DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2



(ÖZEL)

1CİP ARAÇLARA ÇARPARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI: 1 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de D-100 Karayolu yan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce iki araca ardından istasyon görevlisine ve en sonunda yakıt alan bir araca çarparak durdu. Direksiyonda baygınlık geçirdği iddia edilen cipin sürücüsü ayakta tedavi edildi, akaryakıt istasyonu çalışanı ise ağır yaralandı.

Olay Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde giden 24 AAF 286 plakalı cipin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Cip bir akaryakıt istasyonuna doğru yöneldi. Bu sırada cipin içinde bir kadın ile iki çocuğun olduğu öğrenildi.

İSTASYONDAKİ GÖREVLİYE ÇARPTI

Kontrolden çıkan cip önce akaryakıt istasyonunun girişinde iki araca çarptıktan sonra istasyon görevlisine ve yakıt alan üçüncü bir araca çarparak durdu. Kazada istasyon çalışanı ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstasyon görevlileri ve vatandaşlar bir yandan cipin altında kalan çalışana yardım ederken bir yandan da aracın içinde kendinden geçen sürücü ile beraberindeki ailenin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ismi öğrenilemeyen ve ağır yaralanan istasyon çalışanına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA

İstasyon görevlileri cipin içinde kaza sırasında şoka giren kadın ve çocukları araçtan çıkararak sakinleştirdi. Sağlık görevlileri de cipin sürücüsünü ayakta tedavi etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. İstasyon çalışanları herhangi bir olumsuzluğa karşı yakıt alımını olayın hemen ardından durdurdu. Kaza sonrası da yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri istasyon çalışanlarının da bilgisine başvurduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Olay sonrasında yaşananların görüntüsü

-Vatandaşların yaralanan istasyon çalışanına yardım etmeleri

-Ambulansın gelmesi

-Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olayın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan cipin görüntüsü

-Cipin çarptığı araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Araçların çekilmesi

-Genel ve detaylar

28.10.2018 - 11.05 - Haber Kodu : 181028034

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2- NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE\'YE KARŞI GELECEK OLAN TERÖR SALDIRILARINI KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ (1)

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İlkay DİKİCİ, İSTANBUL (DHA)

Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, \"İki tane temel gayemiz var. Bir; Türkiye\'nin Suriye\'nin kuzeyinden ya da herhangi bir yerinden Türkiye\'ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. Oradan hiçbir şekilde Türkiye\'ye karşı bir tehdit olmayacak. İkincisi ise, Suriye\'nin paramparça hale getirilerek Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birbirlerine düşman haline getirilmesine asla rıza göstermeyeceğizö dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, parti üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Binanın açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 seçimlerinin Türkiye için sadece yerel seçim olma özelliği taşımadığını belirterek, \"Türkiye\'nin iktidarda olduğu 17 yıl boyunca büyük reformlar ve hizmetler yapan, halkın önünü açan, milletin iradesini her türlü iradenin üzerine koymayı başaran AK Parti iktidarlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapmış olduğu en büyük reform olan cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonraki ilk seçimini yapıyoruz. Türkiye\'de uzun yıllar cumhurbaşkanının seçilmesinin bir şekilde olay olduğu, bir şekilde siyasi krizler haline dönüştürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yıllarca Türkiye\'de verilen siyasi mücadelenin temelinde milletin iradesinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansıtılması bulunuyordu. 1961\'de Ali Fuat Başgil\'in cumhurbaşkanı adayı olmasına dahi müsaade edilmeyen Türkiye\'den, 2020\'de mecliste çoğunluğu olmasına rağmen AK Parti\'ye cumhurbaşkanının seçtirilmediği bir Türkiye\'den artık cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçildiği, cumhurbaşkanıyla birlikte cumhurbaşkanı yönetim sisteminin hükümetinin de sandıkta belirlendiği bir sisteme geldik\" dedi.

