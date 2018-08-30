DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 

1-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra bir kamyon arkadan çarptı. Olayda kamyonetin içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kamyon şoförünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Bağlars (20) yönetimindeki 34 GP 2660 plakalı kamyon henüz bilimeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde park halinde bulunan Feyzullah Yavuzlu\'ya ait 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonun şoförü Fırat Bağlars ile birlikte yanında bulunan kardeşi Adem Bağlars ve amcası Orhan Bağlars kamyonun içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından Fırat ve Orhan Bağlars\'ın cansız bedenleri kamyondan çıkartılırken, Adem Bağlars ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazada Yavuzlu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Adem Bağlars hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. İncelemelerin ardından cenazeler Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemede kamyon sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirledi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan kamyon

-Kazaya karışan tır

-Görgü tanığıyla röp

-Kaza sonrası cep telefonu görüntüsü

-Kaza sonrası sıkışan trafik

-Çekicinin kamyonu çekmesi

-Fırat Bağlars\'ın fotoğrafı (gözlüklü olan)

-Orhan Bağlars\'ın fotoğrafı

-Adem Bağlars\'ın fotoğrafı

-Genel ve detay

29.08.2018 - 20.48 Haber Kodu : 180829205

29.08.2018 - 20.25 Haber Kodu : 180829199

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2- VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce, bugün gerçekleşecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası\'nın 96. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında sabah saat 07.00 itibariyle Vatan Caddesi başta olmak üzere, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası\'nın 96. yıl dönümünde bugün Vatan Caddesi\'nde yapılacak olan anma etkinlikleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Sabah saat 07.00 itibariyle Vatan Caddesi ve caddeye bağlanan tüm yollar başta olmak üzere, bazı yolları trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin etkinliğin düzenleneceği Vatan Caddesi etrafında güvenlik önlemi aldığı görüldü.



TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı\'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi\'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak\'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar.



Görüntü dökümü:

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- Trafiğe kapatılan Vatan Caddesi

- Vatan Caddesi\'ne bağlanan yolları geçişe kapatan polis ekipleri

- Güvenlik önlemi alan polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

30.08.2018 - 07.52 Haber Kodu : 180830005

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3- TUZLA\'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Tuzla\'da bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Sanayi Bölgesinin içerisinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YANGIN İKİ SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık bin metre kare olan geri dönüşüm fabrikasın içerisinde bulunan malzemeler alev alev yanarken dumanların yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü su ile müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık iki saat çalışmanın ardından kontrol alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri yangın yerine gelerek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazkenfabrikanın içerisinde maddi hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekiplerin yangını çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan detaylar

-Dumanların yükselmesi

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Geri dönüşüm malzemeleri

-Polis ve sağlık ekipleri

-İtfaiye erleri su içmeleri

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

30.08.2018 - 02.31 Haber Kodu : 180830004

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4- SAĞLIK OCAĞINDA YILAN ALARMI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Silivri\'nin Büyükkılıçlı Mahallesi\'nde bulunan sağlık ocağına yılan girdiğini gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sağlık ocağının depo olarak kullanılan eşyalarla dolu odasında yılan aradı. Uzun uğraşlar sonucunda yılan ortaya çıkmadı. Odadaki eşyalar itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından boşalttı. Yılanı bulmak için itfaiye ekipleri doğalgaz kutusununda da arama yaptı. Yılana dair hiç bir iz bulunmazken, tedbir amaçlı olarak sağlık ocağının diğer odalarında da arama yapıldı. Yılan bu odalarda da bulunamayınca itfaiye ekipleri sağlık ocağından ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Odanın görüntüsü

-Eşyaların çıkartılması

-Arama yapılması

-Sağlık ocağının dış görüntüsü

-Genel ve detaylar

29.08.2018 - 22.22 Haber Kodu : 180829213

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5- KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN AZERİ MAFYA LİDERİ YAKALANDI



*Kırmızı Bülten ile aranan Azeri mafya lideri İstanbul\'da yakalanarak gözaltına alındı.



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Azerbaycan\'a iadesi amacıyla hakkında Kırmızı Bülten ile aranan Azerbaycan uyruklu mafya lideri 49 yaşındaki Anbar S.\'nin İstanbul\'da olduğunu belirledi. Polis ekipleri önceki gün Şişli\'de düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Anbar S.\'nin üzerinden farklı kişilere ait çeşitli sahte kimlikler ele geçirildi.

Anbar S. isimli azeri mafya lideriyle ilgili emniyet kaynakları yaptığı incelemede 18 Aralık 2017\'de Maltepe Cezaevi\'nden, Erzurum Cezaevi\'ne sevk edildiği sırada firar ettiği öğrenildi. Öte yandan o tarihten bu yana Türkiye\'de cezaevi firarisi olduğu ve 3 sahte isimle çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Azeri yetkililerin ise yaşanan firar olayı sonrasında şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarttıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Anbar S. sabah saatlerinde Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.



Görüntü dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

29.08.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180829160

