DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: 15 TEMMUZ ALÇAKLARINA DERSİNİ VERECEĞİ ÖNEMLİ BİR SEÇİMDİR.

Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye\'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir.\"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşanBaşbakan Yıldırım, \"Yağmura rağmen salonun içinde dışında hıncahınç dolduran bu gönül kardeşlerimizi, yol arkadaşlarımızı en kalbi duygularla muhabbetle şahsım ve arkadaşlarım adına selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum\"dedi.

\"ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİYORUM\"

\"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı Türkiye sevdalısı genel başkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ı karşılamaya var mısınız?\" diyen Yıldırım, \"Bugün 24 Haziran\'a giden yolda İstanbul Türkiye\'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki burası bu mübarek şehir Türkiye\'nin özetidir. Hakkari buradadır. Edirne, Sinop, Trabzon, Kastamonu buradadır. Sivas buradadır. 81 vilayet buradadır. Evlad-ı Fatiha\'n buradadır. Balkanlar buradadır. Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul Türkiye\'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul\'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan; liderimiz Pınarhisar\'a gönderilirken bu şarkı burada bitmez dedi ve Ak Parti hareketini bu kutlu yürüyüşe İstanbul\'dan başladık. Ak parti İstanbul\'da doğdu Türkiye\'ye yayıldı. Türkiye Ak parti oldu. Ak parti Türkiye\'nin partisi oldu. Bugün sadece AK parti İstanbul il kongresini yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, 2023\'e taşıyacak o büyük bir manifestoyu da genel başkanımız bugün milletimizle paylaşacak. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. 24 Haziran\'da Ak kadınlar İstanbul\'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Ak gençler yeni bir destan yazmaya var mısınız?\" diye konuştu.

\"15 TEMMUZ ALÇAKLARINA DERSİNİ VERECEĞİ ÖNEMLİ BİR SEÇİMDİR\"

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: Türkiye\'nin istikbali için gençlik ayakta ak kadınlar ayakta. Ak kadrolar ayakta. İstanbul dünya şehri. Payitahtlar şehri. İstanbul\'a memleket sedalısı Recep Tayyip Erdoğan, 1994\'te belediye başkanı olduğunda maalesef vesayet odakları hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle sadece şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Erdoğan, Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler. Siyasetten men etmeye çalıştılar. Hatta daha ileri gittiler. Muhtar bile olamaz dediler. Ama bu aziz millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin adamını milletimin idaresinin başına getirdi. İşte Pınarhisar\'dan sonra başlayan yolculuk 16. yılını doldurdu. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017\'de bu kararı millet verdi. Durmak yok kutlu yürüyüşe devam dedi. İşte 16 yıl önce İstanbul\'dan başlayan kutlu yürüyüş bugün 24 Haziran\'da yeni dönem de 2023\'e emin adımlarla devam ediyor. 24 Haziran Türkiye için bir milattır. 24 Haziran vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran\'da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız? Kutlu yürüyüşü 100. yılına giderken daha güçlü bir sesle devam ettirmeye var mısınız? İstanbul\'da yeni bir rekorla imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. İstanbul her zaman farklı. İşte bugün yağmur demeden içerde ve dışarda on binlerin toplandığı coşkuyla reisini, liderini beklediği İstanbul. 24 Haziran\'ın ayak seslerini İstanbul\'dan duyuyoruz. 24 Haziran yeni bir gün yeni bir tarih Türkiye\'nin aydınlık yarınlarının açılacağı tarih. Bu seçimler önemlidir. Ama bu seçim çok daha önemli. Çünkü bu seçim de şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye\'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin memleket sevdalılarıyla memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Ülkemizin bağımsızlığına ay yıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir. Ak parti İstanbul teşkilatı her zaman değişimin dönüşümün öncüsü olmuştur. Bu seçimde de aydınlık yarınlar İstanbul\'dan başlayacak.\"

2- AK PARTİ İSTANBUL 6. OLAĞAN GENEL KONGRESİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenecek İstanbul İl Kongresi\'nde, seçim manifestosunu açıklayacak. Kongre öncesi AK Parti delegeleri ve AK Partililer Sinan Erdem Spor salonunu doldurdu.

