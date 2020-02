DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

1- FERİBOTTA KAMYONET DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta sebze-meyve yüklü bir kamyonet seyir sırasında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Yenikapı iskelesine yanaşan feribottaki kamyonet vinçle kaldırılırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Yenikapı seferi yapan İstanbul Deniz Otobüsleri\'ne (İDO) ait feribotun arka bölümündeki kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Feribot, Yenikapı İskelesi\'ne yanaştıktan sonra devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlatıldı. Diğer araçların çıkışı sağlanırken, devrilen kamyonet yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Kaza nedeniyle iskelede oluşan araç yoğunluğu tekrar normale döndü. Kaza sonucu yaralanan olmazken kamyonet ve üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Feribottan görüntüler

- Kamyonun kaldırılma çalışması

- Detaylar

27.08.2018 - 23.20 Haber Kodu : 180827186

28.08.2018 - 00.01 Haber Kodu : 180828001

28.08.2018 - 00.52 Haber Kodu : 180828005



===============

2- TIR MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 13 YARALI

*TEM Otoyolu\'nda TIR\'ın bir minibüse arkadan çarptığı kazada adeta can pazarı yaşandı, yaralalanan 13 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Ataşehir\'de TIR\'ın minibüse arkadan çarpması sonucu adeta can pazarı yaşandı. 13 kişinin yaralandığı kazada, polis şoka giren küçük kız çocuğunu teselli etmeye çalıştı.

Kaza, Ataşehir-Ankara yol ayrımında saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum\'a hasta ziyaretine giden Abdultalip İmre\'nin kullandığı 25 HE 309 plakalı minibüs Ankara sapağını kaçırınca ani fren yaptı. Bu sırada Adem Güner\'in kullandığı 34 KL 2285 plakalı TIR duramayarak minibüse arkadan çarptı.



OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 13 kişi için zamanla yarış başladı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, olay yerine gelen 9 ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.



ŞOKA GİREN KÜÇÜK KIZI POLİS TESELLİ ETTİ

Kaza anında minibüste bulanan 5 yaşlarındaki küçük kızın şoka girdiğini gören polis memuru küçük kızın yanına giderek onu teselli etti. Küçük kız daha sonra annesinin bindirildiği ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralılar

-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

-Polisin küçük kızı teselli etmesi

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler





28.08.2018 - 06.07 Haber Kodu : 180828013



===============

(ÖZEL)

3- FREN YERİNE GAZA BASINCA 3 METREDEN UÇTULAR

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Maltepe\'de otomobilini park etmek isteyen Sönmez Duman, fren yerine gaza basınca park halindeki bir otomobili de önüne alarak 3 metrelik istinat duvarından düştü. Duman başından hafif yaralanırken şans eseri 1.5 yaşındaki torunu kazadan yara almadan kurtuldu.

Fındıklı Mahallesi Işık sokakta oturan Sönmez Duman, yakınlarının da içinde bulunduğu 34 NR 7597 plakalı otomobili evin girişinde bulunan otoparka park etmek istedi. Aile üyelerinden bazıları araçtan inerken Duman ve 1.5 yaşındaki torunu otomobilde kaldı.



FREN YERİNE GAZA BASTI

Yakınlarının inmesinin ardından Duman aracı park etmek için iki bina arasındaki alana doğru hareket etti. Ancak bir anda fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Sönmez Duman\'a ait otomobil bir anda ön tarafta bulunan ve kardeşi Şinasi Duman\'a ait olan 34 NN 3843 plakalı otomoile çarptı.



3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil büyük bir gürültüyle 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. 4 binanın arasında gerçekleşen kazanın ardından bina sakinleri büyük bir panikle sokağa çıktı. İki otomobilin 3 metrelik istinat duvarından düştüğü görenler, hemen aracın içerisinde bulunan Sönmez Duman ve 1,5 yaşındaki torununu araçtan çıkardı.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mahalle sakinlerinin çabalarıyla otomobilden çıkarılan ve başından hafif yaralanan Sönmez Duman ve torunu hemen hastaneye kaldırıldı. Duman\'ın başından hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken 1.5 yaşındaki torunu ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.



FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın akşam saatlerinde olması ve otomobilde bulunanların araçtan inmesi büyük bir faciayı önledi. Öğle saatlerinde ise çocukların ve bina sakinlerin otomobillerin düştüğü alanda oturdukları öğrenildi.



MAHALLE SAKİNİ, \"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK\"

Kaza anında evinde oturan Fatih Aşar, yaşananları anlattı. Aşar, \"Önce büyük bir gürüldü duyduk, sanki bomba patlamış gibi. İlk önce bir baktım önce beyaz araç düştü alttaki, alttaki düşünce ben emen aşağı indim. 1,5 yaşındaki çocuk vardı. Birde 50-55 yaşlarında biri vardı. ilk önce çocuğu çıkardık araçtan. Sonra adamı çıkardık. Adamın kaşı falan patlamıştı. Ama damın durumu iyiydi. Herhalde frene basarken gaza bastı yanlışlıkla, sonra düştü böyle\" dedi.

ARAÇLAR ÇEKİCİ İLE ÇIKARILDI

İstinat duvarından 3 metre yüksekten düşen iki otomobil olay yerin çağrılan çekiciler olay yerinden çıkarıldı. Araçlar çıkarılırken, bina sakinlerinin cep telefonlarıyla yaşananları çektiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Olay yeri

-İstinat duvarından düşen araçlar

-Bina sakinlerinden görüntü

-Araçların çıkarılması

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

28.08.2018 - 06.41 Haber Kodu : 180828014

============

4- EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ VURDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK /İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına aldı.Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin İ.\'nin ateş etme anları görülüyor. Hüseyin İ. daha sonra olay yerinden koşarak kaçıyor.



Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

---------------------------

- Olay anının görüntüleri

27.08.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180827157

============

5- SİLİVRİ\'DE YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İstanbul DHA

Silivri\'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

Silivri Mimarsinan\'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi sinir krizi geçirdi. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Dumanların görüntüsü

- Binanın görüntüsü

- Dumandan etkilenenlere müdahale edilmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Detaylar

27.08.2018 - 21.29 Haber Kodu : 180827175

===========

6- BEYOĞLU\'NDAKİ CİNAYET PROTESTO EDİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda boğazı kesilerek öldürülen trans birey Esra Ateş hayatını kaybettiği apartman girişinde basın açıklaması yapılarak, anıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü evinin önünde uğradığı saldırı sonucu boğazı kesilerek öldürülen trans birey Esra Ateş için LGBT-İ\'liler Ateş\'in hayatını kaybettiği Sadri Alışık sokaktaki evinin önünde eylem yaptı. Grup adına yapılan açıklamada; \"Esra\'nın katilini tanıyoruz. Trans kadınlar kadındır. Bizler trans kadın cinayetlerine sessiz kalınmasını kabul etmiyoruz. Bu cinayetlerin görünmez kılınmasını kabul etmiyoruz\" denildi. Yapılan açıklamanın ardından Ateş\'in hayatını kaybettiği noktada mumlar yakıldı. Gruptakilerden bazıları ellerinde karanfilleri kapı önüne bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Toplanan grup

-Basın açıklaması

-Kapı önünde yanan mumlar

-Kapı önüne karanfil bırakanlar

-Genel ve detaylar

27.08.2018 - 21.28 Haber Kodu : 180827174

============