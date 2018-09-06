DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- ÇAYIRBAŞI TÜNELİ KAPANDI (1)

Haber: İstanbul DHA

Sarıyer\'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-Tünelden görüntü

-Bekleyen araçlar

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

06.09.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180906040

06.09.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180906035

06.09.2018 - 10.29 Haber Kodu : 180906033

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2- ŞİŞLİ\'DE MARKETİ SOYGUNU KAMERADA

*Şüpheliler yakalandı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Şişli\'de bir markete silahla gelerek, içerde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları gasp eden 3 kişi polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken şüphelilerin daha önceden de hırsızlık, oto hırsızlığı suçlarından polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

FİLM GİBİ SOYGUN

Şişli\'de 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda saat 21.45 sıralarında silahlı iki kişi kucağında bebek bulunan bir kadın ile kadın kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları bir poşete doldurulmasını isteyen şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK BULDU

Güvenlik kameralarının saniye saniye görüntülediği olayın ardından Gasp Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Polis kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayı dışarıda bekleyen gözcü dahil 3 kişinin gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis önceki gün yaptığı operasyonda şüpheliler Ferdi C.(22), Mikail B.(24) ve Enes M.(26)\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden oto hırsızlık, hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Soygun anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

06.09.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180906038

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3- TOKİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN SURİYE SINIR DUVARININ YÜZDE 93\'Ü İRAN\'IN İSE 55\'İ BİTTİ

Haber: Gül KABA-İSTANBUL DHA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Suriye sınırında yapılan duvarın yüzde 93\'ü, İran sınırındaki duvarın ise yüzde 55\'i tamamlandı.

Suriye sınırında yapılan güvenlik duvarı ve yolu neredeyse bitmek üzere ancak güvenlik gerekçeleriyle çalışmalar yavaş ilerliyor.

Modüler Betonarme Prefabrik Duvar, sınır güvenlik ve devriye yolu, muhtelif sanat yapıları, köprü, yüksek güvenlikli kapı, gözetleme kuleleri ve mayınlı sahalardan geçiş yollarının bulunduğu Suriye sınırı duvarının 564 kilometre uzunluğundaki güzergahın şu anda 538 kısmı kapatıldı. Tamamlandığında Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacak.

İRAN SINIRINA YAPILAN 144 KİLOMETRELİK DUVARIN YÜZDE 55\'Sİ BİTTİ

Ağrı ve Iğdır\'ı da içeren 144 kilometrelik İran sınırına yapılan duvarında yüzde 55\'İ tamamlandı 90 kilometrelik kısmı kapatıldı. Bahar ayında da tamamen biteceği öğrenildi. İran sınır duvarı mevsim koşullarına bağlı kış aylarında ara verilerek ilerlendiği için inşaat yavaş ilerliyor.

SINIRDA ACİL DURUMLAR İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPI İNŞA EDİLDİ

Sınırda acil durumlarda Suriye tarafına geçmek için güvenlik duvarı ve TOKI tarafından özel olarak imal edilen Kulekol\'ların yanı sıra \'yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı. K12 güvenlik düzeyinde, 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli balistik kapı kurşun geçirmiyor. 5 metre genişliğinde ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapıdan Suriye sınırında 44, İran sınırında ise 15 adet var.

GAZİANTEP-KİLİS SINIR HATTINDA 22 KULEKOL YAPILDI

Suriye-İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 Kulekol yapıldı. Kulekol\'ların içinde askerlerin ihtiyaç duyduğu her şey yer alıyor. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasadışı geçişleri önlemek için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilen Kulekol\'ların, duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı.

Görüntü Dökümü:

- Sınır duvarından detay görüntü

- Kulekol, kapının detay görüntüsü

- Detaylar

06.09.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180906046_

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(ÖZEL)

4- TUREB\'TEN \"SAHTE REHBER\" UYARISI

*TUREB Başkanı Apalı:

*Hem ülkeyi doğru tanıtmıyorlar hem de güvenlik anlamında risk alıyoruz

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Turizmde rekorların kırıldığı 2018 yılında, turist sayısındaki yükselişe paralel olarak sahte rehber sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 11 bin belgeli turist rehberi bulunurken, sahte rehber sayısının ise bu yıl 3 bini geçtiği tahmin ediliyor. Belgesiz rehberler, başta İstanbul, Bursa, Konya olmak üzere özelikle son dönemde Araplar\'ın rağbet ettiği Doğu Karadeniz\'de yoğun şekilde çalışıyor. 2018\'in ilk yedi ayında Türkiye genelinde yapılan denetimlerde toplam 297 belgesiz rehbere idari para cezası uygulandı.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki Apalı, Türkiye\'de belgeli rehber sayısının yeterli olduğunu belirtirken, sahte rehberlerle etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Apalı, \"Haksız kazançla ekonomik anlamda kaybımız var. Hem ülkeyi doğru tanıtmıyorlar, hem de güvenlik anlamında risk alıyoruz\" diye konuştu.

