DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- YOLCU UÇAĞINI AMSTERDAM\'DAN İSTANBUL\'A BİR KRAL GETİRDİ

-HOBİ OLARAK PİLOTLUK YAPAN HOLLANDA KRALI ALEXANDER, AMSTERDAM-İSTANBUL SEFERİNİ YAPAN UÇAĞIN 2. PİLOTLUYDU



Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

Hollanda Kraliyet Hava Yolları\'nda (KLM), hobi olarak pilotluk yapan ve zaman zaman tarifeli seferlerde görev alan Hollanda Kralı Willem-Alexander, bu özel uçuşlarından birini Amsterdam-İstanbul seferinde gerçekleştirdi. Kokpitte ikinci pilot olarak bulunan Kral Alexander\'in idaresinde uçtuklarını öğrenen yolcular ise karşılaştıkları sürprizle büyük heyecan yaşadı. Uçağın yolcularından iş insanı Can Ünsalan, \"Her zaman bir kral, bir yolcu uçağını uçurmuyor. Benim için unutulmayacak bir anı\" derken, Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles ise memnuniyetini \"Beni İstanbul\'a bir \'Kral\' getirdi\" sözleriyle dile getirdi.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, 22 yıldır Hollandalı havayolu şirketi KLM\'nin bazı tarifeli uçuşlarında ikinci pilot olarak kokpitte yer alarak en büyük hobisini gerçekleştiriyor. Başta yolcular olmak üzere kamuoyundan gizlediği bu sırrını geçen sene açıklayan Kral Alexander\'in bu gizemli uçuşlarından biri, dün Amsterdam-İstanbul seferini yapan KL1613 sefer sayılı uçuşunda yaşandı.

KOKPİTTE BİR \'KRAL\'... KABİNDE 131 YOLCU...

131 yolcusuyla Schiphol Havalimanı\'ndan havalanan Boeing 737-700 tipi uçağın ikinci pilotu 51 yaşındaki Hollanda Kralı\'ydı. Kral\'ın uçuşu her zaman olduğu gibi büyük gizlilik içindeydi ve uçaktaki görevli ekip dışında kimseye duyurulmamıştı. Ancak uçağın ön bölümünde bulunan bazı yolcular, dikkatleri sayesinde kabin ekibiyle selamlaşan Willem-Alexander\'i hemen tanıdı. Birçok yolcu ise bundan habersiz uçarken, kokpitteki sürpizi ancak indiklerinde öğrenebildi. Uçağın birinci sırasındaki koridor koltuğu güvenlik nedeniyle Kral\'ın korumasına ayrıldı.

2 SAAT 50 DAKİKA SÜREN \'KRAL\' YOLCULUK

Kral Alexander\'in idaresinde uçak, 2 saat 50 dakikalık uçuşun ardından 16.45\'de Atatürk Havalimanı\'na teker koydu. Yolcular, sıra dışı bu uçuşun ardından terminale geçti. Kral dahil olmak üzere kabin ve kokpit ekibi ise aynı uçakla bu kez İstanbul-Amsterdam seferi için yolcu alımı nedeniyle uçaktan ayrılmadı.



YOLCULAR İÇİN UNUTAMAYACAKLARI BİR UÇUŞ

Kral Alexander\'in idaresindeki uçuş, yolcular için büyük sürpriz oldu. Yolcular, uçuş boyunca yaşadıkları anları DHA\'ya anlattılar. ABD\'de yaşayan Türk iş insanı Can Ünsalan, unutamayacağı bir uçuş heyecanı yaşadığını söyledi. Ünsalan, \"KLM Havayolları\'na ait uçağımızı Kral Willem-Alexander\'in uçurduğunu öğrendik. Uçakta kendisini afişe etmedi. Fakat medyadan takip ettiğimiz kadarıyla kendisinin havacılığa meraklı olduğunu, zaman zaman KLM uçaklarını kimliğini gizleyerek uçurduğunu biliyorduk. Bugün de bize denk geldi ve gayet güzel bir uçuş oldu\" dedi.