\"31 MART SEÇİMLERİNİ ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM\"

\"1961\'i, 1971\'i, 1980\'i daha sonraki dönemde 2007\'de yaşadıklarımızı şöyle kısaca göz önünde bulundurursak; bugün geldiğimiz nokta milli hakimiyet bakımından milletin doğrudan doğruya egemenliği bakımından fevkalade önemli bir gelişme\" diyen Kurtulmuş, \"Bu büyük reformu sağlayan parti AK Parti\'dir. Başörtülü öğrencilerin üniversitelerin kapısından giremediği, İmam Hatip okullarına dahi gidemediği, başörtülü milletvekillerinin mecliste yemin edemediği Türkiye\'den bugün başörtülü arkadaşlarımızın milletvekili, bakan olduğu, her yerde bulunduğu bir Türkiye\'ye geldik. 81 milyonun içinde ne varsa, hepsi siyasetin her yerinde olacak. İnsanların kimlikleri üzerinden, ana dilleri üzerinden, kültürleri üzerinden bir şekilde ötekileştirildiği, ikinci sınıf vatandaş haline getirildiği o eski Türkiye\'nin defterleri kapanmıştır. Kimsenin mezhebine, meşrebine, etnik kökenine bakılmadığı özgür insanların yaşadığı bir Türkiye\'deyiz. 31 Mart seçimlerini şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah AK Parti İstanbul\'da Büyükşehir Belediyesi ile, ilçe belediyeleri ile 2019 seçimlerinde büyük bir zafer elde edecek\" şeklinde konuştu.

\"İKİ TEMEL GAYEMİZ VAR\"

Dün İstanbul\'da yapılan 4\'lü zirveye de değinen Kurtulmuş, \" Türkiye\'nin gelişmekte olan gücünü bir kere daha bütün netliğiyle görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Şansölyesi Sayın Merkel\'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul mutabakatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi tarihi bir adım, tarihi bir zirvedir. Suriye sorununun çözülmesinin hemen hemen imkansız hale getirildiği bir dönemde Türkiye olarak, başta İdlib olmak üzere, Suriye\'deki sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Astana ile birlikte başlayan süreç Soçi ile devam eden ve en sonunda bir önceki İstanbul toplantısıyla İdlib\'te bir savaş yapılmayan ve çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına gelen süreç çok önemliydi. İki tane temel gayemiz var. Bir; Türkiye\'nin Suriye\'nin kuzeyinden ya da herhangi bir yerinden Türkiye\'ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. Oradan hiçbir şekilde Türkiye\'ye karşı bir tehdit olmayacak. İkincisi ise, Suriye\'nin paramparça hale getirilerek Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birbirlerine düşman haline getirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Genel ve detaylar

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3- SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU\'NA AİT ARAÇLARIN OTO YIKAMACIDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Cemal Kaşıkçı\'nın 2 Ekim\'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinin ardından ilerleyen günlerde başkonsolosluğa ait araçların oto kuoföründe yıkanması güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Araçların yıkanması

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(havadan görüntülerle)

4- ÇAMLICA KULESİNDE İLK 6 KAT TAMAMLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- ÇAMLICA\'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların da içinde yer alacağı üç kattan oluşan blok, daha önce yerleştirilen 3 katın üzerine hidrolik krikolarla konularak birleştirildi.

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Çamlıca Camii\'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi\'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

İLK ALTI KATIN YERİNE YERLEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden başladı. Daha önce yerine yerleştirilen 3 katın ardından 3 katlı blok daha hidrolik krikolarla yükseltilerek, bu bloğun üzerine konuldu. . Böylece üst tarafta 6 kat tamamlanmış oldu. Bu katlarda restoranların bulunacağı öğrenildi. Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca\'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul\'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40\'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34\'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Katlardan detaylar

-Genel ve detaylar

28.10.2018 - 09.53 - Haber Kodu : 181028016

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(ÖZEL)