Türkiye\'de 11 bin belgeli turist rehberi var. Bunlardan 7 bin 500\'ü 2018 yılı içinde aktif olarak görev yapıyor. Yaklaşık 3 bin 500 rehber ise bu yıl için TUREB\'e başvuru yapmayarak, bu hakkını dondurdu. TUREB\'in çalışmaları ve turist rehberlik odalarından alınan veriler doğrultusunda sahte rehber sayısının geçen yıl 3 bin civarında olduğu, bu yıl ise bu sayının daha da yükseldiği değerlendiriliyor.

İLK 7 AYDA 297 KAÇAK REHBER TESPİT EDİLDİ

2018\'in ilk 7 ayı itibarıyla TUREB denetimlerinde 156, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile yapılan koordineli denetimlerde ise 141 olmak üzere toplam 297 sahte rehber tespit edildi. Belgesiz çalışan rehberlere en düşük 771 lira en yüksek 3 bin 092 lira olmak üzere idari para cezası kesildi.

TURİST SAYISIYLA BİRLİKTE KAÇAK REHBER DE ARTTI

Sahte rehberler, daha çok kaçak faaliyet yürüten acentalar tarafından çalıştırılırken, özellikle iş yoğunluğunun az olduğu dönemlerde bazı belgeli acentaların da ucuz olması nedeniyle kaçak rehber çalıştırmayı tercih ediyor. Ayrıca belgesiz rehberler, sosyal medya ve internet üzerinden de turistleri organize ederek de düzenledikleri turlarla haksız kazanç imkanı sağlıyor.

\'HANUTÇU\'LUKLA EKSTRA GELİR ELDE EDİYORLAR

Belgeli turist rehberlerinin en büyük sıkıntısı, sahte rehberler.. Kaçak olarak çalıştırılan rehberlerin, aldıkları günlük ücret, belgeli rehberlere göre daha düşük, ancak \'hanutçuluk\' olarak tabir edilen yöntemle, turistleri alışveriş yapmaları için anlaşmalı dükkan ve mağazalar ile restoranlara yönlendirerek buradan da ekstra gelir elde elde ediyorlar.

\"TÜRKLERİ \'BARBAR\' OLARAK NİTELEYEN YABANCI UYRUKLULAR VAR\"

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, DHA\'ya yaptığı açıklamada Türkiye\'nin tanıtımı ve turizmin gelişmesi için kaçak rehberle mücadelenin şart olduğunu söyledi. TUREB olarak 81 ilde denetimler gerçekleştirdiklerini aktaran Apalı, kendi denetmenleri ve turist rehberleri odalarının hazırladığı raporlar sonucunda geçen yıl 3 bin civarında belgesiz rehberlik yapan olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Kaçak rehberlerin turizm sektörü açısından büyük sorunlar yarattığını vurgulayan Apalı, \"Türkiye\'nin tanıtımında tamamen kasıtlı veya kasıtsız yanlış bilgiler aktarıyorlar. İstanbul\'da ne Ayasofya\'yı ne Sultanahmet\'i ne de Topkapı Sarayı\'nı anlatabilirler. Doğru hiçbir tarihi bilgiyi, gerçeklere dayanarak vermiyorlar. Hatta tespit edilmiş bir şey; Türkleri \'barbar\' olarak niteleyen yabancı uyruklular var. Çünkü bu insanlar, esnafla iç içe olmasın veya başka bir yerden alışveriş yapmasın. Bizim bunları kontrol altına almamız lazım. Biz, turizmi geliştirmek ve sürekli hale getirmek istiyoruz. Ancak bunları engellemediğimiz takdirde bu zor olur\" diye konuştu.

