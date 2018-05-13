DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 



(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- ERDOĞAN\'DAN AF AÇIKLAMASI:BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ KESİNLİKLE YOK

*Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"(Af talebi) bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok\"

\"Hele hele 24 Haziran\'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum\"

\"Dışişleri bakanımız ABD dışişleri bakanı ile ön görüşmesi oldu. Devamı olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Tutarlarsa Münbiç\'te de PYD-YPG\'nin orayı terk etmesini istiyoruz ve oraya da gerçek sahipleri gelip yerleşecek\"

\"Anneleri hayatta olanlara tavsiyem annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennetin kokusunu alın. Ölmeyenler de annelerini dualarından uzat tutmasınlar\"

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli\'nin af açıklamasıyla ilgili \"Bahçeli\'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı\'nda basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Erdoğan, İngiltere ziyaretiyle ilgili gelişmeleri paylaştı.

\"15 MAYIS SALI GÜNÜ KRALİÇE ELİZABETH İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ\"

7. Türk İngiliz Tatlıdil Forumu\'nun kapanış toplantısına giden Erdoğan, \"Bu yılki çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu 7. toplantı. Forum kapsamında düzenlenecek öğle yemeğine de yetişmiş olacağız. İki ülkenin kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasında oluşan seçkin toplulukla bir arada olacağız. Tatlı dil formunun kuruluşunu 2011 yılında başbakanlığım döneminde Birleşik Krallık ziyaretim sırasında ilan etmiştik. 7 yılık sürede giderek gelişti. 1 yıl Türkiye\'de 1 yıl Birleşik Krallık\'ta olmak üzere bu çalışmaları devam ettirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte forumun fonksiyonu kapsamında daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu foruma özel önem veriyoruz. Tatlı dil forumunun da ilişkilerimize çok ciddi katkıları oldu, oluyor. Uluslararası alanda yaşanan ve stratejik ortağımız ve müttefikimiz Birleşik Krallık ile üst düzeyde düzenli bir temas oluşturuyoruz. Ziyaretimiz sırasında 15 Mayıs Salı günü Kraliçe Elizabeth ile bir araya geleceğiz. Ayrıca Başbakan Theresa May ile aynı gün görüşmelerimiz olacak. Gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Başbakan May\'i geçen yılki Türkiye ziyareti sırasında kabul etmiş ve verimli görüşmelerimiz olmuştu. Bu ziyaretim sırasında da ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Ekonomi, güvenlik, savunma ve bunun yanında terörle mücadele iki ülke için de öncelik taşıyan alanlar. Ve buralardaki işbirliğimiz bunları daha nasıl geliştirebiliriz, bu alanlarda birlikte neler yapabiliriz bunları konuşacağız. İki garantör ülke olarak Kıbrıs ile ilgili son durumu gözden geçirecek, Avrupa\'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Başta Suriye, Irak, İran ve kapsamlı ortak eylem planı olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmeleri de ele alma fırsatını bulacağız\" diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK\"

İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinen Erdoğan, \"2017 yılında bu rakam 16,2 milyar dolara ulaşmış idi. Ocak-Mart döneminde yüzde 39 oranında artış kaydederek 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş bulunuyor. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. İki ülkenin potansiyelinin bu rakamın üzerinde olduğuna inanıyorum. Özellikle yatırımlar ve ortak projelere büyük önem arz ediyor. Birleşik Krallık son 15 yılda ülkemizde 10 milyar dolara yakın doğrudan yatırım yaparak en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almıştır. TAİ ve İngiliz savunma sanayi 5. nesil savaş uçağı için iş birliği içindedirler. İnşallah savunma sanayi alanında stratejik öneme haiz daha pek çok ortak projeye imza atacağız. Ekonomik işbirliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz. Ekonomik işbirliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz. Bu yönde de gerekli adımları kararlı şekilde atıyoruz. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Ve onlarla da özellikle gerek Türkiye\'de yatırımı olan firmalar, gerekse yatırım arzusu içinde olan firmalarla görüşme imkanı arayacağız\" dedi.

\"ONLARLA ARTIK YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL\"

Erdoğan, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, \"Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?\" sorusuna, şu yanıtı verdi: Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen değil ve kadrosunu, hücrelerini sürekli yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var, bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa, bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içinde olacağız. Bir defa biz siyasette kadroyu, Ankara\'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara\'ya taşınıp, Ankara\'da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli.

\"BUNUN ŞEKLİ DE ORANI DA ÇOK DAHA FARKLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK\"

Erdoğan, faizlerin düşürülmesiyle ilgili bir soruya \"Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran\'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Bunu başarmamız lazım. Son ekonomideki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda attığımız adımlar tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüşü aylık olarak yapıldı. Bu bile hemen satışları etkiledi. Bunlar bir gerçek. Bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka. Onun içinde hem yastık altındaki parayı çekelim diyorsun, kayıt altına alalım diyorsun. Hem bu noktada gerekli adımları atmayacaksın. Olmaz. İyi yoldayız. Gerek başbakanımızın son açıklamış olduğu paket gerekse şu anda faizdeki son uygulamalar inanıyorum ki bizi çok daha iyi taşıyacaktır. Ama birileri gibi de bedava konuta verelim. Böyle bir şey yok. Şimdi onları duymaya başladık. Nasıl oluyor bu iş. Bunlara da alıştık. Ama benim milletim bunları yutmayacaktır\" yanıtını verdi.

