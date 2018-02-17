DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3 

1- (yeniden) D-100\'DE KAZA: TIR DEVRİLDİ, TANKER REFÜJE ÇIKTI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Silivri\'de lastiği patladığı belirtilen TIR devrildi. Arkadan gelen akaryakıt tankerinin sürücüsü TIR\'a çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çıktı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

D-100 Karayolu Silivri Kınalı mevkiindeki kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. 31 SY 224 plakalı TIR ön sağ lastiği patlayınca devrildi. Bu sırada arkadan gelen akaryakıt tankeri TIR\'a çarpmamak direksiyon kırınca orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü. Kaza nedeniyle yol İstanbul istikametine trafiğe kapandı. Ulaşım yan yoldan sağlanırken yolda temizleme ve araç kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Kazayla ilgili İBB kamerası görüntüleri

17.02.2018 -14,41 Haber Kodu : 180217080

==========================

2- ARNAVUTKÖY\'DE BULUNAN CESETLERLE İLGİLİ YENİ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 6\'YA YÜKSELDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Emlakçılık yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin Arnavutköy\'de yol kenarında bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 6\'ya yükseldi. Çiftin kaçırılarak götürüldüğü Esenyurt\'taki bir evde kanlı bir battaniye bulundu.

SURİYELİ 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Suriyeli Nısrın Kırıdı ile Lübnanlı Muhammed Bachr\'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor. Yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Suriyeli 4 kişi daha gözaltına alındı. Polis cinayetle ilgili daha önce çiftin Başakşehir\'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K\'yı gözaltına almıştı.

KAN İZLERİ YERALAN BATTANİYE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada 11 Şubat\'ta Kırıdı ile Bachr çiftinin evine giren şüphelilerin çifti Esenyurt\'taki bir ikamete götürdüğünü tespit etti. Esenyurt\'taki adreste yapılan aramada kan izlerinin olduğu battaniye bulundu. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde de kan izlerinin olduğu belirlendi. Evdeki battaniyeden ve otomobilden alınan kan örneklerinin Kriminal Polis Laboratuvarı\'nda incelendiği öğrenildi. Öte yandan gözaltındaki şüphelerin kullandığı kiralık otomobilin 11 Şubat\'ta hem öldürülen çiftin Başakşehir\'deki evinin çevresinde hem de cesetlerin bulunduğu bölgede GPS (Küresel Konumlama Sistemi) sinyali verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

-----------------------

-Öldürülen çiftin fotoğrafı

ARŞİV

-Cesetlerin bulunduğu yer

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Cesetlerin kaldırılması

=================

3- GASP EDİP ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN TELEFONUNU HEDİYE EDİNCE YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir parkta cep telefonunu ve parasını gasp etmek için Suriye uyruklu Muhammet İbrahim Hıdar\'ı(25) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gasp ettikleri telefonu bir akrabalarına hediye ettikleri, bu sayede yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin aynı parkta meydana gelen diğer gasp olaylarının failleri olup olmadığı araştırılıyor.

CEP TELEFONUNU VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞLER

Esenyurt, Bağlar çeşme mahallesi, Osmanlı parkında 1 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Muhammet İbrahim Hıdar, cep telefonunu ve parasını gasp etmeye çalışan kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar cep telefonunu vermek istemeyen Hıdar\'ı bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hıdar hayatını kaybetti.

GASP ETTİKLERİ TELEFONU AKRABALARINA HEDİYE ETMİŞLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin peşine düşen polis hediye edilen cep telefonunu izini sürerek saldırganların kimliklerini tespit etti. Telefonun başka bir SIM kart takılarak kullanıldığını belirleyen polis bu numarayı aradığında şüphelilerden birinin akrabası ile karşılaştı. Olaydan haberi olmadığını söyleyen akraba, cep telefonunu getirerek polislere teslim etti.

BU SAYEDE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bu kişinin verdiği bilgilerle tüm şüphelilerin isimleri tespit edildi. Olayla ilgili Ankara ve İstanbul\'da yapılan operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulanırken aynı park içinde meydana gelen bazı gasp ve darp olaylarının failleri olabilecekleri ihtimali üzerine soruşturma derinleştirildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARI İÇİN SURİYELERİ TERCİH EDİYORLARMIŞ

Suriye uyruklu vatandaşları sınır dışı edileceklerinden korkarak polise müracaattan kaçındığı bu nedenle şüphelilerin hedefi haline geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Hıdar\'ın fotoğrafı

-Detaylar

17.02.2018 - 14.05 Haber Kodu : 180217073

=================

4- YENİ HAVALİMANI CUMHURBAŞKANININ İNİŞİ İÇİN HAZIR

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 26 Şubat 2018 tarihinde kendi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı\'na test amaçlı iniş yapacağı yönündeki iddialar ile ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, \"Tüm hazırlıklarımızı o tarihe göre ayarladık. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pistimiz iniş için hazır\" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul Havalimanı Muhabirleri Derneği üyeleri ile bir araya geldi. DHMİ\'nin Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda yeni havalimanının açılışının 29 Ekim 2018 olduğunu hatırlatan Ocak \"O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor\" dedi.

