DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

(geniş haber)

1- YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR; 17 KİŞİ MERDİVENLE KURTARILDI

*Cam ve balkonlarda kurtarılmayı beklediler

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri camlarda ve balkonda kurtarılmayı bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Esenevler mahallesi Mücahit sokak numara 14\'te meydana geldi. İddialara göre giriş katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Daire sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

CAM VE BALKONLARDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalana bina sakinleri cam ve balkonlarda kurtarılmayı bekledi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yanda merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

17 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiyenin iki merdiven aracı aralarında çocuklarında bulunduğu 17 kişi kurtarıldı.Mahsur kalan bina sakinleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Binada mahsur kalanlardan görüntü

-Dumandan etkilene 2 kadının görüntüsü (ÖZEL)

-Ambulansta müdahale edilmesi (ÖZEL)

-Binadan yükselen duman

-Cam ve balkonlarda bekleyenlerin görüntüsü(ÖZEL)

-Ağızlarını kapatarak bekleyenlerden görüntü(ÖZEL)

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Mahsur kalan bir kadının tepkisi

-Merdiven aracıyla indirilmeleri

-Vatandaşlarla röp

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel

==================

2- YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI



Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ- İSTANBUL DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen \"Yeditepe Huzur Denetimi\" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı.155 kişi gözaltına alınırken, kurallara uymayan araç ve işyeri sahiplerine 212 bin TL ceza kesildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 20.00\'da gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

39 ilçede 200 noktada 3 bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak arama yapıldı.

Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan destek verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın da kontrol noktalarını denetlediği öğrenildi.

Denetim noktalarından biriside Şişli Nişantaşı Kadırgalar Caddesiydi. Polisler caddeyi tek şeride düşürerek çevre güvenliği aldı. Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı. Kişiler de üst araması ve GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği \'Fırtına\'da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aramasında bulundu.



155 GÖZALTI, 212 BİN TL CEZA

\'Yeditepe Huzur Denetimi\'nde 155 kişi gözaltına alınırken, kurallara uymayan araç ve işyeri sahiplerine 212 bin TL ceza kesildiği öğrenildi.Dün yapılan asayiş denetlemeleri gece saat 01.00\'da sona erdi. Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 30 bin 348 kişi \'Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçirildi. Bu kişilerden hakkında arama kararı bulunan 155\'i ise gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda: 1 silah, 2 kurusıkı tabanca, 52 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 4 bin 504 araçtan 167\'si hakkında işlem yapılırken 69 araç trafikten men edildi. Denetleme yapılan 387 işyerinin 18\'i hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Denetlemeler sonucu araç ve işyeri sahiplerine toplam 212 bin 380 lira para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-ŞİŞLİ

-Denetim yapılan yoldan detay görüntü

-Güvenlik önlemi alan polislerden detay görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Şüpheli görülen araçların aranması

-Şüpheli görülen kişilerin üst aramasının yapılması

-Kişilere GBT yapılması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis köpeği \'Fırtına\'nın arama yapması

-Genel ve yakın detaylar

-FATİH

- Uygulama yapılan nokta

- Aranan araçlar

- Araç sahibi ile röp

- Özel harekat polisinden görüntü

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Polis helikopterinden görüntü

- Genel ve detaylar

-KADIKÖY

-Köpekli arama

-Durdurulan araçlar

-Kimlik kontrolü

-Genel ve detaylar

30.03.2018 - 22.47 - Haber Kodu : 180330219

30.03.2018 - 22.48 Haber Kodu : 180330220

======================

3- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece\'de gece saatlerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Paketin içinden sünger çıktı.

Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi\'nde 00:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin yanında şüpheli bir paket gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

ŞÜPHELİ PAKETTEN \'SÜNGER\' ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerinde önlem aldıktan sonra şüpheli paketin bulunduğu caddeye bomba uzmanı polisler çağırdı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polisler şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketin içinden sünger çıktı. Polis ekipleri daha sonra da olay yerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kapatılan cadde tekrar araç ve yaya geçişine açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin önlemi

- Şüpheli paketin görüntüsü

- Kontrollü patlama yapılması

- Polisin olay yeri çalışması

- Genel ve detaylar

31.03.2018 - 01.22 - Haber Kodu : 180331005

=====================

4- TAKSİM\'DEKİ TECAVÜZ DEHŞETİYLE İLGİLİ YAKALANAN SANIK TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

Taksim\'de iki kadından birini bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin olayla ilgili aranan ve polis tarafından gözaltına alınan sanıklardan Engin K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tecavüz sanığı Engin K. bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Engin K. sorgusu yapılmak üzere Nöbetçi İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sevk edildi. Burada sorgusu tamamlanan Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RIDVAN ARAŞTIRILIYOR

Taksim\'de güvenlik kamerasına yansıyan olay, 21 Ocak 2017\'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak\'tan, Tarlabaşı Bulvarı\'na doğru yürüyen mağdur F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.\'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili Engin K. 15 aydır aranıyordu. Sanıklardan Engin K. aylar süren çalışmaların ardından dün Beyoğlu\'nda saklandığı evde yakalanmıştı. Mağdur F.H.E\'nin ifadesine göre kendisini omzuna alarak taşıyan Rıdvan isimli kişinin ise kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Bu arada olaya ilişkin dava, halen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor.