Vatandaşların büyük bir bölümünün de salonun dışında beklediği görüldü. Salona Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın büyük fotoğrafları ile Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Salon içine kurulan ekrandan ilçelerin isimleri ve \"İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş\" yazısı akıtıldı. Salonun üzerine kurulan dev ekrana salonun dışından ve içeriden görüntüler yansıtılıyor.

3- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, \"İSTANBUL GENÇLİK FESTİVALİ\"NE KATILDI

\"İstanbul Gençlik Festivali\"ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. bakanlığa bağlı birimlerin standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Bakan Soylu, Yenikapı devam eden İstanbul Gençlik Festivali\'ne katıldı. Bakan Soylu burada yapacağı konuşma öncesi bakanlığa bağlı birimleri ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne 100 bisiklet hibe edilmesi için talimat verdi. Soylu daha sonra Jandarma, Sahil Güvenlik ve Nüfus Müdürlüğü standlarını da gezdi.

4- METEOROJİ\'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İstanbul\'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"

5- EVİNDE DÜŞEN YAŞLI KADININ İMDADINA BÖYLE YETİŞTİLER

Şişli\'de evinde, dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, yardıma gelen sağlık ekiplerine kapıyı açamayınca, imdadına polis yetişti. Polis, tornavida yardımıyla pencereyi açarak eve girdi. Yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vertigo hastası olduğu öğrenilen 86 yaşındaki Fehime Ş., evde tek başına olduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Tüm çabalarına rağmen ayağa kalkamayan yaşlı kadın, telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının kapıyı açamaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, kadının sağlık durumunun ciddi olabileceği endişesiyle, çilingir beklemek yerine eve pencereden girmeye karar verdi. Esnaftan temin edilen merdivene çıkan bir polis, tornavida yardımıyla pencereyi açarak eve girdi.

Polisin kapıyı açmasının ardından, sağlık ekipleri de eve girerek Fehime Ş.\'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı kadın, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Fehime Ş.\'nin komşusu Mustafa Öz, \"Yaşlı bir kadındı.. İyi bir komşumuz. Düşmüş. Kendisi telefonla haber vermiş. Memurlar geldi, kapıyı açamadılar, camı açtılar. Camdan içeri girdiler, aldılar hastaneye götürdüler\" dedi.

6- YAĞIŞLI HAVA KAZAYA NEDEN OLDU: ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI



Pendik\'te aniden başlayan yağış kazaya sebep oldu. Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Pendik Köprüsü Sahil Yolu istikametinde meydana geldi. Savaş Kılıçarslan yönetimindeki 34 KP 8249 plakalı otomobil yağışlı hava sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Kılıçarslan araçta sıkıştı. Vatandaşlar tarafından olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Kılıçarslan\'ı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



7- KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Manisa\'da elektrikli bisikletiyle ara sokaktan çıkan bir çocuk kamyonun önünden geçmeye çalışan ölümden döndü. Kamyonun hareket etmesiyle ezilme tehlikesi yaşayan çocuk son anda kurtuldu.

Olay geçtiğimiz günlerde, Akhisar\'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kamyonunu park eden sürücü alışveriş için bir markete girdi. Sürücü, alışverişini bitirdikten sonra kamyona binerek çalıştırdı. Bu sırada, elektrikli bisiklet kullanan bir çocuk, ara sokaktan çıkarak kamyonun önünden yolun karşısına geçmek istedi. Çocuğu fark etmeyen kamyon sürücüsü kamyonu hareket ettirdi ve bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk bisikletin üstünden yolun kenarına savruldu. Kamyon bisikletin üzerinde geçerek bir süre daha yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine sürücüsü kamyonu durdurdu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan çocuk şoka girdi. Bu kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

8- KAMYONET ÇELİK BARİYERLERİ KOPARTIP BANKI YERİNDEN SÖKTÜ

Beşiktaş\'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çelik bariyere çarpıp kaldırımda bulunan oturma bankını yerinden söktü. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 TZ 696 kamyonetin sürücüsü Günan Bektaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere ardından da aydınlatma direği ve oturma bankına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi; bank yerinden söküldü.

Kazada yolcu koltuğunda oturan Mutlu Daş hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mutlu Daş\'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle iki şeritli yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit trafiğe açıldı.