\"BİZ HAZIRIZ\"

DHMİ olarak 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul yeni havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü belirten Ocak konuşmasına şöyle devam etti:

\"Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık. Bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. \'Eurocontrol\' raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul yeni havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız. Bunlar hiç dile getirilmedi, hiç kamuoyunda yansıtılmadı. Bu son derece önemli bir konu. DHMİ, sadece İstanbul yeni havalimanı projeleriyle, takibiyle, denetimiyle ve kontrolüyle uğraşmadı. Asıl hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı\"

SABİHA GÖKÇEN\'DE İKİ PİST 2019\'DA HİZMET VERECEK

Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yapımı süren ikinci pistin 2019 yılında tamamlanacağını dile getirerek, \"Ancak ikinci pistin tamamlanmasıyla ne yazık ki hemen 2 pistte hizmete başlayamıyoruz. Çünkü mevcut pist, 2000 yılından itibaren kullanılıyor. Çatlak ve ondülasyonlar var. İkinci pisti ana pist olarak hizmete almaya müteakip asıl ana pisti de onarıma alacağız. Sabiha Gökçen\'de iki pist ile hizmet için hedeflenen tarih 2019\'un sonunu bulacak.\" diye konuştu.

AVRUPA HAVA SAHASINI ETKİLEYECEK BİR PROJE

Yeni havalimanı hizmete girmeden önce hava sahalarında bazı düzenlemeler yaptıklarını belirten DHMİ Genel Müdürü Ocak, \" Bu çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah Temmuz ayına kadar tüm sistem ve cihazların montajı yapıldıktan sonra uçuş kontrolleri yapılacak. Yeni havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa\'ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler\" dedi.

HAVA ŞARTLARI ÖNÜMÜZÜ AÇTI

DHMİ Genel Müdürü Ocak, iki bağımsız pist, 8 milyon metrekarelik kaplamalı saha, 1.4 milyon metrekarelik terminal ve diğer destek binalardan oluşan yeni havalimanının yapımı için 42 aylık sürenin yetersiz olduğunu ancak bu yıl hava şartlarının güzel gitmesinin projenin zamanında bitirilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

METRO HATTI AÇILIŞA YETİŞMİYOR

Bir basın mensubunun \'İnşaat hızla devam ederken, ulaşım konusunda halen bir gözle görülen çalışma olmadığı\' sorusu üzerine Ocak konuşmasında şunları söyledi:

Gayrettepe-Havalimanı Metrosu\'nun 29 Ekim\'deki havalimanı açılışına yetişmeyecek. Büyük bir ihtimalle (açılıştan) en geç 7-8 ay sonra burayı hizmete sokmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sefer, Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ihale hazırlıkları başlatıldı.\"

DÜNYANIN EN BÜYÜK TAŞINMASI OLACAK

Atatürk Havalimanı\'ndan yeni havalimanına taşınma sürecine de değinen Ocak, \"29 Ekim oranın tören tarihi, o gün olmaz. 30 Ekim gece 03.00\'te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim gece saat 23.55\'te taşınma süreci tamamlanacak\" dedi. Konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapan DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt ise şunları söyledi:

Taşınma üç etap şeklinde olacak. İlk etapta yer hizmetleri veren şirketler taşınma sürecini tamamlayacak. Ardından Onur Air, Atlasjet ve yabancı havayolları uçuşlarını durdurup taşınma sürecini gerçekleştirecek. Ardından Türk Hava Yolları 31 Ekim 2018 saat 02.00\'da uçuşlarını 12 saat durdurarak taşınma sürecini tamamlayacak. Dünyanın en büyük havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak. Bu bir de kara yolu ile olacak. İstanbul gibi son derece yoğun bir trafik üzerinden taşınma olacak. Çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor ama herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Gişeler üzerinden olacak. Yol güzergahı üzerinde görev yapan belediye, jandarma ile tüm kamu ve kuruluşlar, AKOM\'dan koordine edilerek, taşınma yapılacak. Taşınmada gerekirse trafik de kesilebilecek

YENİ HAVALİMANINA \"İST\" KODU

Ocak, Atatürk Havalimanı için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği\'nden (IATA) yeni bir uçuş kodu aldıklarını belirterek, \"ISL, Atatürk Havalimanı\'nın yeni uçuş kodu, IST kodunu da İstanbul yeni havalimanına verdik\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ocak\'ın konuşması

-Detaylar

17.02.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180217085

===================

(havadan görüntülerle)

5- ÇAMLICA KULESİNİN 1300 TONLUK ANTENİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Çamlıca\'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Çamlıca Kulesi\'nde 1300 tonluk anteni kulenin üzerinde yükselmeye başladı. Kule tamamlandığında 365.5 metreye ulaşacak. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 595 metre olacak

