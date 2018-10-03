DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- BAKIRKÖY\'DE DEHŞET ANLARI: OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ



* Şüpheli G.G.\'nin 1 yıl önce Ataköy\'de kaldığı hakim-savcı lojmandan rast gele ateş edip 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İstanbul DHA

Bakırköy\'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Birçok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, çevredeki yayalardan 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan annesinin hakim babasının da savcı olduğu öğrenilen G.G\'nin 1 yıl önce lojmandan ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı anlaşıldı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Bakırköy\'ün en işlek caddelerinden olan İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü G.G. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ...

Şüpheli G.G.\'nin, annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi. Şüpheli G.G., 1 yıl önce Ataköy\'de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere lojmandan rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.

\"YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ\"

Bir görgü tanığı, \"Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu.\" dedi.

Bir başka görgü tanığı da, \"Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi.\" diye konuştu.

\"POLİS ONU İNSANLARDAN KURTADI\"

Aracı olay sırasında hasar gören Ahmet Seven karakola gelerek şikâyetçi oldu. Seven olayı şöyle anlattı: Alışveriş yapmak için gelmiştim. Dışarıya çıktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Aracıma çarpmış. Yan tarafı kötü durumda. Aracı kullanan kız arkadaşı ile kavga ediyormuş. Kızı bırakıp, tekrar gelmiş. İnsanları ezmiş. Polise haber verildi. Polis onu insanlardan kurtardı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayalar üzerlerine gelmekte olan otomobili görünce can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bazı yayalar kendilerini yola atarken bazıları ise dükkânlara girmeye çalışıyor. Otomobil son sürat kaldırımdan geçerken, arkasında aracı kovalayanlar görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Sürücünün yakalanma anı

-Olay anı

-Vatandaşların tepkisi

-Polisin şüpheliyi yakalaması

-Olay yerinden aktüel görüntüler

-Röportajlar

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yayaların aracı fark etmesi

-Yayaların kaçışmaları

-Aracın kaldırımdan geçişi

-Aracı kovalayanlar

ARŞİV

Lojman önünde polisin aldığı tedbir

02.10.2018 - 22.10 Haber Kodu : 181002204

02.10.2018 - 22.00 Haber Kodu : 181002202

02.10.2018 - 19.42 Haber Kodu : 181002195

02.10.2018 - 19.05 Haber Kodu : 181002192

02.10.2018 - 18.58 Haber Kodu : 181002190

02.10.2018 - 18.46 Haber Kodu : 181002188

02.10.2018 - 18.42 Haber Kodu : 181002187

02.10.2018 - 18.38 Haber Kodu : 181002186

02.10.2018 - 18.24 Haber Kodu : 181002185

02.10.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181002182

02.10.2018 - 18.11 Haber Kodu : 181002181



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(GENİŞ HABER)

2- ALTAN KARDEŞLER VE ILICAK\'IN CEZASI ONANDI...

* İstinaf Mahkemesi, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasına karar verdi.

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle yargılanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan\'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasına karar verdi.

BÜTÜN GÜN SANIK SAVUNMALARI ALINDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda aralarında Mehmet Altan ve Ahmet Altan\'ın da bulunduğu 5 sanık mütalaaya karşı son savunmasını yaptı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi\'nin kararının ardından tahliye edildiğini anımsattı. 21 Eylül\'de görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada müebbet hapsini istediğini söyleyen Altan, mütalaayı eleştirdi. Altan, \"Savunma yapmak zorunda bırakılmaktan dolayı hicap duyuyorum. Lütfen savcı, benimle ilgili suç olduğunu iddia ettiği delilleri göstersin\" diyerek beraatını istedi.

MÜTALAAYI VE SAVCIYI ELEŞTİRDİ

Ahmet Altan da yaptığı savunmasında mütalaayı ve savcıyı eleştirerek, \"Duruşma boyunca bir tek sanığın bile savunmasını dinlemeden, elindeki telefonla oynayan savcının mütalaasına bir bakalım. Savcının bizim eylemlerimizin soyut bir tehlikeye yönelik olduğuna söylüyor. Soyut dedikleri nedir? Soyut tehlike yaratmak diye bir suç var mıdır? Bin insan soyut tehlike yarattığı için ağırlaştırılmış müebbete çarptırılabilir mi? Yargılanabilir mi? Hukukta soyut tehlike yer alıyor mı? Soyut tehlikenin somut delilleri var mı? Savcı, Anayasa Mahkemesi\'nin Mehmet Altan hakkında verdiği kararı dikkate almıyor\" dedi. Bu sözler üzerine Mahkeme başkanı, sanık Ahmet Altan\'ı savunma hakkı kapsamı dışına çıktığı gerekçesiyle uyardı.

