DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 



1- ERDOĞAN, GÜLSEREN ÖZDEMİR ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU\'NUN AÇILIŞINDA KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan \"Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli

birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

05.11.2018 - 12.47 - Haber Kodu : 181105052

05.11.2018 - 12.53 - Haber Kodu : 181105053

05.11.2018 - 12.59 - Haber Kodu : 181105054

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2- VALİ YERLİKAYA İSTANBUL\'DA İLK RESMİ PROGRAMINDA KONUŞTU

*İstanbul\'un yeni Valisi Ali Yerlikaya,

\"Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede tam gün eğitim, öğretim hükümetimizin hedefi. Buna ulaşmak için 10 bin dersliğe ihtiyacımız var. Biz hükümetimiz ve hayırseverlerimizle başta Büyükşehir Belediye başkanım, 39 belediye başkanımız bu arsaları en kısa zamanda temin edeceğiz.\"

\"Biz hükümetimiz ve hayırseverlerimizle başta Büyükşehir Belediye başkanım, 39 belediye başkanımız bu arsaları en kısa zamanda temin edeceğiz. İki yıl içinde İstanbul\'un hizmetine sunacağız.\"

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece\'de yapımı tamamlanan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla düzenlendi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir\'in merhum eşi adına yapılan okulun açılış törenine Erdoğan\'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören eşi Revna Demirören ile sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Vali Ali Yerlikaya İstanbul\'a Vali olarak atandıktan sonra katıldığı okul açılışında ilk kez bir resmi programda konuştu. Konuşmasına daha önce görev yeri olan Gaziantep\'ten selam getirdiğini belirterek başlayan Yerlikaya; \"2 gün önce aziz İstanbul\'a gelip, bu onurlu görevime başladım. Gazi şehrin, Gazi şehrin insanlarının İstanbul\'a selamlarını getirdim. Öncelikle aziz İstanbul\'a vali olarak atanmam nasip olduğu için rabbime şükrediyorum. Bu onurlu görevi tensipleriyle şahsımıza layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımı arz ediyorum\" dedi.

\"BÜYÜK ZORLUKLAR, BÜYÜK SIKINTILAR HEP SEVGİ İLE GİDERİLİYOR\"

Yerlikaya; \"Her vilayete Şırnak\'a, Ağrı\'ya, Tekirdağ\'a, Gaziantep\'e ve nihayetinde İstanbul\'a… Bir şehirde göreve başladığım zaman kalbimden hep ailecek şu temennide bulundum. Ya rabbi bu ilk günde, ilk anda bizim sevgimizi hemşerilerimizin gönlüne, hemşerilerimizin sevgisini de bizim kalbimize yerleştir. Bu sevgi ilk günden son ana kadar hep artarak, devam etsin. Çünkü yaratılışımızın sebebi o sevgi. Sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Büyük zorluklar, büyük sıkıntılar hep sevgi ile gideriliyor. Dolayısıyla aziz İstanbullulara tek dileğim; bizi ilk günden itibaren sevmeniz, bağrınıza basmanızdır\" ifadelerini kullandı.

\"HEP BERABER İSTANBUL\'UN EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\"

Vali Yerlikaya eğitim ve öğretime önem verdiklerini belirterek; \"Dün Tuzla\'da bugün Küçükçekmece\'deyiz. Artık 16 yıldan beri liderliğinizde eğitim, sağlık, adalet ve emniyet odaklanmasıyla başlayan hizmetler… Özellikle eğitim alanında 16 yılda gerek İstanbul\'da gerekse ülkemizde maşallah dedirten noktaya geldi. 2023 eğitim vizyonu liderliğinizde deklare edildi. Artık tüm Türkiye\'de 16 yılda edinilen tecrübe ve kazanımlarımızla, yeni vizyonumuzla biz İstanbul olarak o hedeflere ulaşmak için atanmış, seçilmiş, sivil toplum kuruluşları, zenginler, hayırseverler ile hep beraber İstanbul\'un eğitimi için çalışacağız\" diye konuştu.

