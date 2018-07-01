DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

(ÖZEL)

1- ŞİŞLİ\'DE KADININ OTURDUĞU EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

* Şişli Kuştepe\'de özel harekat ve polis pelikopterinin destek verdiği operasyonda ev, araç, kişi ve iş yerleri didik didik arandı.

* Aramalarda bir kadının evinde 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

* Operasyon kapsamında 2\'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli Kuştepe\'de özel harekat ve polis pelikopterinin destek verdiği operasyonda ev, araç, kişi ve iş yerleri didik didik arandı. Aramalarda bir kadının evinde 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

\'ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ\'

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğlen saatlerinde Kuştepe\'ye helikopter ve özel harekat destekli asayiş operasyonu düzenledi. Mahalleye baskın yapan polis ekipleri şüpheli görülen kişiler durdurularak üst araması ve GBT kontrolü yaptı. Sokak aralarında seyir halindeki araçlarda durdurulup sürücüler ve araçlarda arama yapıldı. Şüpheli görülen bir araç içerisinde bulunan \'Ateş düşürücü\' yazılı beyzbol sopasına el konuldu.

KAHVEHANEDE ARANMADIK YER KALMADI

Mahalledeki bir kahvehaneyede giren polis ekipleri buradaki kişilerin üzerinde ve kahvehanede araımadık yer bırakmadı. Sokakta şüpheli görülen kadınlarda GBT ve üst aramasında geçirildi. Asayiş operasyonuna polis helikopteri de havadan destek verdi.

POLİS EVDE NEREYİ ARASA SİLAH BULDU

Özel harekat polisleri eşliğinde daha önceden tespit edilen bir kadının oturduğu evde arama yapan polis ekipleri evin çeşitli yerlerinde gizlenmiş ruhsatsız biri av tüfeği 6 adet pompalı tüfek 23 dolu fişek ve 3 şarjör ele geçirdi. Kadın polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 6 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 23 dolu fişek, çok sayıda kesici ve delici alete el konurken 2\'si kadın toplam 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelindeki operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin mahalleye baskını

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Baskın yapılan mahalleden görüntü

-Polis ekiplerinin kişileri araması

-Polisin GBT kontrolü yapması

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Özel harekat polisinden detay görüntü

-Seyir halindeki araçların durdurulup aranması

-Şüpheli görülen kadınların aranması

-İş yerlerinin aranması

-Evlerde arama yapılması

-Evden çıkan uzun namlulu silahlar ve fişeklerden görüntü

-Sopa ve silahların polis araçlarına koyulması

-Kadının gözaltına alınması

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(ÖZEL)

2- ALEVLERE MÜDAHALE EDEN İTFAİYENİN HORTUMU YERİNDEN ÇIKARSA...

*Kağıthane\'de alev alev yanan mutfağa müdahale eden itfaiye yangını söndürdü

*Müdahale sırasında itfaiyenin hortumu bağlantı noktasından çıkınca vatandaşlar su, araçlar köpük içinde kaldı

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan mutfağa müdahale eden itfaiyenin hortumu çıkınca vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Yangın Talatpaşa Mahallesi, Şahin Sokakta 07.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mutfağın tamamını sardı.

HORTUMDAN ÇIKAN SULAR VATANDAŞLARI ISLATTI

Yangın nedeniyle binada bulunanlar dışarı çıktı. Mahalle sakinleri ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale sırasında itfaiye aracının hortumu bağlantı noktasından çıkınca vatandaşlar su araçlar köpük içinde kaldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini çevredeki vatandaşlar endişeli gözlerle izledi. Bazıları ise yangını cep telefonuyla kaydetti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı dairenin yanındaki dairede oturduğunu söyleyen Arslan Şahin, \"Yangın biranda daireyi sardı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ben yan dairede oturuyorum. Çocuğumu aldım çıktım dışarı. Binadaki zillere de basıp herkesi uyandırdım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan daireden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-İtfaiyenin müdahale sırasında hortumunun çıkması

-Yangını izleyen vatandaşlar

-Görgü tanıklarıyla röp

-Genel ve detaylar

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(ek bilgi ve görüntülerle geniş haber)