=====================

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD BAŞKANI TRUMP İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Haber: İhsan YALÇIN İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu. Suriye ve Irak\'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede Gazze\'de bugün yaşanan olaylara da değinildiği kaydedildi.

==================

6- YASAK \'U\' DÖNÜŞÜ KAZASI: 5 YARALI

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de yasak olan yerden \'U\' dönüşü yapmaya çalışan bir kamyonete çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs şoförü kaldırımdaki bariyerlere çarptı. Yolcu minibüs içindeki 20 yolcudan 5\'i hafif şekilde yaralandı.

Kaza Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Caddesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir kamyonet sürücüsü U dönüşünün yasak olduğu yerden dönmek istedi. O sırada yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün şoförü kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü kaldırımda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Sultanbeyli-Dudullu arasında çalışan ve içinde 20 kadar yocu bulunan minibüsteki yolculardan 5\'i hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla çeveredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kamyonet ve sürücüsü ise olay yerine gelen polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Kamyonet otoparka çekilirken çekilirken, sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:

--------------

-Olay yeri

-Minibüsün görüntüsü

-Yaralıların ambulanslara götürülmesi

-Polis ekipleri

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar

30.03.2018 - 20.08 - Haber Kodu : 180330215

===================

7- ESENYURT\'TA ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ GÜNLÜK KİRALANAN DAİREDE ÖLÜ BULUNDU



Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da özel bir üniversitede öğrenim gören 22 yaşındaki Burçak Helvacı, Esenyurt\'ta bir sitedeki günlük kiralanan dairede asılı bulundu. Olay yerinde not bulan polis, Helvacı\'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi\'nde bulunan sitedeki dairede meydana geldi. İstanbul\'da özel bir üniversitede öğrenim gören Burçak Helvacı, iddialara göre dün akşam sitede bulunan daireyi bir günlük kiraladı. Kiralama süresi dolan Helvacı\'dan haber alamayan site görevlileri 9. katta bulunan daireye geldi. Kapıyı çalan ancak bir ses duyamayan görevliler durumdan şüphelenerek kapıyı kırdılar. İçeri giren görevliler genç kızın dubleks dairede merdivenlere asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Burçak Helvacı\'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. İstanbul\'da bulunan özel bir üniversitenin fizyoterabi bölümünde öğrenim gören Helvacı\'nın bulunduğu daire yazılı bir not bulundu. Bunçak Helvacı\'nın bıraktığı öne sürülen notta, \"yaşamaktan bıktığını ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını\" yazdığı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

-Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri polislerinin binaya girişi

-Binadan görüntü

-Cenaze nakil aracının çıkışı

30.03.2018 - 17.49 - Haber Kodu : 180330183

================

8- BAKAN ÖZHASEKİ ZEYTİNBURNU\'NDA KÜTÜPHANE AÇILIŞINDA KONUŞTU

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytinburnu\'nda yapımı tamamlanan iki kütüphanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, \"En son Afrin\'de yazdığımız kahramanlık destanından sonra hepsi hizaya geldiler. Türkiye\'nin gücünü anladılar. Diz çöktüler resmen ve bizimle öyle konuşuyorlar artık. Eski Türkiye olmadığını anladılar. Eskiden yurt dışına gidip, 300,500 milyon Dolar isteyen liderlerimizin, önlerinde el pençe divan durdukları dönemin çoktan geçtiğini anladılar\" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Seyyidnizam ve Merkezefendi Şehir Kütüphaneleri\'nin açılışı için tören düzenlendi. Seyyidnizam Camisinde düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeyinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile vatandaşlar katıldı.

\"AVRUPA\'DA VE VARSA ŞEHİRLERİMİZDE O VAR\"

Bakan Özhaseki açılış töreninde bir konuşma yaptı. Sözlerinin başında Türkiye\'deki şehirlerin Avrupa\'daki şehirlerle eşit olduğuna değinen Özhaseki, \"Avrupa\'da ve varsa şehirlerimizde o var. Avrupa\'ya gidip, özenen kardeşlerimiz, \'Bunlar bizde niye olmaz\' diyen kardeşlerimiz şimdi aynısını söyleyemiyorlar. Çünkü hepsi bizde de var artık. Demek ki çalışınca oluyor\" dedi.

