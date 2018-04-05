DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

(özel görüntülerle)

1- 5 KATLI BİNADA CAN PAZARI - 1

- Maltepe\'de 5 katlı binanın girişi katındaki işyerinde yangın çıktı.

- İş yeri alev alev yanarken yangına uykuda yakalananlar zor anlar yaşadı.

- Çok sayıda itfaiye ekibi mahsur kalanları kurtarmak için seferler oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Maltepe Fındıklı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1\'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan işyeri

-Yangından görüntüler

-Binadan kaçanlar

-Ağlayanlar

-Kurtarılan çocuklar

DHA FEED



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2- EYÜPSULTAN\'DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan\'da kauçuk, plastik ve izolasyon malzemelerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2,5 saat süren çalışmalar sonunda söndürüldü.

Yangın 04.30 sıralarında Habipler Mahallesi Habipler Pirinççiler Yolu\'ndaki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Yangını gören bir başka fabrikanın güvenlik görevlileri yangını itfaiyeye ihbar etti. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına Habipler, Sultangazi, Eyüpsultan Arnavutköy, Başakşehir, Bakırköy ,Kayaşehir ve Bağcılar itfaiye takımları müdahale etti.

Depo kısmında başlayan yangın kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2.5 saat süren süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken fabrikanın depo kısmı ve içerideki malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından çok sayıda itfaiye eri, fabrikada soğutma çalışması başlattı. Yangın nedeniyle yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken,yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Olyın meydana geldiği yer

-Alev alev yanan fabrika deposu

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlarla röp.

-Ambulansta müdahale edilen itfaiye eri

-Yangından gündüz görüntüsü

-Kontrol altına alınan yangın

-Genel ve detaylar

05.04.2018 - 05.53 Haber Kodu : 180405004

05.04.2018 - 06.37 Haber Kodu : 180405006

05.04.2018 - 07.48 Haber Kodu : 180405007

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3 - TARİHİ HANDAKİ ÖLÜM TUZAĞI: HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Fatih\'te bulunan Büyük Valide Han\'da merdiven boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden İbrahim Hakkı Umut, Zeytinburnu\'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pazarcılık yapan emekli İbrahim Hakkı Umut, mal almak için Fatih\'te alışverişe çıktı. Büyük Valide Han\'da yürürken önündeki merdiven korkuluklarının olmadığı alana düşen Umut hayatını kaybetti. İbrahim Hakkı Umut için dün ikindi namazında Sümer Camii\'nde tören düzenlendi. Törene eşi, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşları katıldı.

\"BÖYLE YERLERE KORKULUK YAPILMASI GEREKİYOR\"

Namaz öncesi Kardeşi Hilmi ve eşi Gülsüm taziyeleri kabul etti. Törene katılan eşinin kardeşi Mehmet Hançer, kazanın ihmalden kaynaklandığını belirterek, \"Küçük bir korunak yapmışlar. Olmaması gereken bir şey. İnsan hayatı bu kadar ucuz. Acımız geçsin bir girişimimiz olacak. Böyle yerlere korkuluk yapılması gerekiyor\" dedi.



\"BU RESMEN CİNAYET\"

Umut\'un akrabası Ali Batur ise, \"Bu resmen cinayet. Bu olay Avrupa\'da olsa cezası çok büyüktür. İnsan oraya bir korkuluk çekmez mi? Hanımı ve çocuğu geride kaldı. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Tedbir almıyoruz. Oranın sorumlusu kimse bunun hesabını hukuk önünde vermesi lazım. Bunun arkasını bırakmayacağız\" diye konuştu.

\"AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ\"

Umut için İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Umut, Yeni Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GERİDE İLKOKUL ÖĞRENCİSİ BİR ÇOCUK BIRAKTI

55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut\'tan geriye eşi Gülsüm ve ilkokul beşe giden kızı Zeynep kaldı. Umut\'un işçi emeklisi olduğu ve ailesine bakmak için pazarlarda şapka sattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden detay

-Eşinin kardeşi ile röportaj

-Akrabası ile röportaj

-Eşinden detay görüntü

-Cenaze namazı

-Tabutun omuzlanması

-Genel ve detaylar

04.04.2018 - 18.25 Haber Kodu : 180404201

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4- ŞİŞLİ\'DE POLİSLER KAZA YAPTI: 2 POLİS YARALI

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de polislerin karıştığı kazada 2 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik bir süre 2 şeritten sağlandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. 34 BZ 4022 plakalı otomobil sürücüsü Aykut T. bulvar üzerinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde seyreden Mehmet Koçpınar yönetimindeki taksi sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak yan dönüp durabildi. Araç içerisindeki Haliç Polis Merkezinde görevli ve mesaiye giden Aykut T. ve bir kadın polis yaralandı.

