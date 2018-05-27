DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- YOLDAN GEÇENİ, ARAYA GİRENİ, UYARANI... 3 KİŞİYE SALDIRIP BIÇAKLADI

*Kadıköy\'deki kavganın yeni görüntüleri

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 3 kişinin bıçaklandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga sokağa yayılıyor Kavga edenlerden birisi kendisini uyaranı, araya gireni ve yoldan geçeni bıçaklıyor.

Olay, \'Barlar Sokağı\' olarak bilinen Kadife sokakta 14 Nisan Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana gelmişti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokakta bekleyen grup ile aşağı doğru yürüyenler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıkıyor. Yere yatırdıkları kişilere ellerindeki bira şişeleriyle vuran saldırganları araya girenler engellemeye çalışıyor. Ancak bu kez hedef değişiyor ve araya girenler saldırıya uğruyor. Saldırıya uğrayanlar karşılık verince kavga gidek büyüyor. Dakikalarca süren kavga tam bitti derken saldırganlar bu kez kendisini uyaranlara bıçakla saldırıyor. Yine karşılık gören saldırganlar yere düşünce daha da sinirleniyor ve bıçak çıkartıyor. Recep K. elindeki bıçak ile 3 kişiyi yaralıyor.

\"6 YERİMDEN BIÇAKLANDIM. 50\'DEN FAZLA ZIMBA, TOPLAMDA 100\'E YAKIN DİKİŞ VAR\"

Saldırıda ağır yaralanan Yaşar Ercihan Kızılgün (32) yaşadıklarını anlattı. Uzun bir aradan sonra gittiği sokakta başına gelenleri anlatan Kızılgün, \"Yanımdan genç bir çift geçiyordu. Onları \'gitmeyin başınız yanar\' diye uyardım. Ve bu sefer ben hedef oldum. Beni süzgece çevirdiler. Belden yukarı 6 yerimden bıçaklandım. 50\'den fazla zımba, toplamda 100\'e yakın dikiş var vücudumda. Hepsi belden yukarı, öldürmeye kast. Radyo sinema öğretmeniyim ve aldığım bu bıçak darbelerinden sonra elimdeki motor fonksiyonları ve hissiyat gitti. Öğretmenliğimi nasıl idame ettireceğim ben de bilmiyorum. Şahısların 3 tanesi tespit edildi ama 3\'ten fazla olduklarını ben biliyorum, o gece ben yaşadım bu olayı. Bir tanesi de imza şartıyla salıverilmiş. Davacıyım, şikayetçiyim. Maddi manevi tazminat davası açacağım\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

YENİ GÖRÜNTÜ

GÜVENLİK KAMERASI

-Sokaktaki kavga anları

-Bıçaklama anları

-Yaşanan kargaşa

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Yaralanan kişiyle röp

-Detaylar

ÖNCEKİ GÖRÜNTÜ

GÜVENLİK KAMERASI

-Aralarında başlayan tartışma

-Kavga anı

-Bir kişinin elindeki bıçakla saldırması

-Sokakta yaşanan hareketlilik



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(ÖZEL)

2- KAZA ANI KAMERADA; OTOMOBİLLERİN İŞGAL ETTİĞİ KALDIRIMI KULLANAMADI, MİNİBÜS ÇARPTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de kaldırıma park eden araçlar nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan bir kişiye minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araç ile minibüs arasında kalan kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza Sarıyer, Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Baltalimanı\'ndan Emirgan\'a doğru yürüyüş yapan bir kişi \"Park etmek yasaktır\" uyarı tabelasına rağmen kaldırıma park edilmiş araçlar nedeniyle bir süre yolda yürümek zorunda kaldı. O sırada yolda yürüyen kişiye Beşiktaş\'tan Sarıyer istikametine giden Recep Meşe\'nin kullandığı 34 JH 984 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs ile kaldırımdaki otomobil arasında sıkışan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme başlattı.

