DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

(ÖZEL)

1- İSTANBUL\'DA 2,5 YIL SONRA MEZAR YERİ KALMAYACAK

- Her yıl ortalama 75 bin 252 kişinin defnedildiği İstanbul\'da İBB\'nin verilerine göre boş mezar yeri sayısı 177 bin 172. Yani yeni mezarlıklar açılmaz ise yaklaşık 2,5 yıl sonra mezar kalmayacak.

- Şehir içerisindeki mezarlıklarda boş yer neredeyse hiç bulunmuyor. Zira Aşiyan, Edirnekapı, Karacaahmet ve Zincirlikuyu gibi mezarlıkların doluluk oranı yüzde 100\'e yaklaştı.

- Boş mezar yerleri ise şehir merkezinden uzak yeni mezarlıklarda bulunabiliyor.

- En pahalı mezar yeri Zincirlikuyu\'da. Zincirlikuyu\'da defnedilecek cenaze için 6 bin lira, hayatta olan kişinin boş mezar yeri talep etmesi durumunda 25 bin lira ücret alınıyor.

- İstanbul\'da 497\'si Müslümanlar 67\'si gayri müslimler için olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor.

Haber-Kamera : Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı\'nın verilerine göre, Avrupa Yakası\'nda yaklaşık 102 bin 904, Anadolu Yakası\'nda 74 bin 268 boş mezar yeri bulunuyor. Toplam boş mezar yeri sayısının 177 bin 172 olduğu tahmin ediliyor. Ancak boş yerler, yeni açılan mezar yerlerinde bulunurken, şehir içerisindeki tarihi mezarlıklarda boş yer neredeyse hiç bulunmuyor. Zira Aşiyan, Edirnekapı, Karacaahmet ve Zincirlikuyu gibi mezarlıkların doluluk oranı yüzde 100 seviyesine yaklaştı. Buralarda sadece aile kabri bulunanların cenazeleri defnedilebiliyor.

ZİNCİRLİKUYU\'DA BOŞ MEZAR YERİ 25 BİN LİRA

Edinilen bilgiye göre, Eyüp\'te defnedilecek bir cenaze için bin 100 lira istenirken, mezar yerini hayatta olan kişi talep ederse bu miktar 10 bin liraya çıkıyor. Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında yer tahsisi için 100 lira alınırken, bunu hayatta olan kişiler talep ederse rakam 4 bin liraya ulaşıyor. Göktürk ve Bahçeköy\'de defnedilen kişi için 100 lira talep edilirken, hayatta olan kişi kendisine mezar yeri tahsis etmek isterse, 2 bin lira karşılığında bu işlemi gerçekleştirebiliyor. En yüksek bedelin istendiği Zincirlikuyu\'da defnedilecek cenaze için 6 bin lira, hayatta olan kişinin boş mezar yeri talep etmesi durumunda 25 bin lira ücret alınıyor.

MEZARLIKLAR DÖRT GRUBA AYRILIYOR

İBB\'nin 2018 yılına ait ücret tarifesine göre, hayatta olanlara pahalı, cenazelere ucuz olan mezarlıklar, 4 bölgeye ayrılıyor. Birinci grup Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda, cenaze için mezar yeri tahsisi 6 bin lira, cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi 12 bin 500 lira karşılığında yapılıyor. Bunun yanında, hayatta olan kişinin boş mezar yeri için 25 bin lira talep ediliyor.

İkinci grupta yer alan Eyüp Mezarlığı\'nda, cenaze için mezar yeri tahsisi için bin 100 lira isteniyor. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi içinse 5 bin lira alınıyor. Boş bir mezar yeri tahsisi 10 bin lira karşılığında sağlanıyor. Üçüncü grup Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında ise cenaze için mezar yeri tahsisi için 100 lira alınıyor. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi içinse 2 bin lira ücreti isteniyor. Boş mezar yeri içinse 4 bin lira talep ediliyor. Dördüncü grupta yer alan Göktürk ve Bahçeköy mezarlıklarında da cenaze için mezar yeri tahsisi 100 lira ile ücretlendiriliyor. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri tahsisi bin lira olarak uygulanıyor. Boş mezar yeri tahsisi ise 2 bin lira karşılığında sağlanıyor.

MEZARLIKLARDA 845 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

İstanbul\'da 497\'si Müslümanlar 67\'si gayri müslimler için olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. İBB, cenaze yakınlarının talep ettiği ilde defnedilmek isteyen kişilere ücretsiz nakil hizmeti sunuyor. Ayrıca İstanbul\'da mezarlıkların güvenliği için 47\'si motorize, 715 özel güvenlik personeli bulunuyor. Mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenlemesi gibi işlemleri için 130 görevli personelle birlikte toplam 845 personel görev yapıyor.

