DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- TAKSİM\'DE \"GEZİ\" ÖNLEMLERİ

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA)

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim\'de dün alınan güvenlik önlemleri bugün de devam ediyor.

Önlemler kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerlerle kapatıldı. Yaya trafiğine açık alan parkta, önleyici hizmetler büro amirliğine bağlı ekipler ile zırhlı polis aracı da bekletiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Gezi Parkı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresindeki bazı yolların bugün saat 15.30\'dan itibaren araç trafiğine kapatılacağını açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü :

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- Gezi parkı güvenlik önlemi demir bariyerler

- Taksim meydanı Cumhuriyet anıtı çevresinin bariyerlerle çevrili olması

- Gezi parkı içinde polisin araçla devriye atması

31.05.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180531041

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2- EŞİNİ DÖVERKEN DÖVÜLEN KİŞİYE DAHA ÖNCE DE TEDBİR KARARI VERİLMİŞ

- Savcılıkta olayı anlattı, \"Tehdit\" ve \"Basit yaralama\" suçlarından serbest bırakıldı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kağıthane\'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nevin T.\'yi döverken çevredekiler tarafından darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıyan Mehmet T.\'nin geçtiğimiz ay hakkında \"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun\" uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Karısı Nevin T.\'ye sokak ortasında şiddet uygulayınca kendisi de çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen Mehmet T. dün akşam saatlerinde polis tarafından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan Mehmet T.\'nin, eşiyle boşanmak için adliyeye geldiklerini ancak harç parası çıkışmadığı için geri döndüklerini, muhtarlıktan fakirlik kağıdı almak için yolda giderlerken eşinin telefonda konuştuğu arkadaşına \"Boşanıyorum artık\" şeklinde konuşması üzerine öfkeye kapılarak elindeki rulo halindeki kağıtlarla eşine vurduğunu, bunun üzerine sokaktaki çok sayıda kişinin de kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.

Savcılık, Mehmet T.\'nin \"Tehdit\" ve \"Basit yaralama\" suçlarından serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Mehmet T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, 26 Nisan\'da 1 aylık evden uzaklaştırma tedbiri yönünde karar verildiği öğrenildi. Bu son olay üzerine Mehmet T. hakkında yeni bir tedbir kararı verilebileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet T.\'nin adliyedeki fotoğrafı

-Dünkü olayın görüntüleri

31.05.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180531044

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3- \'ARADAKİ ADAM\' YÖNTEMİYLE 11 MİLYON EUROLUK DOLANDIRICILIK



*2\'si Nijeryalı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında

*715 bin Euroluk dolandırıcılık ise son anda önlendi.



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine başvuran bir uluslararası ticaret firmasının yetkilisi bilgileri dışında şirket hesaplarından 11 milyon 231 bin 684 Euro\'nun EFT yapıldığı, şirket yetkililerinin bu EFT\'den bilgisi olmadığını belirterek şikayetçi oldu. Siber polisler konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda şirketin mail hesaplarının hacklendiğini dolandırıcılığın \'Man in the middle\' diye adlandırılan \'aradaki adam\' yöntemiyle yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemede firmanın mail trafiğini ele geçiren bilgisayar korsanlarının 2 firma arasındaki yazışmaya girerek kendi hazırladıkları sahte maili ileterek havalenin kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını tespit etti. Bilgisayar korsanları firmaların daha önceden yollamış olduğu e-faturalar ve ön faturaların benzerlerini hazırlayarak diğer firma sahiplerine de bu yolla güven verdiklerini belirledi.



2\'Sİ YABANCI 11 GÖZALTI

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli, Tekirdağ, Aksaray ve Antalya\'da bulunan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K., Ö.A., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., MA., HD., ve İHB. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D.\'nin geçmişte açığa alınan bir polis olduğu, H.D.\'nin ise Devlet Demiryolları\'nda işçi olarak görev yaptığı öğrenildi.



715 BİN EURO\'LUK VURGUN SON ANDA ÖNLENDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 650 Euro, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harddisk, hafıza kartları, banka cüzdanları, hesap ekstreleri gibi pek çok evrak ele geçirildi. Polis ekipleri bilgisayarlarda yaptığı incelemede şüphelilerin 715 bin Euro tututarında bir vurgun daha yapacaklarını belirleyince paraya bloke koydurdu.

3 TUTUKLU, 8 ADLİ KONTROL

Vatan Caddesi\'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 2\'si Nijerya uyruklu toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K. tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin evlerde arama yapması ve şüphelileri gözaltına alması ile adliyeye sevk edilmeleri kameralarca kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Ekiplerin operasyon yapması

-Adreslerde arama yapılması

-Polis ekiplerinin bulduğu belge ve notlar

-Nijerya uyruklu şüphelinin gözaltına alınması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sergiden görüntü

-Ele geçirelen banka hesap cüzdanları

-Cep telefonları ve bilgisayar

-Genel ve detaylar

31.05.2018 - 11.58 Haber Kodu : 180531040

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(havadan görüntülerle)

4- ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU\'NDAN GERİYE SADECE 7 KOLON KALDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımı tamamlandı. Spor tarihinin önemli binalarından olan spor salonundan geriye sadece 7 kolon kaldı. Molozlarının temizlenmesinin ardından yeni tesisin yapımına başlanacak.

