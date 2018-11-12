DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- \"KİMLİĞİNİ GETİR TAPUNU GÖTÜR\" SLOGANIYLA DOLANDIRDILAR

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Alper KORMAZ - İstanbul (DHA)

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 41 kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 29 kişi gözaltına alındı. Radyodan verdikleri ilanla ev sahibi olma hayali kuran kişileri ağlarına düşüren şüphelilerin şu ana kadar yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Ev alma bahanesiyle paralarını dolandırıcılara kaptıran mağdurlar, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler bu sabah operasyon için start verdi. İstanbul başta olmak üzere 8 il de aynı anda yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden şu ana kadar 29 kişi gözaltına alındı.

\"KİMLİĞİ\'Nİ GETİR TAPUNU GÖTÜR\"

Mağdurların özellikle dar gelirli aileler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bazı radyolara \"Kimliğini getir tapunu götür\" sloganıyla çok düşük fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı vaat ettikleri belirtildi. Dolandırılan kişilerin çoğunun bu reklamlardan sonra şebekeyle irtibata geçtikleri kaydedildi.

YAKLAŞIK 10 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Ev sahibi hayali kuran yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin bu kişilerden tahmini olarak 10 milyon TL topladıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 29 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında, \"Örgüt kurma\", \"Yönetme\", \"Örgüte üye olma\", \"Belgede sahtecilik\" ve nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapılacağı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda mağdurlara ait isim listesi, para ve çok sayıda sim kart ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Büyükçekmece tapu müdürlüğü

-İstanbul Emniyet müdürlüğü

12.11.2018 - 11.18 - Haber Kodu : 181112039

=============================

(ÖZEL)

2- EMNİYET ŞERİDİNE GİRENLERE CEZA YAĞDI

- İstanbul\'da haftanın ilk iş günü emniyet şeridi denetimi



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü\'sü istikametinde emniyet şeridine girenlere yönelik denetim yaptı.

Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi. Emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni yönetmeliğe göre 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir kadın sürücü, \"Emniyet şeridinde olduğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitmemişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride geçmeye çalışıyordum. Kavacık\'tan bağlanıyorum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum ö dedi. Trafik polisleri ise sürücüye kendilerini fark edince şerit değiştirdiğini söyleyerek 1.002 lira ceza kesti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise havalimanına yetişmek için emniyet şeridine girdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Emniyet şeridini kullanan çakarlı araçlar

-Trafik polislerinin çakarlı araçların belgelerini kontrol etmesi

-Emniyet şeridine giren araçlar

-Ceza alan şoförlerle röp

-Muhabir anons

-Trafik polisini ikna etmeye çalışan sürücüler

-Trafik polislerinin yaya olarak otoyolda denetim yapması

-Genel ve detay

===============================

3- HAVALİMANINDA UBER TEHDİTİ

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda taksi durağı kahyası olduğu iddia bir kişi, UBER sürücüne tehditler yağdırdı.

Atatürk Havalimanı\'nda telefon uygulamasından UBER aracı çağıran Türk ve turist iki kadın gelen araca binmek istedi. UBER sürücüsünün kadınların valizlerini bagaja koyduğunu gören bir kişi yanlarına geldi. Havalimanı taksi durağında kahya olduğu öne sürülen bu kişi, kadınların yanında UBER sürücüsüne tehditler yağdırdı. Kadınlara da bağıran bu kişi, UBER sürücüsüne, \"Kadınlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım\" dedi. Çevredekilerin araya girmesi üzerine UBER sürücüsü, yocuları alarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Cep telefonu kamerasından o anlar

12.11.2018 - 10.00 - Haber Kodu : 181112017

===========================

(ÖZEL)

4- KADIKÖY\'DE İLGİNÇ OLAY: ASANSÖRDEYKEN ELEKTRİĞİ KESTİLER

- Binanın borcu nedeniyle gelen ekipler elektriği kesti, yaşlı adam yaklaşık 1,5 saat asansörde mahsur kaldı

Haber Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul- DHA

Kadıköy\'de bir apartmanın elektrik borcu nedeniyle gelen ekiplerce elektriği kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki bir kişi, yaklaşık 1,5 saat mahsur kaldı.

Olay Kadıköy Kozyatağı\'nda bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre binanın elektrik faturasının zamanında yatırılmaması nedeniyle, asansör ve merdiven elektriği, enerji şirketinden gelen ekip tarafından mühürlenerek kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki Nurettin Akalın mahsur kaldı. Akalın durumu apartman yöneticisine haber verdi. Apartman sakinleri asansörde mahsur kalan Akalın\'ı kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışırken bir yandan da enerji şirketini aradı.



