişiler ise sosyal medyada canlı yayın telaşına düştü.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi 118 sokakta meydana geldi. Park halindeki kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bir süre itfaiyeyi bekleyenler kendi imkanları ile yanan kamyoneti söndürmeye çalıştı. Vatandaşlardan biri evindeki damacana suyu ile yardıma koştu. Damacana ile alevlerin üzerine su döken vatandaş, başarılı olamadı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Yangın esnasında bazı vatandaşlar ise yanan aracı cep telefonu kamerası ile görüntülemekle kalmayıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Damacana ile alevlere müdahale eden kişi yangını söndürmek için çalışırken, bazı kişiler de sosyal medyadan canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı.

NE OLDU ANLAMADIM

Araç sürücüsü Mehmet Erdoğmuş, \"İşten geldikten sonra aracımı park ederek eve çıktım. Yemek yediğim esnada tanımadığım bir numara beni arayarak, kamyonetimin yandığını söyledi. Aşağı indiğimde ekmek teknemin yandığını gördüm. Ne oldu anlamadım\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Alev alev yanan kamyonet

-Vatandaşın damacanayla su dökmesi

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Yangına müdahale

-Cep telefonuyla çekim yapan vatandaşlar

-Sosyal medyadan canlı yayın yapan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

==============================

(yangından alevli görüntüler)

6- BEYOĞLU\'NDA İTFAİYE EKİPLERİ YANAN EVDEKİ BİR KİŞİYİ KURTARDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda bir evde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukur Mahallesi Karakurum Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın 2\'nci katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binada mahsur kalan ve zaman zaman camdan başını uzatan bir kişi içeriye giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun dumana maruz kalan ve dışarıya çıkarılan kişiye bir itfaiyeci oksijen maskesi taktı. Daha sonra ambulansa götürülen kişi hastaneye sevk edildi. Vatandaşlar alevleri endişeli şekilde izlerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

-------------

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Alevli yanan bina katı

-Vatandaşların paniği

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Binanın alevli 2\'nci katı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangında mahsur kalan kişinin camdan başını uzatması ve içeri girmesi

-İtfaiyecilerin binaya girmesi

-Kurtarılan kişinin dışarıya çıkarılması

-Dumandan etkilenen kişiye oksijen maskesi takılması

-Kişinin ambulansa götürülmesi

-Sokakta toplanan vatandaşlar

-İtfaiye ekiplerinin koşturması

-Binayı kopmle saran dumanlar

-Polis ekiplerinin çalışmaları ve vatandaşları uzaklaştırması

-Genel ve detay görüntüler

================================

(EK GÖRÜNTÜLER)

7- ADNAN OKTAR\'IN YIKIM YAPILAN VİLLASININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar\'ın villasında yıkılan bölümler içeriden görüntülendi.

Adnan Oktar\'ın Kandilli\'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler içeriden görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin çalışması ve yıkılan bölümler görülüyor.

Ek görüntüler

////////////////////

-Ekiplerin görüntüsü

-Yıkım çalışmasından görüntü

-Yıkılan bölümlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Görüntü Dökümü:

-------------

-Villanın içinden görüntüler

-Yıkılan bölümler

05.10.2018 - 10.43 - Haber Kodu : 181005039

=========================

8 - \'UÇAN KÜTÜPHANE\' OKUL DUVARLARINI RENKLENDİRDİ



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KISITLI olanakları bulunan çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan \'Uçan Kütüphane\', kırsal kesimden göç ve Suriyeli ailelerin yoğun olduğu Avcılar\'daki Yeşilkent Mahallesi\'ndeki öğrencilerle Leyla Bayram İlkokulu bahçe duvarını boyadı.

Bütün canlıların eşit, özgür ve adil bir yaşam kurabilmeleri için 2010 yılında kurulan Yuva Derneği çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini ve aynı zamanda okullaşmalarını desteklemek amacıyla 2 yıl önce \'Uçan Kütüphane Projesi\'ni başlattı. Kamusal hizmetlere erişimin sınırlı veya olmadığı alanlarda çocukların sokakta geçirdiği vakti daha nitelikli ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlayabilecek bir öğrenme alanı yaratmayı hedefleyen Uçan Kütüphane, Suriye sınırındaki bazı kentlerden sonra İstanbul\'da Sultangazi\'den sonra Avcılar\'a geldi. Alman Kültür Merkezi\'nin (Goethe-Institut İstanbul) de destek verdiği \'Destekleyici Göç ve Uyum Programı\' çerçevesinde ilk olarak Mardin\'de hayata geçirdiği, sabit bir yerde kalmadığını simgelediği için \'Uçan Kütüphane\' adı verilen 84 metrekarelik eğitim konteynerinin Avcılar\'da \'İhtiyaç gerektiği\' için burada daha fazla kalması kararlaştırıldı. Konteynerin bulunduğu Milli Egemenlik Parkı\'ndaki etkinlikler, İngiltere\'de yaşayan İspanyol sanatçı Jose Carlos Conde Acuaviva\'nın Türkiye\'ye gelmesi ile parkın hemen yakındaki 5 bini aşkın Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencisinin devam ettiği Leyla Bayram İlkokulu\'nda sürdürüldü. Görevliler boya kovalarını okul bahçesine taşırken, İspanyol sanatçı ilk kez çocuklar için düşündüğü uzaydaki figürlerin taslaklarını duvarlara çizdi.

Aynı sıraları paylaşan Türk ve Suriyeli öğrenciler teneffüslerde merakla olanları izlerken, bu çalışmaya ilgi gösterdi. Okul yöneticileri ile yapılan görüşme sonunda 4\'üncü sınıf öğrencileri resim derslerinde 15\'er kişilik gruplar halinde bahçeye çıkarılarak sanatçı ve diğer görevlilerle birlikte fırça sallayarak çizilen karakterleri renklendirdi. Yuva Derneği Eğitim Sorumlusu Gülistan Koç, \"Birçok etkinlik yaptığımız Uçan Kütüphane\'nin içini, bulunduğu parkı renklendirerek ve çeşitlendirerek çalışmalarımızı yürüttük. Artık mahalleyi güzelleştirme vaktimiz gelmişti. Kurduğumuz bu hayellerde İspanyol sanatçı bir arkadaşımızla yollarımız kesişti. Temel amacımız aslında çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve bir yolculuğa çıkmalarıydıö dedi. İlk kez ellerine boya fırçası alarak duvarları sevimli karakterlerle renklendiren öğrenciler, resimler ortaya çıktıkta mutlu göründü.

Görüntü Dökümü;

------------------

Okul bahçesindeki masalar üzerindeki boyalar hazırlanırken

Görevlilerin çalışmasını izleyen meraklı öğrenciler

Gülistan Koç, etkinlik ve amaçları ile ilgili bilgi verirken

İspanyol sanatçıdan kısa görüş

Çocuklar duvarları boyarken

Çocuklar görevlilerle birlikte

Uçan Kütüphane\'nin çalışmalarından görüntüler (Arşiv)