KRAL\'DAN TÜRK YOLCUYA: BİR KRAL OLARAK DEĞİL BİR PİLOT OLARAK TANIYIN

İlk başta endişelendiğini belirten Can Ünsalan, \"Açıkçası biraz tereddüt ettim, \'sık sık uçmayan bir pilot uçağı doğru uçurabilecek mi?\' diye. Ancak gerek kalkışta gerek uçuş boyunca gayet emniyetli bir şekilde bizi İstanbul\'a getirdi\" diye konuştu. Ünsalan, şunları söyledi:

\"Kendisine bir \'teşekkür mektubu\' yazdım ve fotoğraf çektirmek için de kraldan bir talepte bulundum. Mektubu korumasına verdim. Hem koruması hem de kabin amiri aracılığıyla geri dönüş yaptı. Mektup için bana \'teşekkür eden\' Kral cevaben, \'fotoğraf çektirmek istemediğini; \'kendisinin uçakta bir kral olarak değil bir pilot olarak tanınması gerektiği\' vurgusu yapmış. Neticede böyle bir uçuşumuz oldu. Her zaman bir \'Kral\', bir yolcu uçağını uçurmuyor. Dolayısıyla bu uçuş benim için hep aklımda kalacak bir anı olacak. Açıkçası çok enteresandı. Bence çok iyi bir örnek aynı zamanda. Çünkü insanlar hangi makam ve mevkide olursa olsunlar, sıradan bir insan olduklarını hatırlamaları açısından önemli bir nokta.\"

ÜNLÜ OYUNCUNUN TEPKİSİ: BENİ İSTANBUL\'A BİR \'KRAL\' GETİRDİ

Alman asıllı ünlü dizi ve sinema oyuncusu Wilma Elles de uçağın yolcuları arasındaydı. ABD\'deki Los Angeles Film Festivali\'nden Amsterdam aktarmalı İstanbul\'a gelen Elles, uçuştan duyduğu memnuniyeti \"Beni İstanbul\'a bir Kral getirdi\" sözleriyle ifade etti. Elles, \"Uçağa son binenlerden biriydim. Kralın uçakta olduğunu bilmiyordum. Benim için çok hoş bir tesadüf ve deneyim oldu\" şeklinde konuştu.

1614 SEFER SAYILI UÇUŞ İLE AMSTERDAM\'A HAREKET

Öte yandan Hollanda Kralı Willem Alexander\', 124 yolcusuyla KL1614 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam seferini yaptı. Körükten ayrılan uçağın geri ittirildiği push-back işlemi sırasında Kral\'ın kokpitten yerde görevli personel ile kurduğu iletişim de kameraya yansıdı.

İLK UÇUŞ HEYECANI KENYA\'DA

Havacılığa karşı son derece ilgili olan Kral Willem Alexander, ilk olarak 1985\'te özel pilot lisansını, 1987\'de ise ticari pilot lisansını aldı. Bu sayede Kral Willem ilk uçuşunu öğrencilik yıllarında Kenya\'da bir gönüllü olarak, tıbbi yardım kuruluşu olan Afrika Tıbbi Araştırma ve Eğitim Vakfı(AMREF) için gerçekleştirdi. Kral, ardından sırasıyla jet uçağı lisansı ve Havayolu Taşımacılığı Pilotu lisansını da aldı.

KRALIN HOBİSİ

22 yıldır KLM\'nin tarifeli seferlerinde uçan Hollanda Kralı, bir dönem Hollanda\'da geliştirilmiş Fokker serisi yolcu uçaklarında görev yapıyordu. Ancak Fokker yolcu uçaklarının KLM\'den emekli olmasının ardından Boeing 737 tip eğitimi alan Kral, 2017\'den beri bu tip yolcu uçaklarını uçuruyor. Kral için çok özel olan bu uçuşlar, yolculardan gizlenerek yapılıyor. Kral, gizli tuttuğu bu sırrını geçen yıl kamuoyuna açıklamış ve uluslararası medyada geniş yankı bulmuştu.

2- CAMİ AVLUSUNDA OYUN OYNERKEN PENCERE DEMİRİ ELİNE SAPLANDI

*Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta cami avlusunda oynayan 10 yaşındaki Ahmet\'in eline pencere demiri saplandı. Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.