YIKIM DURDURULMUŞTU

Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımına 23 Ocak\'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

Kontrollerin ardından tekrar başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Tarihi binadan geriye sadece 7 kolon kaldı. Yıkım sonucu ortaya çıkan molozlar ise kamyonlarla taşınıyor. Moloz temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdi İpekçi Spor salonunun yerine yapılacak yeni tesisin inşaatına başlanacak.

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları,

A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yıkım çalışmalarının sona ermesiyle yeni tesislerin yapımına başlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Molozlardan görüntü

-Kolonların görüntüsü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

31.05.2018 - 11.13 Haber Kodu : 180531033_

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5- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacı Mustafa Özdemir, hastanenin yıl sonuna kadar iki yeni hastaneye taşınacağını belirterek, \"Hastanemiz şu anda 700 yatak kapasitesindeyken, yeni hastanelerimizle bin yatak kapasitesine çıkacak. En modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir şekilde hastalarımıza hizmet vereceğiz. İki hastaneye taşınıyoruz. Bölünmüyoruz, büyüyoruz\" dedi.

119 YILDIR ŞİŞLİ\'DE HİZMET VERİYORDU

Tarihi 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıl sonuna kadar Seyrantepe\'de yapılan yeni binasına ve Sarıyer\'deki ek binasına taşınacak. Sultan 2\'inci Abdülhamid\'in küçük yaşta difteri hastalığından kaybettiği kızı Hatice Sultan\'ın anısı için yaptırdığı Etfal (çocuk) Hastanesi 119 yıldır Şişli\'de hizmet veriyordu. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hacı Mustafa Özdemir, mevcut binanın fiziki şartlarının iyi durumda olmaması nedeniyle binanın yıkılacağını ve yerine 1899\'daki aynı sistem sağlık kampüsü kurulacağını söyledi.

\"YAPILDIĞI TARİHTE DÜNYANIN İLK ÜÇ ÇOCUK HASTANESİNDEN BİRİ\"

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Başhekim Özdemir, hastanenin tarihçesini şöyle aktardı:

Hastanemiz ülkemizin en eski hastanelerinden bir tanesi. Hastanemizin pek çok önemli karakteristik özellikleri var. Yapıldığı tarihte dünyanın ilk üç çocuk hastanesinden biri. Dünyada pek çok şeyin ilk defa kullanıldığı bir hastane. Ülkemizin ilk ihtisas veren, eğitim hastanesi. Sultan Abdülhamid\'in kendi hazinesinden yaptırdığı hastanemiz yıllar yılı çok güzel hizmetler verdi. Pavyon sistemi dediğimiz 10 tane küçük hastaneden oluşan orijinal hali yıllar sonra yıkıldı. Yerine şu anda içinde bulunduğumuz ve hizmet ettiğimiz hastane yapıldı.

\"EN MODERN TIBBİ CİHAZLARLA DONATILMIŞ BİR ŞEKİLDE HİZMET VERECEĞİZ\"

Özdemir, yıl sonuna kadar hizmet verecekleri yeni binalara geçeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

\"Bu hastane yaklaşık 50 yıllık bir süre geçtikten sonra şu an itibarıyla fiziksel olarak sıkıntılı bir duruma geldi. Hastalarımıza daha iyi şartlarda, daha modern hizmet vermek için Sağlık Bakanlığımız ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde yeni projeler yapıldı. Bu projeler hayata geçmek üzere. Hastanemiz şu anda 700 yatak kapasitesindeyken, yeni hastanelerimizle bin yatak kapasitesine çıkacak. En modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir şekilde hastalarımıza hizmet vereceğiz. İki tane hastaneye taşınıyoruz. Bölünmüyoruz, büyüyoruz. Bir tanesi Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi. Bu hastane yaklaşık 350 yatak kapasiteli. 80 yataklık yoğun bakım bölümü var. Bu hastanemiz yakın zamanda, Haziran ayında poliklinik hizmetlerini verecek. Haziran ayının sonlarına doğru da diğer yataklı tedavi ünitelerini açacağız. Diğer büyük ana hastanemizin ise inşaatı hemen hemen bitti. Yıl sonuna doğru hizmete açılacak. Buradaki hizmetlerimize eksiksiz devam ederken eşzamanlı olarak Sarıyer\'de de hizmete başlıyoruz. Sarıyer\'de yataklı servislerimiz açılınca buradaki bazı üniteler Sarıyer\'e taşınacak. Fakat ana binada olan hizmetler devam edecek. Seyrantepe\'de olan merkez hastanemiz açılınca buradan tamamen iki hastaneye taşınmış olacağız.\"