\"ÇOK ÖZEL BİR OKULUN AÇILIŞINDA BİR ARAYA GELDİK\"

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında okulu yaptıran iş adamı Nihat Özdemir\'e teşekkür ederek, \"Bugün 16 yıldan beri İstanbul\'da 580 okul hayırseverlerimizce 3 milyar 251 milyon harcanarak, siz kıymetli İstanbulluların hizmetine sunuldu. Allah ilmi çalışana, malı dilediğine verir. Bugün \'sağ elin verdiğini sol elin bilmediği\' gizlilikte yapan bir hayırseverin rahmetli eşinin adına yaptırdığı, eğitimde tüm engellerin kaldırılması gerektiğine inandığı çok özel bir okulun açılışında bir araya geldik. Öncelikle LİMAK Vakfı başkanı, kızı ve Nihat Özdemir beye huzurlarınızda, Vali kardeşiniz olarak teşekkür ediyorum\" dedi.

Vali Yerlikaya; \"Bizler söz veriyoruz. 2023 eğitim vizyonunuzda fiziksel altyapı olarak mükemmel hizmetler yapıldı. İstanbul\'a 1266 okul kazandırıldı. Buraya gelmeden önce İl Milli Eğitim Müdürümüzden iki cümle alarak geldim. Birincisi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede tam gün eğitim, öğretim hükümetimizin hedefi. Buna ulaşmak için 10 bin dersliğe ihtiyacımız var. Biz hükümetimiz ve hayırseverlerimizle başta Büyükşehir Belediye başkanım, 39 belediye başkanımız bu arsaları en kısa zamanda temin edeceğiz. İki yıl içinde İstanbul\'un hizmetine sunacağız. Otizmli, zihinsel engelli olan yavrularımızın eğitim, öğretime erişimi ile ilgili İstanbul\'da 68 bin civarında öğrencimiz bu özel öğretim, uygulama merkezlerinde. Şu anda bir tane yavrumuz \'ben bu şekilde bir eğitimle buluşmak ihtiyacı duyuyorum deyip\' dışarıda kalan öğrenci olmadığını İl Milli Eğitim müdürümüz bize müjdeledi. Bundan dolayı bahtiyarım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Yerlikaya\'nın açıklamaları

-Detaylar

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(ÖZEL)

3- SULTANGAZİ\'DE BIÇAKLI SADIRI VE TACİZ İDDİASI

Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ\'de önceki gün bir kadın polisi arayarak, kendisine bıçaklı saldırı yapıldığı ve tacize uğradığını öne sürdü. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kadının şikayetçi olduğu kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Yolu\'nda meydana geldi. İddialara göre İşten çıkan S.K., (53), M.A., (38)\'nın kendisine tacizde bulunduğu ve bıçakla saldırdığı iddiasıyla 155 Polis İmdat Merkezi\'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İddiaya göre, M.A., olayı görenler tarafından dövüldü. M.A., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

BENİ VE KIZLARIMI TACİZ ETMEYE KALKIŞTI

S.K., M.A.\'nın kendisini ve iki kızını taciz etmeye kalkıştığını ve sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü. M.A., ile bir dönem beraber çalıştıkları işyerinde tanıştıklarını belirten S.K., \"Bu akşam iş çıkışı önümü keserek taciz girişiminde bulundu. Bana bıçak çekti. Eşimden ayrıldığımı öğrendikten sonra sürekli beni ve kızlarımı taciz etmeye kalkıştı. Yolumuzu kesiyor, bize bıçak çekiyor. Çalıştığımız işyerlerine gelerek bizleri rahatsız ediyor. Sürekli bizi takip ediyor. Bundan dolayı sürekli taşınmak zorunda kaldık\" dedi.

KORKTUĞUM İÇİN BUGÜNE KADAR ŞİKAYETÇİ OLMADIM

M.A., ve S.K., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. S.K., karakoldaki ifadesinde M.A.\'dan şikayetçi olduğunu belirterek, \"M.A., ile 10 yıl kısa süren bir ilişkimiz oldu. 10 yıl önce M.A., bana evlilik teklifinde bulundu. Ben de kendisinden biraz zaman isteyip, M.A.\'yı araştırmaya başladım. Evli ve iki çocuk babası olduğunu öğrendiğim M.A., ile ilişkimi bitirdim. M.A., o süre zarfında beni sürekli tehdit etmeye başladı. Kendisinden korktuğum için bugüne kadar şikayetçi olmadım. Bu süre içerisinde birçok kez numaramı ve evimi değiştirdim. 1 Kasım Perşembe günü sabah 08.00 sıralarında işe giderken aniden yolumu kesti ve beni öldürmekle tehdit etti. 2 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde ise iş çıkışı tekrar önümü keserek taciz etmeye kalkıştı ve bıçak çekerek beni tehdit etmeye başladı. Bu sırada olayı gören bazı vatandaşlar beni M.A.\'nın elinden kurtardı. Durumu anlatınca da M.A.\'yı dövmeye başladılar. Ben de o esnada polise haber verdim\" dedi.

