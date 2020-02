DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- SULTANGAZİ\'DE OTOPARKA BIRAKILAN ARAÇTA TEKRAR ARAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İdris TİFTİKÇİ- İSTANBUL, (DHA)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı\'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi\'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde bulunan araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı. Ekiplerin araçta inceleme yapmadığı, diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yapılacağı kaydedilmişti. Gerekli izinler alındıktan sonra bugün araçta inceleme yapılması bekleniyor.

2- DEHŞETİ YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI



Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4\'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Dehşeti yaşayan mahalle sakinleri ve olayın başladığı kasap dükkanı çalışanı o anları anlattı.

“Dün akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında yıllar önce burada çalışan uyuşturucu bağımlısı Ali Kardaş, dükkâna gelmiş büyük ihtimalle lavaboya girmişti. Ben de tam bilmiyorum. Arkadaş çağırdığı için 5 dakikalığına markete gitmiştim\" diyen Kasap dükkânında çalışan Doğan Özmen, şunları söyledi: \"Dükkâna geldiğimde polisler buradaydı. İçerisi kan gölüydü. Dondum, şok oldum ne oldu derken baktım patronlarım bıçaklanmış. Hemen motorla hızlı bir şekilde Acıbadem Hastanesi’ne gittim. Ahmet abimin durumu iyiydi. Karaciğerinden bıçaklanmıştı. Bana dedi ki \'Git sen dükkânla ilgilen\'. Dükkana geldiğimde polisler inceleme yapıyorlardı. İncelemeden sonra \'Tamam dükkanı toparlayabilirsin\' dediler. Mehmet abinin durumu kötü kalp kapağı yırtılmış. Boğazından darbe almış. İki ayrı bölgesinden de bıçak darbesi almış. Buradaki bayan arkadaşın da boğazından girmiş. Şah damarı kesilmiş. Durumları ciddi. Büyük ihtimalle bıçağı buradan aldı çünkü, dün bıçaklara baktığımda bıçaklardan 2 tanesinin eksik olduğunu gördüm. Buraya büyük ihtimalle sigara istemek için gelmiş. Çünkü nadiren bir iki ayda bir buraya gelirdi. Sigara isterdi sigara verirdik. Giderdi. Tekin bir insan değil.ö

Mahalle sakinlerinden Aysel Kızılgül ise “ Çok korktuk akşam benim whatsapp grubum var oradan haber aldım. Saat 8,5 - 9 gibi beyaz eşofmanlı bir bey bıçakla yaralaya yaralaya gidiyordu diye duydum. \'Filiz Et’in iki elemanı ve bir kız bıçaklandı\' diye. Kaçarak gittiğini ve sonra yakalandığını duydum. Ve rahatladım yakalandığını duyuncaö dedi.

Mahalle sakinlerinden bir kadın da “ Dün akşam babam aradı. Burada bazı olayların olduğunu söyledi. Dışarı çıkmamam gerektiğini söyledi. O yüzden biz de korktuk panikle ben de ne olduğunu bilmiyorumö diye konuştu.

- (ÖZEL)

3- ÇOCUĞU EZMEMEK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA TAKLA ATTI

* Pendik\'te bir anda yola fırlayan çocuğa çarpmamak için taki sürücüsü direksiyonu kaldırıma kırdı. Çocuk kazayı yara almadan atlatırken taksi takla attı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Pendik\'te Ahmet Kaan yönetimindeki taksi Mevlana Caddesi üzerinde ilerlerken bir anda araçların arasından bir çocuk caddeye fırladı. Taksi şoförü çocuğa çarpmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi takla attı. Çocuk kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük çapta hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

\"ARAÇ DEVRİLDİ AMA BİR CAN KURTARDIK\"

Taksi şoförü Kaan, \"Durağa giderken araçların arasından çocuk çıkınca mecburen aracı kırdım. Araç devrildi ama sonuçta bir can kurtardık orada\" dedi. \"O an aracı düşünmedim\" diyen Kaan, \"Tabi maddi hasarımız da oldu. Onu da yaptırdık çok şükür.15 bin lira hasarımız oldu. Arabamızı da yaptırdık çıkarttık. Sonuçta bir can kurtardık önemli olan o zaten\" diye konuştu. Taksi şoförünün ağabeyi Mehmet Kaan ise, \"Kardeşim aradığında hemen olay yerine geldik. Kamera görüntülerini izlediğimde kardeşimle gurur duydum. Her iki tarafa da çok çok geçmiş olsun\" dedi.



(ÖZEL)

4- ALİBEYKÖY FİDANLIĞI\'NDA TOP MERMİSİ BULUNDU

* Fidanlıkta bulunan top mermisi fünye ile patlatıldı



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

Eyüp\'te bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Alibeyköy Fidanlığı\'nda yapılan kazı çalışması sırasında toprağa gömülü halde bir top mermisi bulundu. Fidanlığın bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, top mermisi fünye ile patlatıldı.

Eyüp\'te bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı olan Alibeyköy Fidanlığı\'nda yürütülen kazı çalışmalarında dün saat 17.00 sıralarında işçiler toprağa gömülü halde bir top mermisi ile karşılaştı. İşçilerin ihbarı üzerine gelen asayiş ekipleri top mermisi hakkında bilgi alıp çevrede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, fidanlığa giren uzman ekip top mermisi üzerinde inceleme yaptıktan sonra fünye ile kontrollü olarak patlatma kararı aldı. Kontrollü patlamadan önce fidanlığı çevreleyen Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı.



SÜRÜCÜLER PANİK YAŞADI

Yolun kapatıldığı esnada bir sürücü, otomobiliyle kapalı yoldan geri dönmeye çalışırken, arkasında bulunan sürücüleri \"Bomba varmış. Geri dönün. Çok fena bomba varmış\" diyerek uyardı. Herhangi bir patlama sesi duyulmazken, Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, toprağa gömülü olan top mermisinin fünye ile patlatıldığı ve merminin boş olduğu öğrenildi. Kontrollü patlamanın ardından yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı olan Atatürk Caddesi\'nin bir bölümü yeniden trafiğe açıldı.



(ÖZEL)

5- HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te peronda bekleyen özel halk otobüsündeki hırsızlık kameralara saniye saniye yansıdı.

Eminönü\'nde peronda bekleyen bir özel halk otobüsünün şoförünün araçtan ayrılmasını fırsat bilen bir hırsız, şoför mahallindeki cep telefonu, cüzdan ve bir miktar parayı aldıktan sonra otobüsten ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsün ön kapısını dışarıda bulunan mekanizmayı kullanarak açan şüphelinin rahatlığı görülüyor. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli dışarıda otobüsün ne zaman kalkacağını soran yolculara da cevap veriyor.

Eminönü-Kocamustafapaşa seferleri yapan otobüsün şoförü Musa Ersoy yaşanan hırsızlık olayını şöyle anlattı: \"Eminönü peronlarına yanaştığımızda 10 dakika gibi bir vaktim vardı. İhtiyaç için gidip geldiğimde eşyaların araçtan çalındığını fark ettim. Araç kamerasını seyrettiğimizde araç içine giren şahsın rahat bir şekilde hareket ettiğini dışarıda soru soran yolculara cevap verdiğini gördüm. Başka arkadaşların da mağdur olmaması için yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz\" dedi. Güvenlik kamerasını incelemeye alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

