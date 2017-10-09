DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI BAŞLADI… (1)

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İstanbulDHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

135 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 135 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Öte yandan darbe girişimi gecesi şehit edilen Erol Olçok\'ın eşi Nihal Olçok\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.

UĞUR IŞILAK DA DURUŞMAYA KATILDI

Ak Parti Milletvekili Ravza Kavakcı ve eski Ak Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Uğur Işılak da duruşmaya katılanlar arasında yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ayrıca jandarma duruşma salonu dışı ve içinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Saat 10.00\'da başlayan duruşma sanıkların kimlik tespiti ile devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul\'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianame, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor.



34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

İddianamede, 32\'si vatandaş, 2\'si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.



37\'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135\'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında \"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma\", \"Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.



7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞ

Olay sırasında darbeci askerlerden 2\'si er, 5\'i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor. Şüpheli öğrenciler arasında oğlu için Çağlayan\'daki adliye metrobüs durağında tek kişilik eylem yapan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte \"Adalet Yürüyüşü\"nde yürüyen Veysel Kılıç\'ın oğlu Selahattin Kılıç da yer alıyor.



DAVA 4 GÜN SÜRECEK

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısındaki duruşma salonunda yapılacak duruşmalar 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde görülecek.



========================

2- MAHİR ÜNAL: DARBECİLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERİYORLAR...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA, İstanbulDHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası Silivri\'de bugün başladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da beraberinde şehit yakınları ve milletvekilleriyle Silivri\'ye geldi. Habercilere açıklamalarda bulunan Ünal Türkiye\'de birilerinin gerçek darbecilerin yargılanmadığı yönünde sözler sarf ettiğini hatırlatarak, \"Bugün buradan tekrar altını çizerek söylüyorum ki darbeciler adalet önünde hesap veriyorlar. O gece suçüstü yakalandılar ve bugün mahkemelerde, yargının önünde millete hesap veriyorlar\" dedi.



YARGILAMA, İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN GEREKLİLİĞİNİ YERİNE GETİREREK YAPILIYOR...

\" Davamıza sahip çıkmak için buradayız\" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: Burada bizim için önemli olan şey şu; Biz o gün, 15 Temmuz gecesi bu ülkenin kaderinin millet eliyle nasıl değiştirildiğini ve milletin kendi demokrasisine, kendi ülkesine ve kendi devletine nasıl sahip çıktığını hep birlikte gördük ve yaşadık. Bugün bize o geceyi yaşatan devletini işgal etmek, ülkemizi işgal etmek için harekete geçenlerle hesaplaşmak için buradayız. Ve biz devletimizle, milletimizle beraber, bütün dünya şunu bilsin ki, bunun hesabını görmek ve bu hesabı görürken de uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarımız yerine getirerek, insan hakları sözleşmesinin gerekliliğini yerine getirerek, bu dava sürecinde de yeni hukuk yolları açarak , adil bir şekilde bu yargılamaya devam ediyoruz ve biz de bir siyasetçi olarak takibini yapıyoruz

\"BU KATİLLER DE HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALACAKLAR\"

Cumhurbaşkanı\'na suikast davasının sonuçlandığını hatırlatan Ünal, \" Hak ettikleri cezaları aldılar. Bu davalar da sonuçlanacak,. Buralarda da bu hainler. Bu katiller burada da gereken cezaları alacaklar\" dedi.

KAVAKÇI: ADALET TECELLİ EDECEK

Ak Parti\'nin İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı da davayı izlemeye gelen isimler arasındaydı. Kavakçı da açıklamasında, \" Bu davayı diğer davalardan farklı kılan bir yönü, Boğaz köprüsünün trafiğe kesilmek suretiyle ilk olarak sivil vatandaşlarımıza ateş açılan yer olması. Şimdiki ismiyle 15 Temmuz Şehitler köprümüz. Köprümüze yeni ismini veren 34 şehidimiz var. 32 tanesi sivil. Hepsi bizim için çok kıymetli ama bu şehitlerimiz arasında en genç şehitlerimizden Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok da var. İçerde gazilerimiz şuanda mahkemenin başlamasını bekliyorlar. Gazilerimiz arasında gencecik kızlarımız, delikanlılarımız, farklı yaşlarda vatandaşlarımız var. 141 tane sanık var. Şeffaf bir şekilde mahkemeler devam ediyor. İnşallah adalet tecelli edecek, haklı bir şekilde hukuk içerisinde bütün deliller değerlendirilecek ve bu mahkeme de adaletin tecelli ettiğini gösterecek\"diye konuştu.