3- YKS\'YE GEÇ GELENLER SINAVA ALINMADI

Haber- Kamera:Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Gökhan ÇELİK-Özgür Deniz KAYA-Ramazan EĞRİ-İhsan DÖRTKARDEŞ- İSTANBUL DHA

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15\'te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00\'da kapatılarak bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

\"BENİM HATAM SONUÇTA, BUNUN İÇİN KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM\"

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü\'nde sınav yoğunluğu sabah saatlerinde başladı. Aileleriyle birlikte kampus önüne gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Saat 10:00\'a doğru üniversite önündeki yoğunluk daha da arttı. Bazı öğrenciler, sınava geç kalmamak için koştu. Sınava saat tam 10.00\'da gelen bir aday kampuse alındı. Ancak geç kalan kişi sınav salonuna alınmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Sınav çıkışı açıklama yapan öğrenci, \"İyiyim. Benim hatam sonuçta, bunun için kimseyi suçlamıyorum. Uyarılar her yerde yazıyor zaten, uymamak benim hatam oldu. Önce kimliğimi unutmuştum, onu gittim aldım, geldim. Sınavı da o yüzden 3 dakika ile kaçırdım. Pek sorun değil. Kendi hatam sonuçta. Aslında 1 sene kaybetmedim dünkü sınavım iyi geçmişti. Zaten hedefimi tutturduğumu düşünüyorum. Ondan dolayı zarar göreceğimi düşünmüyorum\" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı\'nda bulunan Nuri Akın Anadolu Lisesi\'ne sınava girecek olanlar da erken saatlerde okulun bahçesinde sınav saatini bekledi. Adaylar sınav saati yaklaşınca teker teker üzerleri aranarak içeri alındı.

15 DAKİKA KURALINA TAKILDILAR

Saat 10.15\'te başlayan sınav için saat 10.00\'dan sonra adaylar binalara alınmadı. Bu nedenle geç kalan bir kişi koşarak içeri girmek istedi. Görevliler ise 2 dakika geç gelen adayı binaya almadı. Bunun üzerine geç kalan kişi ise okuldan ayrıldı. İçeride adaylar sınav için ter dökerken veliler ise okulun bahçesinde Kur\'an-ı Kerim okuyarak çocuklarına manevi destek oldu.



HATAY\'DAN GELDİ SINAVA GİREMEDİ

Sınav için Hatay\'dan İstanbul\'a gelen ancak, Zeytinburnu\'ndan Avcılar\'daki sınav merkezine kimliksiz gelen genç içeri alınmadı.

Kimliğini söylemek istemeyen genç, Avcılar\'daki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi\'ne geldi. Kimliğinin bulunmadığını görünce paniğe kapılan üniversite adayı, görevlilere kendisini salona almalarını bir yakınının araca atlayarak kimliğini getirebileceğini söylemesine rağmen kimseyi ikna edemedi. Tüm ısrarlara rağmen sonuç alamayan genç, \"Hatay\"dan sınav için gelmiştim. Ama sınava giremiyorum\" diye yakındı. Üniversite adayının dün ilk aşama sınava girdikten sonra kimliğini, değiştirdiği gömleğinin cebinde unuttuğu öğrenildi

Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek. YKS\'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.



Görüntü Dökümü:

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

-Kampüs alınan öğrenciler

-Kimlik kontrolü

-Üniversite önünde bekleyiş

-Koşan üniversite adayları

-Geç kalan öğrenci ile röp

-Öğrenci ve velilerle röportaj

-Genel ve detay ayrıntılar

NİŞANTAŞI NURİ AKIN LİSESİ

-Öğrenci ve velilerin bahçede beklemesi

-Öğrencilerin aranarak içeri alınması

-Koşarak gelenler

-Sınava geç kalan bir öğrencinin sınava alınmaması

-Öğrencinin kapıdan geri dönüşü

-Velilerin bahçede Kuran-ı Kerim okuması

-Velilerin bahçeden çıkarılması

-Genel ve detaylar

AVCILAR

-Sınav merkezinin bahçesinden görüntüler

-Adaylar binaya alınırken

-Kimliğini unutan genç görevlilere ricada bulunurken

-Genel Görüntüler

ÜSKÜDAR

-Okuldan görüntü

-Kimlik kontrolü ve aramalar

-Uyarılardan görüntü

-Öğrenci velileri

-Detaylar

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4- 45 YILLIK PİLOTTAN GÖKLERE DUYGUSAL VEDA

