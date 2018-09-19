DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

1- BAKAN VARANK, TÜRKİYE-JAPONYA İŞ KONSEYİ TOPLANTISINDA KONUŞTU (1)



Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"24\'üncü Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı\"nın açılış konuşmasında, \" 1975- 2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, son 16 senede 200 milyarın üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu süreçte Japonya 2.7 milyar dolar ile Türkiye\'ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15\'inci sırada. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bu rakamı artıracağız\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Japonya İş Konseyi ve İş Konseyi Karşı Kanat Kanat Kuruluşu (KEIDANREN) iş birliğinde düzenlenen 24\'üncü Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı\'na katıldı.

İstanbul\'da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Varank\'ın yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, DEİK Türkiye- Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı ile KEIDANREN Japonya- Türkiye Ekonomik Komitesi Eşbaşkanı Tamotsu Yamanishi de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, \" Bu toplantının ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini bir üst basamağa taşımak adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Japonya arasında tarihi çok eskilere dayanan bir dostluk var. Japon firmaları uzunca bir süredir ülkemizde faaliyet göstererek üretime, ihracata, ve istihdama katkı sağlamaktadırlar. Haziran ayı rakamlarına göre ülkemizde 227 Japon şirketi bulunmaktadır. Bu sayıyı başta yüksek katma değerli sektörler olmak üzere daha da artırmayı amaçlıyoruz\" dedi.

\"HEDEFİMİZ BU MÜZAKERELERİ EN GEÇ 2019\'UN İLK YARISINDA TAMAMLAMAK\"

\"Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatımız var\" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,şöyle konuştu:

\" Yabancı ve yerli girişimciler hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumdalar. Türkiye, OECD ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülke arasında \'ulusal muamele\' dediğimiz yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden bir tanesi. Bahsettiğim yatırımcı dostu mevzuatımız ülkemizin bugüne kadar imzaladığı 100\'ün üzerinde yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarıyla da destekleniyor. Japonya ile \'Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması\' 1993 yılında imzalanmıştı. Şimdilerde ise bu anlaşmanın yerini alacak ve yatırımcılara yeni haklar getirecek \'Serbest Ticaret Anlaşması\'nın müzakereleri devam ediyor. Hedefimiz, bu müzakereleri en geç 2019 yılı ilk yarısında tamamlamak. Son 16 yıllık dönemde tecrübe ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde uluslararası doğrudan yatırımlarda önemli bir aşama kaydettik. 1975- 2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, son 16 senede 200 milyarın üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu süreçte Japonya 2. 7 milyar dolar ile Türkiye\'ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15\'inci sırada. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bu rakamı artıracağız\" şeklinde konuştu.

\"ÖZEL SEKTÖR PAYDAŞLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Bakan Varank konuşmasında en geç 2019 yılı başında Tokyo\'da yatırımcılarla bir araya gelmeyi hedeflediğini belirterek,\" Yatırımcı dostu bir ortam sağlamak ülkemizin en temel öncelikleri arasında. Yatırım ortamını daha da ileri seviyelere taşımak adına özel sektör paydaşlarımızla istişare halinde 2018 yılında çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda şirket kuruluşu, inşaat izinleri tapu işlemleri, finansmana erişim konularında ciddi iyileşmeler sağladık. Önümüzdeki dönemde de özel sektör paydaşlarımızla birlikte yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

6 sene önce yeni bir yatırım teşvik sisteminin uygulamaya konulduğunu aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \" Bölgesel rekabet gücü farklılıklarından istifade etmek üzere \"bölgesel yatırım teşvik yatırım programı\"ndan bahsetti. Varank,\" Uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, yatırımları özendirmek için yatırım teşvik programı, ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerde üretim kapasitemizi güçlendirmek için stratejik yatırım yatırımların teşviki programı ve diğer tüm yatırımları desteklemek üzere genel yatırım teşvik programını uygulamaktayız. Ülkemizde mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayan, arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığı azaltan , teknolojik dönüşüme katkı sunan yenilikçi, katma değeri yüksek yatırımları proje bazlı olarak destekliyoruz. Proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle bugüne kadar yatırım tutarı 135 milyar lira olan 23 projeyi destekledik\" ifadelerini kullandı.