Olay Esenyurt Kıraç\'ta bulunan Yunus Emre Camii\'nin avlusunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avluda oyun oynayan Ahmet o sırada avluda bulunan alt bahçeye inmek istedi. Ahmet\'in avuç içine burada pencerenin önündeki demir parmaklığa saplandı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri demirleri kesti. Küçük çocuk elindeki demirle birlikte ambulansa taşıdı. İlk olarak Esenyurt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Ahmet\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

3- BİLEZİĞİ ALDIĞI GİBİ KAÇTI

*Hırsızlığı yapan kadın \'çocuklarım için yaptım\' deyince kuyumcu suç duyurusunda bulunmadı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Kuyumcu dükkanına giren kadın bakmak için aldığı bilezikle birlikte kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt Merkez Mahallesi\'nde önceki gün öğlen saatlerinde meydana geldi. Dükkana gelen bir kadın, kuyumcu Kamil Albalıkçı\'dan bakmak için bir bilezik aldı. Kadın bileziği alır almaz dükkandan çıkıp kaçmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, dükkanda bulunan başka bir kadın müşteri ve Albalıkçı, hırsızı kovalamak için dükkandan çıktı. Albalıkçı yaklaşık 100 metre sonra hırsızı yakaladı. Kadın \"Çocuklarım için yaptım\" deyince, Albalıkçı kadını bıraktı ve suç duyurusunda bulunmadı.

Kuyumcu Kamil Albalıkçı olayı şöyle anlattı: \"Bileziği tarttım, fiyatını söyledim. Bileziği müşterinin eline verdim. Eline aldıktan sonra parasını istedim. Kusura bakma diyerek kaçmaya başladı. Dükkandaki diğer müşterim peşine koştu. Ben de o esnada dükkanı bırakıp peşine koşunca, dışarıdaki esnaf arkadaşlara \'dükkana bakın ben gelene kadar\' dedim. Dükkanın 100 metre ilerisinde bayanı yakaladım. Bilezik avucundaydı. Bileziğimi aldıktan sonra \'Çocuklarım için yaptım\' deyince ben de çok fazla üstüne düşmeyip, bayanı bırakıp dükkanıma döndüm. Şikayetçi olmadım\"

4- İLKER BAŞBUĞ: BİR ÜLKE SADECE MADDİ KALKINMA MODELİ İLE ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNE ÇIKAMAZ

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA)

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bir gün önce açılışı yapılarak hizmete giren Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi\'nde katıldığı bir söyleşide konuştu.

ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKABİLMEK İÇİN BÜTÜNSEL KALKINMA LAZIM

Kalkınmada maddi unsurların yanında eğitim ve öğretimin önemine dikkat çeken İlker Başbuğ şöyle konuştu: \"Bir ülke sadece maddi kalkınma modeli ile çağdaş uygarlık seviyesine çıkamaz. Bu Türkiye\'de unutulan bir konu. Özellikle 1950\'lerden sonra tamamen unutulan bir konu. O zaman sizin üstüne çıkabilmeniz için bütünsel kalkınmayı sağlamanız lazım. Bütünsel kalkınmada ne var? Maddi kalkınmanın yanında eğitim, öğretim durumunuz. Eğitim, öğretim olarak neredesiniz? Sanatta neredesiniz? İmar, yapılaşma, şehirleşme çünkü yapılaşma şehirleşme bir noktada o ülkenin kültürel yapısını da gösteriyor, neredesiniz? Yani maddi kalkınmayla sadece bina, fabrika, yol şunla olmuyor. Bunun yanına mutlaka kültürel boyutunu da eklemeniz lazım. Tabii kültürel boyut dediğimiz zaman burada eğitim çok önemli bir husus olarak çıkıyor. Sanat çıkıyor, imar çıkıyor. İmar çok önemli bir konu. Hele bir de deprem bölgesinde olan bir şehirden bahsediyoruz. 1999 depremini yaşadık, Allah korusun İstanbul\'u Allah depremlerden korusun yani, hakikaten ne kadar bu konunun üzerinde duruyoruz o da ayrı bir sorun\"

TÜRK HALKI DEĞİL, TÜRKİYE HALKI EŞİTTİR \'TÜRK MİLLETİ\'