SONUÇ ALINAMADI, TAMİRCİ ÇAĞRILDI

Yetkililerin telefonda prosedür gereği binanın elektriğinin borç ödendikten sonra verileceğini söylemeleri apartman sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar ile görevliler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Sonuç alamayan bina sakinleri asansör firmasından ekip çağırdı. Yaklaşık 1 buçuk saat asansörde mahsur kalan yaşlı adam gelen asansör tamircilerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Akalın asansörden çıktıktan sonra, \"Ben biner binmez kapı kapandı. 1,5 saattir içerideyim\" dedi.

BİNA SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşlı adamın asansörden kurtarılması için büyük çaba harcayan Tarık Alkış, \"Beni aradılar asansörde bir amcamız mahsur kalmış. Elektrikler ne zaman kesildi dedim daha 5 dakika oldu dediler. Hemen enerji kurumunu aradık. Elektriğimiz borçtan dolayı kesilmiş. Borç ödenmeden açılmaz dediler. \'Bunun prosedürü yok mu? Kesim işlemi yaparken kontrol yapılmaz mı? İçeride insan var mı yok mu bakılmaz mı?\' diye sorduk\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Apartman sakininin enerji kurumuyla telefon konuşması

-Yaşlı adamın asansörden kurtarılması

-Yaşlı adamla röp

-Apartman sakini Tarık Akış ile röp

-Yöneticiyle röp

-Genel ve detay

12.11.2018 - 10.03 - Haber Kodu : 181112018

==============================

(ÖZEL)

5- YARALI CAN DERDİNDE, SÜRÜCÜLER TUTANAK

Haber: İstanbul DHA

Bakırköy\'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Hasta nakil ambulansının da karıştığı kazada sağlık görevlileri bir yandan yaralıya müdahale ederken diğer yandan da sürücülerin tutanak tutma ısrarıyla uğraştı.

Kaza önceki gün D-100 Karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan hasta nakil ambulansının sürücüsü yaralıyı görünce müdahale etmek için durdu. Arkadan gelen araç da ambulansa çarptı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü sedye ile ambulansa konuldu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi devam ederken sürücüleri tutanak telaşı sardı. Aracı kullanan sağlık görevlisi yaralıya müdahale ederken bile sürücülerin kaza sorularına maruz kaldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıya müdahale

-Yaşanan diyaloglar

-Detaylar

12.11.2018 - 09.45 - Haber Kodu : 181112014

=============================

(ÖZEL)

6- KAMERAYA YANSIYAN BAĞDAT CADDESİ MAGANDALARINA DENETİM

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün akşam Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde yarış yapan, drift atan, makas ve abartılı egzozlu araç kullananlara yönelik denetim yaptı. Caddede drift yapan bir sürücü yaya sivil trafik memurunun kamerasına yakalandı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan sürücüye 5 bin 10 lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken ehliyetini geri alması için de \'Akıl Sağlığı\' raporu alması gerektiği öğrenildi.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİN KAMERASINA YAKALANDI

Bağdat Caddesi\'nde kameraya yansıyan görüntülerde, bir akaryakıt istasyonundan çıkan otomobiller bir anda caddede drift yapmaya başlıyor. Drift yaparken Caddebostan istikametine ilerleyen araçlara zor anlar yaşatan sürücü, yaklaşık 500 metre ilerde Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücü Bartu K. (20) cezai işlem yapılması için otomobiliyle en yakın polis otoparkına götürüldü.

EHLİYETİNİ GERİ ALMASI İÇİN AKIL SAĞLIĞI RAPORU GEREKECEK

Bartu K\'ya caddede drift yapması nedeniyle \"Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,\' gerekçesiyle 5 bin 10 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca Bartu K\'nın ehliyetine el konulurken \'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu\"ndan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle İskele Polis Merkezi Amirliği\'nde olayla ilgili ifadesinin alındığı ve ehliyetini geri alması için \'Akıl Sağlığı\' raporu alması gerektiği öğrenildi. Bartu K\'nın otomobili iki ay trafikten men edildi.

GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLARA CEZA KESİLİRKEN BİR SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Sivil Trafik ekipleri yine Bağdat Caddesi\'nde ilerleyen bir otomobilinin abartılı egzozu bulunması nedeniyle ikaz edilerek ekipler tarafından durduruldu. Sivil Trafik Ekipleri Sürücüye \'32/3 maddesi mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması\' ve \'46/2-G maddesi\'ndeki \"Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi\' nden cezai işlem uyguladı. Bu kişiye ayrıca \"sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanması\" nedeniyle toplam 4 bin 22 lira ceza kesildi. Ehliyetsiz kullandığı otomobili ise trafikten men edildi.