İSTANBUL\'DA HER YIL BAYBURT\'UN NÜFUSU KADAR KİŞİ DEFNEDİLİYOR

Öte yandan İstanbul\'da her yıl ortalama Bayburt\'un nüfusu kadar kişi defnedilirken, doğanların sayısının ise 12 ilin nüfusundan fazla olduğu belirlendi. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı\'nın verilerine göre, İstanbul\'da günlük ortalama 210 kişi defnediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise mega kentte günlük ortalama 634 bebek dünyaya geliyor.

EN ÇOK DEFİN OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİYOR

İBB verilerine göre; Megakentte 2017 yılında 41 bin 557\'si erkek, 33 bin 562\'si kadın, 133\'ü ise cinsiyeti tanımlanamayan toplam 75 bin 252 kişi defnedildi. Geçtiğimiz yıl en çok defin 8 bin 247 kişi ile ocak ayında, en az defin 5 bin 464 kişi ile Eylül ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında 6 bin 201, Mart ayında 6 bin 522, Nisan ayında 6 bin 125, Mayıs ayında 6 bin 104, Haziran ayında 5 bin 591, Temmuz ayında 6 bin 4, Ağustos ayında 5 bin 725, Ekim ayında 6 bin 53, Kasım ayında 6 bin 361 ve Aralık\'ta ise 6 bin 855 kişi defnedildi. Bu rakamlar sadece kente defnedilenlerin sayısını içeriyor. Kentte ölüp il dışında defnedilenlere bakıldığında sayının oldukça artabileceği kaydediliyor. Buna göre İstanbul\'da her yıl ölenlerin sayısı Bayburt\'un nüfusuna yakın olduğu belirtiliyor. Zira Bayburt\'un nüfusu 2017 yılında 80 bin 417 kişi olarak açıklanmıştı.

EN ÇOK DEFİN OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİYOR

Kentte 2017 yılında 41 bin 557\'si erkek, 33 bin 562\'si kadın, 133\'ü ise cinsiyeti tanımlanamayan toplam 75 bin 252 kişi defnedildi. Geçtiğimiz yıl en çok defin 8 bin 247 kişi ile ocak ayında, en az defin 5 bin 464 kişi ile Eylül ayında gerçekleşti. 2018\'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte ise, 16 bin 593 erkek, 13 bin 810 kadın ve cinsiyeti tanımlanamayan bin 438 kişi dahil toplam 31 bin 831 kişi defnedildi.

100 YAŞINI AŞIP HAYATINI KAYBEDEN 183 KİŞİ DEFNEDİLDİ

Kentte geçtiğimiz yıl 100 yaşını aşıp yaşamını yitiren 125 kişi defnedilirken, 2018\'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte 100 yaşını aşan 58 kişi defnedildi.

GEÇEN YIL 231 BİN 576 BEBEK DOĞDU

Öte yandan TÜİK verilerine göre, İstanbul\'da 2017\'de 119 bin 6\'sı erkek, 112 bin 570\'i kız olmak üzere, 231 bin 576 bebek doğdu. Bu sayı 2016\'da 239 bin 236, 2015\'te 242 bin 480, 2014\'te 242 bin 118, 2013\'te 229 bin 274, 2012\'de 226 bin 594, 2011\'de 213 bin 441, 2010\'da 213 bin 821 ve 2009\'da ise 210 bin 441 bebek olarak gerçekleşti. Bu rakam da Türkiye\'deki 12 ilin nüfusundan fazla.



Görüntü Dökümü:

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-Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndan hava görüntüsü

-Zincirlikuyu ve Karacaahmet mezarlıklarından yer görüntüleri

-Muhabir anonsu

-Detaylar

18.06.2018 - 14.30 Haber Kodu : 180618084

18.06.2018 - 14.30 Haber Kodu : 180618085

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2- BAŞBAKAN YILDIRIM BAĞCILAR\'DA KONUŞTU

*Başbakan Binali Yıldırım,

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Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, \"Aday olur olmaz Edirne\'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK\'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret eden Muharrem İnce\'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız\" dedi

Başbakan Yıldırım Bağcılar\'da halka seslendi. Bağcılar\'dan rekor oy istediğini söyleyen Yıldırım, \"Bu güzel ilçemizde bu coşku, bu heyecan zaten diyor ki biz pazar gününü iple çekiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugünden sonra kaç günümüz var? 5 günümüz var. 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Boş yok. Durmak yok. Maşallah Bağcılar işi bitirmiş. Bağcılar kararını çoktan vermiş. Şurada caddeden buraya 1 saatte gelemedik. Sağ olun var olsun. Belediye başkanımıza, milletvekillerimize sevgi seli. Herkesle sohbet ettik. Çok mutlu olduk. Bu coşkunun heyecanın bize sorumluluk getirdiğini biliyoruz. Biz bu sorumluluğu 15 yıldır liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile taşıyoruz\" diye konuştu.