5- KAZA YAPAN ÇEKİCİNİN KADIN SÜRÜCÜSÜNÜN GÖZYAŞLARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de üstünde iki aracın bulunduğu çekici kaza yaptı. Çekici aracının sürücüsü kadın kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu, onu kaza yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza dün saat 12.30 sıralarında Gürsel Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekici aracının ismi öğrenilemeyen kadın sürücüsü, biri kazalı diğeri arızalı iki aracı tamirhaneye götürüyordu. Işıklı Sokak\'tan yokuş yukarı çıkarken sürücü bir anda aracın kontrolünü kaybetti. Aşağıya doğru kayan çekici aracı kaldırıma çıkıp elektrik direklerine çarparak durdu. O sırada yoldan geçen birinin olmaması ve büyük hasar gören elektrik direklerinin şans eseri devrilmemesi faciayı engelledi. Kazayı gören mahalle sakinleri kazazede kadının yardımına koşup polis ekiplerine haber verdi. Kazanın şokunu uzun süre üstünden atamayan çekici aracının sürücüsü kadın gözyaşlarına boğuldu. Onu kazayı haber alıp gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayı gören mahalle sakini İsmail Terzi \" Çekici yokuşu çıkarken önüne otomobil çıkınca yolun ortasında durdu. Sonra aracı kaldıramadı, aracı kaldıramayınca fren boşalmış sonra geri geri gelip elektrik direklerini yamulttu. Direkler devrilmediği için şanslıydı\" diye konuştu. Kaza sonrası gelen polis ekipleri muayene tarihi geçen çekici aracına cezai işlem uygulayıp bağladı. Araçlar başka çekicilere yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yapan çekici ve üstündeki araçlar

-Kaza yapan çekicinin sürücüsü kadın ile röportaj

-Kaldırım ve direklerdeki hasarlar

-Kadının gözyaşları içinde ağlaması

-Mahalle sakini bir kadının ağlayan kadına içecek vermesi

-Ağlayan kadını kaza yerine gelen yakınlarının ona sarılarak sakinleştirmeye çalışmaları

- Kazayı gören mahalle sakini İsmail Terzi ile röportaj

-Kaza yapan çekicinin üstündeki otomobilin başka bir çekiciye alınması

-Kaza yapan çekicinin kaldırılması

-Kaldırılan çekicinin yokuşta tekrar kayması ve son anda durması

-Genel ve detay görüntüler

28.10.2018 - 10.36 - Haber Kodu : 181028030

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6- ARNAVUTKÖY\'DE ASKER UĞURLAMASI YAPARKEN POLİSİN UYARILARINI DİNLEMEYEN GRUBA MÜDAHALE

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy\'de asker uğurlaması yaparken, polisin \'trafiği tehlikeye düşürüyorsunuz\' uyarılarını dinlemeden bir gruba polis müdahale etti. Olay, saat 01.00\'de sıralarında Arnavutköy\'de meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için sokaklarda tur atan ve trafiği tehlikeye düşüren gençler, polis tarafından durdurularak uyarıldı. Gençler polislerle tartışmaya başladı. Polis ekipleri ve grup arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Tartışma ve arbedenin büyümesi üzerine polis biber gazıyla müdahale ederken, gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Yaşanan arbede

-Polisin müdahalesi

-Biber gazı

28.10.2018 - 12.29 - Haber Kodu : 181028057

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7- CUMHURİYET İÇİN KIZ KULESİ\'NE KULAÇ ATTILAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Çeşitli meslek gruplarından amatör ve profesyonel yüzücülerin bir araya gelerek oluşturdukları \"Openwater\" isimli kulübün 75 üyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kız Kulesi\'ne yüzdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Üsküdar Sahili\'nde bir araya gelen grup üyesi 75 kişi giydikleri Türk bayrağı tişörtleriyle önce saygı duruşuna bulunup, İstiklal Marşı okudu. Grup adına açıklama yapan Hasan Eke, \"Cumhuriyetimizin ilanının 95. kuruluş yıl dönümünde bugün düzenlemiş olduğumuz etkinliği bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk\'e ve silah arkadaşlarına ayrıca da tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Mekânları cennet olsun.\" dedi. Grup üyeleri daha sonra boğazın serin sularına girerek Cumhuriyet için kulaç attı. Yüzücüler Kız Kulesi\'ne vardıklarında tekrar İstiklal Marşı okuyarak meşale yaktı. Grup üyeleri daha sonra yüzerek tekrar Üsküdar Sahili\'ne geldiler.