\"BURAYI TERK EDİNCE BURASI YIKILACAK,YERİNE 1899\'DAKİ AYNI SİSTEM SAĞLIK KAMPÜSÜ KURULACAK\"

Özdemir yıl sonunda boşalan mevcut hastanenin yıkılarak, 1899\'daki orijinal halinde yeniden yapılacağını söyledi. Özdemir, \"Burayı terk edince burası yıkılacak. Bu yıkılan binaların yerine 1899\'daki aynı sistem sağlık kampüsü kurulacak. 1899\'da hizmete giren hastane o dönem Osmanlı İmparatorluğu\'nda ve dünya genelinde en iyi hastanelerden birisiydi. Berlin\'deki Kraliyet Çocuk Hastanesi\'nin birebir aynısıydı.Fakat o binaları yıktılar. Yıkılınca o güzelim tarihi doku yok oldu. Geriye sadece saat kulesi kaldı. Biz o ruhaniyeti, o mirası tekrar canlandırmak için uluslararası bir mimarlık şirketiyle görüşmeler yapıyoruz. Bu şirket o eski dokunun aynısını birebir inşa etmek üzere projeler çizmekte. Yeni yapılan hastanede tüm birimler, üniteler olacak. Hatta çok daha orijinal şeyler de olacak. Tarihsel şeylerden bahseden, çocukların sağlıkla olan ilişkilerini anlatan, sağlığı yaşayarak görecekleri pavyonlar, sistemler planlanıyor. Yıl sonunda tamamen buradan ayrılmış olacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Özdemir\'in açıklaması

-Detaylar

31.05.2018 - 11,37 Haber Kodu : 180531035

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6- SANATIN GÜCÜYLE YAŞIYORLAR



Haber:İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı\'nda tedavi olan hastalar bir araya gelerek çeşitli sanat dallarında eserler üretti. Tıp fakültesi tarafından düzenlenen Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı kapsamında hastalar sanat terapisiyle hem tedavi oluyor hem de ortaya çıkan eserleri açtıkları sergide sanatseverler ile buluşturuyor.

Psikiyatri hastası olan, günlük hayata katılmada zorluk çeken, sosyal hayattan uzaklaşmış hastaların tekrar sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen programda hastalar sergiledikleri eserleri satma imkanı da buldu. Satılan eserlerden elde edilen gelir, hastaların gelecek dönemdeki çalışmalarında kullanılacak materyallerin satın alınması için harcanacak.

\"İNSANCIL, ONARICI, HASTALIK KİMLİĞİNE SIKIŞMIŞ OLMANIN DIŞINA ÇIKARAN BİR TERAPİ YÖNTEMİ\"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı yöneticisi Doç. Dr. Nurhan Eren Türkiye\'de sanat terapisinin tarihinin 1957 yılına dayandığını söyledi. Kendisinin de 25 yıl önce bu terapi tekniğini tedaviye ek olarak başlattığını açıklayan Doç. Dr. Eren hastaların duygularını eserler sayesinde ifade edebilmeye başladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: \"Bu aynı zamanda bir paylaşım aracı oluşturdu. İnsancıl, onarıcı, hastalık kimliğine sıkışmış olmanın dışına çıkaran ve özgün, kendinin güçlü yanlarını ortaya çıkaran, yapma, üretme ve başarma üzerinden de verimli bir yaklaşım getiren bir terapi yöntemi\"

Programın sanata giriş ve ebru atölyesi yürütücülerinden Havva Gülşen, poliklinikten gelen hastaların bu atölyeler sayesinde sanatın farklı dallarını deneyimleme fırsatı bulduklarını ve doktor hasta iletişiminin geliştiğini belirtti. Bu çalışmalarda hastaların kendilerini akışa ve renklerin dağılımına bıraktıklarını, yaşamdaki renkleri ve kendi renklerini fark ettiklerini, olanı daha kolay kabul etmeye başladıklarını söyledi.

\"İÇ DÜNYASINI ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA YANSITIYOR\"

Ressam olduğunu ve terapiye bu sene başladığını belirten hastalardan biri ise iç dünyasını özellikle çektiği yıkıntı fotoğraflarıyla yansıttığını ve bu fotoğraflardan bazılarının yağlıboya çalışmasını yaptığını belirtti. Ayrıca konuşma terapisi gibi terapilerin hastanın iç dünyasını aktarma noktasında eksik kaldığını ve insanlara sanatını sunmanın onu çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

Üç senedir fotoğraf terapisine katıldığını söyleyen bir diğer hasta ise daha önce fotoğraf çekerken çok zorlandığını fakat şimdi hislerini fotoğraf çekerek ortaya koyduğunu ve onları paylaşmaktan çekinmediğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı kapsamında yaratılan eserler bu sene 1 Haziranda sonlanacak olan sergide sanatseverlere sunuluyor.



Görüntü dökümü:

- Sergiden görüntüler

- Doç. DR. Nurhan Eren ile röp.

- Havva Gülşen ile röp.



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