\"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN\"

\"Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye\'nin aydınlık yarınları için kararlı şekilde bizimle yürümeye var mısın Bağcılar?\" diye soran Yıldırım, \"Birliğimiz için dirliğimiz için kardeşliğimiz için durmak yok. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için durmak yok. Son 16 senede cumhurbaşkanımız ile beraber Türkiye\'nin aydınlık yarınları için gece gündüz çalışıyoruz. Bu sürede en büyük desteği sizden gördük. Her zaman yanımızda oldunuz. Darbelerde de kumpaslarda da sıkıntıda da güzel günler de de yanımızdaydınız. Allah sizden razı olsun. Sağ olun var olun.\" diye konuştu.

\"RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'I İNDİREBİLİRLER Mİ?\"

Yıldırım şöye devam etti: Seçime çok az bir süre kaldı. Seçim üzeri adayları çıktı meydana. Aman yarabbi ne vaatler ne vaatler. Öyle vaatler veriyor ki şaşıyoruz. Fakat diyoruz ki bu vaatleri verenlerin geçmişine bakalım. Bakıyoruz tek bir eserleri yok. Bu memlekette tek çivi çaktıkları yok. Tek taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK partinin yaptığı işlere taş koymuşlardır. Onlara rağmen AK parti bu işleri yaptı. Bu başarıları yaptı. Vatandaş söylenen söze bakar ondan sonra da kimin söylediğine bakar ona göre de kararını verir. Ak partinin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 15 yıl boyunca dağ gibi hizmetleri kazandıran AK partidir. Dünyada son 10 yılda 10 büyük proje yapıldı. Bu 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Türkiye böyle bir ülkedir. Yavuz Sultan Selim köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-Ankara hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanı, Marmaray, Avrasya geçidi… Daha sayayım mı? Kanal İstanbul. Çanakkale 1915 köprüsü. Dünyanın en uzun köprüsü. Bu projeleri yapan ekiptir AK parti ekibi. Ak parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var. Unutmayın. Bunlar bu seçim yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek. Yapım ekibini siz biliyorsunuz; Cumhur ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan, AK parti. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan\'ı Bağcılar\'dan rekor oyla seçecek misiniz? Maşallah. Cumhur ittifakını AK partiyi güçlü şekilde milletvekillerimizi meclise gönderecek misiniz? Güçlü Türkiye için evet mi? Kalkınma için evet mi? Birlik için evet mi? Beraberlik için evet mi? Terörü yok etmek için evet mi? Muasır medeniyetlere çıkarak için evet mi? Maşallah. Fazla söze ne hacet. Bağcılar çoktan kararının vermiş. İstanbul\'da rekor Bağcılar\'da diyor. Birinci olacak mısınız İstanbul\'da? O halde daha çok çalışacağız. Her anı değerlendireceğiz. Sadece kendiniz değil etrafınızdaki bütün kardeşlerimize gideceğiz anlatacağız. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Bu yıkım ekibinin muhalefet adaylarının söylediklerinde bir tane ortak nokta var. Çok şey söylüyorlar çok boş konuşuyorlar. Ama bir tane söyledikleri şey var. Biz iktidar olursak amacımız iktidar olmak değil Recep Tayyip Erdoğan\'ı indirmek. Bağcılar soruyorum Recep Tayyip Erdoğan\'ı indirebilirler mi? O halde ne diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dır diyoruz.

\"MUHARREM İNCE\'DEN BU ÜLKEDE TERÖRLE MÜCADELEDE BİR ŞEY DUYAMAZSINIZ\"

İnce\'nin Demirtaş\'ı ziyaretini eleştiren Yıldırım \" Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ\'yle mücadele diye bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne\'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK\'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret eden Muharrem İnce\'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele terörü sevenlerle kol kola giderek yapılmaz. Terörle mücadele Kandil\'de yapılır. Fırat Kalkanı\'nda yapılır. Afrin\'de yapılır. Bayrakla, devletle, vatanla yapılır, milletle yapılır. Dostu düşmanı bileceğiz. 53 masumun ölümünün vebali olan birisine siz giderseniz onu ziyaret ederseniz ondan sonra bu millet size hoş geldin demez. Bu ülke terörden çok çekti. Çok bedel ödedi. 40 yılda binlerce insanımızı yok etti. En büyük zararı da Kürt kardeşlerimize oldu. Kürtler diye bir derdi yok. Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bölücü derdi var. Bu sorunu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Çok büyük mesafe aldık. Bayrağımız ülkenin her köşesinde dalgalanıyor. Dağlarında meralarında kuzular yayılıyor. İşte Türkiye bu hale geldi. Bu kazanımları kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yok yüce milletimiz buna müsaade etmez. Plan çok açık. Güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan\'ı görüyorlar. Onun için uyanık olacağız. Düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yıldırım\'ın konuşması

-Detaylar

18.06.2018 -14.24 Haber Kodu : 180618081

18.06.2018 - 14.25 Haber Kodu : 180618082

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3- AYDIN DOĞAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI KALDIRILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

\"Sermaye Piyasası Kanuna\'na muhalefet\" iddiasıyla Yargıtay\'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkındaki \"zorla getirme kararı\" kaldırıldı.

