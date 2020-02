DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

(geniş haber)

1- İNCE: SOĞAN KURU, DOLAR KURUNU GEÇMİŞSE YANGIN VAR DEMEKTİR

* CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TÜSİAD\'ı ziyaret etti

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyeleri\'ni ziyaret etti.

TÜSİAD\'ın Beyoğlu\'ndaki merkezine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile birlikte saat 10.00 sıralarında gelen İnce\'yi, Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Muharrem İnce ve Erol Bilecik, görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında birer konuşma yaptı. İlk sözü alan TÜSİAD Başkanı Bilecik, İnce\'nin ziyaretinden ve TÜSİAD üyeleriyle yapılacak \'istişare toplantısı\'ndan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

\"YAPACAĞIMIZ İSTİŞARELERİN BAŞINDA EKONOMİ GELİYOR\"

Ana gündemin seçimler olduğunu kaydeden Bilecik, \"TÜSİAD olarak ve esas vatandaşlar olarak baktığımızda da konuşulan ekonominin ta kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanı adaylarının gündemlerine baktığınızda da doğal olarak ekonomi konuşuluyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıların, özellikle de seçimlerden sonra üretilecek çözümleri, ekonomi politikaları, bizim de bugün sayın İnce ile yapmak istediğimiz istişarelerin başında geliyor\" diye konuştu.

\"EN UZUN GÜN TÜRKİYE ADINA 24 HAZİRAN OLACAK\"

İstişare toplantısında sadece ekonominin konuşulmayacağını da söyleyen Erol Bilecik, \"Üyelerimizin danışacağı konuların başında şüphesiz ki yüksek demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda sayın İnce\'nin programları konusunda bizlerle istişare yapmasından memnuniyet duyacağız. Bugün 21 Haziran ve dünyanın en uzun günü. Bizim için de en uzun gün Türkiye adına 24 Haziran olacak. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye\'nin kutuplaşmasının sona erdiği, güzel iklimlerde buluşabileceği nihayetinde günlerin bir an öncesinde gelmesinde hem TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hem bütün üyelerimiz ve iş dünyası adına bunu canı gönülden diliyorum\" dedi.

İNCE\'DEN DÖVİZ KURU ELEŞTİRİSİ: SOĞAN DOLARI GEÇTİ

Bilecik\'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye\'nin 24 Haziran seçimleri öncesinde ilkleri yaşadığını belirterek, \"İlk kez soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyası ile dertleşmek de bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur\" şeklinde konuştu.

İNCE: SORUNLARI ÇÖZMEYE DEMOKRASİDEN BAŞLAYACAĞIZ\"

Türkiye\'nin ekonomisini çok kırılgan olarak niteleyen Muharrem İnce, bu sorunları çözmeye Türkiye\'nin demokrasisinden başlayacaklarını aktardı. İnce, \"Demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli yatırımcıya da güven veremez yabancı yatırımcıya da güven veremez. Türkiye tek adamlıktan kurtulmalıdır. Türkiye demokratikleşmeli, Türkiye özgürleşmelidir. Türkiye\'de telefonlar dinlenmemelidir. Bir yatırımcı, \'ben Türkiye\'ye şunu yaparsam üç ay sonra kurallar değişir mi?\' dememelidir\" dedi. \"Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız\" diyen İnce, \"Türkiye\'nin umutlarını tazelemeye ihtiyacı var. Türkiye\'nin özgürleşmeye ihtiyacı var. İnsanların morale ve normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye 16 yılda normalden uzaklaştı. Türkiye\'yi yeniden normalleştireceğiz. Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmeli ve bunu başarabiliriz\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'Yİ TOPYEKÜN AYAĞA KALDIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR\"

\"Elimizde bir sihirli sayı var; 29\" diyen Cumhurbaşkanı Adayı İnce, \"Almanya\'nın yaş ortalaması 40, İskandinav ülkelerinin 45, Türkiye\'nin yaş ortalaması ise 29\'dur. İşte bu sihirli sayıdır. Bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. İyi eğitemezsek başımıza bela olur. Onun için yargısı, ekonomisi, eğitimi, topyekûn kalkınma... Tarıma dayalı sanayiden, sanayideki 25\'i atıl olan kesimi devreye sokmaktan, boş duran meralarımızdan kullanılmayan denizlerimizden topyekûn olarak Türkiye\'yi ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunu başaracağız\" ifadelerini kullandı.

