DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ESENYURT\'TA FABRİKALAR ALEV ALEV YANIYOR (2)



Alper KORKMAZ / Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA ) Esenyurt\'ta bir palet fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor.

İstanbul Esenyurt\'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \"Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış\" dedi.

Yangın havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü;

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-Alev alev yanan fabrikalar

-Havadan yanan fabrikada

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2- ARACINI TAMİR ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Esenyurt TEM Otoyolunda bozulan araçlarını kontrol eden iki kişiye TIR çarptı. Kaza nedeniyle bir kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, TEM Otoyolu Mahmut Bey Gişelere yakın bir noktada Edirne istikametinde akşam saatlerinde medyana geldi. Sürücü Haluk Ergeneli, arızalanan 34 SY 9842 plakalı otomobilini emniyet şeridine park etti. Sürücü Haluk Ergeneli ve yanındaki kişi, araçtan inip arızayı belirlemeye çalıştı. Bu sırada, aynı istikamette seyreden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı TIR, Haluk Ergeneli ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisi ile Haluk Ergeneli ve arkadaşı yola savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haluk Ergeneli\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer kişi ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi henüz belirlenemeyen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde ekiplerin incelemesi bitene kadar bir şerit trafiğe kapatıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen ölen Haluk Ergeneli\'nin oğlu ve eşi sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekipleri kazada ölen kişinin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ölen kişiden detay görüntü

-Kazaya karışan TIR\'dan görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ölen kişinin yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-TEM Otoyolundan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



24.10.2018 - 22.13 Haber Kodu : 181024264

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3- ADNAN OKTAR\'IN AĞABEYİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI...

ADNAN OKTAR\'IN GRUBUNA YÖNELİK 2. DALGA OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7\'si tutuklandı. Aralarında Adnan Oktar\'ın ağabeyi Kenan Oktar\'ın da bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen 2.dalga operasyonda 33 şüpheliden, 17\'si yakalanmıştı. Şüphelilerden 15\'i adliyeye sevk edilirken; 2\'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na çıkarılarak savcılık sorguları yapılan 15 şüpheliden 7\'sinin tutuklanması talep edilirken; Adnan Oktar\'ın ağabeyi Kenan Oktar\'ın aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen şüphelilerden 7\'sinin tutuklanmasına karar verildi. Kenan Oktar\'ın da bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

16 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmada, 22 Ekim Pazartesi günü 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış; 16 şüpheli ise adreslerinde bulunamamıştı. Yakalanamayan şüpheliler halen aranıyor.

Görüntü Dökümü:

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Adnan Oktar grubu ile ilgili arşiv görüntüler

24.10.2018 - 18.31 Haber Kodu : 181024243

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4- UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN VİLLA BASKIN (1)

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları ürettiği villanın adresini belirleyerek operasyon kararı aldı. Polis ekipleri şüphelilerin bir otoparktan hareket ettikleri anda baskın düzenleyerek 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelinin uyuşturcu hap imalathanesi olarak kullandığı villaya da baskın düzenledi. Villada yapılan aramalarda uyuşturucu hap kalıpları, uyuşturucu hap hammaddesi, hap yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve makina ele geçirildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA...

Narkotik polislerinin uyuşturucu hap imal eden 1 şüpheliyi gözaltına alması ve villaya yapılan baskın polis kameraları tarafından görültülendi. Ekiplerin, villada yaptıkları aramalar görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması

-Ekiplerin villada yaptığı arama

-Ele geçirilen uyuşturucu hap hammaddesi

-Hap imalatında kullanılan makinalar ve kalıplar -Genel ve detaylar

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5- İSTANBUL\'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabaha karşı başlayan yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur kent genelinde aralıklarla sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Üsküdar etkili olan yağmurdan detay

-Yağmura hazırlıksız yakalananlar

-Başına poşet örten vatandaş

-Yağmurda ıslananlar

-Otobüslerden inen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 06.55 Haber Kodu : 181025012

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7 - AVRASYA TÜNELİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Avrasya Tünelinde gece yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Tüneli kullanmak isteyen sürücüleri içerideki bakım onarım çalışması nedeniyle başka güzergahlara yönlendirildi.

Avrupa ile Asya\'yı boğazın altından birleştiren, Avrasya Tüneli\'nde gece yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 01.00 - 03.00 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişini belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi.

TÜNELDE SAAT 01.00 İLE 03.00 ARASI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından yapılan duyuruda \"25 Ekim 2018 tarihinde 01:00 ile 03:00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapmasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir\" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Ekipleri sürücüleri diğer yollara yönlendirilmesi

-Trafik polisinin yolu kapaması

-Kapalı olan tünel girişinden görüntü

-Dubaların görüntüsü

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 01.57 Haber Kodu : 181025011

