DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3



1- ÇAVUŞOĞLU: KUDÜS\'ÜN TARİHİ STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİMİZİ HAYKIRACAĞIZ

İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Zirve sonundaki bildiride Kudüs\'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız\" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı başladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oturum başkanı olarak yaptığı konuşmada, bu kadar kısa sürede Türkiye\'nin davetini kabul edip İstanbul\'a gelen katılımcılara teşekkür etti. \"ABD\'nin kararının yok hükmünde olduğunu kayda geçirmiştik\" diyen Çavuşoğlu, \"Ne var ki Trump yönetimi Kudüs konusunda umarsız, öngörüsüz, hak ve hukuk tanımaz tutumunu ısrarlı bir şekilde sürdürdü\" dedi. Çavuşoğlu, bu hafta başında Kudüs ve Filistin\'de yaşanan utanç verici hadiselerin bardağı taşıran son damla olduğunu kaydetti.

\"FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ\"

\"Vicdan sahibi hiç kimse bu utanç tablosuna sessiz kalamaz\" diyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Sadece İslam dünyasının değil, tüm insanlığın vicdanını kanatan bir yaraya merhem olmaya çalıştınız\" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, \"ABD yönetimi, uluslararası hukukun en temel ilkelerini ve uluslararası toplumun iradesini yok saymaktan vazgeçmedi. Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyarak büyük bir provokasyona imza attı. İsrail ise ABD\'nin bu fütursuz tutumundan da cesaret alarak masum Filistinlileri soğukkanlılıkla katletti. 60\'dan fazla kardeşimiz şehit oldu. Hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralanan binlerce Filistinliye de acil şifa dileklerimizi gönderiyorum. İsrail\'in insanlık suçuna, ümmet olarak birlik içinde en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olmalı, Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız. Aksi takdirde barış sürecinin yerleşik parametrelerinin aşındırılması ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını engelleyemeyiz\" şeklinde konuştu.

\"ABD\'NİN ADIMI ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİNİN ZEMİNİNİ TAHRİP ETTİ\"

Zirve sonunda kabul edilecek bildiride, Filistin davası ve Kudüs\'ün İslam ümmeti için merkezi konumununun bir kez daha vurgulanacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Bu kutsal şehrin tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız\" dedi. \"ABD\'nin adımı Ortadoğu barış sürecinin zeminini tahrip etti\" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, \"İsrail\'in işgal, şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı da çoktan gelmiştir. Katliamlardan sorumlu İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız\" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, \"Filistin\'de yaşanan vahşi katliamı bir kez daha lanetliyor, Filistinli kardeşlerimize kararlı desteğimizi sürdüreceğimizi vurguluyorum. Ramazan-ı Şerif\'in Müslüman alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.\" ifadelerini kullandı. Toplantıya Bangladeş, Burkina Faso, Kazakistan, Lübnan, Maldivler, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Komorlar, Libya, Azerbaycan, Mısır, Irak, İran ve Tacikistan olmak üzere 15 ülkenin dışişleri bakanları katıldı.

Görüntü Dökümü;:

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-Çavuşoğlu\'nun konuşması

18.05.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180518032

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2- HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Haber-Kamera: Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL DHA

Fatih\'te Hırka-i Şerif Camii\'nde bulunan Hz. Muhammed\'in Veysel Karani\'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk Cuması olan bugün ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif\'i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İsmini Hırka-i Şerif\'ten alan camide 1851 yılından beri muhafaza edilen kutsal emanetler, her yıl olduğu gibi bu Ramazan\'da da ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye başkanı Hasan Suver ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz\'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Erken saatlerden itibaren cami önünde sırada bekleyenler camiye alındı. Hırka-i Şerif\'i ziyarete gelenler dua ederken, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

RAMAZAN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Ramazan boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında Hırka-i Şerif\'i ziyaret edilebilecek. Kadir Gecesi ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 02.30\'a kadar devam edecek.



Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntü

-Dua edilmesi

-Hırka-i şerif

-Ziyaret edenler

-Detaylar

18.05.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180518052

18.05.2018 - 12.45 Haber Kodu : 180518057

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3- EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Boşanmak isteyen eşi Birgül Çeçen\'i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa\'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Çeçen, eşini kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Çeçen getirildi. Savcı Naci Kanık, sanığın \"Eşini kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve \"Tehdit\" suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini istediği daha önceki mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı beyanı sorulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nuray Yiğit, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

\"PİŞMANIM\"

Sanık Ali Çeçen\'in avukatı Muhittin Yüzüak, sanık ile maktül arasında daha önce ailevi sebepler yüzünden ihtilaf yaşandığını, bu nedenle hafif tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Avukat Yüzüak, müvekkilinin kasten değil, taksirle öldürmeye sebebiyet verdiğini ifade ederek beraatini de talep etti. Sanık Ali Çeçen ise \"Pişmanım, beraatimi talep ederim\" dedi.

DURUŞMALARDAKİ DAVRANIŞLARI DİKKATE ALINARAK MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, eşini kasten öldürme suçunu işlediği anlaşıldığından sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Sanık Ali Çeçen\'e, komşusu Mustafa Toprak\'a karşı silahlı tehdit suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, daha önce mahkum olmamış olması sebebiyle bu cezası ertelendi.

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4- KALP HASTALARINA RAMAZAN REÇETESİ

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL DHA

Ramazan ayı boyunca uzun süre aç ve susuz kalmanın kalp sağlığını sanıldığı kadar olumsuz etkilemediğini belirten Kardiyolog Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, \"Eğer hasta stabil durumdaysa, ileri derece kalp yetmezliği, ciddi ritim bozukluğu, kontrolsüz hipertansiyonu yoksa rahatlıkla oruç tutabilir\" dedi. Kılıçaslan, oruç tutmak isteyen kalp hastalarını mutlaka bir muayeneden geçip ilaç dozlarını Ramazan\'a göre ayarlamaları konusunda uyardı.

Ramazan ayı boyunca günde 17 ila 18 saatlik bir açlık söz konusu. Havaların da ısınmasıyla birlikte bu süre insanları daha da zorluyor. Ramazan ayının kalp hastaları açısında ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, hastalara önemli uyarılarda bulundu. Bazı kalp hastalarının oruç tutmaması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, \"Beslenme, uyku düzeninin ayarlanması ve özellikle susuz kalmamak önemli hale geliyor\" dedi.

\"ANİ VE AĞIR YEMEKTEN KAÇININ\"

Oruç tutmak isteyen kalp hastalarının mutlaka kendi takiplerini yapan kardiyologları tarafından muayene edilmeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, \"Ramazan öncesi gerekli kontroller yapılmalı ve kişinin oruç tutmaya uygun olup olmadığı doktoruyla beraber kararlaştırılmalıdır. Kalp hastalarının ilaç tedavilerinin Ramazan ayına uygun bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Özellikle tek doz tedavi ile gidilmesi ve ilaçların ona göre ayarlanması daha uygun olabilir. Beslenme ile ilgili olarak özellikle iftar vakti orucu açarken çok ani ve fazla miktarda yememek lazım\" diye konuştu.

\"SANILDIĞI KADAR OLUMSUZ ETKİLEMİYOR\"

Orucun genel olarak sağlık üzerine olumlu etkisi olduğunu belirten Kılıçaslan, \"Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki kalp hastalıkları oruçtan kötü etkilenmiyor. Dolayısıyla eğer hastamız stabil durumdaysa, ileri devre kalp yetmezliği, ciddi ritim bozukluğu, kontrolsüz hipertansiyon rahatlıkla oruç tutabilir. Ramazan bu hastalarımızın sağlık durumunu olumsuz etkilemez\" dedi.