10 SÜRÜCÜYE TOPLAM 17 BİN 532 LİRA TRAFİK CEZASI

Bağdat Caddesi\'nde Sivil Trafik ekiplerin denetim yaptığı sırada sahil yolunda ilerleyen iki otomobilin trafikte makas attığı tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan biri kadın iki sürücüye toplam 2 bin 4 lira trafik cezası kesildi. Bağdat Caddesi\'ndeki denetimlerde 10 sürücüye toplam 17 bin 532 lira trafik cezası kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-(POLİS KAMERASI)

-DRİFT ATAN SÜRÜCÜ

-Benzin istasyonun çıkan otomobilin drift atması

-Otoparka çekilen otomobil detay

-Sivil Trafik ekiplerin ceza kesmeleri

-Drift atan sürücü Bartu K. gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

-ABARTILI EZGOZ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ

-Bağdat Caddesinde abartılı egzoz ve sürücünün ehliyetsiz çıkması (01.30)

-Ekiplerin sürücüye konuşmaları

-Otomobilinden detay

-Abartlı egzozdan detay

-Genel ve detaylar

-MAKAS ATAN SÜRÜCÜLER*

-Sahil yolunda makas atan iki sürücünün yakalanması (01.54)

-Makas atan sürücülerin ceza işlem yapılması

-Makas atan otomobillerden detaylar

-Ehliyet ve cezalardan detay

-Genel ve detaylar

12.11.2018 - 09.58 - Haber Kodu : 181112016

===============================

7- LİBYALI MOUDAH BEBEĞE ANNESİ İKİNCİ KEZ TÜRKİYE\'DE HAYAT VERDİ



\"MOUDAH BEBEK TÜRK OLSAYDI, BU NAKİL GERÇEKLEŞMEYECEKTİ\"

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- LİBYALI Moudah bebek, doğar doğmaz hastalıkla tanıştı. Safra yollarında gelişme bozukluğu tespit edilen Moudah, Türkiye\'de annesinden alınan 250 gramlık karaciğer parçasıyla sağlığına kavuştu. Moudah bebek eğer Türk olsaydı bu operasyon gerçekleşmeyecekti.

Libya\'da yaşayan Khalid Alborki (39) ile Ghada Nasser (34) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan bir yaşındaki Moudah Khalid\'in şikayetleri henüz 2 günlükken başladı. Doğum sonrası ortaya çıkan sarılığın bir türlü iyileşmemesi üzerine yapılan tetkiklerde safra yollarında gelişme bozukluğu tespit edilen Moudah bebeğin karaciğer nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Soluğu Türkiye\'de alan ailede, anne ve bebeğin kan grubu uyumlu olmadığı için baba verici adayı olarak değerlendirmeye alındı. Ancak, yapılan incelemelerde babanın karaciğerinin verici ameliyatı için uygun olmadığı saptandı. Kan grubu uyumsuz olmasına rağmen, annenin yapılan tetkikleri sonucunda verici olarak uygun bulunması üzerine, bir yaşındaki Moudah bebek 8 saatlik ameliyat sonrası annesinden alınan karaciğer parçasıyla sağlığına kavuştu.

\"ÇOCUĞUM İÇİN AMELİYAT MASASINA YATMAYI KABUL ETTİM\"

Önce Libya\'da bir hastaneye başvurduklarını anlatan baba Khalid Alborki, \"Normal bir sarılık olduğu belirtildi. Aylarca geçmeyince başka şehre götürmeyi denedik. Orada tetkik yapan hekimler bebeğimizin safra yollarında gelişme bozukluğu olduğunu söyledi ve karaciğer naklini önerdi. Biz de araştırmalarımız sonrası Türkiye\'ye gelmeye karar verdik\" dedi. Türkiye\'ye gelirken ilk başlarda bir korku yaşadıklarını belirten Ghada Nasser, \"Çocuğumun sağlığı için ameliyat masasına yatmayı kabul ettim. Çok şükür şu an çocuğumun sağlık durumu çok iyi\" diye konuştu.

\"ANNE İLE BEBEK ARASINDA KAN UYUMU YOKTU\"

Operasyonu gerçekleştiren Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç, karaciğer naklinde kan uyumuna dikkat ettiklerini belirterek, \"Anne ile bebek arasında kan grubu uyumu yoktu. Ama aslında 2 yaşın altında kan grubu uyumu olup olmaması sonuçları hiç etkilemiyor. Buna bağlı herhangi olumsuz sonuç ile karşılaşmıyoruz. Bunları aileyle paylaşıp nakli gerçekleştirdik. Annesinden 250 gramlık bir karaciğer parçası alıp bunu bebeğimize naklettik. İki haftada hastaneden taburcu olacak hale geldi. Şu anda da gayet mutlu\" ifadelerini kullandı.

