DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1 -KARTAL\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak\'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen\'in Kartal\'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Hakurk\'taki Daylatepe Üs Bölgesi\'nde terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi. Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Sinop nüfusuna kayıtlı Şehit Mahmut Mücahit Ülgen\'in acı haberi, Kartal\'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen\'e askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri tarafından sokağa taziye çadırı kuruldu.

\"GİDELİ YAKLAŞIK 3 AY OLMUŞTU\"

Şehidin dayısı İlhan Köseoğlu, \"Irak üs bölgesinde görevdeydi. Gideli yaklaşık 3 ay olmuştu. Bu sabah aldık haberini, üzgünüz vatan sağ olsun. Vatana emeği geçen tüm evlatlarımız haklarını helal etsinler. Şehidimize rabbim gani gani rahmet eylesin \"derken akrabası Ramazan Cevizcioğlu ise \"Kuzey Iraktaydı. Üzgünüz, ailenin tek erkek evladıydı. Vatan sağ olsun\" diye konuştu.

Irak\'tan getirilecek Şehit Ülgen\'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul\'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği\'nde toprağa verileceği belirtildi.

2 - ÜMRANİYE\'DE ÇATI YANGINI, VATANDAŞLARI KORKUTTU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE\'DE iki katlı bir binada çıkan yangın ve çatıyı saran alevler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sabaha karşı yükselen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, 2\'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Alevler tamamen kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına geçti.

Yangın, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerindeki bir binada çıktı. Çatıyı saran alevleri gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, 2 dairenin yer aldığı öğrenilen binada dumanın içinde kalan 2\'si çocuk 8 kişiyi çıkardı. Çıkarılan vatandaşlara, olay yerindeki ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü alevler tamamen kontrol altına alındı. Ekipler ardından soğutma çalışmalarına geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3- İSTANBUL\'DA GECE BOYUNCA KAR ALARMI

İstanbul\'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı.

Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi.

Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular\'a ciddi problemler çıkarmadı.

4- İSTANBUL\'DA YENİ YILIN İLK \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ YAPILDI

İstanbul genelinde 39 ilçede \"Yeditepe Huzur\" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının ilk denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.

Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarından Taksim Meydanı ve Kadıköy\'de de ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı, uzman polis köpeği \'Wisha\' da katıldı. Saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerin gece yarısına kadar süreceği açıklandı.



5- BAYGINLIK GEÇİREN SÜRÜCÜNÜN AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ KAZA ANI KAMERADA

Şişli\'de bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü, market önünde park halinde bulunan araca çarptı. İstasyonun marketinde çalışanlar çarpışma sesiyle büyük korku yaşarken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Piyalepaşa Bulvarı\'nda bulunan bir petrol istasyonuna saat 17.00 sıralarında giren bir araçta sürücü baygınlık geçirdi. Otomobil yakıt pompalarının yanından geçerek, market önünde park halindeki bir araca çarptı. İstasyonun marketinde çalışanlar büyük panik yaşarken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde istasyona giren araç, park halindeki araca arkadan çarpıyor. İstasyon içindekiler büyük korku yaşıyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından istasyon çalışanları aracın içerisinde hareketsiz halde yatan sürücüyü görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücüye, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kontrolden çıkan aracın şans eseri herhangi bir kişiye veya yakın pompalarına çarpmaması olası bir faciayı önledi.

6- KAĞITHANE\'DE RALLİCİ LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPTI

Kağıthane\'de, rallici Can Altınok, lüks otomobiliyle zincirleme kazaya karıştı. Altınok\'un kullandığı lüks araç önce bir otomobile ardında da bir minibüse çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, lüks araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, İmrahor Caddesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ralli şampiyonalarında dereceleri de bulunan Can Altınok (27), kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobiliyle, sağ şeritten sola geçerken, Tarık Yolcu\'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolda savrulduktan sonra bu kez de bir yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Can Altınok\'un yanındaki arkadaşının hafif şekilde yaralandığı kazada lüks otomobil ile minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazanın ardından, cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Hasarlı araçların kenara çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Ralli pilotu Can Altınok\'un ilk çarptığı aracın sürücüsü Tarık Yolcu \"Arkadaş, sol şeritten bir anda sağ şeride geçmeye çalıştı. Araba bana vurduktan sonra dönmeye başlayınca yanlamasına minibüsün altına girdi. Bir anda anlayamadım, bayağı bir ses, gürültü geldi. İlk başta baktığımız şey; ölü ya da yaralı var mı diye baktık. Arkadaşta sadece bir zedelenme var, çok şükür böyle bir maddi hasarla atlattık\" dedi.