Kazayı gören sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polisler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı bir şeridi trafiğe kapandı. Kaza yerinde trafik kısa süre kontrollü olarak sağlandı.

Taksi sürücüsü Mehmet Koçpınar \"Orta şeritten ilerliyordum, herhalde viraja keskin girdi. Keskin girince virajı alamadı bana arkadan dokundu. Dokunduktan sonra ağaca çarptı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı polislerden görüntü

-Yaralı polislere ilk müdahalenin yapılması

-Yaralı polislerin ambulansa alınması

-Ambulansların gidişi

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Trafiğin kontrollü olarak sağlanması

-Genel ve yakın detaylar

04.04.2018 - 20.15 Haber Kodu : 180404227

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5 - ALİ ŞEN\'İN EŞİ BENTA ŞEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber- Kamera: Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İstanbul DHA

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen\'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Beşiktaş Fulya\'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen\'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan Şen ailesinin yakınları ve spor camiasının tanınmış isimleri hastaneye akın etti.

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA...

Fenerbahçe Kulübü\'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen\'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen\'in ve Adnan Şen\'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen\'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen\'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii\'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen\'e Allah\'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detaylar

EK GÖRÜNTÜ

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-Ali Şen\'in görüntüsü

-Mustafa Denizli ve Tugay Kerimoğlu\'nun görüntüsü

-Genel ve detaylar



04.04.2018 - 23.44 Haber Kodu : 180404231

05.04.2018 - 00.32 Haber Kodu : 180405001

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6-İSTANBUL EMNİYETİ\'NE ANAOKULU VE KADIN POLİSLER İÇİN MOBİL ÇÖZÜM OTOBÜSÜ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis çocukları için Vatan Caddesi\'ndeki yerleşke bahçesine Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı anaokulu açıldı.

Kadın personellerle ilgili pozitif ayrımcılık yapıyoruz\" diyen Çalışkan Mobil kabin projesini de tanıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yoğun tempoda çalışan polis memurlarının çocukları için anaokulu açtı. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü\'nün çalışmalarıyla hayata geçirilen projede Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı anaokuluna \'Son Kale Anadolum Anaokulu\' ismi verildi.



KADIN POLİSLERİN İSTEĞİ SONRASI ANAOKULU AÇILDI

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada, \"Personellerimizle ilgili neler yaparız konusunda düşünürken, bayan personelimizin sorunlarını öğrenmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışmada bize 7-8 sorun ulaştı. Bunlardan çoğu çözdük. Özellikle kadın personellerin görevlerde çocuklarını yalnız bırakmasının sorun olduğunun belirtilmesi üzerine imkanlarımızı zorlayarak bunu çözdük. Bu anaokulumuz İstanbul\'da şuan tek, yakın zamanda ise ikinci anaolulunu da Üsküdar\'da açacağız\" dedi.



GÖREVDEKİ KADIN PERSONELE MOBİL ÇÖZÜM OTOBÜSÜ

Gelen sorunlar arasında, kadın polislerin uzun görevlerde yemek ve elbise değişimi gibi konularda yaşandığı yönünde yoğun bir talep geldiğini belirten Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu sorunun çözümü için İETT ile ortak bir proje yürüterek, kadın polislerin üstlerini değiştirebilecekleri ve yemek yiyebilecekleri bir mobil çözüm otobüsü hazırlatarak basın mensuplarına tanıttı.



Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürünün çocukları sevmesi

-Anaokulu açılışı öncesi dua edilmesi

-Çalışkan\'ın konuşması

-Anaokulunun açılması

-Çocuklar ve Çalışkan\'ın okulu gezmesi

-Çalışkan\'ın kadın polisler için yapılan otobüs hakkında bilgi alması

-Detaylar

04.04.2018 - 18.29 Haber Kodu : 180404202



