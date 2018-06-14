DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 (yeniden)

1- SULTANGAZİ\'DA HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.



Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı\'nda saat 05:30 sıralarında İETT Garajı\'na giden 34 FC 5128 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.\'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.



OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Servise çıkmak üzere İETT Garajı\'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.



TEPKİLER NEDENİYLE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı.



OTOBÜSÜN İÇİNDEN MOTOSİKLET ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Olay yeri inceleme ekipleri de otobüste ve çevrede çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Alev alev yanan otobüs

(AKTÜEL)

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Polis ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Camı kırılan bina

-Tabelası yanan market

-Röportaj

-Olay yeri imnceleme ekibi EK

-Otobüs içindeki motosiklet EK

-Zarar gören otomobil ve sürücüsüEK

-Genel ve detay görüntüler

14.06.2018 - 06.46 Haber Kodu : 180614015

14.06.2018 - 07.20 Haber Kodu : 180614016

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2- POLİS İLE BABA OĞULUN KAVGASI KAMERADA

- TELEFONLA ÇEKİM YAPAN KİŞİYE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Ankara\'da maddi hasarlı trafik kazasına gelen polis ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. İtişmeler sırasında bir polis, sürücüye tokat atınca ortalık karıştı.

Gölbaşı Cumhuriyet Caddesi\'ndeki olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Nuh Kaymak kullandığı iş makinesi ile önündeki belediye otobüsüne çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası gelen polis, anlaşamayan tarafları polis merkezine götürmek istedi. İftar saatinin yaklaştığını söyleyen ve polis merkezine gitmek istemeyen Nuh Kaymak ve polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru Nuh Kaymak\'a tokat attı. Tartışmada orada bulunan ve babasının tokat yediğini gören Ahmet Yesevi Kaymak da vurdu. Bir anda ortalık karıştı. Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Darp raporu alan baba oğul polislerden şikayetçi oldu. Polisler de Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak\'dan şikayetçi oldu. Kavga anı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Polis görüntü çeken kişiye de biber gazı sıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ve Nuh Kaymak\'ın tartışması

-Polisin Nuh Kaymak\'a tokat atması

-Ahmet Yesevi Kaymak\'ın babasına vuran polise tokat atması

-Çıkan arbede

-Polisin tarafları gözaltına almaya çalışması

13.06.2018 - 17.37 Haber Kodu : 180613224

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3- İSTANBUL\'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

- Yoğunluk yüzde 65 seviyesine kadar çıktı

- Son durum havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM- Ramazan EĞRİ - Alper KORKMAZ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da dün trafik yoğunluğu vardı. Arife gününü de birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler yola çıktı. Trafik yoğunluğu kent genelinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.40\'da yoğunluk yüzde 65 seviyesindeydi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü Avrupa girişindeki son durum havadan da görüntülendi. Yoğunluk gece saatlerinde yüzde 15\'lere düşerken yer yer yoğunluk yaşanmaya devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle FSM girişi

-Cevizlibağ\'dan trafik görüntüleri

-D-100 Çağlayan\'dan görüntü

-TEM Bağcılar mevkiinden görüntü

-TEM Çamlıca mevkiinden görüntü

-TEM Sancaktepe\'den trafik görüntüsü

-D-100 Kadıköy mevkiinden görüntü

-Genel ve detaylar

14.06.2018 - 00.08 Haber Kodu : 180614001

13.06.2018 - 21.02 Haber Kodu : 180613298

13.06.2018 - 19.25 Haber Kodu : 180613267

13.06.2018 - 19.10 Haber Kodu : 180613262

13.06.2018 - 18.55 Haber Kodu : 180613256

13.06.2018 - 18.49 Haber Kodu : 180613253

13.06.2018 - 18.25 Haber Kodu : 180613248

13.06.2018 - 18.18 Haber Kodu : 180613244

13.06.2018 - 18.17 Haber Kodu : 180613243

13.06.2018 - 17.57 Haber Kodu : 180613240

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4- SULTANGAZİ\'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA)

Sultangazi\'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.

Motosikletli kapkaç çetesi Sultangazi\'de son bir ayda ilçenin işlek caddelerinde ve ara sokakların yaklaşık 9 telefon çaldı. Yaşları küçük olan 5 kişilik çete motosikletleriyle dolaşarak hedefledikleri kişilerin ellerindeki telefonları alarak kaçtı. Çete üyelerini takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarına ait kamera görüntülerini inceledi. Çetenin son 1 ayda farklı zaman ve yerlerde yaklaşık 9 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve yaşları küçük şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı\'nda ilerleyen motosikletli 3 kişi kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yanına yaklaşıyor. Bir vatandaşın elindeki telefonu alarak motosikletleriyle kaçıyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

-2 ayrı kişinin telefonu çalma anları

-Şüphelilerin benzinciye girip benzin almaları

14.06.2018 - 08.06 Haber Kodu : 180614017

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5- THY UÇAĞI KALKIŞTA KUYRUK SÜRTTÜ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Türk Hava Yolları\'na(THY) ait İstanbul-Nijer seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı\'ndan kalkışı sırasında kuyruk sürttü.