\"KALP SORUNLARI İFTARDA ORTAYA ÇIKIYOR\"

Ramazan ayında yaşanan kardiyak problemlerin önemli bir bölümü iftarda ani ve yoğun beslenmeden kaynaklandığının altını çizen Kılıçaslan, \"İftarı takip eden saatler içerisinde rahatsızlıklar yaşanıyor. Dolayısıyla çok hızlı beslenmek yerine önce çok hafif bir çorbayla ve kahvaltılık ile orucun açılması, belli bir süre sonra ana yemeğe geçilip yemeğin tamamlanması uygun olabilir. Çok yağlı, tuzlu, kalorisi ve miktarı çok fazla yenilmemesi gerekir\" ifadelerini kullandı.

\"İFTAR SONRASI YÜRÜYÜŞ YAPIN\"

Kılıçaslan, Ramazan ayında yapılması gereken spor aktiviteleri konusunda da şu tavsiyelerde bulundu:

\"Bugünlerde havalar çok sıcak. Mümkünse çok fazla spor yapmamak aktiviteyi gündüz vakitlerinde kısıtlamak daha doğru olur. Akşam orucu açtıktan sonra bir süre dinlenip ondan sonra yürüyüş şeklinde serin bir havada düzenli bir spor yapılabilir. Bu kalbi çok yorucu bir egzersiz olmaz, hatta faydası da olur. Onun dışında yoğun spor yapmaktan bu aylarda kaçınmak lazım.\"

Görüntü Dökümü:

-Kalabalık insan detayları

-Kardiyolog Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan röportajı

-Restoran ve yemek detayları

-Kardiyolog Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan röportajı

-Kardiyolog Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan\'ın hasta muayenesi detayları

18.05.2018 - 11.38 Haber Kodu : 180518039

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5- ORGAN BAĞIŞINA KARİKATÜRLÜ DESTEK

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Organ bağışı konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) ve Karikatürcüler Derneği\'nin iş birliğiyle uluslararası platformda ilk kez düzenlenen Karikatür Yarışması\'nın kazananları belirlendi.

\"25 BİNDEN FAZLA HASTA HAYATA DÖNMEK İÇİN BEKLEME LİSTELERİNDE\"

Şişli\'de bir otelde düzenlenen basın açıklamasıyla karikatür yarışmasının kazananları açıklandı. TONV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci organ bağışının önemine dikkat çekerek, \"Dünyada 1 milyondan fazla insan organ nakli bekleme listelerinde. Türkiye\'de de 25 binden fazla hasta uygun organla hayata dönmek için bekleme listelerinde. Maalesef bu listelerde beklerken hayatını kaybeden her sene 3 bine yakın hastamız var. Organ bağışı bu nedenle son derece önemli\" dedi.

40 ÜLKEDEN 950 KARİKATÜR İNCELENDİ

Yarışma kapsamında başkanlığını Mikhail Zlatkovcky\'nin yaptığı jüri üyeleri 40 ülkeden 950 karikatürü inceledi. Birincilik ödülü Polonya\'dan Grzegorz Szumowsky, ikincilik ödülü yine Polonya\'dan Zygmunt Zaradkiewicz\'e, üçüncülük ödülü Rusya\'dan Andrei Popov\'a verildi.

Teşvik ödüllerine ise Türkiye\'den Kürşat Zaman, Satılmış Akın, Musa Gümüş, Hırvatistan\'dan Mojmir Mihatov, Brezilya\'dan Silvano Mello\'un oldu. Ödüller, Türkiye Organ Nakli Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında 17-21 Ekim tarihleri arasında Antalya\'da ilk kez düzenlenecek 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi\'nde sahiplerine verilecek. Seçilen eserler kongre süresince Antalya\'da bir otelde sergilenecek.

Görüntü dökümü

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- Jüri üyelerinin görüntüsü

- TONV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci\'nin konuşması

- Basın açıklamasında konuşanlar

- Dereceye giren karikatürlerden görüntü

-Genel ve detaylar

18.05.2018 -12.22 Haber Kodu : 180518053