\"SIK SIK TÜRKİYE\'YE MUAYENEYE GELECEK\"

Moudah bebeğin taburculuk sonrası sık olarak kontrole geleceğini anlatan Prof. Dr. Murat Dayangaç, \"Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyoruz. Bu çocukları genellikle 3 aydan önce ülkelerine göndermiyoruz. Uzunca bir süre çocuk hekimleri tarafından yakın şekilde takip edilecek. Ama iş tabiki burada bitmiyor. Hayat boyu bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanması gerekecek. Özellikle ergenlik döneminde ilaçları bırakmaya bağlı karaciğer kayıpları olabiliyor. O yüzden ilerleyen yıllarda tedaviye devam ettiğinden emin olmak çok önemli\" dedi.

\"TÜRK OLSAYDI, BU OPERASYON YAPILAMAYACAKTI\"

Moudah bebekte kan grubu uyumsuz nakil konusunda hiç tereddüt etmediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Dayangaç, bebek Türk olsaydı bu operasyonun yapılamayacağını belirterek şöyle devam etti:

\"Dünya genelinde yapılan çalışmalar, 2 yaş altı çocuklarda bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediğinden, kan grubu uyumsuzluğunun karaciğer nakli için sorun yaratmadığını gösteriyor. Ama Türkiye\'de kan grubu uyumsuz karaciğer nakilleri SGK tarafından geri ödenmiyor. Yani pratikte bunu yapamıyor durumdayız. Erişkin grupta, kan grubu uyumsuz nakillerin kabul görmemesi için birtakım haklı bilimsel sebepler var; hazırlık protokolleri çok daha pahalı ve sonuçlar kan grubu uyumlu vericilere göre daha kötü. Ama en azından 2 yaş altı Türk çocukları için, bağışıklık sistemiyle ilgili avantajlar nedeniyle izin çıkabilir diye düşünüyorum. Eğer Moudah bebek Türk olsaydı, bu nakil gerçekleşmeyecekti.\"

Görüntü Dökümü:

------------

-Bebek ve anneden detaylar

-Bebek ve babadan detaylar

-Baba Khalid Alborki röportajı

-Anne Ghada Nasser röportajı

-Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç röportajı

-Aileden detaylar

-Bebeğin uyuma detayları

12.11.2018 - 10.40 Haber Kodu : 181112029_

========================

8- VALİ YERLİKAYA\'DAN İBB BAŞKANI UYSAL\'A ZİYARET

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'a ziyarette bulundu.

Ali Yerlikaya ve Mevlüt Uysal, Saraçhane\'deki başkanlık makamında bir süre görüştü. Yerlikaya, çıkışta yaptığı açıklamada, Uysal\'a iade-i ziyarette bulunduğunu ifade ederek, \"Biliyorsunuz bir hafta önce İstanbul\'da göreve başladık. Bize \'hayırlı olsun\'a gelen il protokolümüzün kıymetli arkadaşlarımıza iade-i ziyarette bulunuyoruz. Tek konumuz var. İstanbul\'u anlamak, bilmek ve tanımakla ilgili gayret sürecindeyiz. Mevlüt Uysal başkanımızla beraber, değerlendirme ve istişarelerde bulunduk\" dedi.

Mevlüt Uysal da kendisini ziyaret eden Yerlikaya\'ya teşekkür ederek, \"Hep beraber, omuz omuza İstanbul\'un sorunlarını çözmek görev ve sorumluluğumuz var. İnşallah bundan sonraki süreçte beraberce İstanbul\'un sorunlarını nasıl çözeceğimize hep beraber kafa yorarız. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum\" diye konuştu.

Açıklamaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------

- Açıklamalar

- Genel ve Detaylar

12.11.2018 - 11.43 - Haber Kodu : 181112048_

================================

9- BAL TENEKELERİNİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kaçan araç Bayrampaşa\'da yakalanırken, araçtan inen bir şüphelinin sırt çantasında bal tenekeleri içinde 5 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen araç \'dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takibin devamında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi\'nde araçtan sırt çantası ile indiği tespit edilen S.G\'nin (19) gözaltına alındı. S.G\'nin sırt çantasında yapılan aramalarda bal tenekeleri içerisinde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. S.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak , cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Şüphelinin güvenlik kameralarındaki görüntüleri

-Çanta ve içindeki bal tenekeleri

-Tenekeler içindeki uyuşturucu

-S.G\'nin polis merkezine sokulması