\"KAÇAK REHBERLERİN GÜVENLİK RİSKİ VAR\"

Belgesiz rehberlerin güvenlik riski taşıdığına da işaret eden Ahmet Zeki Apalı, son dönemde Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlere yönelik Suriyelilerin, Çin\'den gelen turist gruplarına ise Türkiye\'de yaşayan Uygur Türkleri\'nin kaçak rehberlik yaptığını açıkladı. Başkan Apalı, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de Çince bilen rehber sayısı 250 civarında. Çin\'in kendi iç yapısı nedeniyle Uygur Türkleri\'ne karşı bir bakış açısı var ve onları sevmiyorlar. Onlar da gruba \'Uygurluyuz\' demiyorlar, \'Türküz\' diyorlar. Bizim havalimanlarında belgeli rehberlerin yaptığı anketler var. Çinli turistlerle yapılan anketlerde birçoğu Türkiye\'ye bir daha gelmek istemediklerini söylüyorlar. Kiminle gezdiklerini sorduğumuzda arkasından Uygur asıllı belgesiz biri çıkabiliyor. Yaşadıklarını anlattıklarında Türkiye\'ye ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıkları sadece ticari amaçları gibi birçok olumsuzluğun olduğunu görüyoruz. Türkiye\'nin doğru tanıtılması, doğru bilgi verilmesi açısından eksiklik oluyor. Bu olumsuzluklar da doğrudan Türklere mal ediliyor. Bu konuda Uygurların birazcık üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Uygur asıllıların çok kontrollü, deneyimli, bilgili rehberlerinin olması lazım. Kendi başlarına hareket etmemeleri lazım.\"

Apalı, eskiden Rusça\'da çok yaşanan kaçak rehber sayısının son dönemde azaldığını bunda da seyahat acentalarının riskleri görerek daha titiz davranmaya başmasının etkili olduğuna vurgu yaptı.

\"EKONOMİK ANLAMDA DA KAYBIMIZ VAR\"

\"Sahte rehberlerin yaptığı olumsuzluklar turist rehberleri camiasına mal ediliyor\" diyen Ahmet Zeki Apalı, \"Bize \'rehberler anlaşmalı yerlere turları götürüyorlar\' diyorlar. Ama aslında onları götüren belgesiz, kaçak rehberlerdir. Hem bizlerden hem yetkililerden kıyı bucak kaçarak bunları yapıyorlar. Anlaşmalı oldukları yerler, maddi kazanç elde ettikleri yerlerdir. İşte oralara götürerek birtakım ticari faaliyetler yaptıklarını biliyoruz. Maddi anlamda uzun süreli çalışan insanların burada kazandıkları ücretleri yasa dışı yollarla kaçırdıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ekonomik anlamda da kaybımız var. Hem ülkeyi doğru tanıtmıyoruz hem güvenlik anlamında risk alıyoruz hem de kendi insanımızın yapabileceği kendi refar ortamımızın gelişmesine katkı sunabilecek imkanı yabancılara vermiş oluyoruz. Dolayısıyla kamuoyunun hanutçuluk diye bildiği olay, bizim yasa dışı rehber dediğimiz belgesiz kişilerin yaptığı iş oluyor\" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İSTANBUL KONYA BURSA VE DOĞU KARADENİZ\'DE

Kaçak rehberlerin en çok İstanbul, Bursa, Konya ve özellikle Doğu Karadeniz\'de görüldüğünü belirten Başkan Apalı buralarda Suriyeli sahte rehberlerin ağırlıkta olduğu bilgisini paylaştı. Kaçak rehberlere yönelik yaptırımların yetersiz kaldığından şikayet eden Apalı

\"Cezalarını ödeyip işlerine devam edenleri bile görüyoruz\" diyerek, cezaların yetersiz olduğunu anlattı

SULTANAHMET\'TE ÇALIŞAN BELGELİ REHBERLER DE İSYAN ETTİ

İstanbul\'da çalışan belgeli rehberler de yetkililerden sahte rehberlerle mücadelenin edilmesini ve denetimlerin artırılmasını istedi. Sultanahmet\'te çalışan belgeli rehberler, \"Haksız kazanç yaratıyorlar. Tarihi bilmiyorlar. Yanlış bilgilerle anlatıyorlar\" diyerek kaçak rehber çalıştırılmasına tepki gösterdi.