Bakan Mustafa Varank\'ın açılış konuşmasının ardından DEIK/ Türkiye- Japonya İş Konseyi ve Japonya- Türkiye Ekonomik Komitesi (KEIDANREN) arasında ortak bildiri imzalandı.

Görüntü Dökümü

-Toplantı salonundan detaylar

-Bakan Mustafa Varank\'ın salondan görüntüsü

-Bakanın konuşması

-Genel ve detaylar

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(ek bilgi ve görüntülerle)

2- KAĞITHANE\'DE AVM\'DEKİ SİLAHLI KİŞİ İKNA EDİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bulunan bir AVM\'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre AVM\'ye gelen Y.A., dolandırıldığını iddia ederek yemekhane ve kafetaryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM\'ye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Polis ekiplerinin ikna çalışması uzun süre devam etti. Zaman zaman AVM\'nin teras bölümüne çıkan kişi, polise teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-AVM içindeki hareketlilik

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-AVM önündeki polisler

-özel harekat polisleri

-Silahlı kişinin görüntüsü (mavi yelekli)

19.09.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180919076

19.09.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180919063

19.09.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180919062

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(geniş haber)

3- ADNAN OKTAR GRUBU İŞKENCE DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle, Adil Serdar Saçan ile birlikte 11 polis hakkında \"işkence\" suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verdi. Sanık Adil Serdar Saçan hakkında ayrıca \"resmi belgede sahtecilik\", \"iftira\", \"delilleri yok etme\" suçlarından ve bir sanığın ise \"yalan tanıklık\" suçundan beraatına karar verildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Rakipoğlu ve Vedat Mercan hazır bulundu. Mağdur Burak Abacı\'yı avukat Fuat Selvi, katılanlar Halil Hilmi Müftüoğlu ve Hasan Basri Güner\'i avukat Semra Karadağ ve sanıklardan Adil Serdar Saçan\'ı ise avukatı Serkan Saçan temsil etti.

MAHKEME HEYETİNİ REDDETTİ

Katılanlar Halil Hilmi Müftüoğlu ve Hasan Basri Güner\'in avukatı Semra Karadağ, işkence suçlarında zamanaşımının işlemeyeceğini öne sürdü. Karadağ, dosyanın bir başka davayla birleştirilmesi yönündeki talebin reddedilmesi üzerine \"Biz beraat talep edilen davalar yönünden delillerin gereği gibi toplanması için defalarca talepte bulunduğumuz halde sadece sanık lehine deliller toplanmıştır. Mahkeme heyeti tarafsızlığını kaybettiğinden heyeti reddediyoruz\" dedi.

MAHKEME: \"DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK TALEBİN İŞLEME KONULMASINA YER OLMADIĞINA\"

Mahkeme heyeti ise aynı konularda defalarca talepte bulunulması ve bu aşamada yapılan talebin davayı uzatma amacına yönelik olduğunun anlaşıldığını belirterek bu talebin işleme konulmasına yer olmadığına karar verdi.

SANIKLAR BERAATİNİ TALEP ETTİLER

Daha sonra mahkeme heyeti sanıklara son savunmalarını sordu. Sanık Vedat Mercan, \"Herşeyden önce davanın bu kadar uzatılması bizim değil, katılan tarafın bu konuda davayı uzatmaya yönelik olarak hareket etmesinden kaynaklanmıştır. Amaçları davanın derdest kalması ve memuriyet görevini sürdürmekte olan bizlerin bu nedenle mağdur düşmemizdir. Geçmişte yaptığımız talepler katılan tarafın mahkemeye baskısı yüzünden gereği gibi değerlendirilmemiş ve dava katılanların sebebiyet vermesi ile uzamıştır. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum\" dedi. Sanık Metin Rakipoğlu da beraatını talep etti.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Heyet oybirliğiyle verdiği kararında, sanıklar Adil Serdar Saçan, Ahmet Erdoğan, Metin Rakipoğlu, Necati Kurt, Osman Köprü, Semih Günaydın, Serdal Akça, Vedat Mercan, Selahattin Kıraç, Bülent Kurt ve Ahmet İhtiyaroğlu hakkında \"işkence\" yaptıkları iddiasıyla açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme sanık Adil Serdar Saçan hakkında \"Resmi belgede sahtecilik\", \"İftira\", \"Delilleri yok etme\" suçlarından beraat kararı verirken, sanık Özer Altunyuva hakkındaki \"yalan tanıklık\" suçundan da beraat kararı verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

