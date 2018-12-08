DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- FATİH\'TE İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI, MAHSUR KALAN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Fatih\'te 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan ikinci el beyaz eşya dükkânında yangın çıktı. İş yerindeki yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan iş yeri kullanılamaz hale gelirken, binada hasar meydana geldi.

Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki ikinci el beyaz eşya dükkânında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale ederken, binada üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi diğer itfaiye erleri tarafından merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve Suriyeli oldukları öğrenilen kişilere olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahalesi yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yanan iş yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle beyaz eşyalar tamamen yanarken, binada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞ YERİNDEKİ YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

İşyerindeki yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı görülüyor. Sokakta bulunan vatandaşlar ise yangını izliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yanan iş yerinin görüntüsü

- Üst katlarda mahsur kalanların kurtarılması (ÖZEL)

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Yanmış beyaz eşyaların görüntüsü

- Genel ve detaylar

(EK)

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- Vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüsü

- İş yerinin alev alev yanması

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detaylar

08.12.2018 - 04.05 Haber Kodu : 181208005_

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2-İSTANBUL\'DA \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)

İstanbul genelinde \'Yeditepe Huzur\' denetimi düzenlendi. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar durdurularak, arandı.

İstanbul\'da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla \'Yeditepe Huzur\' denetimi gerçekleştirildi.

20\'ncisi yapılan denetimler kapsamında, Taksim Meydanı ve Kadıköy\'de de arama noktaları kuruldu. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu ve üst araması yaptı. Uygulama noktasından geçen şüpheli araçlar da durdurularak didik didik arandı. Çalışmalara uzman narkotik köpeği \'Alex\' de katıldı. Bir polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.



Görüntü Dökümü:

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(Taksim)

-Taksim Meydanı\'ndaki denetimler

-Araçların durdurulması

-Arama yapılması

-Polis köpeğinden detay

(Kadıköy)

-Polislerin araçları durdurması

-Araçlarda arama yapılması

-Genel ve detaylar

07.12.2018 - 21.44-Haber Kodu : 181207234

07.12.2018 -21.45- Haber Kodu : 181207235

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3-GÜNGÖREN\'DE SİLAHLI GASPÇI KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Güngören\'de silahlı iki kişi aracına binmek üzere olan kişiyi silahla yaralayarak elindeki para dolu çantayı gasp etti.

Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri motosiklete doğru koşarken cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sanayi Mahallesi Sancak sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan aracına giden kişiyi, motosikletli iki kişi takip etti. Motosikleti kullanan bir kişi sokağın başında hazır beklerken, diğer kişi ise aracına binmek üzere olan adamı durdurdu. Gaspçı, aracından inen kişinin para olan çantasını almaya çalıştı. Gaspçı direnen kişiyi bacağından silahla yaraladı. Çantayı alan gaspçılar, motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişi ise çevredekilerin yardımıyla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan olaydan sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çantayı alan kasklı kişinin kaçışı görülüyor. Olay anında ben dükkanında olduğunu belirten bir görgü tanığı, \"Vurulan kişi arabanın yanındaydı. Kasıklarından tam 3 kurşun yedi. Biz vurulan kişiyi, bir esnaf ile beraber çıkardık. İleride bir motosiklet bekliyordu. Buradaki kişi çantayı alıp beraber kaçtılar. Yaralıyı çevre esnafla birlikte bir arabayla hastaneye gönderdik\" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Çantayı alan silahlı gaspçının olay yerinden kaçışı

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Çevredeki vatandaşlar

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve Detaylar

07.12.2018 - 16.59-Haber Kodu : 181207166

07.12.2018 - 17.06-Haber Kodu : 181207170_

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4-GÜNLÜK KİRALIK EVLERE YAPILAN OPERASYONDA DEAŞ\'LI YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da günlük kiralık evlere düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.\'nin de arasında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. DEAŞ\'lı şüpheli örgütten aldığı talimatla yasa dışı yollardan Türkiye\'ye girerek, saklanmak ve talimat beklemek için İstanbul\'da geldiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 500 polisin katılımıyla Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece\'de günlük kiralık evlere bugün baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 sahte kimlik, 2 ruhsatsız tabanca, 100 gram esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

DEAŞ\'LI ŞÜPHELİ DE GÜNLÜK EVDE ÇIKTI

Beylikdüzü\'nde baskın yapılan bir evde, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan bir kişinin davranışlarından şüphelenen TEM ekipleri şüphelinin ifadesine başvurdu. Polis ekiplerine çelişkili cevaplar veren şüphelinin 2015 yılında Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Naim T. olduğu ortaya çıktı. TEM ekipleri, yaptığı detaylı incelemede şüpheli Naim T.\'nin terör örgütü DEAŞ\'ın Bingöl\'de hücresinde sorumlu düzeyde olduğunu ve Suriye\'deki çatışma bölgelerinde uzun süre kaldığını tespit etti.