\"BİZ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYORUZ\"

Suriye\'de devam eden sürece ilişkin bir soruya Erdoğan, \"Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz. Bize dokunmayanla işimiz olmaz. Biz terör örgütüyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonraki süreçte de terör örgütü için oluşturulmaya çalışılan en doğudan en batıya bölgeyi zaten kontrolümüz altına aldık, alıyoruz ve Afrin\'den sonra İdlip\'teki gelişmeleri biliyorsunuz. Gözlem noktalarında 10 gözlem noktası elimizin altında. 11, 12 var. Onları da inşallah bu hafta içinde bitirip 12. gözlem noktası girildikten sonra

İdlip\'le ilgili sıkıntılar halledilmiş olacak. Ardından bizim Tel Rıfat sorunumuz var. Münbiç var. Dışişleri bakanımız ABD dışişleri bakanı ile ön görüşmesi oldu. Devamı olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Tutarlarsa Münbiç\'te de PYD-YPG\'nin orayı terk etmesini istiyoruz ve oraya da gerçek sahipleri gelip yerleşecek\" şeklinde yanıt verdi.

\"CENNETİN KOKUSUNU ALIN\"

Anneler Günü\'yle ilgili de konuşan Erdoğan, \"Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlara tavsiyem annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennetin kokusunu alın. Ölmeyenler de annelerini dualarından uzat tutmasınlar. Rabbim mukadder olan neyse o olacak ama annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Annesiz hayattan bizleri rabbim mahrum etmesin diyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

13.05.2018 - 10.07 Haber Kodu : 180513018

13.05.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180513019

13.05.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180513042

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(ÖZEL)

2- İSTANBUL PARK YOLUNDA DRİFTÇİLERE POLİS BASKINI



*Bir otomobil sürücüsü denetime yakalanmamak için geri geri giderek önce orta refüje çıktı ardından da hızla kaçmaya çalıştı

*Polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler onları çekirdek yiyerek izlediler.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Tuzla\'da sivil trafik polis ekipleri, yaptıkları denetimde drift yaptıkları idda edien bir grup araç sürücüsüne ceza yağdırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği\'ne bağlı ekipler Tuzla Tepeören Mahallesi, İstanbul Park Bulvarı\'nda toplanan ve caddeye çıkıp drift yaptıkları iddia edilen bir grup sürücüye baskın düzenledi.

25 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Caddede önlem alıp sürücüleri durduran polis, 25 sürücüye \"Hız sınırını aşmak\", \"Zorunlu sigorta yaptırmamak\", \"Araç üzerinde yapılan teknik değişiklik\", \"Emniyet kemeri kullanmakak\",\"Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak\", \"Trafik güvenliğini tehlikeye atmak\" \"Tedbirsiz ve saygısız araç sürme\"nin de aralarında bulunduğu 35 işlem uygulayarak toplam 4 bin 523 TL ceza kesti. 4 araç ise trafikten men edildi.



KAÇTI AMA YAKALANMAKTAN KURTULAMADI

Bir otomobil sürücüsü ise denetime yakalanmamak için geri geri giderek önce orta refüje çıktı ardından da hızla kaçmaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye DHA kamerasına yansıdı. Sürücü bir süre kaçtıktan sonra başka bir ekip tarafından kısa sürede yakalandı.

Öte yandan polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler onları çekirdek yiyerek izlediler.



Görüntü Dökümü

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-Yarış için toplanan grup

-Yarış yapan otomobillerden detay

-Sivil Trafik denetim ekipleri

-Polis ekipleri çift yönlü trafiğe kapatması

-Denetim sırasında otomobilin kaçması

-Sürücülerin ehliyet ve ruhsatları

-Ceza işlemi uygulanması

-Otomobilin içerisinde müzik sistemi

-Beyzbol sopası

-Abartı egzoz ve yarış otomobillerinden detay

-Sürücüleri çekirdek yemeleri

-İstanbul Park cadde yolu detay

-Yazılan cezayı imzalayan sürücü

-Genel ve detaylar

13.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180513047

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3- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ\'NDE HÜZÜNLÜ ANNELER GÜNÜ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği\'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.

\"SEDAT AMCAM ÜZÜLMEZ Mİ?\"

Şehit Piyade Komanda Sedat Karaçor\'un annesi Zeliha Karaçor, \"Bugün yavrumun ölüm yıl dönümü. Bugün benim en zor günüm. Anneler günü…Maalesef bugün anneler günü.\"dedi. Şehit Sedat Karaçor\'un yeğeni Bengisu\'nun babaannesine \"Sen ağlıyorsun ya, Sedat Amcam üzülmez mi?\" demesi yürekleri dağladı.