BANA TUZAK KURDU

Gözaltına alınan M.A., ekip otosunda daha önce S.K., ile çekilmiş olan fotoğraflarını gösterdi.

Suçlamaları reddetti. M.A., ifadesinde, \"S.K., ile tanıştığım zamanlarda eşinden ayrılmış bekar biriydi. Ben ise imam nikahlı evliydim ve imam nikahlı eşimle problemlerim vardı. S.K., ile tanışıp olduk, aynı evde kalmaya başladık. S.K.\'nın çocuklarıyla anlaşamayınca da ayrıldık. Yaklaşık iki yıl sonra yeniden görüşmeye başladık. Bugün de akşam saatlerinde beni telefonla aradı ve çalıştığı işyerinin önüne çağırdı. Yanına gittiğimde orada beni bekleyen kişiler bana saldırdı. Bana saldıran kişilere \'Bu benim karım, ben bunu rahatsız etmiyorum\' dedim, fakat beni dinlemediler. Kesinlikle S.K.\'yı taciz etmedim, tehdit etmedim. Kendisi uzun zamandır benim birlikte olduğum, beraber yaşadığım birisidir. Bu akşam da beni telefonla iş yerinin önüne çağırarak tuzak kurduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinnden görüntü

-M.A\'nın ekip otosoundaki görüntüsü

-S.K.\'nın konuşması

-Genel ve detaylar

05.11.2018 - 10.34 - Haber Kodu : 181105018

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3- (YALIDAKİ TADİLAT) RIZA SARRAF HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Beykoz Kanlıca\'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Sanık Rıza Sarraf\'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için ABD\'de tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını, celse arasında tahliye edildiğine ilişkin haberler çıktığını tutanağa geçiren mahkeme hakim Seyda Kibar Yıldırım, Sarraf\'ın halen tutuklu olup olmadığının Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Newyork Başkonsolosluğu\'na sorulmasına karar verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme hakimi, Türkiye\'ye giriş yapabileceği ihtimali karşı ek savunmasının alınması için Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkardı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu\'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na\" aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

RIZA SARRAF\'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

ABD\'de bulunduğu için Rıza Sarraf\'ın ifadesi alamayann mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf\'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir\'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

Görüntü dökümü:

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-Yalıların arşiv görüntüsü (havadan görüntüler)

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(GENİŞ HABER)

4- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE KARGO ARACININ İÇİNDE ŞÜPHELİ PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK/ Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece\'de bir kargo şirketine gelen şüpheli sandık polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu sandıktan kaçak sigara çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Beşyol Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. İddialara göre kargoya gelen isimsiz sandıktan şüphelenen kargo görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesi sonucunda uzman ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, polis köpeğiyle beraber şüpheli sandıkta inceleme yaptı. Ekiplerin levye ile açtığı sandık içerisinde kaçak sigara bulundu. Kimden gönderildiği bilinmeyen minibüs içerisindeki sandıklar detaylı incelenme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Minibüsün gitmesiyle beraber sokak yeniden trafiğe açıldı.

\"BOMBA ÇIKMADI, SİGARA ÇIKTI\"

Olaya yakın yerde dükkanı bulunan Nevzat Doğangün, \"Sabah dükkanımı açtığımda, kargoda şüpheli paket var dediler. Polisleri çağırdık. Ekipler geldiler baktılar. Daha sonra kapattılar her yeri. Arkadaşlar biraz panik yaşadı bu arada. Herkes dükkanını boşalttı. Kendi dükkanımda kepenklerin anahtarı yoktu mecbur içeride kaldık. Bomba imha ekipleri geldi, köpekleriyle beraber arabanın içine girdiler. Ama bomba çıkmadı, sigara çıktı \"dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli sandığın bulunduğu kargo arabasından görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesinden görüntü

-Görgü tanığıyla röp

-Genel ve detaylar

05.11.2018 - 11:02 - Haber Kodu : 181105020

05.11.2018 - 09.45 - Haber Kodu : 181105011

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5- BÜYÜ BOZDUKLARINI SÖYLEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORLARDI



*Büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Sultanbeyli\'de büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kadının hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. 4 kadının toplamda 30 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

Sultanbeyli\'de bir evde büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım\'da ihbar yapıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin Sultanbeyli Orman Caddesi\'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.P., H.P., Z.P. ve S.Ç. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. Şüpheli kadınlar hakkında yapılan detaylı incelemede 20 Ekim\'de meydana gelen 2 hırsızlık olayınından aranan kişiler olduğu belirlendi.



