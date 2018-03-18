DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

(ÖZEL)

1- GÖLETE DÜŞEN ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

*Ondan geriye bir markete su bidonu taşıdığı görüntüleri kaldı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Avcılar\'da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen ve yaralı olarak kurtarılan çocuk hastanede verdiği yaşama mücadelesini kaybetti. 13 yaşındaki çocuğun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Trafo Mevkii\'nde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Yusuf Şengüloğlu yağmur sularıyla dolan göletin yakınında oynarken suya düşmüştü. Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkartılan Şengüloğlu ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'ne kaldırılmıştı. İlk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevkedilen Şengüloğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Şengüloğlu\'nun cesedi Adli Tıp Morgu\'na kaldırılırken, Adıyaman\'da vatani görevini yapan ağabeyi İstanbul\'a çağrıldı. Adli Tıptaki işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edilirken, cenaze namazının yarın öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMAREDA

13 yaşındaki Yusuf\'un son görüntüsü yaşadıkları sokağın köşesinde buluna bir markete gelen su bidonlarını taşımak oldu. Yusuf\'un bu yardımı sırasındaki görüntüleri marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Yusuf\'un su bidonu taşıması (GRİ kapşonlu)

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Göletten görüntü

-Adem Yazgı ile röp

-Taziye evi

-Fotoğrafları

18.03.2018 - 15.43 Haber Kodu : 180318130

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2- İBB BAŞKANI UYSAL: BUGÜN KAĞITHANE\'NİN VAROŞU, ŞİŞLİ\'NİN BAZI MAHALLELERİ...

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, \"1980\'li, 1990\'lı yıllarda Kağıthane Şişli\'nin varoşlarıydı. Ama bugün Kağıthane\'nin varoşu, Şişli\'nin bazı mahalleleri\" dedi.

\"İnşallah 2019\'da Şişli\'de de AK Parti\'li belediyeciliğini tekrar başlatacağız\" diyen Uysal, \"25 olan AK Parti\'li belediye sayısını, 30\'a çıkaracağız. Şişli de buna dahil. Oyumuzu, yüzde 50\'ler konuşuluyor, 60\'lar konuşuluyor hâle getireceğiz inşallah\" şeklinde konuştu.

ELEŞTİREN ZİHNİYET MAHVOLDU

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, dün katıldığı AK Parti\'nin Şişli İlçe Teşkilatı\'nın 6\'ncı Olağan Kongresi\'nde yaptığı konuşmada, \"Bizi suçlarken hep \'İstanbul\'u mahvettiniz. İstanbul\'a yüksek binalar yaptınız\' diyorlar. Ama o eleştiren zihniyetin yönettiği ilçeler mahvoldu. Baktığımız zaman yüksek binalar hep oralarda. İnşallah yeni dönemde yeşil bir İstanbul olacak. Nisan ayında Lale Festivali, Mayıs ayında Çiçek Festivali\'miz yapılacak arkasından\" dedi.

AK PARTİ\'Lİ BELEDİYE SAYISINI 30\'A ÇIKARACAĞIZ

Mevlüt Uysal, \"1980\'li, 1990\'lı yıllarda Kağıthane Şişli\'nin varoşlarıydı. Ama bugün Kağıthane\'nin varoşu, Şişli\'nin bazı mahalleleri. Kağıthane Belediye Başkanı\'mızı tebrik ediyorum. Çünkü AK Parti belediyeciliği bu. İnşallah 2019\'da Şişli\'de de o AK Parti\'li belediyeciliği başlatacağız\" dedi. Uysal, \"2019\'da başkanlık sistemi kurulursa, bu da İstanbul\'dan başlayacak. 25 olan AK Parti\'li belediye sayısını, 30\'a çıkaracağız. Şişli de buna dahil. Oyumuzu, yüzde 50\'ler konuşuluyor, 60\'lar konuşuluyor hâle getireceğiz inşallah\" diye konuştu.

FERİKÖY\'E KENT PARKI GELİYOR

Şişli\'deki kent parkı projesi hakkında bilgi veren İBB Başkanı, \"Feriköy\'de İSKİ binası vardı. Orayı boşalttırdık. 20 bin metrekarelik alanı yeşil alan yapıyoruz. Mecidiyeköy\'de katlı otoparkımız vardı. Oraya cami ve meydan düzenlemesi yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ\'YE YAPILAN YATIRIMLARIN HEPSİ BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE

Uysal, AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımları anlatarak, \"En önemli payı ulaşım. Metro, yollar, kavşaklar, tüneller. En önemli yatırımımızı Şişli\'ye yapmışız. İlk metro buradan başlamış. Şişli\'ye bir yatırım varsa, hepsi büyükşehir sayesinde. Şişli\'ye geçmişte olduğu gibi hatta daha fazla sahip çıkacağız\" dedi.

DEVAM EDEN METRO PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Devam eden projeler hakkında bilgi veren Uysal, \"Dolmabahçe-Levazım Tüneli devam ediyor. Mecidiyeköy\'den Mahmutbey ve Kabataş\'a metro inşaatları devam ediyor. Şu ana kadar yapılmış 160 kilometre metromuz var. Bu yıl sonunda 110 kilometre daha raylı sistemimiz bitmiş olacak. Bunun yaklaşık 63 kilometresi banliyo. Ekim sonu itibarıyla bitecek. Geri kalanı 4 yeni metro hattımız. Birisi Mecidiyeköy\'den Mahmutbey\'e. Diğeri aralık ayında açtığımız Üsküdar-Ümraniye hattının açılmayan kısmı olan Ümraniye-Çekmeköy hattı. Bir diğeri Bostancı-Dudullu hattı ve Eminönü-Alibeyköy raylı sistemi. Bunları da açtığımız zaman ulaşım rahatlamış olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Uysal\'ın konuşması

-Detaylar

18.03.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180318114

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3- AKM\'NİN YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'ndaki Atatürk Kültür Merkezi\'nin yıkımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM\'nin demir aksamları iş makinaları tarafından kesiliyor. Kesimin ardından beton kısımlar aşağı düşürek toz bulutu oluşturuyor. Tozun etrafa dağılmaması için hortumla su sıkılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yıkım çalışması

-Kesim işlemleri

-Betonların düşmesi

-Detaylar

18.03.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180318124_

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4- PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde park halindeki minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda kesik ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin park halindeki minibüse girdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Minibüsten görüntü

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Detaylar

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5- KAZA ANI KAMERADA: ÖNCE MOTOSİKLETE ARDINDAN KAMYONETE ÇARPTI

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de dönüş yapmaya hazırlanan motosiklete çarpan başka bir motosiklet hızını alamayarak kaldırım çalışması için park eden kamyonete çarptı. Kazada kamyonete çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dönüş yapmaya hazırlanan bir motosiklete arkadan gelen başka bir motosiklet hafif şekilde çarpıyor. Çarpma sonrası motosiklet dönüşünü tamamlarken arkadan gelen motosikletin sürücüsü direksiyon hakimeyitini kaybediyor. Hızını alamayan motosiklet, kaldırım çalışması için park eden kamyonete çarptı. Kazada kamyonete çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Dönüş yapan motosiklet

-Arkadan gelen motosiklet

-Çarpışmaları

-Motosikletin dönüşü

-Diğer motosikletin kamyonete çarpması

-Yere düşmeleri

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Yerdeki motosiklet

-Çevredeki vatandaşlar

-Detaylar

18.03.2018 - 14.55 Haber Kodu : 180318115

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