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ\'NDEN TÖREN

Öte yandan Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de şehitliğe gelerek bir tören düzenledi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapldı. Dernek üyeleri daha sonra mezar ziyareti yapan şehit anneleri ve yakınlarına çiçek dağıttı.

Görüntü dökümü:

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-Şehitlikten detaylar

-Anneler ile röp

-Dua ve Kuran\'-ı Kerim okuyanlar

-Mezarları temizleyenler

-Zeliha Karaçor\'un konuşması

-Torununun konuşması

-Mezar başından detaylar

-Cumhuriyet Kadınları Derneği\'nin töreni

-Çiçek dağıtmaları

-Genel ve detaykar



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(havadan görüntülerle)

4- BANLİYÖ HATLARININ YAPIMINDA SONA YAKLAŞILIYOR; YÜZDE 80\'İ TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarının yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 80\'i tamamlandı. Önümüzdeki hafta, Halkalı-Kazlıçeşme arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın da katılacağı deneme seferi yapılacak. Günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen projenin bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Gebze\'den Halkalı\'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013\'te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray\'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

YÜZDE 80\'İ TAMAMLANDI

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerinde kullanacağı bir hatta daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

YIL SONUNDA HALKIN KULLANIMINA AÇILACAK

Hatta yapılan çalışmalarda inşaatın yüzde yüzünün Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 1,5 ay sürecek sinyalisazyon sisteminin takılmasının ardından 3 ay sürecek test sürüşü çalışmaları başlayacak. Bu çalışmalarında tamamlanmasının ardından proje yıl sonunda halkın kullanımına açılacak.

HAYDARPAŞA GARI DA DEVREYE GİRİYOR

Öte yandan bir süre önce restorasyonuna başlanan Haydarpaşa Garı\'nın da yıl sonunda tamamlanarak projeye dahil edileceği öğrenildi. Ankara\'dan kalkan bazı hızlı trenlerin son durağının Haydarpaşa garı olacağı belirtildi. Son durağı Halkalı olan hızlı trenlerin ise Marmaray\'ı kullanarak boğazın altından geçerek Halkalıya ulaşacağı belirtildi. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze\'den Halkalı\'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy\'den Bostancı\'ya 37 dakikada, Söğütlüçeşme-Yenikapı\'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

İLK DENEME SEFERİ BAKANLA BİRLİKTE YAPILACAK

Bu arada Halkalı-Kazlıçeşme arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan\'ında katılımıyla önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.



Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-İstasyonlardan görüntü

-Hattan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

13.05.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180513045

13.05.2018 - 11.22 Haber Kodu : 180513046

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5- JANDARMADAN FUHUŞ OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri\'de bulunan pansiyon ve eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi. İşletmecilerin kadın temin edebilmek için Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki kişilere yüklü miktarda para gönderdikleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından çok sayıda jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 12 kadın kurtarıldı. Pasaportlarına el konularak zorla fuhuşa sürüklendikleri tespit edilen 20-25 yaşlarındaki kadınların yüksek gelirli iş vadiyle kandırılıp yasal yollardan Türkiye\'ye getirildikleri belirlendi. Kadınların \'birkaç gün burada konaklayacaksınız\' denilerek fuhuş yaptırılacak otele yerleştirdikleri anlaşıldı.



KATALOG BASTIRIP KADIN SEÇTİRMİŞLER,

Jandarma ekipleri mankenlik ajanslarına katalog hazırlıyoruz vaadiyle kadınların fotoğrafının çekilerek katalog bastırıldığını, müşterilere e-posta yoluyla katalog yollandığını ve müşterilerden gelen taleplerin VİP araçlarla karşIlandığını da tespit etti. 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-JANDARMA KAMERASI

-Pansiyondan görüntü

-Baskın yapılması

-Aramalardan görüntü

-Katalogdan görüntü

-Kadınların görüntüsü

-Detaylar

13.05.2018 - 11.08 Haber Kodu : 180513041

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6- TARKAN\'DAN 12 BİN KİŞİYE KONSER

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL DHA

Megastar Tarkan, 2018 yılının ilk İstanbul konserinde 12 bin müzikseverle buluştu.

Avrupa turnesinin ardından ilk konserini dün akşam Vadistanbul\'da veren Tarkan, son albümü \"10\"daki parçaların yanı sıra unutulmayan şarkılarını da seslendirdi. 6 bin metrekarelik festival alanında kurulan 300 metrekarelik dev bir sahnede sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser öncesinde izleyicilere, \"İstanbul\'da olmayı çok özlemişim, hepiniz hoş geldiniz. Şarkılarla ısınacağız bu gece\" diye seslendi.

Tarkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve yoğun istek üzerine 2 kez bis yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Tarkan konserinden görüntüler

-Seyircilerde detaylar

13.05.2018 - 11.14 Haber Kodu : 180513043

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