4 KADININ TOPLAMDA 30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI VAR

Öte yandan şüpheli kadınlara yönelik yapılan detaylı sorgulamada H.P. isimli kadının \'Hırsızlık\' ve \'Dolandırıcılık\' suçlarından 32 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Z.P. isimli kadının, \'Hırsızlık\' ve \'Dolandırıcılık\' suçlarından aranması olduğu ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.P. isimli kadının ise \'Hırsızlık\' ile \'Dolandırıcılık\' suçlarından aranması olduğu ve 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.C. isimli kadının ise \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin emniyetten çıkması

-Şüphelilerin polis aracına binmesi

-Genel ve detaylar

05.11.2018 - 12.04 - Haber Kodu : 181105043

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6- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA YOLCULARIN PASAPORTTA BEKLEME SÜRELERİ KISALACAK

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı\'nda kurulan 228 pasaport kontrol noktasında toplam 750 pasaport polisinin görev yapması bekleniyor. Pasaport noktalarının tam kapasite ile çalışması ile birlikte yolcuların pasaport kontrolünde bekleme süreleri de kısalacak.

Bütün fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak dünyanın tek çatı altında yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı\'nda ilk ticari uçuş 31 Ekim tarihinde Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferilerine başlamıştı. Havalimanından ayrıca THY iç hatlarda İzmir, Ankara, Antalya, dış hatlarda ise Ercan uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dizaynı ve büyüklüğü ile adından söz ettirmeye devam eden İstanbul Havalimanı\'nda yolcu konforu en üst seviyede sağlandı.

750 PASAPORT POLİSİ ÇALIŞACAK

olcuların pasaport kuyruklarında bekleme süresini azaltmak için her türlü kolaylığı sağlayan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, pasaport kontrol noktalarını büyük bir alan içerisinde tutuyor. Havalimanında dış hatlar geliş ve gidiş katı olmak üzere toplam 228 adet pasaport kontrol noktası bulunuyor. Pasaport kontrol noktalarında ayrıca hızlı geçiş ve engelli yolcular için de ayrı bir pasaport kontrol noktası belirlenmiş. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 150 havayolu şirketine 350\'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacağı planlanan havalimanında 3 vardiya eşliğinde 750 pasaport polisi görev yapacak.

35 PASAPORT POLİSİ GÖREVE BAŞLADI

İstanbul Havalimanı\'ndan dış hatlarda Ercan seferlerine 8 Kasım itibariyle Azerbaycan\'ın başkenti Bakü seferlerine de eklenecek. Bu bağlamda yolcuların daha çabuk kısa sürede kontrol noktasından geçmeleri için polis, 25 pasaport kontrol noktasını aktif hale getirdi. İki aylık süreçte havalimanında 35\'i pasaport polisi olmak üzere toplam 310 polis görev yapacak.

Görüntü dökümü:

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-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Dış hatlar gidiş katından görüntüler

-Terminal içerisinden görüntüler

-Detay görüntüler

05.11.2018 - 13.01 - Haber Kodu : 181105055

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(ÖZEL)

7- \'DUR\' İHTARINA UYMAYAN KİŞİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

* Sultangazi\'de polisin \"dur\" ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipleri peşine takan otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de polisin \"dur\" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Mescid-Selam Tramvay Durağı\'nda trafik polisleri şüphelendikleri bir pikap araca \'dur\' ihtarında bulundu. İçinde iki kişi bulunan 34 KJ 5491 plakalı araç sürücüsü, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Aracın durmaması üzerine aracı takip eden polis ekipleri durumu merkeze bildirdi. Kovalamacaya çok sayıda polis ekibi dahil oldu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, Malkoçoğlu Mahallesi\'nde bulunan İSKİ Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.

Polis ekipleri, güvenlik için araç içerisindeki 2 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheliler kelepçelendikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerin kaçtığı araçta ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Araçta polisin yaptığı inceleme

-İki şüphelinin polis aracındaki görüntüsü

-Polislerin çevrede yaptığı arama

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detaylar

05.11.2018 - 11.46 - Haber Kodu : 181105036