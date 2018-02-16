DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- ÇEKMEKÖY\'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN BARİYERE SIKIŞTIRDIĞI OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

- Sürücü şans eseri ölümden döndü

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Çekmeköy Şile yolunda hafriyat kamyonunun bariyere sıkıştırdığı otomobil hurda yığınına dönerken sürücü şans eseri ölümden döndü.

Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile yönüne ilerleyen Feyzullah Benli kullandığı 34 DP 2858 plakalı hafriyat kamyonuna sağ yanından otomobil çarptı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden Benli, sol şeritte ilerleyen aracı çarptı. Hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkışan otomobil hurda yığınına döndü. Kazada hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü, kazaya sağdan çarpan otomobilin neden olduğunu öne sürdü. Hafriyat kamyonu sürücüsü, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araça çaptığını söyledi.

Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile kazayı görüntüledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Hafriyat kamyonun görüntüsü

-Bariyerlere sıkışan aracın görüntüsü

-Kamyon sürücüsü ile röp

-Trafikten görüntü

-Bir sürücünün seyir halindeyken kazayı görüntülemeye çalışması

-Genel ve detay görüntüler

16.02.2018 - 10.23 Haber Kodu : 180216012

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2 - \"KOLSUZ AGOP\" İÇİN CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ\'NDE TÖREN (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Türkiye\'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından \"Kolsuz Agop\" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde tören düzenleniyor.

79 yaşında hayatını kaybeden Agop Kotoğyan için düzenlenen törene ailesinin yanısıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

16.02.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180216013

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(ek bilgi ve görüntülerle)

3- GÖÇÜK ALTINDA KALAN İNEĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

*Sarıyer\'de çöken balkonun altında kalan ineğin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

*İtfaiye tarafından 1 saatte kurtarılan ineğin üzerine battaniye sarıldı, yem verildi.

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu hemen altında bulunan ahırın üzerine çöktü. Moloz yığınları arasında kalan ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında ineğin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mücevher sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki balkon, saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle hemen altında bulunan ahırın üzerine çöktü.



İNEK MOLOZLAR ARASINDA MAHSUR KALDI

Çökme sonucu ahırın tavanı yıkılırken ahırda bulunan bir inek moloz yığınlarının atında kaldı. Dairede oturanlar ise panikle dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İNEĞİN SAHİBİ GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri moloz yığınları arasında mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında ineğin sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri iş makinesi yardımıyla ineğin üzerindeki betonu kaldırarak ineği sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

1 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU KURTARILDI

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından inek sıkışığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Sahibi tarafından üzerine battaniye sarılan ineğe daha sonra yem verildi. Olayın ardından ineğin sağ boynuzunun kırıldığı görüldü.

\"BAĞIRIŞMAYLA DIŞARI ÇIKTIM\"

Mahalle sakini Ayten Demirkılıç \"Millet bağırıyordu ben kapıya çıktım. Duvarın altında inek kalmış. Ben dışarı çıktığımda millet kapıdaydı. İtfaiye ekipleri geldi. Ahırda bir inek vardı. İnek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken evin balkonu ve ahırdan görüntü

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-İneğin sahibinin göz yaşı dökmesi

-İş makinesinden görüntü

-İneğin kurtarılması

-Sahibinin ineğe battaniyeye sarıp yem vermesi

-Röportaj

-Genel ve detaylar

16.02.2018 - 11.45 Haber Kodu : 180216034

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4- FETÖ\'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA SANIKLARIN SON SÖZLERİ ALINDI

* Nazlı Ilıcak,

\"Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihadı benim masumiyetimi göstermektedir. Mehmet Altan\'a yöneltilen suçlamalar benimkiyle benzerdir. Bizim durumumuz AYM kararıyla emsal sayılmıştır. Kararınızın bu içtihad çerçevesinde vermenizi diliyorum ve beraatimi talep ediyorum\"

* Ahmet Altan,

\"Bu hukuk dışı, yasa dışı, Anayasa dışı eylemlerden yolculuktan vazgeçmek herkes için daha hayırlı olacaktır\"

* Mehmet Altan,

\" Anayasa ile çelişen yaklaşım hukuk devletini öldürür. Sizin benimle ilgili vereceğiniz karar Anayasayı yok sayma noktasındaki ürkütücü resmi ya karartıp korku filmine çevirecek ya da umut serpintisi ile aydınlatacak\"



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın son sözleri alındı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak , Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, sanıklara son sözlerini sordu.

SON SÖZLER

Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, \"Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihadı benim masumiyetimi göstermektedir. Mehmet Altan\'a yöneltilen suçlamalar benimkiyle benzerdir. Bizim durumumuz AYM kararıyla emsal sayılmıştır. Kararınızın bu içtihat çerçevesinde vermenizi diliyorum ve beraatimi talep ediyorum\" dedi.

\"YÜZLERCE KEZ YARGILANDIM\"

Ahmet Altan ise, \"Ben yüzlerce kez yargılandım. Askeri vesayet, 28 Şubat davalarında ve DGM denilen ucubelerde yargılandım. İlk defa Anayasa suçu işleyen mahkeme ile karşı karşıyayım, Bildiğim kadarıyla ne Osmanlı, ne Cumhuriyet tarihinde bunun bir benzeri yok. Bu hukuk dışı, yasa dışı Anayasa dışı eylemlerden yolculuktan vazgeçmek herkes için daha hayırlı olacaktır\" diye konuştu.

\"HEPİMİZİN SIĞINAĞI EVRENSEL HUKUKTUR\"

Mehmet Altan da, \"18 aydır beni gizemli delil tanımlamasıyla cezaevinde tutan anlayışa AYM, 3 kez hak ihlali kararı verdi. Yüce Divan yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım. Hepimizin sığınağı evrensel hukuktur. Anayasa ile çelişen yaklaşım hukuk devletini öldürür. Sizin benimle ilgili vereceğiniz karar Anayasayı yok sayma noktasındaki ürkütücü resmi ya karartıp korku filmine çevirecek ya da umut serpintisi ile aydınlatacak\" şeklinde konuştu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme Başkanı, kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

16.02.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180216019_

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5- 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 19 GÖZALTI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY\'ye yönelik 4 ilde operasyon düzenlendi.

\"Bylock\" kullandığı öne sürülen 34 kişiden 19\'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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6- SOYAĞACINI SORGULAYANLARIN SAYISI AÇIKLANDI

- Bu sabah saat 07.45 itibarıyla 8 milyon 141 bin 756 sorgulama yapıldı.

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar, soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı. Sistemin dün gece saatlerinde açılmasıyla birlikte bu sabah 07.45\'e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.

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