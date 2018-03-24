DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- SARIYER\'DE YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI :5 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ormanlık alanda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Trafik kısa süreli tek şeritten sağlandı.

Kaza, Zekeriyaköy Bahçeköy yolunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kısırkaya-Sarıyer hattında çalışan 34 M 1568 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, Sarıyer yönüne ilerlerken, maddi hasarlı bir kaza nedeniyle güzergahının kapalı olduğunu görünce başka bir yola saptı. Minibüs şoförü, ormanlık alanda yokuş aşağı giderken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada, minibüsün içerisinde bulunan 2\'si polis okulu öğrencisi 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle gidiş-geliş olan yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yol polis ekipleri tarafından kısa süreli tek şeritten sağlandı. Minibüs sürücüsünün arkadaşı Halit Baydaroğlu, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek \" Yukarıdaki kazadan dolayı aracımız bu yola girdi. Yolun kayganlığından dolayı araç kayıyor. Kontrolünü kaybedip ağaca çarpmış\" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansların gidişi

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Kaza yapan minibüsten detay görüntü

-Yoldan detay görüntü

-Yolun kontrollü olarak sağlanması

-Halit Baydaroğlu ile röportaj

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

24.03.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180324062

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2- BAKAN TÜFENKCİ\'DEN DÖVİZ UYARISI

*Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,

\"Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz\"

\" Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu programına katılarak bir konuşma yaptı.

Dövizdeki artışlara karşı uyarıda bulunan bakan Tüfenkci, \"Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz\" diye konuştu.

Üniversitenin Beşiktaş\'ta bulunan kampüsündeki programda konuşan Bakan Tüfenkci, \"Kredi derecelendirme kuruluşları var. Bunların sayıları çok sınırlı. Onlar da kendi açısından, ülkeleri, kurumları, şirketleri kredibilite açısından sınıflandırıyorlar. Baktığımız zaman Türkiye\'nin kredi derecelendirme kuruluşlarındaki not ortalamasıyla, ülke gerçekleri arasında çok farklı pozisyonlar, uçurumlar olduğunu görüyoruz. Son yıllarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde sonra Türkiye\'nin notunu düşürme açısından bir çok kredi derecelendirme kuruluşu adeta yarış içerisine girdi. 2017\'de büyüme tahminleri yaptılar. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, hatta Dünya Bankası, IMF; hiçbirisinin 2017 öngörülerinin büyüme rakamları noktasında tutmadığını gördük. 2017 yılı içeresinde büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Niye? Çünkü onlar bizim almış olduğumuz tedbir ve teşvikleri fark edemediler, önemsemediler. Ama devreye soktuğumuz kredi garanti fonu da dahil olmak üzere ihracata verdiğimiz desteklerle, özellikle üretime, yatırımcıya verdiğimiz desteklerle beraber gerçekten Türkiye 2017\'de yüzde hep 5\'in üzerinde büyüdü. Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1. inşallah dördüncü çeyrek ve yıl sonu büyüme rakamlarıyla yüzde 7.5\'in üzerinde olacak\" dedi.

\"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK\"

Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin 2018\'e çok güçlü bir şekilde girdiğini ifade ederek, \"Baktığımız zaman ihracattaki büyüme trendimiz artarak devam ediyor. Üretim kapasitemiz yüzde 80\'leri aştı. Bu tam kapasite çalışıyor demektir. Bu yeni yatırımların ihtiyacının, iştahının artığını görüyoruz. Tüketici güven endekslerine baktığımızda bu anlamda da beklentiler, perakende sektörüne baktığımızda da bütünüyle 2018 için olumlu sinyaller alıyoruz. Yine dünyayı şaşırtacak şekilde Türkiye büyümeye devam edecek\" dedi.

\"NORMAL PİYASA ŞARTLARI İÇERİSİNE DÖNECEĞİNİ DE GÖRÜYORUZ\"

Dövizdeki artışlara karşı uyarıda bulunan bakan Tüfenkci \"Son günler de göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım.\" şeklinde konuştu.

Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinen bakan Tüfenkci \" Allah\'a hamdolsun Afrin operasyonu başarılı bir şekilde neticelendi sayılır. Şimdi saha emniyeti, güvenliği ve bundan sonra yapılacak işleri de yaptıktan sonra Afrin\'i Afrinliler\'e bırakacağız. Sınırlarımızdaki güvenliğin bir bölümünü sağlamış olacağız\" diye konuştu.

TARAMA YAPILDI

Programda, öğrenciler tarafından Bakan Tüfenkci\'nin 3D (üç boyutlu) tarama sistemiyle vücut taraması yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Tüfenkci\'nin açıklamaları

- Detaylar

24.03.2018 - 11.53 Haber Kodu : 180324052

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3- 1,5 MİLYON DOLARLIK PIRLANTA POLİSE TAKILDI

Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda İranlı kadın bir yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istediği 1,5 milyon dolar değerindeki 550 gram pırlanta polis tarafından ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Perşembe günü Mısır Havayolları\'na ait yolcu uçağı ile Kahire\'den İstanbul\'a gelen M.M adlı İranlı kadın yolcuyu takibe aldı. Dış Hatlar Geliş katında 25 yaşındaki M.M\'yi durduran polis yolcunun valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir valizin içinde şeker paketlerine sarılı halde 550 gram ağırlığında poşetler halinde 1.5 milyon dolar pırlanta ele geçirildi. Değerli eşyalarla ilgili beyanda bulunmayan İranlı kadın yolcunun da Dubai\'den Kahire\'ye geçtiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 25 yaşındaki İranlı M.M polise verdiği ilk ifadesinde Dubai\'de İngiliz uyruklu bir şahıstan şeker paketleri aldığını içinde ne olduğunu bilmediğini söylediği ileri sürüldü. Pırlantalara el konulurken İranlı uyruklu kadın yolcu serbest bırakıldı. Polisin soruştarması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

FOTOĞRAF

-Pırlantalar

-Kadın yolcu

-Detaylar



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(ÖZEL)

4- DİYAFON HIRSIZLARI KAMERADA

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de apartmanların zil ve diyafonlarını hedef alan hırsızlar çok sayıda binadan hırsızlık yaptı. Hırsızlık anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmanlardaki zil ve diyafon sistemlerini hedef alan hırsızlar bir hafta içerisine bir çok binanın zil ve diyafon sistemini çaldı. Farklı zamanlarda ve defalarca zil ve diyafonları çalan hırsızlar mahalle sakinlerini bıktırdı. Apartmanındaki zilin 3. kez çalındığını söyleyen Selahattin Çelik isimli bina sakini \"Bundan önce 2 kere daha çalındı. Bu 3. kez oluyor. Dış panellerimizi çalıyorlar. Bu sokak küçük ve biraz tenha olduğu için bu sokaktan daha çok çalıyorlar. Burada ki bir apartmandan daha çalmışlar. Çalanlar ya zil panel işi yapan insanlar ya da bildiğimiz hırsızlar. Sıfırı 600 lira. Kaça satıyorlar tabi bilmiyoruz\" diye konuştu.

HIRSIZLAR KAMERADA

Gündüz vakti olmasına bile aldırış etmeyen ve rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızlar bir binanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sokak üzerine gelen ve yaşlarının küçük olduğu görülen 2 hırsız ellerinde çantayla bina girişine geliyor. Dakikalar içinde binanın zil ve diyafon sistemini söken hırsızlar çaldıkları zili yanlarında getirdikleri çantanın içine koyup uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Zanlıların gelişi

-Zili sökmesi

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Binalardan görüntü

-Zillerden görüntü

-Sokaktan görüntü

-Bina sakini ile röp.

24.03.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180324119

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5- İSTANBUL\'DAKİ PKK OPERASYONU: 6 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da nevruz öncesi terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6\'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda 2\'si 18 yaşından küçük toplam 11 kişiyi gözalttına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 6\'sı çıkartıldıkları mahkemede \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