9- MECİDİYEKÖY\'DE ATLI CİRİT EKİBİ ŞAŞKINLIĞI

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından \"At Binenin Kılıç Kuşananın\" sloganıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı için ilginç bir yol izlendi. 9-13 Mayıs\'ta Yenikapı\'da düzenlenecek festival için Mecidiyeköy\'de halkın arasına karışan atlı cirit ekibi vatandaşları festivale davet etti. Sürücüler ve yayalar trafik ışıklarında duran ekiple fotoğraf çekti. Atlı cirit ekibi yeşil ışığın yanmasıyla hareket ederken sürücüler de ekibin arkasından hareket etti.

Festivalde toplam 883 sporcu, 13 spor dalında müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri de sunulacak. Toplam 43 oba çadırı ile bir de han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katar çadırı da olacak.

10- ŞİLE\'DE KADINLAR PLAJ TEMİZLEDİ

Şile\'li kadınların oluşturduğu Şile Kadınlar Derneği (ŞİKAD) ve Eco İstanbul\'un organizasyonu ilçe ve il genelinde yerli ve yabancı duyarlı pek çok kişinin katılımıyla Ayazma Plajında \"Plaj Temizlik Etkinliğiö gerçekleştirildi. Temizliğe çocuklar da katıldı.

Şile\'lilerin sahiplendiği proje ile ilgili olarak ŞİKAD Başkanı Esin Tonbul yaptığı açıklamada, \"Kadınlarımız ile Şilemizi güzelleştirmek amacıyla bir yola çıktık, gerek kahvaltılarımızda kadınlarımız ile bir araya gelerek, gerek kültürel etkinliklerle birlikte olarak, \'Şile için ne yapabiliriz?\' diye düşünerek hareket ediyoruz. Amacımız daha yaşanılabilir bir dünya isterken bir nebze bile olsun katkı sağlamak. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz projeye sahip çıkan tüm kadınlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

Ayrıca ŞİKAD kurucu üyesi ve Eco İstanbul kurucusu Jodie Harburt faaliyet hakkında şunları söyledi.

\"Şimdiye kadar birçok çevreci faaliyet düzenlenmiş olmasına rağmen ulusal ölçekte bir ilgi ve bilinç oluşturulamamıştır. Faaliyetimizin amacı bir kerelik bir temizlik yapmanın çok ötesinde. Toplumun farklı gruplarını bir araya getirerek, gruplar arasındaki bağı ve geniş tabanlı bir farkındalık sağlamayı umuyoruz. Çevreyi gerçekten temiz tutmak ve sağlıklı yaşamak için iyi bir örnek oluşturmak zorundayız. Doğayı herkesin sahiplenmesi ve sorumluluk duyması gerekir. Doğa bilincini hayat biçimi haline getirmeli ve doğa ile kopuk olan bağımızı tekrar kurmalıyız.Bu ciddi işi yaparken keyif almalıyız.Bizler ve gelecek nesiller, kum, deniz, orman, tüm doğa ile uyum içinde yaşayabilmelidir.\"

Şile Kaymakamı Salih Yüce de \"Özellikle yaz aylarında Pazartesi stresi yaşıyoruz. Nedeniyse ilçemize gelen misafirlerimizin sahillere çevreye bıraktıkları çöpleri toplama stresini yaşıyoruz. Bu çöpleri toplamak neredeyse bir hafta sürüyor. Oysaki her vatandaş kendi çöpünü toplasa bunlar yaşanmaz. Şile Kadınlar Derneğinin bu anlamlı etkinliği umarım insanlarımıza duyarlı olmak,farkındalık mesajı olarak ulaşır\" dedi

Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce ise \"Şile sahilleri özellik yaz aylarında milyonları ağırlıyor. Biz de Belediye olarak Şile sahillerinin tamamını temizlemek üzere yoğun bir çaba sarf ediyoruz ancak vatandaşlarımızın bu konuda kendilerinin de duyarlı olmalarını rica ediyorum. Yapılan bu etkinlikte Şileli kadınların sahillerimizin temizliği konusunda verdiği mücadele gurur verici\" diye konuştu.

Çevre bilincini ve farkındalığı artırmak amacı ile ŞİKAD ve Eco Istanbul tüm paydaşların desteği ile faaliyetlerinin devam edeceği, \"Benim Temiz Plajım\" hareketinden sonra \"Temiz Ormanım\" ve \"Temiz Kentim\" etkinliklerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Konuşmaların ardından Şile\'li kadınların yaptığı yöresel yemekler ikram edildi.

