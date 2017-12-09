DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2



1- CHP\'LİLER ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANMAYA BAŞLADI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK İSTANBUL, (DHA)

Cumhuriyet Halk Partililer , Ataşehir Belediye binası önünde toplanmaya başladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi dün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun saat 13.00\'da Ataşehir Belediye binasına gelmesi bekleniyor. Belediye binasını bulunduğu Kızıl Begonya Caddesi polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve CHP flamaları ile belediye binasının önüne gelenler, polis tarafından aranarak içeri alınıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kızıl Begonya Caddesi\'nin girişinde polis bariyeri ve araması

-Polisin üst araması

-Belediye binasının önünde toplanan vatandaşlar

-Belediye binasın önünde genel görüntü

09.12.2017 - 12.25 - Haber Kodu : 171209062

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2 - AMBULANSIN ÇEKİCİ İLE EMNİYET ŞERİDİ SAVAŞI...

- Çekici sürücüsü, ambulansa emniyet şeridini açmamak için direndi. Ambulans sürücüsü, anons bile yaptı, ancak yine fayda etmedi. O anları ambulans görevlileri cep telefonuyla görüntüledi.

Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Ambulans için dakikalar hatta saniyeler bile çok önemli. O ambulanslardan biri dün öğle saatlerinde bir hastayı, hastaneye yetiştirmek için İstanbul trafiğindeydi. TEM Seyrantepe mevkiinde trafik yoğundu. Ambulans sürücüsü emniyet şeridini bir türlü kullanamadı. Nedeni ise bir araç çekicisiydi. Emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın önünde geçen çekicinin şoförü yol vermemekte inat etti. Bunun üzerine ambulanstaki görevlinin megafonla \'çekici emniyet şeridinden ayrıl, acil hastamız var\' anonslarına aldırış etmeyen çekici şoförü, bir türlü emniyet şeridini boşaltmadı. Ambulans görevlileri bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Görüntüler 46 saniye sürüyor, ancak ambulans görevlileri, çekicinin yaklaşık 1,5 dakika sonra emniyet şeridini açtığını belirtiyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Ambulanstan yapılan anonslar

-Siren sesleri

-Önde ilerleyen çekici

-Genel ve detaylar

09.12.2017 - 12.04 - Haber Kodu : 171209054

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3- TEM\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 POLİS HAFİF YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu\'nda biri sivil polis aracı olmak üzere 3 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 4 polis hafif yaralandı.

Kaza, TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sivil polis aracı önünde seyreden iki otomobile daha sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki 4 polis hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine saplık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre kapalı aklan TEM otoyolu kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Yaralıların ambulansa alınması

Kazaya karışan otomobiller

TEM\'de oluşan trafik

Kaza yapana araçların kaldırılması

Trafiğin normale dönmesi

Genel ve detaylar

09.12.2017 - 09.59 - Haber Kodu : 171209018

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4- SULTANAHMET CAMİİ ÖNÜNDE \'KUDÜS\' PROTESTOSU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ İstanbul DHA

ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararı Sultanahmet Camii önünde protesto edildi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı öncülüğünde Esenyurt\'taki sivil toplum kuruluşları Sultanahmet Camii\'nde buluştu. Sabah namazının ardından cami önünde toplanan eylemciler \'Kudüs Müslümanlarındır\' yazılı dövizler taşıdı. Sık sık tekbir getiren gruba seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, \'İstanbul uyursa Türkiye uyur. Türkiye uyursa İslam dünyası da uyur. Eğer biz bugün Kudüs\'e Mescid-i Aksa\'ya sahip çıkmazsak yarın hedef Medine\'dir, Mekke\'dir. İstanbul Ayasofya\'dır. Onun için bugün uyumamamız lazım. Kudüs\'ü daha fazla çiğnetmememiz lazım. Onun için Türkiye, İslam dünyası, Kudüs sizlerden bir şey bekliyor. Gün Kudüs için ayağa kalkma günüdür. Gün bugündür. Yarın geç olabilir. Bizler imtihanı kaybetmiş olabiliriz.\' diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sultan Ahmet Camii

