DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- KILIÇDAROĞLU DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ\'NDE ROMANLARLA BİRARAYA GELDİ... (1)

Haber - Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü Programı\'na katıldı. Programda Romanlara seslenen Kılıçdaroğlu,

\"Gelin kadınlı erkekli partiye üye olun. Bir değil 5 değil istiyorsanız 50 tane milletvekili çıkarabilirsiniz. Güç sizin elinizde. Partiye üye olmak daha fazla söz sahibi olmak sizin elinizde. Ben pozitif ayrımcılık yaparak hayatın her alanında tıkanan yolları açacağım. Bunu sözünü veriyorum. Şimdi bakınız 8 Nisan Dünya Romanlar günü. Allah aşkına CHP dışında 8 Nisan Dünya Romanlar Günü\'nü kutlayan

başka parti var mı? \" diye sordu. Salondan \"Yok\" diye ses yükselmesi üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Niye yok yeri geldiğinde mangalda kül bırakmıyorlar. Vatan millet Sakarya diye gidiyorlar. Ben Dünya Romanlar Günü\'nde Ankara\'dan geldim sizler de değişik kentlerden geldiniz. Bir kısmınız buradaydı. Az önce bir arkadaşım dediği gibi ben sizin ayağınıza geldim.Sizin sorunlarınızı dinlemek için.\"

\"KAÇ ROMAN KARDEŞİMİZ VAR BUNU BİLEN YOK\"

\"Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki kaç Roman kardeşimiz var bunu bilen yok\" diyen Kılıçdaroğlu \"Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir resmi sayı var 1831 yılına ait . 1831 yılında Osmanlı nufüs kaydında 500 bin Roman\'ın olduğunu resmi olarak tespit ediyor. Bugün bazı vatandaşlarımız 4 milyon diyor, bazıları 7 milyon, bazıları 14 milyon bazıları 20 milyon diyor. O zaman bir şey yapacağız. Önce Roman kardeşlerimizin hem Türkiye\'de dağılımını hem var olan sorunlarını çözmek için siyaset kurumunu aktif olarak devreye

sokacağız. Ve siyaset kurulu sizin sorunlarınızı çözecek. Siyaset kurulu derken CHP\'yi kastediyoruz. CHP ezilmişlerin partisidir. Ötekileştirilmek istenenlerin, herkesin partisidir\" dedi.

ROMANLARIN 5 TEMEL SORUNU OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Romanların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal yardımlara erişme sorunu olmak üzere 5 temel sorunu olduğunu kaydeden

Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini tek tek anlattı. Kılıçdaroğlu, \"Bütün eğitim masraflarının tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır. Roman kardeşlerime zaman zaman yardım yapılıyor. Sosyal güvenlik bir haktır. Her vatandaşımın hakkıdır. Yoksulluğu bu coğrafyada bitireceğiz. Sosyal yardımlar muhtar aracılığıyla dağıtılmalıdır. Belediye başkanlarımıza dedim ki kreş yapacaksınız. Anne güven içide çocuğunu teslim edecek. Durumu iyi olmayanlardan para alınmayacak. Bu nedenle biz erken eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızı verdik\" dedi.

ROMANLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Romanların, Fatih Sultan Mehmet İstanbul\'u alırken Sulukule\'de yaşadıklarını ancak daha sonra Romanların yerlerinden edildiğini

savunan Kılıçdaroğlu, \"\'Onlar gitsin başka yerde otursun\' dediler. Bunu hakaret sayıyorum Romanlara. Bizim hedefimiz ve ilkemiz herkesin insanca yaşayacağı bir Türkiye\'yi inşa etmektir\" diye konuştu. 2019 yılında ülkeye hakkı, hukuku getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"2019 demokrasi isteyenler hep birlikte hareket etmeliyiz\" dedi . Kılıçdaroğlu \"Türkiye de ve dünyadaki Romanların Roman Günü\'nü kutlayarak sözlerini tamamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Programa katılanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

08.04.2018 - 14.38 Haber Kodu : 180408089

08.04.2018 - 14.47 Haber Kodu : 180408091

08.04.2018 - 14.48 Haber Kodu : 180408092

08.04.2018 - 14.49 Haber Kodu : 180408093

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2 - GEMİNİN ÇARPTIĞI YALI İÇİN ANITLAR KURULU\'NDAN İZİN BEKLENİYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda Malta bayraklı \"Vitaspirit\" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nda hasar incelemesinin yapılabilmesi için Anıtlar Kurulu\'ndan izin beklendiğini söyledi.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nda dün meydana gelen kazanın ardından hasar tespit çalışmalarına henüz başlanmadığını söyleyen Avukat Nazlı Selek, \"Binanın görüntüsü çok kötü durumda. İşlem de yapılamıyor şu an itibarıyla. Bölgede seyreden deniz araçlarının biraz daha dikkatli olması özellikle talebimiz\" dedi.