UĞUR IŞILAK DA MAHKEME SALONUNDA

Ünal ve Kavakçı\'ya şehit yakınlarıyla birlikte sanatçı Uğur Işılak da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------------------

- Mahkeme salonunun dışından görüntüler

- İzleyicilerden detaylar

- Ünal va Kavakçı\'nın açıklamaları

09.10.2017 - 10.57 - Haber Kodu : 171009023

DHA FEED

======================

3- (EK BİLGİLERLE) HASTANEDE TARTIŞTIĞI GÖREVLİYİ ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA SİLAHLA VURDU



*Yakalanan 2 şüpheliden M.C.\'nin 8 \"Hırsızlık\", 2 \"Uyuşturucu Kullanma\" ve 2 \"Gasp\" olmak üzere toplam 12 suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA -

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde çalışan hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit (27) bir hasta yakını tarafından önce bıçaklandı sonra da silahla vuruldu.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli akrabasını getirdiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde bilinmeyen bir nedenle hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit ile tartıştı. Şüpheli kişi Yiğit\'i önce bıçakladı, ardından da kaçmaya çalışan Yiğit\'in arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yiğit, ağır şekilde yaralandı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla hastanenin önünde taksicilik yapan Turan Kaleli de (51) ağzından yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Yiğit\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçmaya çalışan şüpheliler Y.C. ile kardeşi M.C. erkek şahıslar yakalanmış, şüphelilerden M.C.\'nin 8 \"Hırsızlık\", 2 \"Uyuşturucu Kullanma\" ve 2 \"Gasp\" olmak üzere toplam 12 suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin ilgili adli işlemlerin devam etmektediği belirtildi.

Olay sonrası hastanenin acil servisi gece saat 01.00\'den itibaren kapatılmış, gelen hastalar ise diğer hastanelere yönlendirilmişti.

Görüntü dökümü:

-----------------

Hastaneden genel ve detay görüntü

Kapalı olan acil servisten görüntü

Hastanede bekleyen polis aracı (akrep)

Genel ve detaylar

09.10.2017 - 07.19 - Haber Kodu : 171009009

=======================

4- ZEKİ MÜREN\'İN ŞARKILARINI FİLARMONİ ORKESTRASI SESLENDİRECEK

Haber: Orhan SENCER Kamera: İstanbul DHA

Limak Filarmoni Orkestrası, Türk sanat müziği duayeni Zeki Müren\'in şarkılarını İstanbul\'da seslendirecek.

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan öncülüğünde kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, \"Sanat Güneşiö Zeki Müren\'in en sevilen şarkılarını 11 Ekim Çarşamba günü Zorlu PSM\'de müzikseverlerle buluşturacak. Orkestra şefliğini Rengim Gökmen\'in üstleneceği orkestra, \"Şimdi Uzaklardasın\", \"Elbet Bir Gün Buluşacağız\" ve \"Yaralı Gönlüm\"ün de aralarında olduğu Zeki Müren\'in hafızalardan çıkmayan parçalarını seslendirecek. Konser gelirlerinin bir kısmı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı\'na bağışlanacak.