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

THY\'nin en deneyimli pilotlarından olan ve Airbus 330 filosunda görevli kaptan pilot Kemal İnce, dün TK- 2557 sefer sayılı Dalaman-İstanbul uçuşuyla mesleğine veda etti. Kemal İnce\'nin 45 yıllık kariyerinin son uçuşunda kendisi gibi THY filosunda görevli olan oğlu kaptan pilot İnanç İnce de yolcu olarak yer aldı.

3 YILINI BULUTLARIN ÜZERİNDE GEÇİRDİ

1953 yılında Sinop\'ta doğan ve 17 yaşında Hava Harp Okulu ile havacılık dünyasına adım atan İnce, ilk uçuşunu 1973 yılında gerçekleştirdi. 1993 yılında THY ailesine katılan kaptan pilot, 45 yılda 14 farklı uçak tipinde yaklaşık 26 bin saatini, yani 3 yılını bulutların üzerinde uçarak geçirdi. Deneyimli pilot, son uçuşunda oldukça özel anlar yaşadı. Kemal İnce\'yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı.

GENÇLERE GÖKYÜZÜ DAVETİ

Veda uçuşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal İnce, \"45 yıl dile kolay ancak insan ömrü için çok uzun bir dönem. Pilotluk ise çok özel bir meslek, bulutlarla haşır neşir olmak çok güzeldi. Bugünse son uçuşumu gerçekleştirdim. 45 yıldır o kadar alıştım ki yarın ne hissederim bilmiyorum. Pilot olma hayali kuran kadın, erkek tüm gençlere Atatürk\'ün sözünü hatırlatmak isterim; istikbal göklerdedir. İstikballeri için Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi\'ne başvurarak hayallerini gerçekleştirebilirler\" dedi.

OĞLU YOLCU OLARAK UÇTU

Kemal İnce\'nin kendisi gibi THY pilotu olan oğlu İnanç İnce ise, \"Çok mutlu ve gururluyum. Uzun bir uçuş kariyerinin ardından güzel bir vedada birlikteyiz. İnşallah böyle güzel geçen yıllar bize de nasip olur. Ben babamın mesleğini tercih ederek pilot oldum. Benim çocuklarımın ve yeğenlerimin de dedelerinin açtığı yolda pilot olmalarını çok isterim\" diye konuştu.

DUYGUSAL ANONS

Pilot Kemal İnce, Dalaman-İstanbul uçuşunda yolculara da duygusal bir anons yaptı.İnce, \"Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kaptan pilotunuz Kemal İnce olarak sizlere 45 yıllık pilotluk mesleğimin son uçuşundan sesleniyorum. Bu uçuş ile birlikte benim için bir tutku olan pilotluk serüvenimi tamamlamış olacağım. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek ve 45 yıllık maceramı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarında emniyetli inişler, yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum\" dedi.Uçakta bulunan 305 yolcu anonsun ardından İnce\'yi alkışladı.

İLK UÇUŞU GİBİ HAZIRLANDI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal İnce\'nin son uçuşuna ilk uçuşuymuş gibi heyecanla havalandığını, 45 yıl önce başlayan gökyüzü kariyerine veda ettiğini belirterek \" Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dileriz \"dedi.

