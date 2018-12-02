DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1



1- İSTANBUL\'DA YILDIRIM VE UYSAL GÖRÜŞMESİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla\'daki evine geçti.

Görüntü dökümü:

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-Ofisten Yıldırım\'ın konvoyunun çıkışı

-Detaylar

01.12.2018 - 21.30 Haber Kodu : 181201169

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2- NİŞANTAŞI\'NDAKİ GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin Coşkun / İSTANBUL (DHA)

Şişli\'nin Nişantaşı semtinde bulunan bir gece kulubünde sabaha karşı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silah sesleri duyuldu. Silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralanırken, beraberindeki iki kişi ise fenalık geçirdi. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.



Olay, Şişli\'nin Nişantaşı semtinde bulunan Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde saat 03.30\'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübünde eğlenen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek, gece kulübünün dışına da taştı. Caddede kavgaya eden iki grubun arasından kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silah kullanıldı. Abdi İpekçi Caddesi\'nde ardı ardına silah sesleri duyuldu. Olayda kimliği henüz belirlenemeyen genç bir erkek bacağından vurularak yaralanırken, silahla yaralanan gencin arkadaşları olan biri kadın iki kişi ise olay yerinde fenalık geçirdi.



ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine Abdi İpekçi Caddesi\'ne çok sayıda polis ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye ve fenalık geçiren arkadaşlarına ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de olaya müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İncemele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı uzman ekipler de olay yerinde detaylı incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre, gece kulübü önünde üç boş kovan ve bir adet tabanca şarjörü olduğu görüldü. Yaralı kişi ve fenalık geçiren arkadaşları ambulanslar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Yaralının yerde yatışı

-Yaralının ambulansa taşınması

-Fenalık geçiren kişiler

-Cadde üzerindeki telaşlı anlar

-Ambulansların gelişi ve gidişi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Boş kovanlar ve şarjör

-Genel ve detay görüntüler

02.12.2018 - 05.18 Haber Kodu : 181202010

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3- KADIKÖY\'DE TACİZ İDDİASI SONRASI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

* Kadıköy\'de taciz iddiası sonrası bıçaklı kavga yaşandı. Bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de taciz iddiası sonrası bıçaklı kavga yaşandı. Bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu.

TACİZ İDDİASI

Durdurulan araçlardan birisinde bulunan bir kadın kendisine M.S.(35) tarafından taciz edildiği iddiasında bulunarak çevreden yardım istedi. Yardım istemesinin üzerine konvoydaki bulunanlar ve çevredeki bazı vatandaşlar M.S.\'yi kovalamaya başladı. Cadde üzerindeki parkta kalabalık grup tarafından darp edilen ve linç girişiminde bulunulan M.S. henüz belirlemeyen bir kişi tarafından sırt bölgesinden bıçlaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri de kalabalığı güçlükle dağıtırken olay yerine güvenlik önlemi aldı. Yaralanan M.S.\'yi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri parkının çevresi incelemelerde bulundu. Olayda kullanıldığı belirtilen bir bıçak parkta bulunurken caddeki MOBESE kameralarını incelemeye alındı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Olay yerindeki bıçaktan detaylar

-Parktan detaylar

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)

-Yerde yatan yaralı

-Polis ekiplerinin grubu dağıtması(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Ambulansın trafikte gidişi

-Vatandaş röp.

-Polisini olay yeri incelemesi

-Genel ve detaylar

02.12.2018 - 00.14 Haber Kodu : 181202001

02.12.2018 - 01.30 Haber Kodu : 181202006

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4- KABİN EKİBİ YANLIŞLIKLA \'SLİDE\'I PATLATINCA KAZABLANKA UÇAĞI 3 SAAT RÖTAR YAPTI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda Fas Kraliyet Havayolları\'nın(Royal Air Maroc) İstanbul-Kazablanka seferine hazırlanan uçağında, kabin ekibinden bir personel, yanlışlıkla, yolcuların acil çıkışlarında kullandıkları \'slide\' adı verilen şişme kaydırak sistemini patlattı. Teknik ekibin yaptığı incelemeden sonra patlayan \'slide\' toplandı. Kazablanca seferinin aynı uçakla yapılabilmesi için 63 yolcunun uçuşu iptal edildi. Uçak, 3 saatlik rötarın ardından kalktı.