\"Sermaye Piyasası Kanuna\'na muhalefet\" iddiasıyla yargılandıkları davada beraat eden iş adamı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner\'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, Yargıtay\'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararının geri aldırılmasına karar verildi.

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4- TOPKAPI SARAYI\'NDAKİ \"BAKLAVA ALAYI\"NA TURİST İLGİSİ

* Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\"Bu törenin geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, oradaki köklerimizin kendi tarihimizin zenginlikleri olarak kabul edip bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade etmek isterim\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi\'nde düzenlenen \"Geleneksel Bayramlaşma Töreni\" ve \"Baklava Alayı\" etkinliğine turistler yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Takımı\'nın konseri, baklava ve Osmanlı şerbetinin ikram edildiği töreni izleyen yabancı turistler, ilk kez öğrendikleri yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin her karesini görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Topkapı Sarayı Müzesi\'nde \"Geleneksel Bayramlaşma Töreni\" ve \"Baklava Alayı\" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı\'nın yanı sıra Topkapı Sarayı personeli ve yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Topkapı Sarayı\'nın Babüssaade bahçesinde düzenlenen etkinlik Polis Mehteran Takımı\'nın konseriyle başladı. Alana yürüyerek gelen mehteran ekibi ziyaretçilerin ilgisini çekti ve birçoğu ise etkinliği baştan sona izlemeyi tercih etti. İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlatılan \'Baklava Alayı\' etkinliğini ve bayramlaşma törenine şahit olan turistler cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları görüntüledi.

BAKAN KURTULMUŞ \'BAKLAVA ALAYI\'NI ANLATTI

Törende konuşan Numan Kurtulmuş, düzenlenen etkinlikle amaçlarının geçmişteki geleneklerin devlet ve millet hayatında sürdürülebilmesi ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantının iyi kurulabilmesi adına önemli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, \"Nereden geldiğini bilmeyenler, köklerinin ne olduğunu bilmeyenler yarına nasıl güçlü bir şekilde ilerleyebileceklerini bilemezler. Gelenek zaten bu demektir. Gelenek geçmişte var olan iyi ve güzel adetlerin bir şekilde sürdürülmesi gelecek nesillere taşınması demektir. Bu törenin geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, oradaki köklerimizin kendi tarihimizin zenginlikleri olarak kabul edip bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade etmek isterim\" dedi.

TURİSTLERİN HEYECANI

Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş önce Topkapı Sarayı personeli ile bayramlaştı ardından da alana getirilen çok sayıda baklava tepsisinden birini alarak turistlere ikramda bulundu. Etkinlik kapsamında katılımcılara Osmanlı şerbeti de ikram edildi.

Töreni izleyen turistler ise \'çok ilginç ve güzel\' buldukları etkinliğe izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehteran Takımı\'nın alana gelişi

-Turistlerin izlemesi

-Cep telefonlarıyla görüntüleyenler

-Mehteran Takımının konseri

-Alkışlar

-Turistlerin ilgisi

-Bakan Kurtulmuş\'un konuşması

-Bayramlaşma

-Baklava Alayı\'nın gelişi

-Tepsi tepsi baklavalar

-Bakan Kurtulmuş\'un turistlere baklava ikramı

-Osmanlı şerbeti dağıtımı

-Turistler ile röp

-Genel ve detaylar

18.06.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180618059

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5- HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ\'NDEN ATLADI

- Cesedi 7 saat sonra bulundu

Hbaer-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Haliç Metro Köprüsü\'nde bir kişi intihar etti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü\'nde meydana geldi. İddiaya göre, metro köprüsünün yürüme yolunda bir kişi, korkuluklara çıkarak denize atladı. Olayı gören Haliç Metrosu\'nda görevli bir güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisleri deniz yüzeyinde inceleme yaptı. Bir süre sonra bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü\'ne bağlı dalgıç polisleri sevk edildi. Deniz dibinde yaklaşık 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Fatih Ragıp Gümüşpala Otoparkı sahiline çıkartılan bir erkeğe ait ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polislerinin incelemesi

-Polislerden görüntü

-Cesedin görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

18.06.2018 - 14.27 Haber Kodu : 180618083