19.09.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180919037

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4- KAZ ÇİFTLİĞİNDE CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA SANIĞA 23 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Ataşehir Kayışdağı\'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abuze S., bir mağdura yönelik, \"Çocuğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abuzer S., ile avukatı katıldı. Mağdur A.K., ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Sanığın kendisine zorla kötü şeyler yaptığını ve görüntüleri de internetten yaymakla tehdit ettiğini belirten mağdur A.K.(17), sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu K.B., sanığın yanında A.K.\'yı tehdit etmediğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemenin karar verileceğini belirterek son sözlerini sorduğu Abuzer S., \"Ben onları kendi çocuğumdan ayrı tutmadım. Kötülük yapmadım. Onlara kötülük yapsaydım kendi ailemin yanına götürmezdim\" dedi. Abuzer S., beraatının ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

23 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, Abuzer S.\'yi mağdur A.K.\'ya yönelik eyleminden dolayı, \"Çoğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\" ve \"Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma\" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

ÜÇ MAĞDURA YÖNELİK EYLEMLERİNDEN DOLAYI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasını diğer üç mağdur yönünden görevsizlik kararı ile Asliye Ceza Mahkemesi\'ne göndermişti. Abuzer S., 18 yaşından küçük mağdurlar H.Ö., A.V. ve K.U.\'ya yönelik eylemlerin dolayı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir Kayışdağı\'ndaki kaz çiftliğinde yurttan kaçan 18 yaşından küçük kız çocuklarını alıkoyduğu, onlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor. İddianamede Abuzer S.\'nin, A.K., H.Ö., A.U ve K.U.\'ya yönelik olarak, \"Çocuğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\", \"Silahla tehdit\", \"Reşit olmayanla cinsel ilişki\" suçlarından 62 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Polis kamerasından operasyon anı

-Zanlının görüntüsü

Çiftlikten görüntü

19.09.2018 - 11.20 Haber Kodu : 180919047

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5- GİRDİĞİ OFİSTE TELEFONU ÇALDI, KAMERALARA YAKALANDI

İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde bir ofise giren hırsız, şarja takılı telefonu alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.

Beylikdüzü\'nde 9 Eylül\'de günü meydana gelen olayda, pimapen satışı yapan işyerinin ofisine giren hırsız, bir süre ofiste dolaştıktan sonra masa üzerinde bulunan telefonu alarak kayıplara karıştı. Masada şarjda bulunan telefonunun çalınma anları ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının görüntüsü



19.09.2018 - 13.07 Haber Kodu : 180919087

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6- KLİMA MOTORUNU KAÇAK SİGARA ZULASI YAPMIŞLAR

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Fatih\'te 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüphelilerin kaçak sigaraları klima motorlarına yaptıkları özel zulalara sakladıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma başlattı. Polis ekipleri, 11 Eylül\'de Fatih\'te bir iş hanında kaçak sigara satışı yapıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Ekipler, yaptığı baskında şüphelilerin işyerlerinde bulunan dolaplara ve bazı klima motorlarına gizlendiklerini tespit etti. Polis, operasyonda piyasa değeri 270 bin lirayı bulan 27 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Ekiplerinin kaçak sigaraları bulması ve klima motorlarından çıkartması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin sigaraları bulması

-Klima motorundan sigara çıkartılması

-Genel ve detaylar



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7- MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da, motosiklet üzerindeki iki kişinin, yükledikleri koli ve çuvallarla kasksız şekilde yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

O-3 Karayolu Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi mevkisinde, 2 Temmuz günü saat 14.30\'da, plakası öğrenilemeyen motosiklettekileri görenler, şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde, hızla giden motosikletteki 2 kişinin, önlerine yükledikleri çok sayıda paketi ve çuvalı kontrolsüz şekilde taşıdığı görülüyor. Motosikletin zaman zaman emniyet şeridine girerek bariyerlere yakınlaştığı anlar da görüntülere yansıyor. Kask da takmayan sürücü ve yanındaki kişi, kendilerinin yanı sıra trafiktekilerin de canını hiçe sayarak, yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletin tehlikeli yolculuğu

-Detaylar

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