\"SAVCI CİDDİ BİR SUÇ İŞLİYOR\"

Altan \"Savcı ciddi bir suç işliyor. Ben suç işlemiyorum. Anayasa mahkemesini yok sayamaz\" dedi. Mahkeme Başkanı da \"Ahmet Altan esasa yönelik savunmanızı yapın. Savcı Bey\'in kişiliğine yönelik saldırıda bulunamazsınız. \'Bu savcı\' diyerek ithamlarda bulunuyorsunuz. Mütalaaya karşı savunmanızı yapın\" diyerek tekrar uyardı. Altan, \"Bir savcı nasıl Anayasa Mahkemesi\'ni yok sayar bunu sorma hakkına sahip değil miyim?. Elbette buna karşı çıkma hakkım var. Beni cezalandırmak istiyorlar, ancak hukukta karşılığını bulamıyorlar. Ben haklıyım. Yıllardır hapis yatıyorum. Ben sadece haksız olmaktan korkarım. Hukuka, Anayasaya uygun bir karar vermelisiniz\" dedi. Sanıklar son sözlerinde beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

KARAR ONANDI

6 sanığın da mütalaaya karşı savunmalarının ve son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül ve Yakup Şimşek hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince \"Anayasayı ihlal\" suçundan verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ayrı ayrı onanmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül, Yakup Şimşek ve Tibet Murat Sanlıman, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddia ediliyor. Davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Turgut Özşengül, \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların cezasında indirime gidilmedi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman\'ın ise \"Silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme\" suçundan dava açılmışsa da suçu işlediği sabit olmadığından beraatına karar verildi. Sanıkların avukatları, karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Altan\'ın tahliyesine karar vermişti.

Görüntü Dökümü:

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Adliyeden görüntü

02.10.2018 - 21.16 Haber Kodu : 181002197

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(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

3- BAĞCILAR\'DA KAMYON KASASINDA 42 KAÇAK YAKALANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da gece saatlerinde seyir halinde giden kamyonun kasasında kaçakları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kamyonun kasasını açınca 42 Pakistan uyruklu kaçakla karşılaştı.

Olay Bağcılar\'da gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 OUY 57 plakalı kamyonun kasasındaki kaçakları gören vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri seyir halinde giden kamyonu durdurmak için megafonla anons yaptı. Bu sırada sürücü polisin geldiğini görünce kamyonu durdurup yaya olarak kaçtı. Kamyonun kasasını açan polis ekipleri, içeride balık istifi gib doldurulmuş 42 kaçaki ile karşılaştı. Polis ekipleri kamyonu Bağcılar Polis Merkezi\'ne götürdü. Polis ekipleri kaçan kamyonunun sürücüsünü yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan kaçakların Pakistan uyruklu oldukları öğrenildi. 42 kaçak karakoldaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi\'ne gönderilecekleri oradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Cadde üzerinde durdurulan kamyonun görüntüsü (özel)

- Polis ekiplerinin kamyonun kasasını kontrol etmesi (özel)

- Kamyonun yukarıdan görüntüsü (özel)

- Kamyonun kasasında balık istifi doldurulmuş mültecilerin görüntüsü (özel)

- Kamyonun karakola getirilmesi

- Genel ve detaylar

03.10.2018 - 02.12 Haber Kodu : 181003002

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4- SERVİS ARACI TAKLA ATTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)

Ümraniye\'de seyir halindeki servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarpıp takla attı. Takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza,Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Dudullu sapağında saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Ramazan A. yönetimindeki 34 TH 8266 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürece olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA YAPAN ARACIN MOTORU YOLA FIRLADI

Hızla bariyerlere çarpan servis aracının motorunun yerinden fırladığı görüldü.Takla atan aracın sürücüsü Ramazan A. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza sırasında servis aracında öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Yola savrulan motordan görüntü

-Genel ve detaylar

03.10.2018 - 06.40 Haber Kodu : 181003007