Görüntü dökümü:

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-Yüzücülerin denize girmek için yürümesi

-Yüzücülerin İstiklal Marşı okuması

-Yüzücülerin saygı duruşuna durması

-Grup üyesi Hasan Eke ile röp

-Yüzücülerin denize atlaması

-Yüzücülerin Kız Kulesi\'ne doğru yüzmesi

-Yüzücülerin Kız Kulesi\'nde toplanması

-Yüzücülerin Kız Kulesi\'nde İstiklal Marşı okuması

-Yüzücülerin Üsküdar Sahili\'ne yüzerek geri dönmesi



28.10.2018 - 11.25 - Haber Kodu : 181028039

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8 - AYŞEN GRUDA: CUMHURİYET\'E SIMSIKI YAPIŞIN

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Bu yıl 56\'ncı sanat yılını Yaşayan tiyatro ve sinemanın sevilen ismi Ayşen Gruda, \"Alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet\'e sımsıkı yapışınö dedi.

Ayşen Gruda, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi\'nde \'Deli kadın\' oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Kuliste DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gruda, önümüzdeki günlerde uzun bir turneye çıkacaklarını anlatırken, \"Birkaç cümle ile kendisini anlatmasıö istenince, \"Ayşen Gruda, kitap gibi kadın. Birkaç cümle ile nasıl özetleyeyim? İyi kalpli, düzenli, işine çok sadık, çok dikkatli, dürüst ve oyundaki gibi deli. Bütün dünyayı zaten deliler idare ediyorö dedi. Gruda, tiyatro ve sinemanın ayrı oyunculuk ve teknikleri, keyifleri bulunduğunu anlattı.

Gruda, \" Ben halka güvenirim. Onlar da bana güvenirler hiç birbirimizi aldatmadık bugüne kadar. Halkımızdan umutluyum. Mutluluk ise, saniyelerdir. Her dakika mutluyum diye bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı.ö diye konuştu.

Salonu dolduran hayranlarının karşısına iki perdelik oyuna Kemal Karağaç, Erhan Sefacı, Gamze Acı, Şadiye Yön ile çıkan Ayşen Gruda, oyunun bir sahnesinde izleyicilere, \"Ben burada eğer oturuyorsam, sizler de beni oradan izliyorsanız Atatürk\'ün bize Cumhuriyet\'i armağan ettiği için, Alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet\'e sımsıkı yapışınö dedi.

Eski film müziklerinin de kullanıldığı oyunda çocukluğunu geçirdiği Yeşilköy\'deki yaşamından kesitler anlatan Gruda, rol arkadaşları Türk sinemasının unutulmaz isimleri Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul\'un yanı sıra Toto Karaca, Cem Karaca, Nilgün Belgün ile ilgili bilinmeyen anılarını anlattı. Gruda, rol arkadaşı Erhan Sefacı\'nın çaldığı gitar eşliğinde söylediği Barış Manço ve Cem Karaca\'nın şarkılarına da seyircilerle birlikte eşlim etti.

Ayşen Gruda, birkaç anılarını anlattığı Kemal Sunal\'ı, \"Çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir partner ve çok iyi bir komedyenö olarak tanımlarken, Tarık Akan için \"Ailemizin en güzel yüzüö, Adile Naşit\'in bulunmaz bir arkadaş olduğunu söyledi. Oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ayşen Gruda, Türkiye ile ilgili görüşlerini anlatırken

-Gruda, sahnede Cumhuriyet\'e sahip çıkılmasını isterken

-Ayşen Gruda ve rol arkadaşları ile ilgili söylediklerinden kesitler

28.10.2018 - 11.53 - Haber Kodu : 181028047