Limak Filarmoni Orkestrası ilk konserini 4 Ekim Çarşamba günü Ankara Congresium\'da vermişti ve yine Zeki Müren\'in şarkılarını seslendirmişti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Limak Filarmoni Orkestrası\'nın Ankara konserinden görüntüler

09.10.2017 - 11.24 - Haber Kodu : 171009031

============================

5- PAZARDA BAĞIMLILIKLA SAVAŞ; UYUŞTURUCU ÖLDÜRÜR, SEBZE-MEYVE CAN VERİR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ İstanbul DHA

Giderek artan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratmak amacıyla Avcılar\'da farklı yöntem denendi. Kaymakam Hulusi Doğan ve görevliler, bağımlılığa karşı pazarda eğitici broşür dağıtırken, esnaf da bu çalışmaya destek vererek tezgahlarında uyuşturucuya karşı sloganların yazılı olduğu dövizleri sergiledi, mallarını satarken bu sloganları da yüksek sesle tekrarladı.

SEMT PAZARLARINDA ÇALIŞMA

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan\'ın talimatı ile kurulan Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, bağımlılığa karşı halkı bilgilendirmek amacıyla geçen aylarda cami, cemevi ve kahvehanede bulunanlara yönelik eğitici çalışmalarda bulundu. Daha fazla kişiye ulaşabilmek ve uyuşturucu ile madde bağımlılığına karşı toplumsal duyarlılığı arttırabilmek amacıyla halkın yoğun olduğu semt pazarlarında da çalışma yapılmasına karar verildi. Görevliler, Mustafakemal Paşa Mahallesi\'ndeki semt pazarında kaymakamlığın standını kurarken, esnaftan da bu çalışmaya destek vermesi istendi. Görevliler alışverişe gelenlere uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili broşür, pazarcı esnafına da tezgahlarında veya sattıkları malların yanlarında dikkat çekici sloganların yer aldığı dövizleri dağıttı. Pazarcı esnafı da bağımlılığa karşı farkındalık oluşturma çabasına destek vererek, \'Maddeye bağlanma, hayata bağlan\', \'Uyuşturucu öldürür, sebze-meyve can verir\' gibi sloganların yer aldığı dövizleri tezgahtaki yumurta veya sebze-meyvelerin üzerine koydu. Pazarcılar, ayrıca müşteri çekebilmek için yüksek sesle bağırırken, ayrıca uyuşturucuya karşı hazırlanan dövizlerdeki sloganları da sık sık tekrarladı. Alışveriş için pazara gelenler dövizleri görerek, pazarcıların uyuşturucuya karşı sözlerini duyunca şaşırdı ardından amacı öğrenince görevlileri ve pazarcıları kutladı.

EĞİTİM, EN ÖNEMLİ AŞAMA

Kaymakam Hulusi Doğan da görevlilerle birlikte eğitici broşür dağıtarak çalışmaya destek veren pazarcıları kutladı. Doğan, DHA muhabirine uyuşturucu ile polisiye önlemlerin yanı sıra eğitime büyük önem verdiklerini anlatırken, \"Okullarda öğrenci, öğretmen, velilerimizi eğitiyoruz. Cami, cem evleri, kahvelerde, çarşıda, pazarda vatandaşımızın olduğu her yere giderek bağımlılıkla ilgili halkı bilgilendiriyoruz. Eğitim bu uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin en önemli aşaması. Halka hazırladığımız broşürleri veriyoruz. Soru olursa arkadaşlarımız yanıtlıyor. Bağımlı önleme merkezinde de her türlü tedavi, takibi sürdürüyoruz\" dedi.

Pazardaki çalışmaya katılan Bağımlılık Merkezi psikolog Fatih Murat Vurak da \"Pazarcılar başta şaşırdı, çekindi. Amacı anlatınca yaklaşımları farklı oldu. Sebze meyve satar gibi yuksek sesle uyuşturucu karşıtı sözleri tekrarladılar. Bu bizi sevindirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Pazardan genel görüntüler

-Pazara stant kurulurken ve pazarcılar yardım ederken

-Hazırlanan dövizler pazarcı tezgahında

-Pazarcılar hazırlanan dövizleri sattıkları mallarla birlikte yüksek sesle söylerken

-Broşür dağıtılırken

-Pazara gelenlerle röportajlar

-Kaymakam Hulusi Doğan\'ın açıklaması

-Bağımlıkla Mücadele Merkezi psikologu ile röportaj

09.10.2017 - 10.14 - Haber Kodu : 171009017