\"YAYAYA ÇARPMAMAK İÇİN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPMAK İSTEDİM\"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Recep Meşe, \"Adam yolda yürüyordu. Kaldırımda araçlar park etmişti. Bende Sarıyer istikametine doğru giderken, frene bastım ama arabanın durmayacağını anladım. Ben de o sırada yayaya çarpmaktansa park halindeki araçlara vurmak istedim. Ben de adamın kendini kurtardığını zannettim ancak ayağı aracın arasında kalmış\" dedi.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Araçların kaldırımları işgal ettiği için insanların yolda yürümek zorunda kaldığını belirten mahalle sakini Arbil Uzunhekim \"Burası çok işlek bir yol ve virajlı bir yol. Burada maalesef insanlar virajı hızlı alıyorlar. Burada sürekli kaza oluyor. Artık yeter. Buraya rica ediyoruz 4-5 tane yavaşlatıcı tümsek yapsınlar. İnsanlar hafta sonu özgürce bisiklete binmek, yürüyüş yapmak istiyorlar. Burada yürümeye hakları yok mu? Belediyeye de sesleniyorum. Valeler buraları esir almış durumda. Yayalara yürüyecek, bisikletlilere de gidecekleri yol yok. Araçlar kaldırımlara park ediliyor. Valeler burada rant peşinde\" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen kaza bir sitenin güvenlik kamerası tarafındın görüntülendi. Görüntülerde yolda yürüyen kişi minibüs çarpıyor. Çarpma sonrasında çevrede bulunanlar yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-Yardıma koşanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Kaza yapan araç sürücüsüyle röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan minibüs

-Kaldırıma park eden araçlar

-Park etmek yasaktır tabelası

-Kaza yeri

-Polisin sürücüye alkol kontörlü yapması

-Mahalle sakiniyle röp

-Genel ve detaylar

27.05.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180527019

27.05.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180527020

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3- POMPALI TÜFEKLE ÖLEN ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP\'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Can EROK/İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de 3 çocuğun girdikleri evde, buldukları pompalı tüfekle oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Akkaya\'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alındı.

Parseller Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. \"11 yaşındaki İbrahim Akkaya arkadaşlarıyla sokakta oynamaya başladı. Ardından aynı yaşlardaki B.K. ve O.C. ile birlikte arkadaşının evine girdi. Bu sırada çocuklardan biri evdeki kanepenin altında duran pompalı tüfeği buldu. Çocuklar pompalı tüfekle oynamaya başladılar. Bu sırada tüfeğin aniden ateş alması sonucu 11 yaşındaki Akkaya, başından vurularak hayatını kaybetti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU\'NDAN ALINDI

Hayatını kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Akkaya\'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılmıştı. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Akkaya\'nın yakınları tarafından alınarak Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi\'ne götürüldü. Akkaya\'nın cenazesi Sivas\'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde kılınacak cenaze namazın ardından defnedilecek.

AMCASI KONUŞTU

İbrahim Akkaya\'nın 7 kardeşten en küçükleri olduğu ve babası Saim Akkaya\'nın da su tesisatçılığı yaptığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu\'nda konuşan amcası Salim Akkaya, şunları söyledi:

Benim sokağın 2 sokak arkasında 4 çocukla birlikte bir evin içinde ateşli silahla vurularak öldürüldü. Bunun emniyet birimleri tarafından titizlikle araştırılmasını ve olayın açığa çıkarılmasını istiyorum. Silah, ev sahibinin kiracısınınmış ama kim olduğunu tanımıyoruz. Mahallede oturan Adanalı bir şahıs, diyorlar ama ismini bilmiyoruz. İçeride 4 çocuktan başka insan var mı yok mu onu da bilemiyoruz. Silahın da kime ait olduğunu, ruhsatlı mı, ruhsatsız mı bilemiyoruz. Fakat benim endişem 5 kişinin olduğu yerde nedense sadece bizim yeğenimiz vuruluyor. Başka birine kurşun isabet etmiyor. Babası zaten trafik kazası geçirmişti, 6 aydan beri yatıyordu. 4-5 gün önce köye gönderdik hava alsın diye. Yaralı adam, ben gelmesini istemedim. Biz cenazeyi oraya götüreceğiz.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Amca Salim Akkaya röp

-Cenazenin adli tıp kurumundan çıkışı

-İbrahim Akkaya\'nın fotoğrafları

-Genel ve detaylar

27.05.2018 - 13.22 Haber Kodu : 180527047

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(ÖZEL)

4-DEV KARGO GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL DHA

Dünyanın en büyük gemileri arasında yer alan kargo gemisi İstanbul Boğazı\'ndan geçti.