1300 TONLUK ANTEN

Çamlıca Camii\'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi\'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlandı. Kulenin 1300 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla yükselmeye başladı. 160 metrelik çelik antenin 11 parçaya bölünerek imal edildiği, kulenin betonarme kulesinin içine sokularak birleştirildiği öğrenildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtiltdi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca\'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. İstanbul\'un sembolü olması beklenen yeni kulede 176\'ncı ve 180\'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Kuleden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

17.02.2018 - 14.11 Haber Kodu : 180217074

====================

6- YEDİKULE BOSTANLARI\'NA \"KENTSEL TARIM PARKI\" YAPILACAK

Haber: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Yedikule Bostanları olarak bilinen alanın, tarım konseptli Kentsel Tarım Parkı projesi olarak planlara işlenmesi İBB Meclisi\'nde oy çokluğu ile onaylandı.

İBB Meclisi, Fatih Hacı Evhaddin Mahallesi\'nde yer alan \"Yedikule Belgradkapı Arası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Avan Projesi\"ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı\'nı planlara işlenmesini onayladı.

İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararıyla uygun bulunan Yedikule-Belgradkapı Arası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Avan Projesi, İBB Meclisi\'nde CHP\'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

PROJE ALANI 75 BİN 230 METREKARE

Proje alanı, tarihi İstanbul Yedikule Karasurları\'nın Yedikule tarafındaki kenarını kapsıyor. Toplam 75 bin 230 metrekarelik proje alanda yer alacak proje, alanın yüzde 28\'inde uygulanacak. 21 bin 632 metrekare ise yine bostan (kent bahçesi) olarak korunacak. Vakfa ait 8 bin 800 metrekare alan ile bin 600 metrekarelik şahıs arazisi alandan çıkarıldı.

BAŞALAN: ELEKTRİK İHTİYACINI KENDİ KARŞILAYACAK

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan, İBB Meclisi toplantısında projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

Yedikule bostanları olarak bilinen alanın Kentsel Tarım Parkı olarak tasarlanıp, içinde Şifa Kafe, sera ve atölyeler, pazar alanı, ateşsiz piknik alanı, dinlenme alanları, farklı yaş grupları ve engelli çocuklar için oyun alanları, basketbol antrenman alanları, bisiklet yolu, hasat lokantası, şifalı bitkiler ve çiçekli bitkiler fonksiyonları yer alacak. Seralarda, sebze üretim atölyesi, arıcılık, kompost, bahçe yapıları, geri dönüşüm ve ahşap ürün atölyeleri tasarlandı. Bostan ve üretim faaliyetleri için Pazar veri ve festival alanı bulunacak. Engelli kullanıcılar için de pazar alanı meydanında konuşlandırılacak tarım atölyesinde, yükseltilmiş bahçelerde bostan üretimi imkanı sağlanacak. Kütüphane ve derslikler, tohum bankası, çiftçilere ve bostanlara yönelik yapılabilecek eğitim, seminer ve toplantılar ile bostanlarla ilgili yayın ve tanıtıcı ürünlerin satışı için bir mekan ayrılacak. Proje alanı güneş panelleri ile kendi elektrik ihtiyacını da karşılayacak.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Havadan görüntüler

-Bostanların görüntüsü

-Detaylar



17.02.2018 - 13.25 Haber Kodu : 180217060

==================

7- POLİS DENETİMİNDE 2 SAATTE 6 BİN 200 KİŞİ KİMLİK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 39 ilçede 3 bin polisin katılımı ile yapılan denetimlerde iki saat içinde 6 bin 200 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. 632 umuma açık yer denetlerken 134 iş yerine ceza kesildi.

İstanbul\'da Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından dün akşam ortaklaşa gerçekleştirilen denetimler saat 23.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Denetimlerde alkol satışı yapan yerler ve kahvehanelerde 6 bin 200 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bu kişilerden haklarında yakalama kararı bulunan 32\'si gözaltına alındı. 632 umuma açık yer denetlenirken, 47\'sine saat 22.00 den sonra alkol sattığı gerekçesiyle olmak üzere toplam 134 iş yerine ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın bizzat yönettiği denetimlerde ayrıca kumar oynatan 9 işyeri hakkında da tutanak tutulduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-İşyerlerinde yapılan arama

-Kimlik kontrolü

-Detaylar

17.02.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180217094

=================

8- KISIKLI MEYDANI, \"KISIKLI MİLLİ İRADE MEYDANI\" OLDU

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar\'ın Kısıklı Mahallesi\'nde bulunan Kısıklı Meydanı\'nın isminin, \"Kısıklı Milli İrade Meydanı\" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Uysal, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, \"15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı kahramanca mücadele veren halkımızın şanlı direniş noktası ve Anadolu Yakası\'nın demokrasi nöbetlerindeki merkezi olan Kısıklı Meydanı\'nın ismi, Belediye Meclisimizin aldığı kararla \'Kısıklı Milli İrade Meydanı\' oldu\" ifadelerini kullandı.