Görüntü Dökümü

-Kaptan pilot İnce uçuşa gidiş görüntü

-Havalimanı Pilot odasında görüntüsü

-Kabin ekibi ile görüntüsü

-Uçağa ekip otobüsü ile gidiş görüntüsü

-Uçak içinden görüntü

-Anos görüntüsü

-Uçak kalkış görüntüsü

-Ailesinin ve arkadaşlarının çicikle karşılama görüntüsü

-Kaptan Kemal İnce röp

-Genel ve detay görüntü



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(ÖZEL)

5- BAHÇELİEVLER\'DEKİ CİNAYET DAVASINDA SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de 5 ay önce sokak ortasında tartıştığı Cemil Ceylan\'ı (23) silahıyla öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Bilal Daldal\'ın (24) yargılanmasına başlandı. Kız meselesi yüzünden sokak ortasından Cemil Ceylan ile tartışan Bilal Daldal, \"Cemil sağ eliyle bıçak çıkardı, bıçağı göstererek adam mısın sen?\' dedi. Ben de \'Cemil dur\' dedim. Mesafeye bir iki adım daha yaklaşınca silahı çıkardım. Kurulu değildi. \'Kaçar\' diye düşündüm Silahı görmesine rağmen göğsünü gererek \'Sık sen adam mısın?\' dedi. Bunun üzerine silahı kurdum.

Ateş etmedim. Ancak \'Sıkmazsan bunu sana saplayacağım\' dedi. Ben de korkuyla bana saplayacak diye tetiğe bastım\" ifadelerini kullandı.

\"SEN ÖNCE EVİNE EKMEK AL KIZ ALMAK NEYİNE?\" DEYİNCE.....\"

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunmasını yapan tutuklu sanık Bilal Daldal, Sümeyye Ü., ile sevgili olduklarını, maktul Cemil Ceylan\'ın da Sümeyye\'nin çalıştığı yerden tanıdığını anlattı. Sanık Daldal şunları söyledi: \"Caddede ilerlediğim sırada Cemil Ceylan araçtan inerek \'Buraya gel\' diye seslendi. Duymazlıktan geldim, kafamı eğdim. \'Gel lan buraya, gel arabaya bin\' dedi. \'Arabaya binmem\' deyince ön kapısını açıp cebine bir şey koydu. Yanında tanımadığım bir çocuk vardı. Ondan biraz uzaklaşarak konuşmaya başladık. Ben Cemil\'e \'Keşke daha önceden ilişkiniz olduğunu söyleseydiniz, bana yalanlar söylediniz. Bir daha beni arama\' dedim. Cemil arkamdan hızlıca gelerek, kolumu sıktı ve \'Gel şöyle gel\' dedi. Sümeyye\'yi darp ederek zorla telefonunu aldığımı iddia ediyordu. Ben de \'Yanlış biliyorsun\' dedim. Cemil herkesin içinde bağırmaya başladı. \'Bak Cemil seninleyken bana yalanlar söylemiş, hastaneye gidiyorum\' demiş, dedim. Daha sonra \'bunları kanıtla ben de Sümeyye\'yi arayacağım\' dedi. Ben de onları o gün gören Ali arkadaşımı aradım. O da oraya gelerek bunu teyit etti. Cemil \'Bana olsun yüzleşmemiz lazım\' dedi. Cemil tekrar bağırmaya başladı. Bana \'Sen önce kendine ekmek al kız almak neyine\' deyince ben orayı terk edip gitmeye başladım. Ben de \'Sümeyye\'yi ara bu iş bitsin\' dedim. O da \'Olmaz sizi yüzleştireceğim\' dedi. Hızlıca oradan uzaklaşmaya başladım. Beni durdurmak için tekrar küfür edip, erkek misin sen lan!\' dedi.

\"MERDİVENLERDE OTURUP AĞLADIM\"

Bilal Daldal., \"Cemil sağ eliyle bıçak çıkardı bana bıçağı göstererek adam mısın sen?\' dedi. Ben de \'Cemil dur\' dedim. Mesafeye bir iki adım daha yaklaşınca silahı çıkardım. Kurulu değildi. \'Kaçar\' diye düşündüm. Silahı görmesine rağmen göğsünü gererek sık sen adam mısın? dedi. Bunun üzerine silahı kurdum. Ateş etmedim. Ancak \'Sıkmazsan bunu sana saplayacağım\' dedi. Ben de korkuyla bana saplayacak diye tetiğe bastım. Oradan uzaklaşarak caddeye indim. Sümeyye\'nin evine gitmek istedim. Cemile yalan söyleyip benim üzerime salmıştı. Apartmanlarına girdim. Kapıyı çaldım. Ancak ses veren olmadı. Merdivenlerde oturup ağladım. Ardından teslim oldum\" ifadelerini kullandı.