-Eylemciler

-Pankartlar

-Kadıoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

09.12.2017 - 10.00 - Haber Kodu : 171209019

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5- LODOS NEDENİYLE BAZI İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul DHA

İstanbul\'da lodos deniz ulaşımını aksatıyor. Lodos nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

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6- SAUNADA YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Bakırköy\'deki Sinan Erdem Spor Kompleksi\'nde özel bir firmaya ait saunada yangın çıktı.

Sinan Erdem Spor Kompleksi\'nde özel bir firmaya ait saunada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bakırköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Saunanın kapalı olduğu sırada çıkan yangın da ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Saunadan görüntü

-Çıkan dumanlar

-İtfaiye ekipleri

-Detaylar

09.12.2017 - 09.27 - Haber Kodu : 171209013

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7- SİLİVRİ\'DEKİ ZİRVEDE \"DİJİTAL FABRİKA\" VE \"4\'ÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ\" KONUŞULDU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ İstanbul DHA

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) tarafından düzenlenen \'Küresel Rekabet ve Yeni Trendler Zirvesi\'nde dijital fabrika oluşumu ve \'4\'üncü Sanayi Devrimi\' olarak nitelendirilen \'Endüstri 4.0\' kavramı ele alındı.

Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, Cumhuriyet\'in kurulması ile birlikte Türkiye\'de sanayinin hızlandığını, dinamik ve genç bir nüfusun yeniliklere ayak uydurma yönünde ilerlediğini anlatırken, şöyle konuştu:

\"Dönüp baktığımızda Osmanlı\'nın o yıllarda var olma çabası sonrasında genç cumhuriyetimizin gelişme çabalarının endüstride gelişmeleri ıskalamamıza sebep olduğunu görüyoruz. Özellikle son 10 yılda birçok firmamız \'Endüstri 3.0\'daki gelişmelere ayak uydurdu. Bugün ise sanayicimizin yüzünü çevireceği tek hedefi var; Endüstri 4.0. Bu kavram; 2011 bu yana adı konulan, çalışmaları hızlanan bir gelişim. Her alanda baş döndürücü gelişmeler olduğunu unutmamalıyız. Bugün geç değil, ancak yarın çok geç olabilir. Bu devrim aslında hayatın her alanında belki gelecek 10 yılda dünya üretim ve ticaretinde direkt ve endirekt olarak yüzde 50\'ye yakın olarak pay alacak ve bu trendde Silivri sanayicilerimizin var olan bilgilerini geliştirmelerini, yeni yollar aramalarını kendileri kadar derneğimizin de görevi olacaktır.\"

Kocabaş, dünyaca lider firmaların da bu çabalara destek verdiğini ifade ederken, \"\'Bilmediğini bilmek en iyisidir, bilmeyip bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır\' deyip bu hastalığa kapılmadan değerli panelistlerimizin önünde 4.0 hakkında bilgi alacağız\" dedi.

Çeşitli firmaların yöneticileri, pazarlama ve satış müdürleri, panelde Endüstri 4.0 kavramını, yalın üretim sisteminin getirdiği avantajları öğrenmek ve sanayide 4.0 devriminin önemini ve dünya bu devrime verilen diğer ülkelerin verdikleri önemi anlattı. Panelde, aile şirketlerinin kurumsallığa nasıl uyumlu bir şekilde geçileceği, aile üyelerinin hepsinin birlikte ortaklaşa alacakları kararlarla bir aile anayasasının oluşturulmasının önemini, bunun getirdiği avantajları ve ailelerin şirketlerini çocuklarına bırakma süreçleri hakkında karşılıklı görüşler anlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve konuşmacılardan görüntüler

-Toplantıya katılanların toplu görüntüleri

09.12.2017 - 10.40 - Haber Kodu : 171209026