\"BÜTÜN KESİMLERİ KAPSAYACAK BİR KABİNE KURACAĞIM\"

Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı 4 Mayıs\'ta Cumhuriyet Halk Partisi\'nin altı oklu rozetini çıkardığını hatırlatan İnce, \"O günden bugüne 81 milyonun, hepinizin Cumhurbaşkanı olarak çalışıyorum. Allah\'ın izni milletimin isteğiyle bu seçimi kazandığımda da gerek Cumhurbaşkanı yardımcılarımda gerek Bakanlar Kurulu\'nda bütün kesimleri kapsayacak kabineyi kuracağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil, halkını dinleyen haddini bilen bir Cumhurbaşkanı, ayırmayan, kayırmayan ve kamu mallarını savurmayan bir Cumhurbaşkanı olacağım. 3 bin korumayla gezmeyeceğim. Saraylarda yaşamayacağım\" diye konuştu.

\"GÖRGÜSÜZLÜK DEĞİL GELENEKLERİNE SAHİP ÇIKAN BİR MODERNİTE

Konuşmasında TÜSİAD\'ın merkezi konumundaki tarihi binasına değinen İnce, \"TÜSİAD Türkiye\'nin zenginleri. Binayı gördüm. İsteseler kaç tane saray yaparlardı ancak geleneklerini korumuşlar. İşte anlatmak istediğim budur. Saraylar değil geleneksel yapıyı korumak. İşte bu, ülkeyi kalkındırır öbürü ise sonradan görmeliktir. Görgüsüzlüktür. Görgüsüzlük değil, geleneklerine sahip çıkan bir modernite; anlayışım budur\" dedi. İkilinin basın açıklamasının ardından görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Muharrem İnce ve Erol Bilecik\'in gelişleri

-Basın toplantısı

-Başkan Bilecik\'in konuşması

-Cumhurbaşkanı adayı İnce\'nin konuşması

-Toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar

21.06.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180621030

===============

2- İSTANBUL VALİLİĞİ\'NDEN UYARI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA

İstanbul Valiliği, yarın ve cumartesi günü partilerin yoğun propaganda faaliyetleri olacağını belirterek trafik uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, \"24 Haziran 2018 pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ilimiz genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi günleri) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açması beklenmektedir. Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir\" diye konuştu.



=============



3-TRAMVAY DURAĞINDA YARDIM SEFERBERLİĞİ

- KÜÇÜK ÇOCUĞUN BACAĞI TRAMVAY İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

- ÇOCUĞUN YARDIMINA TRAMVAYDAKİ HEMŞİRE KOŞTU

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Güngören\'de tramvay durağında dengesini kaybederek düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkardığı küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri bir süre aksadı.

Olay saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter dengesini kaybederek tramvay yoluna düştü. Bu sırada durağa yaklaşmakta olan vatman frene bastı ancak tramvay durmadı. Küçük çocuğun bacağı duvarla tramvay arasına sıkıştı. Olayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa, tramvayda bulunan bir hemşire müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedyeye alınan bacağından yaralı çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi yapan hemşire Ece Başyiğit, \"Sağ ayağı girmişti, durumu iyi\" diye konuştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönüne bir süre aksadı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Tramvaydan inen vatandaşlar

-olay yerinden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Duraktan görüntü

-Çocuğun ambulansa alınışı cep telefonu görüntüsü

===================

(GENİŞ HABER)

4- EŞİ VE 2 YAŞINDAKİ KIZINI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldürmekten gözaltına alınan Mehdin Elgün, adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli suçunu itiraf ederken, psikolojik sorunları olduğunu önce kendisini öldürmeye çalıştığını başaramayınca kızını ve eşini boğduğunu anlattı.

Arnavutköy, İncirli Sokak\'ta dün meydana gelen olayda tesisat malzemeleri üreten bir işyerinde çalışan Mehdin Elgün., eşi Nurşen Elgün ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Elgün\'ü boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehdin Elgün\'ün işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Mehdin Elgün\'ün işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğunu ve iki gündür uyuyamadığını söyleyen Mehdin Elgün\'ün polisteki ifadesinde önce kendisini öldürmeye çalıştığını anlattığı belirtildi. Telefonun şarj kablosuyla önce kendisine elektrik vererek öldürmeye çalıştığını anlattığı öğrenilen Mehdin Elgün, başarılı olamayınca jiletle kendisini kesmeye çalıştığını söyledi.