TANIK: BENİ KISKANARAK DARP ETTİ

Tanık olarak dinlenen Sümeyye Ü. de sanığı 5 yıldan beri, Cemil Ceylan ile ise olaydan bir yıl önce tanışıklığı olduğunu ve aynı işyerinde çalıştığını söyleyerek şunları anlattı: Sanık erkek arkadaşımdı. Bir yıl öncesinde ayrılmaya karar verdim. Ayrılmak istediğimde beni iş yerinde çalışan başka arkadaşımdan kıskanarak darp etti. Hatta kolumdan tutarak beni kaçırmaya çalışmıştı. Boğazımdan tutup yerde sürüklemeye çalıştı.Bunun üzerine \'kaçırmasın\' diyerek \'Tamam barışacağım\' diyerek ikna etmeye çalıştım. Beni eve bıraktı. O gün beni ve ailemi tehdit eder konuşmalar yapmıştı. Bu nedenle \'Bir şans daha vereyim\' diye söyleyerek barıştık. 5 yıldır konuşuyorduk, ancak ciddiyet boyutuna ulaşmamıştı. Bu nedenle ayrılmak istediğimi söyledim. Mesaj attım. Bunun üzerine gece saat 12.00\'de kapının önüne geldi. Binanın içine girdi, \'Git yarın yüz yüze görüşürüz\' diye ikna etmeye çalıştım\" dedi.

\"AÇIN KAPIYI SİLAHTA 4 MERMİ KALDI, SİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM, DİĞERLERİNİ DE KENDİME SIKACAĞIM DİYEREK TEHDİTLER SAVURDU\"

Bilal Daldal\'ın işyerine de gittiğini anlatan tanık Sümeyye Ü., \"Bilal D., ağabeyime beni rahatsız etmeyeceğine dair söz vermişti. Aradan 15 gün geçtikten sonra mağazaya geldi. \'Bir dakika gelmezsen olay çıkarırım\' dedi. Bana \'Cemil arkadaşın mı niye birlikte yemek yiyorsunuz?\' şeklinde sorular sordu. \'Bugün senin son günün herkesten helallik iste\' şeklinde tehdit etti ve oradan ayrıldı Markete çıkmıştım, yolumu kesti. \'Cemil ile aranızda bir şey varsa aradan çekileceğim\' diyordu. Cemil\'in 3 tane kız kardeşi olduğunu söylüyordu. Hatta Cemil\'in şu anda hastanede olduğunu muayene olduğunu belirtti. O gün de Cemil hastaneye gitmiş. Bunları sıralayınca ikna oldum. \'Telefonumu gösterince rahat bırakacak mısın?\' dedim O da \'tamam\' dedi. Telefonu açtığımda Cemil\'in bana \'Canım\' dediği benim de ona \'Canım\' diye hitap ettiğim mesajları gördü. Bunun üzerine sinirlenip boynumu sıkmaya başladı. Kuzeni geldi, kuzeni ile konuşmaya başlayınca oradan kaçtım. Eve gelince Cemil\'i aradım. Olayları anlattım. \'Senin hastanede olduğunu biliyor\' diyerek uyardım. Ağabeyime olayları anlattım. O günden sonra Bilal\'i görmedim. Dışarı adım atmadım. Sosyal medya hesabından bizim resmimizi yayınlayarak bir mesaj paylaşmış. Paylaşımı bana gönderen arkadaşım dikkatli olmamı söyledi. Cemil\'i aradım, bunları söyledim\" diye konuştu. Olay günü kapının önünde gürültü olduğunu ve dürbünden baktığımda Bilal\'i gördüğünü anlatan tanık Sümeyye Ü, \"Annem de dürbünden bakmış elinde silah görmüş, ağabeyimi aradık. Kendisi 2 kez kapıya vurdu, biz ses çıkarmadık. Açın kapıyı silahta 4 mermi kaldı sizi de öldüreceğim diğerlerini de kendime sıkacağım diye tehditler savurdu. Sonra ağabeyim ve polisler geldi.\" Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler

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