DHA İSTANBUL BÜLTENİ 3

DHA İSTANBUL- ÇİFTLİK BANK\'TAN SONRA KAŞAR BANK

*\"Kaşar ticareti yapacağız diyerek\" para toplayan kişi ortadan kayboldu

* \"Çiftlik Bank ile dalga geçerken bizim başımıza geldi\" diyen mağdurlar suç duyurusunda bulundu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Sultangazi ve çevresinden 30 kişi, Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle dolandırıldı. \'Kaşar ticareti yapacağız\' deyip, kendilerinden para topladıktan sonra ortadan kaybolan bir kişi tarafından binlerce lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar \"Çiftlik Bank ile dalga geçerken bizim başımıza geldi\" ifadelerini kullandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi\'de 30 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi\'nde cumhuriyet savcılığına başvurup, \"Kaşar ticareti yapacağız\" diyerek para toplayan Ü.Ö.(28)\'nün, kendilerini binlerce lira dolandırdığını iddia etti. Savcılığa verilen ifadelerdeki iddialara göre, özel bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö., \"Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız\" diyerek tanıdıklarından para topladı. Para topladığı kişilere bir süre geri ödeme de yapan Ü.Ö., güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplayıp ortadan kayboldu.

\"ÇİFTLİK BANKLA DALGA GEÇİYORDUK AYNISI BAŞIMIZA GELDİ, BİZ BUNA KAŞAR BANK DİYORUZ\"

Kamyon şoförlüğü yapan Mesut Ergün, \"Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi. \'Ne parası bu\' dedim. \'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver\' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, \'peynircilere, marketlere veriyorum\' diyor. Bize bu şekilde anlattı. Bize bir süre dönüş yaptı, sonra anladık ki; aynı Çiftlik Bank gibi biz de dolandırıldık. Toplamda 100 bin lira dolandırıldım. Diğer mağdurlar da; biri 450 bin lira dolandırılmış, kimine dairesini, kimine arabasını sattırmış, en yakın akrabasını bile dolandırmış. Bu şekilde dolandırılan benim bildiğim 50-60 kişi var. Zaten tanıdığımız 30 kişi adliyeye gittik. Şikayette bulunduk. Devletten, bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Şu an \'Bulgaristan\'a kaçtı\' diye bir haber geldi. Çiftlik banka dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk \'Kaşar Bank\' diyoruz.\" dedi. Ü.Ö.\'nün yerel bir haber sitesi için çekilen çiğ köfte reklamında oynadığı ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Mağdurla röportaj

-Mağdurdan detay görüntüler

-Dolandırıcının telefonla aranması

-Dolandırıcının oynadığı reklam filminden görüntü

-Diğer detaylar

23.08.2018 - 15.49 Haber Kodu : 180823091

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DHA İSTANBUL- İSTANBUL\'DA KURT KAPANI 22 DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordine ettiği Kurt Kapanı-22 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Özel harekat polisleri de denetimler noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botları ve detektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda, denetim gerçekleştiriliyor. Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıyor. 188 noktada 2480 Personelin katıldığı denetimler kapsamında Taksim Meydanı ve Kadıköy Bostancı İDO iskelesi önünde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KADIKÖY

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polisleirnden görüntü

-Şüpheli araçların durdrulması

-Araç ve şüphelileirn aranması

-Dedektör köpek arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

TAKSİM

-Uygulamadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Aramalardan görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Vatandaşların köpekle fotoğraf çektirmesi

-Vatandaşlara GBT yapılması

23.08.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180823095

23.08.2018 - 16.18 Haber Kodu : 180823098

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DHA İSTANBUL- MİDİBÜS TRAMVAYA ÇARPTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN- İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta bir midibüs tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam bir üniversite öğrencisi yaralanmasına sebep oldu. Kaza Fındıklı Tramvay durağının yakınında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara kırmızı ışık yanarken yola giren Metin E. yönetimindeki servis midibüsü Eminönü yönüne gitmekte olan tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın camı kırıldı. Üniversite öğrencisi Mualla Yapıcı cam parçacıkları ile hafif şekilde yaralandı. Manisa\'dan akraba ziyareti için İstanbul\'a geldiği öğrenilen Yapıcı ile birlikte kaza sırasında yanında bulunan yakınları ambulansa beraber binmek istedi. Sağlık ekiplerinin 4 kişiyi ambulansa alamayacağını söylemesi üzerine Mualla Yapıcı ve yakınları kendi imkanlaryla hastaneye gitti. Öte yandan Metin E. ise kendisinin geçtiği sırada trafik ışıklarının yeşil yandığını iddia etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Ambulansın önünde bekleyen yaralı

-Yakınlarının görüntüsü

-Yaralının yakınları ile röp

-Tramvaylardan detaylar

-Servis şoförü ile röp

-Midibüsn görüntüsü

-Genel ve detaylar

23.08.2018 - 16.21 Haber Kodu : 180823099

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DHA İSTANBUL- İBB ŞEHİR TİYATROLARI\'NDAN TORON KARACAOĞLU AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, emekli sanatçılarından; usta yönetmen, sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu\'nun hayatını kaybetmesi üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı. İBB Şehir Tiyatroları\'nın mesajında şu ifadelere yer verildi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Toron Karacaoğlu\'nu yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu\'na başsağlığı dileriz.\" Toron Karacaoğlu\'nun cenazesi yarın Altınoluk Köy Camii\'nde kılınacak öğle namazının ardından Altınoluk Köy Mezarlığı\'nda toprağa verilecektir.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul\'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi\'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980\'de emekliliğinin ardından Berlin\'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye\'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995\'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın\'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası\'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yaptı. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi\'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

ÖDÜLLERİ

15. Afife Tiyatro Ödülleri : \"Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncusu\" - İstanbul Hatırası (oyun) - İstanbul Şehir Tiyatrosu

14. Afife Tiyatro Ödülleri Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü, 2010

Sadri Alışık Onur Ödülü, 2005

Avni Dilligil Ödülü,

Selim Naşit Usta Erkek Oyuncu Ödülü,

En İyi Yardımcı Oyuncu, İstanbul\'un Gözleri Mahmur

\'Dünya Tiyatrolar Günü\', Usta Erkek Oyuncu

OYNADIĞI OYUNLAR

Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.

FİLMLERİ

Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG

Görüntü Dökümü:

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-Toron Karacaoğlu\'nun arşiv görüntüsü

23.08.2018 - 16.05 Haber Kodu : 180823097

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- KAMYONET KASASINDA GÖBEK ATARKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi\'de kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle yola düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde araçların kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başlıyor. Bu sırada kamyonet hareket edince dengesini kaybeden kadın yola düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Kadının oynaması

-Aracın hareket etmesi

-Kadının düşmesi

-Detaylar

23.08.2018 - 14.54 Haber Kodu : 18082306

