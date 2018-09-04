DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ÜMRANİYE\'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Ümraniye\'de bir otomobil nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi\'nde gece saat 01:00 sıralarında alevler yükseldi. İddiya göre, Munzur Sokak\'ta önce patlama sesleri duyuldu ardından da bir otomobilin alev alev yandığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araçtan geriye ise hurda yığını kaldı. Emrah Sarı\'ya ait olduğu öğrenilen araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından çevrede bulunan ağaçlara da su sıktı.



\"SİYAH GİYİNİMLİ BİRİ AŞAĞIYA DOĞRU GİTTİ\" İDDİASI

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, aracın yanından önce siyahlı bir adam aşağı doğru kaçarak uzaklaştı. Ardından da patlama sesleri yükselmeye başladı.



KENDİ ARACI OLDUĞUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Ankara\'ya taşınmak için hazırlık yapan otomobilin sahibi Emrah Sarı, önce patlama seslerinin duyulduğunu anlattı. Sarı, \"Saat 00.00 gibi yattık. Saat 01.00sıralarında sesler gelmeye başladı. Ama sesler uzaktan geliyordu. Evim yukarıda olduğu için aracım kapının önündeydi. Komşum aradı, araba nerede diye sordular bana. Evin önünde dedim. Sonra dışarı çıktığımda aracımın mezarlığa getirildiğini ve yakıldığını gördüm. Aracın anahtarı cebimde. Ankara\'dan dün akşam geldim. Eşyalarımı topluyordum. Böyle bir olay olmuş\" diye konuştu.



SAĞLIK EKİPLERİ ÇEVREDE YARALI ARADI

Mahalle sakinlerinin araçtan bir kişinin koşarak çıktığını iddia etmesi üzerine sağlık ekipleri çevrede araştırma yaparak, yaralı birinin olup olmadığına baktı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir yaralıya ulaşılamadı.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araç sahibi Emrah Sarı\'nın ifadesi üzerine polis ekipleri aracı kundaklayan kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin otomobile su sıkması

-İtfaiye ekiplerinin ağaçlık alana su sıkması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Sağlık ekiplerinin çevrede araştırma yapması

-Olay yerine toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığıyla Röportaj

-Araç sahibi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

-Amatör kamera görüntüleri

04.09.2018 - 04.13 Haber Kodu : 180904009

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2- D-100 KARAYOLU\'DA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yola savruldu. Sürücü olay yerine hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkii Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nihat Cesur(37) yönetimindeki 34 ZA 8927 plakalı motosiklet Çağlayan istikametinde seyir halindeyken kontrölünü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Nihat Cesur\'un kaza anında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayı haber alan Cesur\'un yakınları olay yerine geldi. Bir yakını Cesur\'un tabutunu okşayarak gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri kazada hayatını kaybeden Nihat Cesur\'un tabutunu cenaze aracına taşıdı. Cenaze çevreki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan motosikletten görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Yakınlarının tabutu başında ağlamasından görüntü

-Polis ekiplerinin tabutu taşımasından görüntü

-Genel ve Detaylar

04.09.2018 - 05.44Haber Kodu : 180904010

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3- YENİ GALATA KÖPRÜSÜ\'NDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Yeni Galata Köprüsü, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İBB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan bakım-onarım çalışması nedeniyle Yeni Galata Köprüsü gece saat 01:30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Bakım onarım çalışması saat 04:30 kadar sürdü. Köprünün açılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüden görüntü

-Köprünün kaldırılışından görüntü

-Genel ve Detaylar

04.09.2018 - 02.56 Haber Kodu : 180904008



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4-YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAYAN MİZAH DERGİSİ SAHİBİ ÇAĞIN TÜRKER HAYATINI KAYBETTİ

Ali AKSOYER - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul (DHA)

İstanbul\'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker, tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürüldü. Karaköy\'de meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Karaköy\'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda Çağın Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çağın Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle metro durağı önünde bir kez daha karşılaştı. Burada yumruklanan Çağın Türker\'in yere düşerken başını merdivenlere çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Çağın Türker hayatını kaybederken, polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerde güvenlik kamerası bulunmadığı tespit edilirken, başka bir güvenlik kamerasında şüphelilerin kaçarken görüntülerine ulaştı. Bu görüntüler ve yapılan çalışmalar sonucu polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan 4 kişinin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntülerle

- Türker\'in fotoğrafları

03.09.2018 - 21.39 Haber Kodu : 180903187

03.09.2018 - 22.20 Haber Kodu : 180903189

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5- KAĞITHANE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

* Kağıthane\'de narkotimler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda \"Dark\" isimli narkotik köpeği metruk alana saklanan uyuşturucuları buldu. Uyuşturucuların yerini tespit eden \"Dark\" ödüllendirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gültepe\'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve \"Dark\" isimli narkotik köpeği de katıldı. Narkotim Büro Amirliği ekipleri tüm sokak giriş çıkışlarını kapatarak ev, iş yeri ve metruk binalarda arama çalışmaları yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği \"Dark\" uyuşturucuların yerini tespit etti. Dark\'ın tepki verdiği yere bakan polisler \"Bonzai\" isimli sentetik uyuşturucuları ele geçirdi. \"Dark\" uyuşturucuları bulduktan hemen sonra en sevdiği topla oynayarak ödüllendirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu satışı yaptıkları belirtilen iki kişi işlemler için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin sokağa girişi

-Metruk binada yapılan aramalar

-Narkotik köpeği Dark\'ın arama yapması

-Dark\'ın uyuşturucuların olduğu yere tepki vermesi

-Polisin açtığı poşetten çıkan uyuşturucu

-Dark\'ın ödüllendirilmesi ve oynaması

- Gözaltına alınan bir kişinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



03.09.2018 - 19.04 Haber Kodu : 180903174