Özellikle bir dönem çok tartışılan \'Türkiye halkı\' kavramıyla ilgili olarak da İlker Başbuğ, şöyle konuştu: \"Medeni Bilgiler kitabını ilk sayfasından ortalarına kadar olan kısmı bizzat Mustafa Kemal kendi el yazısı ile yazmıştır. İlk cümle şu \' Türkiye Cumhuriyeti\'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.\' Bu seksen milyona ortak hedef veriyor. Diyor ki, bu cumhuriyeti beraber kurduk. O zaman bu cumhuriyeti korumak, devam ettirmek ilelebet bizim ortak amacımız. Bu kadar basit. Anlamıyoruz, anlamadığımız gibi anlatamıyoruz da işin kötü tarafı da o. Türkiye halkı, ne diyor? Türkiye\'yi bir kere sınırlıyor. Yani coğrafya ile sınırlıyor. Türkiye\'nin coğrafyası belli mi? Belli. Bu coğrafyada bir halk olarak kabul ediyor. Bunu bazen yanlış kullanıyorlar, bazıları bilinçli olarak, bazıları bilmeden \'Türk halkı\' diyorlar. Bakın Türk halkı derseniz olmaz. Olmaz o zaman kavramları karıştırırsınız. \'Türk halkı\' derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. \'Türk milleti\' sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; \'Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki \'Türk milleti\' kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur.\"

\"ANDIMIZI KALDIRIRSANIZ VATAN VE MİLLET SEVGİSİNİ NASIL ÖĞRETECEKSİNİZ?\"

\"Danıştay tarafından andımızın okullarda tekrar okunması kararıyla ilgili olarak da Başbuğ, \"Andımızı kaldırırsanız vatan ve millet sevgisini nasıl öğreteceksiniz? Sorun oradan çıkıyor. Ant bir noktada genç çocuklara, ilkokulda öğretiyorsun, çocuğun kafasına vatan ve millet sevgisini koymaya uğraşıyorsun.\" dedi.

\"AHLAK HERŞEYDE VARDIR\"

\"Bazılarına göre ahlak dediğin zaman hemen bu cinsiyet kavramı çıkıyor\" diyen Başbuğ sözlerine; \"Hayır, ahlak her şeyde var. Siyasette ahlak, ekonomide ahlak, sanatta, imarda, kültürde ahlak. Bakınız Mustafa Kemal Atatürk sporu anlatmış \'Ben sporcunun ahlaklısını ve çevik olanını severim\' diyor. Şimdi sporda gelinen noktaya gelin bakın neredeyiz? Türkiye\'de spor da, sportif alanlarda neredeyiz? Hep bir çöküş ile karşı karşıya kalıyoruz\" şeklinde devam etti.

BU TOPLUM OKUMA ÖZÜRLÜSÜ

\"Türkiye\'de bu haber kanalları olmasaydı Türkiye bu kadar dejenere olmazdı. Ben de bu kanaatteyim. Bunun da sorgulanması lazım\" diyen Başbuğ \"Bu toplum okuma özürlüsü, okumuyor bir kere. Son dönemlerde okuyuşta ciddi bir artış var ama dünya ülkeleri ile Avrupa ülkeleri ile okuma oranımız mukayese edilirse Türkiye diplerde. Bizim toplum sadece kulaktan duyacak, bir de televizyon. Televizyon önemli bu açıdan, kültürel, siyasal ne derseniz deyin bilinçlenme açısından televizyonlar çok önemli kabul ediyorum ama televizyonun geldiği nokta da önemli. Televizyoncular bana kızabilir ama Türkiye\'de bu haber kanalları olmasaydı Türkiye bu kadar dejenere olmazdı. Ben de bu kanaatteyim. Bunun da sorgulanması lazım. Fertler bilgi sahibi olmadıkça, haklarının idrakinde olmadıkça bu toplum istenilen noktaya gelemez\" dedi.

\"EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE AKLI VE BİLİMİ ESAS ALMAK MECBURİYETİNDESİNİZ\"