Fas Kraliyet Havayolları\'nın AT910 sefer sayılı Kazablanka-İstanbul seferini yapan 767-300 tipi yolcu uçağı saat 16.45\'de Atatürk Havalimanı\'na indi. Yolcuların uçaktan inmesinin ardından aynı uçağın bu kez 17.45\'deki İstanbul-Kazablanka uçuşu için hazırlıklar başladı. Bu sırada bir kabin memuru, yanlışlıkla acil durumlarda yolcuların tahliye edilmesini sağlayan \'slide\' sistemini patlattı. Uçağa gelen teknik ekip, yaptıkları incelemenin ardından patlayan şişme botu topladı.

63 YOLCUNUN UÇUŞU İPTAL EDİLDİ

Acil çıkış kapılarındaki bir slide sistemi devre dışı kalan uçağın Kazablanka uçuşunu yapabilmesi için uçaktan yolcu indirilmesine karar verildi. Bunun üzerine 276 yolcudan 63\'ünün uçuşu iptal edildi. Fas Kraliyet Havayolları\'nın AT911 sefer sayılı Kazablanka seferi 213 yolcusuyla 20.45\'de gerçekleşti.

YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan uçuşu iptal edilen yolcular ise havayolu şirketi yetkilileri tarafından otellere yerleştirildi. 63 yolcunun ilk uçakla Kazablanka\'ya gönderileceği öğrenildi.

SLİDE SİSTEMİ

Slide sistemi, kalkış öncesinde yaşanabilecek acil duruma hazırlık amacıyla kabin ekibi tarafından hazır hale getirilir. Tahliye başladığında acil çıkış kapıları açıldığında slide patlayarak şişer. Yolcular bunun üzerinden kayarak uçağı terk eder.

Slide\'ın patlama nedenleri arasında teknik arızanın yanı sıra yanlışlıkla aktif hale getirilmesi de yer alıyor. \'Slide\'ı patlayan uçağın o sistemi sökülüyor. Yetkili teknisyenler tarafından katlanan slide, özel kutusuna yerleştiriliyor.

Görüntü Dökümü

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-Royal Air Maroc uçağından görüntü

-Apronda körükte park pozisyonundaki uçak

-Uçağın altında bulunan görevliler

-Uçağın kokpitindeki pilotlar

-Uçuşu bekleyen yolcular

-Board\'tan görüntü

-Genel ve detaylar

01.12.2018 - 22.58 Haber Kodu : 181201179

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5- BAKIRKÖY\'DE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de İncirli Metro Durağı\'nın bulunduğu sokağa bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağı her iki yönden de şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba uzmanı polisler, şüpheli kutuyu fünye ile kontrollü patlattı. Kutunun içinden jeneratör çıktı.

Olay Bakırköy, Osmaniye Mahallesinde gece saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Metro Durağı\'nın bulunduğu Olgunlar Sokak üzerindeki vatandaşlar şüpheli gördükleri kutuyu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki yönüne şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı. Güvenliği sağlayan polis ekipleri olay yerine bomba uzmanı polisleri çağırdı. İhbar üzerine gelen bomba uzmanı polisler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içinden güç kaynağı olan jeneratör çıktı. Herhangi bir olumsuzluğun anlaşılması üzerine polis ekipleri tarafından kapatılan sokak yay ve araç geçişine açıldı. Kutu içerisinden çıkan jeneratör cihazı ise polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Şüpheli paketin görüntüsü

- Polis ekiplerinin önlemi

- Bomba uzmanı polisin fünyeyi yerleştirmesi

- Kutunun patlatılması

- Polisin incelemesi

- Jeneratörden görüntü

- Yolun açılması

- Genel ve detaylar

01.12.2018 - 22.54 Haber Kodu : 181201177

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