Ukrayna\'nın Odessa Limanından hareket eden 300 metre uzunluğunda 48 metre genişliğindeki dünyanın en büyük gemileri arasında bulunan Liberya bayraklı CMA CGM \'Congo\' adlı gemi saat 07.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. Gemi yükünü boşaltmak için Avcılar Ambarlı Limanı\'na doğru ilerledi. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Dev gemiden detay görüntü

-Geminin boğazdan geçişi

-Geminin üzerindeki konteynırlardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

27.05.2018 - 09.34 Haber Kodu : 180527011

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5-BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: İNANDIĞIMIZ VE BİLDİĞİMİZ YOLDAN YÜRÜYECEĞİZ



Haber: İSTANBUL, (DHA)

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Alperen Ocakları tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Gençler ve ocak üyeleriyle oruç açan Destici, yemeğin ardından yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Destici, önceliğin Türkiye ve diğer mazlum milletler olduğunu belirterek, \" Kınayanların kınamasına aldırmadan, inandığımız ve bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz\" dedi. Yeni sistemde meclisin daha önemli hale geleceğini ifade eden Destici, temsilde adaletin ön plana çıktığını ve mecliste yer alan parti sayısının artacağını belirtti. Seçimin önemine değinen BBP Lideri, istikrar için vatandaşın iki oyda da kararlı olması gerektiğini vurguladı. Destici, şöyle konuştu: \"İki seçim de birbirinden kıymetlidir, birbirinden önemlidir. Bu seçimde buna vereyim, öbür seçimde ona vereyim, bunun kabul edilebilir bir durumu yok. Cumhurbaşkanı seçiminde kime verdiysen, milletvekili seçiminde de ona vereceksin ki Türkiye\'de istikrar sürsün, yeni sistem tam anlamıyla hayata geçsin. Ve ülkemiz dışarıdan operasyonlara, müdahalelerle karşı karşıya kalmasın.\" Seçime AK Parti listesinden girdiklerinin önemle altını çizen Genel Başkan Destici, \"Büyük Birlik Partililerin, Alperenlerin oyu AK Parti listelerine olacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, Alperenler olarak, Büyük Birlik Partisi kadroları olarak biliyorsunuz bu seçimlerde Cumhur İttifakının içerisindeyiz. Cumhur ittifakı içerisinde de AK Parti ile birlikteyiz. Çünkü biz AK Parti listelerinden milletvekili adaylarımızı gösterdik. Onun için bizim burada Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilinde oy vereceğimiz liste de AK Parti listeleridir. Büyük Birlik Partililerin, Alperenlerin oyu AK Parti listelerine olacaktır ve sloganlarımızdan bir tanesi de şudur; Oylarımız AK Parti\'ye, Büyük Birlik Meclise\" dedi.

\"İMAM HATİPLİLER İÇİN \'KARA GÜNLER\' DİYE ADLANDIRACAĞIMIZ GÜNLER GERİDE KALDI\"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Önder İmam Hatipliler Derneği\'nin geleneksel iftar yemeğine de katıldı. Destici, İmam Hatipte okuyanların geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıları hatırlattı ve o kara günlerin geride kaldığını belirtti. Mustafa Destici, \"Bizler İmam Hatiplilerin İmam Hatiplerde zor okuduğu dönemleri de yaşadık. İmam Hatiplilerin horlandığı dönemleri gördük. İmam Hatiplerin kapandığı dönemleri gördük. İmam Hatiplilerin önüne engeller konulduğu, üniversitelere alınmadığı, bazı meslek gruplarına alınmadığı günleri de yaşadık. 1980 darbesinden sonra İmam Hatipte okuyan kız kardeşlerimizin başlarının zorla açıldığına da maalesef şahit olduk ama Allah\'a hamdolsun İmam Hatipliler için \'kara günler\' diye adlandıracağımız bu günler geride kaldı. İnşallah bir daha da o günleri yaşamayız. Bu günlere gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İftardan görüntü

-Destici\'nin konuşması

-Detaylar

27.05.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180527041