Başbuğ\'un \'Sorun İslam dininde değil. Sorun İslam dinini kendi çıkarı için kullanmada\' sözleri salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı. Başbuğ sözlerini şöyle noktaladı: \"Eğitim ve öğretimde aklı ve bilimi esas almak mecburiyetindesiniz. Akıl ve bilimden uzaklaştığınız anda bu eğitim sistemi çöker. Eğer Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmamız hedefinde sağlam gideceksek, bunun birinci anahtarı eğitim ve öğretimdir. Eğitim ve öğretimde aklı ve bilimi esas almak mecburiyetindesiniz. Akıl ve bilimden uzaklaştığınız anda bu eğitim sistemi çöker. Tarihten örnek vereyim, o sözle bitireyim. Katip Çelebi 17. Yüzyılda yaşamış. Osmanlı\'da medrese sistemi var. Bu medrese sistemi Fatih zamanına kadar muhteşem şeyler çıkarmış. Hemen kötülemeyin, bizde bir de o var. Her olaya hemen ya siyah diyoruz ya beyaz. Bu olaylara ortadan bakın, gri bakın. Fatih\'e kadar medrese sistemi çok büyük insanlar yetiştirmiş. Abbasi dönemine baktığınız zaman medrese sisteminden İbn Haldun, ibn Sina\'lar çıkıyor, bunlar Rönesanssın öncülüğünü yapmış insanlar. Sorun İslam dininde değil. Sorun İslam dinini kendi çıkarı için kullanmada, sorun orada. Sorunu İslam dininde bulursanız, İbn-i Haldun\'ları, İbn-i Sina\'ları, Ahmet Cevdet\'leri nasıl izah edeceksiniz? Katip Çelebi medreselerin çöküş nedenini aynen kitabında şöyle söylüyor; \'Medresede ne zaman aklı ve bilimi dışladık Osmanlı\'da medrese sistemi çöktü. \" Ahmet Cevdet ki çok büyük düşünür, o da medrese sisteminin çöküş sebebini \'Medreseye girişteki liyakat sistemini kaldırmamızdır\' der. Her yerde liyakat önemli ama eğitimde liyakat çok çok önemli. Şimdi gazetelerde okuyoruz, günlük konulara girmek istemiyorum ama soruyorum şimdi; \'rektörler atanıyor her gün, gerçekten atanan o rektörler eğitim ve öğretim açısından o rektörlüğe layık mı değil mi?\' Bu soruyu sorma ihtiyacı duyuyoruz. Bütün sistemi çökertiyoruz farkında olmadan.\"

İlker Başbuğ söyleşiden sonra okurları için kitaplarını imzalayıp hatıra fotoğrafları çektirdi.

İstanbul\'daki çarpık yapılaşmaya da dikkati çeken İlker Başbuğ, \"Bir mimari, bir imar olayı çok önemli. Şimdi İstanbul\'a bakıyorsunuz ki ben İstanbul\'u 1955\'ten beri biliyorum, korkunç bir yapılaşma, korkunç bir şey ve seksen milyon nüfusu olan bir ülkenin yirmi milyonu bir yerleşim yerinde yaşıyor. Dünyada bir örneği yok. Mahvediyoruz yani. Bunu sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşmasında söylemedi mi? \" diye konuştu.

5- İSTANBUL\'DA \'UBER\'Cİ TAKSİCİ GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da Uber sürücüleri ile taksiciler arasında gerginlik sürüyor.

İki tarafta birbirini suçlarken görüntüler de paylaşılıyor. Atatürk Havalimanı ve Esenyurt\'ta yaşanan gerginlikler de cep telefonu kamerasına yansıdı. Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan olayda Uber sürücüsünün yolcu almasına taksiciler engel oluyor. Gerginlik Uber sürücüsünün yolcu almaktan vazgeçmesi üzerine sona eriyor. Diğer görüntüde ise Uber aracı, taksiciler tarafından seyir halindeyken sıkıştırılıyor. Araçtaki yolcular bu sırada panik yaşıyor. Dakikalar süren taciz, Uber sürücüsünün refüje çıkmasıyla sona eriyor.

6- VATAN CADDESİ\'NDE BİR CİP TAKLA ATTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Fatih Vatan Caddesi\'nde kontrolden çıkan cip orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddialara göre Fırat Kamacı yönetimindeki 34 FK 3725 plakalı lüks cip seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç taklalar atarak ışıklandırma direklerine ve ağaca çarptı. Kazada şoför koltuğunda oturan 33 yaşındaki Fırat Kamacı araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Kamacı\'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Kamacı ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fırat Kamacı\'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası Vatan Caddesi Aksaray istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

7- PENDİK\'TE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Pendik\'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 08.30 sıralarında Pendik\'te bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Pendik\'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının alışveriş merkezinde bulunan bir restorana ait havalandırma sisteminden çıktığı öğrenildi. AVM\'nin güvenlik ekipleri basın mensuplarının görüntü almalarını engellemek istedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

