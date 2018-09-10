DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

1- METEOROLOJİ\'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA)

Meteoroloji, İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

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2- BÜYÜKÇEKMECE\'DE CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Büyükçekmece\'nin Güzelce mahallesinde bulunan meydan sağanak yağışın ardından sular altında kaldı. Dün öğleden sonra yağışın etkili olduğu mahallede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bir kahvehaneyi de su basınca, içerideki bir müşteri dizlerini koyduğu iki sandalyeyle dışarı çıkmaya çalıştı. Güzelce otobüs durağının da sular altında kaldığı anlar cep telefonlarınca görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Yağışın görüntüsü

-Su basan iş yerleri

-Otobüs durağından görüntü

-Sandalyeyle yürümeye çalışan vatandaş

-Genel ve detaylar

09.09.2018 - 19.36 Haber Kodu : 180909149

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(Geniş haber)

3- HALİL İBRAHİM ÜNVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA

BOSTANCI açıklarından yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden, Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı. Ünver\'in cenaze namazı, Levent Afet Yolal Cami\'nde ikindi namazının ardından kılındı.

Namaz öncesinde Ünver\'in kızı Selin Ünver ve kardeşi İsmet Ünver taziyeleri kabul etti. Cenazeye Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.

\"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HAVACILIĞA ÇOK MERAKLIYDI\"

Ünver\'in kardeşi İsmet Ünver cenaze töreni öncesi kısa bir açıklama yaparak, \"Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. Hobisini ilerleyen zamanda profesyonel hale getirdi. Hava muhalefeti nedeniyle kaza meydana geldi\" dedi.Törene katılan iş insanı Abdurrahim Albayrak ise açıklamasında \"Kendisi benim komşumdur. Geçtiğimiz hafta kendisiyle konuştuk. Galatasaray\'ın şampiyonlar ligi maçlarına gelmek istiyordu. Ben de ismini yazdırdım. Daha sonra Galatasaray\'da yöneticilik yapmak istiyordu. Ona kulüp kartını verdik. Biliyorsunuz yönetici olmak için 5 yıllık üyelik şartı var. Çok değerli bir insandı\" dedi.

Ünver kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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- Cenazenin gelişi

- Ailenin taziyeleri kabulü

- Tabuttan görüntüler

- Albayrak\'ın açıklamaları

- İsmet Ünver\'in açıklamaları

- Rahmi Koç\'un görüntüsü

- Ali Koç\'un görüntüsü

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Cenazenin gidişi

- Detaylar

09.09.2018 - 18.06 Haber Kodu : 180909134

09.09.2018 - 17.34 Haber Kodu : 180909127

09.09.2018 - 17.22 Haber Kodu : 180909124

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4- JAPONYA PRENSESİ AKİKO MİKASA ANKARA\'YA GİTTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

Sabah saatlerinde İstanbul\'a gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Japonya Prensesi Akiko Mikasa temaslarının ardından Ankara\'ya gitti. Türk Hava Yolları\'na ait uçakla Ankara\'ya gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'na gelen konuk Prensesi, Dışişleri Bakanlığı yetkileri uğurladı. Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Kırşehir\'de çeşitli etkinliklere katılacak.

Görüntü dökümü:

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-Japonya Prensesi\'nin Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'na gelişi

-Detay görüntüler

09.09.2018 - 19.00 Haber Kodu : 180909143

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(Geniş haber)

5- TUZLA\'DA DEPO YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Sitesi 3. Yol üzerinde bulunan bir reklam şirketine ait deponun çatısında 16.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orhanlı, Tuzla, Pendik, Kurtköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Deponun içerisinde çok miktarda karton ve kağıt olduğu belirlenince Kartal\'dan da tedbir amaçlı olarak köpük aracı istendi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına alabildi. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı depoda maddi hasar meydana geldi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNE DAMACANAYLA AYRAN DAĞITILDI

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilere, depo sahibi damacanayla ayran dağıttı.

Görüntü dökümü:

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-Yangına müdahale eden itfaiye

-Dumandan etkilenen itfaiye erleri

-Depodan çıkan yoğun duman

-Dumandan etkilenen itfaiyecilere damacanayla ayran dağıtılması

-Genel ve detay

09.09.2018 - 17.37 Haber Kodu : 180909129

09.09.2018 - 18.04 Haber Kodu : 180909133