ÖRGÜTÜN TALİMATIYLA İSTANBUL\'A GELMİŞ

Öte yandan Şüpheli Naim T.\'nin örgütten aldığı talimat doğrultusunda yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaparak saklanmak ve yeni bir talimat beklemek için İstanbul\'a geldiği ortaya çıktı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Naim T., polis ekipleri tarafından Bingöl\'e gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan şüphelinin fotoğrafı

-İstanbul\'da yapılan DEAŞ operasyonları(arşiv)

07.12.2018 -19.58- Haber Kodu : 181207220

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5-ADLİYE ÖNÜNDE MESLEKTAŞINI YARALAYAN ÖZEL GÜVENLİK TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde meslektaşı İ.Ö.\'yü silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi T.B., tutuklandı.

Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde meslektaşı İ.Ö.\'yü silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi T.B., olaydan sonra gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen T.B., savcılık sorgusunun ardından, \"Kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde silahla kasten yaralama\", \"Yaralama\" ve \"Ruhsatsız silah\" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda suçu ağır tahrik altında işlediğini söyleyen T.B., pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Mahkeme, T.B.\'nin, \"Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama\" suçundan tutuklanmasına, diğer suçlardan ise tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Olaya ilişkin arşiv görüntü

07.12.2018 - 20.12-Haber Kodu : 181207222

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6-EMİNE ERDOĞAN: GELECEK NESİLLERİNDE YAŞAM KALİTESİNDEN SORUMLUYUZ



İSTANBUL (DHA)

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı\'nda konuşan Emine Erdoğan, \"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir. Bugün olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, bugün başladı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen zirveye, Sıfır Atık Projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra, ulusal ve uluslararası konuşmacılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehir plancıları, sanayiciler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

\"GEÇMİŞTE YAŞANAN SIKINTILARDA BİZLERE DERS OLDU\"

Zirvede açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. İstanbul\'un 1994\'ten önce çok sıkıntılı dönemler yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1994\'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra değişimleri başlattığını hatırlatan Mevlüt Uysal, İstanbul\'un denizleri ve sahilleri kullanılır ve girilir hale geldi. Marmara\'da her sahil denize girilebilir bir hal alsın istiyoruz. İstanbul\'da toplanan atıklardan da elektrik üretir hale geldik. Geçmişte yaşanan sıkıntılarda bizlere ders oldu. O eksikleri de bertaraf etme konusunda önemli bir mesafe aldık.Çevre adına, suların temizlenmesi ve atıkların toplanması adına önemli bir sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz.\" diye konuştu.

\"BU TÜKETİM AHLAKI TEMEL BİR SORUN OLARAK KARŞIMIZDA DURUYOR\"

Konuşmasında çevre kirliliğine karşı mücadele ve sıfır atık projesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Emine Erdoğan ise, \"Biz bir çatı altında bütün yaratılmışlarla beraber büyük bir ailenin parçası olarak yaşıyoruz. Fakat ne evimize ne de ailemize iyi davranıyoruz. Dünya insanlara ait değildir, insanlar dünyaya aittir. Hakikat bu iken ne yazık ki çevre adına büyük kıyımlar yaşanıyor. Hızlı kentleşme, değişen tüketim alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor. Günümüz dünyasının belirleyicisi maalesef tüketim. Satın almak adeta bir ritüele dönüşmüş durumda. Çevre krizinin çözümünde bu tüketim ahlakı temel bir sorun olarak karşımızda duruyor\" ifadelerini kullandı.Kontrol edilemeyen atıkların insan hayatını tehlikeye attığını anlatan Erdoğan, \"Bugün dünyada çevre hareketi öncülerinin ilk tavsiyeleri arasında plastik tabak kirliliğinden kurtulmak için sefertası edinmekte var ancak ne yazık ki dünya adeta bir plastik cennetine dönüşmüş durumda. 2015\'te dünyada üretilen plastik miktarı 7.8 milyar tonu bulmuştur. Kişi başına 1 tondan fazla plastik düşüyor. Ne yazık ki kontrol edilmeyen atıklar suya karışarak, hayatı zehirliyorlar\" dedi.

\"ÇEVRE İLE KURULAN İLİŞKİ AHLAK İLİŞKİSİDİR\"

\"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir\" diyen Erdoğan, \"Bugünden olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz. Dünyayı mülkiyetine geçirme yarışında kazanan kimse olmayacaktır. Bu bağlamda çevre sorunları ile mücadele ederken, meselenin etik ve dini boyutu bizi motive edebilir\" diye konuştu.

Emine Erdoğan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki ramakların son derece umut verici olduğunu söyleyerek, 11 ay boyunca 35 bin kağıt atığın ayrıştırıldığını ve bununla birlikte bin 110 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 590 yetişkin ağacın korunması sağlandığını sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emine Erdoğan\'a konuşmalarının ardından banktan ve atıklardan yapılan gitar hediye etti. Emine Erdoğan ise bu hediyeden dolayı Uysal\'a teşekkür ederek, çevreci çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Zirveyi dinleyen vatandaşlar ise konuşmaların sona ermesinin ardından fuar alanında çevre ile alakalı yapılan çalışmaları inceledi.

Görüntü dökümü:

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- Zirveden detaylar

- Mevlüt Uysal

- Emine Erdoğan\'ın konuşmaları

- Fuar alanından detaylar

07.12.2018 - 18.39-Haber Kodu : 181207202

07.12.2018 - 19.37-Haber Kodu : 181207216