İÇERİDE HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ\'NİN DEĞERLİ EŞYALARI VAR

Selek, \"İçeride tarihi değeri olan eşyaların değer tespiti ve envanter dökümü yapılıyor. Hukuki süreç de başlatıldı. Sorumluların cezalandırılması için de başvurular yapıldı. İçeride Hekimbaşı Salih Efendi\'nin kişisel eşyaları var. 200 yıllık bir bina bu. İçerideki eşyalar da aynı yaşta. Yatak odası, çalışma odası var. Eşyaların tamamı eskiden kalma. Aile gözü gibi bakmış bu kadar yıldır. Manevi değeri yüksek. İçeride yaşanan bir ev her şeyden önce. Sahipleri Hekimbaşı Sahil Efendi\'nin dördüncü kuşak torunları ve onların ebeveynleri. Dolayısıyla manevi kayıpları zaten çok yüksek. Maddi olarak da böyle bir durum var\" diye konuştu.

ANITLAR KURULU\'NDAN İZİN BEKLENİYOR

İnceleme çalışmalarının yapılabilmesi için Anıtlar Kurulu\'ndan izin beklendiğini ifade eden Avukat Selek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İstanbul Teknik Üniversitesi\'nden bir ön inceleme yaptılar. Şu haliyle dokunamıyoruz. İçerideki kıymetli eşyaların tahliyesi de mümkün değil. Anıtlar Kurulu\'ndan da izin olmadan da herhangi bir işlem yapılamıyor. Birinci dereceden tarihi eser olduğu için Anıtlar Kurulu\'nun ivedilikle yardımcı olmasını bekliyoruz. Gerekli başvurular yapılacak yarın. Ama zaten kamuoyunun bilgisi var olayla ilgili. Anıtlar Kurulu\'ndan alınacak izinden sonra yapılacak işlem belli olacak\" dedi.

Selek, kaza esnasında Hekimbaşı Salih Efendi\'nin torunlarının bahçeden eve girmek üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın son hâli

-Tekneden fotoğraf çekenler

-Muhabir anonsu

-Avukat Nazlı Selek\'in açıklaması

-Detaylar

08.04.2018 - 13.38 Haber Kodu : 180408073

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3- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİNİN ÇARPTIĞI YALININ SON HALİ

Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.



Görüntü Dökümü:

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-Yalının görüntüleri

08.04.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180408065

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4- YANAN HASTANEDEKİ TIBBİ ARAÇ GEREÇLER TAHLİYE EDİLİYOR

Haber- Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çıkan yangından iki gün sonra binadaki teknik ve tıbbi malzemelerin tahliye işlemlerine başlandı.

Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 6 Nisan\'da çıkan yangın sonrasında, binada yer alan tıbbi araç gereçlerin ve teknik malzemelerin bugün binadan çıkarılması işlemleri başladı. Yük kamyonlarına taşınan malzemelerin, bir kısmının Gaziosmanpaşa\'da ek binada yer alan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderileceği öğrenildi. Öte yandan yangın sonrasında boşaltılan hastane binası çevresinde polis ve özel güvenlik görevlilerinin önlemleri devam ediyor. Tahliye işlemlerini yapan personel dışında kimsenin hastane binasına girişine izin verilmiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bina dışından görüntüler

-Malzemeler çıkarılırken görüntü

-Genel ve detaylar

08.04.2018 - 13.23 Haber Kodu : 180408070_

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5 - NARKOTİK POLİSİ İKİNCİ PİSTONLU SEVKİYATI DA ÖNLEDİ

Haber: İstanbul DHA

Geçtiğimiz ay İstanbul\'dan Suudi Arabistan\'a iş makinesi pistonları içinde gönderilmek istenen uyuşturucuları yakalayan İstanbul Narkotik polisi aynı yöntemle yapılmak istenen ikinci uyuşturucu sevkiyatını da önledi. Operasyonda 70 bin captagon hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart günü kargo ile Suudi Arabistan\'a uyuşturucu yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlatmış ve kargo firmasının Küçükçekmece\'de bulunan şubesine baskın yapmıştı. İş makinesi pistonlarında yapılan incelemede 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren polis yine Suudi Arabistan\'a kargo ile uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine 26 Mart\'ta kargo firmasına baskın düzenledi. 4 adet pistonun iç kısımlarına zulalanmış 11 kilo 300 gram ağırlığında 70 bin captagon ele geçirildi. Polis uyuşturucuları göndereni yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Pistonların açılması

-Uyuşturucuların bulunması

-Detaylar

08.04.2018 - 13.54 Haber Kodu : 180408077

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6- BAŞAKŞEHİR\'DE \"KAÇAK OYUNCAK\" OPERASYONU...

Haber: İstanbul DHA

Başakşehir\'de piyasa değeri 300 bin TL olan 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

30 Mart 2018 tarihinde saat 15.00\'da Başakşehir İlçesi\'nde bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 300.000TL olan 7.475 adet kaçak oyuncak ele geçirilmiş, S.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen kaçakoyuncaklardan görüntü

-Şüpheliden görüntü

-Genel ve detaylar

08.04.2018 - 15.30 Haber Kodu : 180408100

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