TÜRSAB VE TUREB\'TEN KAÇAK FAALİYETLERE KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile TUREB, kaçak acentacılık ve rehberlik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik iş birliği yaparak, \'Dijital Doğrulama Platformu\'nu hayata geçirdi. Dijital doğrulama platformu sayesinde iş arayan rehberler ile rehber arayan seyahat acentaları birbirlerine kolay bir şekilde ulaşabilecek. Her iki meslek örgütü, bu platformla kaçak rehber ve acenta faaliyetlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

YABANCI DİLLERE GÖRE TURİST REHBERİ SAYILARI

Yabancı dillere göre turist rehberi sayısı sıralamasında 6.579 rehber ile İngilizce bilenler birinci sırada yer alırken, onu Almanca bilen 1.643 rehber takip ediyor. Yabancı dillere göre bazı turist rehberi sayısı ise şu şekilde:

Fransızca 1.125

İspanyolca 696

Japonca 588

Rusça 675

Çince 216

Arapça 310

2018 YILI TURİST REHBERİ ÜCRETLERİ

Turist rehberlerine ait 2018 yılı için hizmet grupları itibariyle uygulanan taban ücretleri şu şekilde:

Günlük Tur : 387 Lira

Transfer : 195 Lira

Gece Turu : 195 Lira

Paket Tur : 467 Lira

Aylık Ücret : 3 bin 870 Lira

NASIL TURİST REHBERİ OLUNUR?

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince 2 şekilde turist rehberi olunmakta. Bunlardan ilki üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinden lisans ve ön lisans programlarından mezun olanlar ile TUREB\'ten sertifika alanların, ÖSYM\'nin ve TUREB\'in yaptığı yabancı dil sınavlarından başarılı olması gerekiyor. Turist rehberliği okullarının sayısı son yıllarda hızla artarak 50\'yi bulurken, kontenjanlar da yılda 350\'ye yaklaştı.



Görüntü Dökümü

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-Ahmet Zeki Apalı ile röp

-Apalı\'nın soruları yanıtlaması

-Sultanahmet Meydanı\'nda turist grupları

-Belgeli turist rehberleri

-Rehberlerin turist gruplarına bilgi vermesi

-Turist rehberleriyle röportajlar

-Rehberlerin toplu fotoğrafı

-Genel ve detaylar

06.09.2018 - 11.38 Haber Kodu : 180906064

06.09.2018 - 11.39 Haber Kodu : 180906065

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5- PROF. DR. ORHAN KURAL\'DAN CEM YILMAZ\'A 10 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - Şengüler Yeşil / İstanbul DHA

Prof. Dr. Orhan Kural, sosyal medya hesabında kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz\'a 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukatı İzzet Demir ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Prof. Dr. Orhan Kural, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne dilekçe sunarak Cem Yılmaz hakkında manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Cem Yılmaz\'ın 2019 yılı Mart ayında Eventim Apollo-Londra\'da bir sahne gösterisi organize ettiğini belirten Prof. Dr. Kural\'ın Avukatı İzzet Demir, davalı Yılmaz\'ın bu gösterisine 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirtti. Müvekkilinin Eventim Apollo\'nun bu kararı üzerine sosyal medya hesabında, \"İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum\" şeklinde yorum yaptığını, davalı Yılmaz\'ın da buna karşılık sosyal medya hesabında, \"Orhan Kural bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum\" şeklinde paylaşımda bulunarak müvekkilini hedef aldığını savundu.

CEM YILMAZ\'IN TAKİPÇİLERİ KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Dava dilekçesinde, Cem Yılmaz\'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım ile müvekkilinin Yılmaz\'ın takipçileri tarafından alay konusu haline getirildiğini ve küfürlere maruz kaldığını kaydeden Kural, \"Yapmış olduğu bu paylaşım ile müvekkilimin derin üzüntü ve küçük düşme duygusu yaşamasına ve ve itibarının örselenmesine neden olmuştur\" dedi. Avukat Demir, mahkemeden Cem Yılmaz\'ın müvekkiline 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermesini istedi.

Davayı açtıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. Kural, filmlerinde sigara içtiği için Cem Yılmaz hakkında hep suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bunun bedelini fazlasıyla ödediğini söyledi. Kural, \"Kendisine suçlamada bulunmadım. Bunun üzerine hakkımda bir cümle yayınladı. Terapi görmem gerekiyormuş. Kendisi doktor mudur? O gün bugündür ailemle birlikte her türlü iftiraya, saldırıya uğruyorum. Geçen gün metroda saldırıya uğruyordum. Metroda 3 çocuk, \'Cem Yılmaz ile uğraşan bu\' diyerek tip tip bakıyorlardı. Bende hızlıca metrodan indim arkamdan gelemediler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Orhan Kural ve avukatı İzzet Demir\'in adliyede açıklama yapması

-Kural ve Demir\'in birlikte görüntüsü





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