Her yerinden kan geldiği için öleceğini düşündüğünü anlatan Mehdin Elgün\'ün daha sonra hayatta yanlız kalmamaları için önce eşini daha sonra da kızını boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Şüpheli Mehdin Elgün\'ün daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar





21.06.2018 - 11.10 Haber Kodu : 180621033_

=============

(ek görüntüyle)

5- KADIKÖY\'DE ŞÜPHELİ BAVUL HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi.

Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulu inceledi. Bavulun boş olduğunun anlaşılmasının üzerine cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Duba ve güvenlik şerit çekmesi

-Çevredeki vatandaşları uzaklaştırması

-Ağaç dibindeki bavulun görüntüsü

- Bomba imha uzmanın özel kıyafetini giymesi

-Bavulu incelemesi

-Caddenin araç ve yaya trafiğine açılması

-Genel ve detay görüntüler



21.06.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180621064_

21.06.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180621074

============

6- İBB\'DE 12 BİN 850 İŞÇİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Selen ÖZÇELİK, İSTANBUL (DHA),

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 iştirakinde çalışan toplam 12 bin 850 işçi için toplu sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Toplu sözleşmeniniz hayırlı olsun. Birlikte omuz omuza çalışıp, İstanbul\'u dünyaya örnek bir belediye yapacağız\" dedi.

İBB Saraçhane binasında yapılan imza törenine başta İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hak - İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan olmak üzere çok sayıda sendika temsilcisi ve belediye çalışanı katıldı. Törende ilk sözü alan Hak - İş Konfedarasyonu Başkanı Mahmut Aslan,\"Toplu İş Sözleşmemizin barış içinde ve masada geçmesini sağlayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah toplu iş sözleşmemiz, mart ayından geçerli farklar var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu farkların ödenmesi için de destek istiyoruz. Bu toplu iş sözleşmesinde gerçekten beklentileri, istekleri, arkadaşlarımızın talepleriyle; belediyemizin imkanlarını bir arada buluşturup nihai bir şekilde masada imzalanmasını sağlamayı Türk çalışma hayatı adına tarihi bir başarı olarak görüyorum\" dedi.

Ardından söz alan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da şunları söyledi:

\"Hak - İş\'e bağlı iki sendikamızla Hizmet - İş ve Öz Gıda -İş ile birlikte toplam 8 iştirakimizle bu toplu sözleşmeyi yapıyoruz. Toplamda 12 bin 850 işçimiz bu toplu iş sözleşmesinden faydalanacak. Öncelikle her birine ayrı ayrı hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir olarak çalışan sayımız yaklaşık 82 bin. İşçi sayımız yaklaşık 62 bin civarında. Sendikalı işçi sayımız 30 binin üzerinde. Biz KHK ile taşeronların belediye iştiraklerine alınmasında 30 bin işçi var. Ama sözleşmesini yaptığımız 12 bin 307 kişi civarında. Sözleşme zamanı gelmeyen işçimiz var, KHK ile gelip henüz sendikaya geçmeyen işçimiz var. Bunların tamamı için biz sözleşme yapalım veya yapmayalım hepsinin hakkını gözetiyoruz. Burada ölçümüz her zaman şu. Türkiye\'de enflasyonun üzerine her zaman bir ücret zammı belirlemek. Belediyecilik anlamında yaptığımız çalışma dünyaya örnek olabilir. İBB olarak biz Türkiye\'ye örnek olma gibi bir misyonumuz sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Bunu da sizlerle omuz omuza çalışıp ve ortak akıl yürütebilirsek biz bu işi başarırız\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesinin imza törenine geçildi. Törende Hak - İş Başkanı Mahmut Aslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve MİK -SEN Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Karahan ve Hizmet - İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öz katıldı. İmzaların ardından taraflar birbirlerine hediye takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Uysal ve Aslan\'ın salona girişi

-Mahmut Aslan\'ın konuşması

-Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-İşçilerin slogan atması

-İmza töreni

-Genel ve detay ayrıntılar

21.06.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180621088

==============

7- BEYOĞLU\'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda dolmuş, taksi ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 12:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksim-Ataşehir hattında çalışan ve Taksim istikametine ilerleyen dolmuş önündeki taksiye taksi de cipe çarptı. Üç aracın karıştığı kazada dolmuş ve taksinin yolcuları ile sürücüleri yara almazken cip sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Taksim yönünde kapanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Kazaya karışan araçlar

-Araç sürücüleri

-Cip sürücüsü ile röportaj

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

=============