Edinilen bilgiye göre, TK-541 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı Nijer seferini yapmak üzere saat 18.50\'de Atatürk Havalimanı\'nda havalandı. Uçak havalandığı sırada piste kuyruk sürttü. Olay nedeniyle uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Havada iki buçuk saat yakıt boşaltan uçak, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçak bakım için hangara çekilirken, yolcular ise THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Nijer\'e gönderilecek.

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6- İSTANBUL\'DA \"HUZUR ARİFE\" DENETİMİ(ek bilgi ve görüntülerle)

-Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 10 bin 922 polisin katılımıyla \"Türkiye Huzur Arife\" denetimi yaptı. İstanbul\'daki denetimlere poliis helikopteri de havadan destek verdi.



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

Ramazan Bayramı öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı \"Türkiye Huzur Arife\" denetimi İstanbul\'da da devam etti. Vatandaşların, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan denetimde 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 polis görev yaptı.



DENİZ VE HAVA ARAÇLARI DA KATILDI

Bin 209 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime ayrıca deniz araçları ve helikopterler de destek veriyor. Türkiye genelinde 40 dedektör köpekte görev yaptı.



BEŞİKTAŞ\'TA TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş\'ta bulunan vapur iskelesiydi. Ekipler hem vapurdan inenlerin kimliklerini kontrol etti. Hem de araçları tek tek durdurarak arama yaptı.



Görüntü dökümü:

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(BEŞİKTAŞ)EK

-Polislerin aracı durdurması

-Aracın aranması

-Araçta bulunanların aranması

-Polisin vatandaşlara kimlik sorması

-GBT kontrolünün yapılması

-Araçların detaylı aranması

-Polis helikopteri

-Genel ve Detay Görüntüler

(BOSTANCI)

-Denetim Noktası

-Polis ekipleri araçları durdurması

-Araba ve vatandaşlar üst aramalar

-GBT uygulaması

-Polisin güvenlik önlemi

-Helikopterden detay

-Genel ve detaylar

13.06.2018 - 22.49 Haber Kodu : 180613306

13.06.2018 - 23.16 Haber Kodu : 180613310

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7- JANDARMA\'NIN 179.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İFTARDA BULUŞTU



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Jandarma Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verdi. Beşiktaş\'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Vasip Şahin, \"İstanbul\'da Jandarma teşkilatımız, Polis teşkilatımızla birlikte omuz omuza, gönül gönüle milletimizin asayiş hizmetlerini ve terörle mücadelede kahramanca çalışmasını azimle yürütüyor. Gerektiğinde düğüne gider gibi ölümü göze alabilen, gerektiğinde bu milletin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hizmete koşan bu teşkilatımız milletimizin yüz akıdır. 179\'uncu yılını kutladığımız Jandarma teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Yaklaşan bayramımızın da hep birlikte, huzur içerisinde geçirmeyi diliyorum\" dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz Jandarma teşkilatının 179\'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.Başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti\'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Bizler azim ve inancımızı aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan, millet ve bayrak için gösterdikleri fedakarlıklardan almaktayız. Düşmanlar, teröristler ve hainler bilsinler ki aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız güçle daima karşılarında bizleri bulacak, her zaman olduğu gibi kanlarında boğulacak ve ateşimizle yanacaklardır.

Görüntü Dökümü:

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-Yemekten detaylar

-Vali Şahin\'in şehit yakınları ve gazilerle tokalaşması

-Vali Şahin2in açıklamaları

-İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu\'nun konuşması

-Genel ve detaylar

13.06.2018 - 22.50 Haber Kodu : 180613307

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8- İŞADAMI MEHMET YEŞİLDAĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

İş adamı Mehmet Yeşildağ, Piyalepaşa Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan iş adamı Mehmet Yeşildağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ\'ın kardeşi olan Mehmet Yeşildağ için Kasımpaşa, Piyalepaşa Camii\'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile iş,siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yeşildağ\'ın kardeşleri Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ namaz öncesinde taziyeleri kabul etti. Yeşildağ\'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cami avlusundan detay

-Egemen Bağış ile röportaj

-Kardeşlerinin taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazı

-Cenazenin omuzlara alınıp, taşınması

-Genel ve detaylar

13.06.2018 - 18.57 Haber Kodu : 180613257