\"KATİLLER ORDUSUNU AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK\"

\"Son üç yıl içinde başımıza gelenler hem Türkiye\'nin siyasi tarihinde bu ülkenin başına gelmedi\" diyen Özhaseki şöyle devam etti:

Dünya da hiç bir ülkenin başına gelmiş değil. Bir taraftan PKK belası, 40 yıldır bu memlekette var. Son dönemde örgüte akıl verenler dediler ki, \'Siz bundan sonra ayrı bir parti olarak seçimlere girin. O sırada Ak Parti nasıl olsa tek başına iktidara gelemez. Çukurlar kazın. Şiddeti tırmandırın.Öz yönetim ilan edin. Paçavralarınızı bayrak diye çekin.\' Bu akla uydular. Güney Doğu\'da bir çok terörist eline silah aldı. Partilerde bir taraftan bağımsız bir parti olarak girerek, yüzde 10\'u aştıkları için Ak Partiyi de iktidardan düşürdüler. Şiddeti arttırdılar. Bir çok insanın ölümüne vesile oldular. Dirayetli durduk. O katiller ordusunu açtıkları çukurlara gömdük.

\"BUNLAR DIŞARIDAKİ BİR ÜLKENİN KUCAĞINA OTURMUŞLAR\"

Bakan Özhaseki FETÖ örgütü hakkında ise, \"İkinci bir bela FETÖ belası. Müslümanız diyorlardı. Sırıtık bir yüzle hepimize gelip, hizmet eri olduklarını söylüyorlardı. Herkesi kandırıyorlardı. En hassas yerimiz, Milliyetçiliğimiz. Bu milleti sevmemiz ve din duygumuz. Bundan dolayı da bir çok insanı kandırdılar. En son 15 Temmuz hadisesinden sonra... Artık ifadeler, mahkemeler, savcılıklar, kayıtlar, dosyalar yan yana geldiği zaman gördük ki bunların asla Müslümanlıkla ilgileri yok. Bunlar dışarıdaki bir ülkenin kucağına oturmuşlar. Onlar ne derse yapıyorlar. Belki de bu ülkenin başına gelebilecek en büyük belalardan birisi bunlar. Hamdolsun bu belayı da atlattık\" diye konuştu.

\"YADIRGADIĞIMIZ, KENDİ İÇİMİZDEKİ İNSANLARIN BUNLARIN LEHİNE KONUŞMALARI\"

Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Amerika\'nın gelip Suriye\'de, Irak\'ta oturmasını yadırgamıyoruz. Başka ülkelerin gelip, orada mücadele etmesini yadırgamıyoruz. Sadece yadırgadığımız, kendi içimizdeki insanların bunların lehine konuşmaları. FETÖ örgütünün sözcüsü gibi konuşmaları. Onların yanında yer almaları. En garibimize giden o. ABD\'ye sık sık soruyoruz, \'Burada ne işiniz var? Suriye\'ye niye geliyorsunuz? Sınırınız mı var? Komşuluğunuz mu var? Tarihte beraber miydiniz? Akrabalığınız mı var? Ortak bir kültürünüz mü var? Niye buradasınız siz?\' Bunları hep soruyoruz. Yüzlerine soruyoruz ve gerektiği şekilde mücadele ediyoruz. En son Afrin\'de yazdığımız kahramanlık destanından sonra hepsi hizaya geldiler. Türkiye\'nin gücünü anladılar. Diz çöktüler resmen ve bizimle öyle konuşuyorlar artık. Eski Türkiye olmadığını anladılar. Eskiden yurt dışına gidip, 300,500 milyon Dolar isteyen liderlerimizin, önlerinde el pençe divan durdukları dönemin çoktan geçtiğini anladılar. Hamdolsun. Bunları anlarken biraz önce dediğim gibi içimizdekilerin onlar lehine konuşmalarını, onlar lehine fetva vermelerini, mecliste onlar lehine eylem yapmalarını çok anlıyor değiliz. Yerli ve milli bulmuyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanelerin açılışı yapıldı. Bakan Özhaseki kütüphaneyi gezerek, incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Bakandan detay

-Katılımcılardan detay

-Özhaseki\'nin açıklamaları

-Açılış töreni

-Bakanın kütüphaneyi gezmesi

31.03.2018 - 01.05 - Haber Kodu : 180331004



=========================

9- AK PARTİ ŞİŞLİ\'DEN ERMENİ CEMAATİNE PASKALYA ÖNCESİ ORUÇ YEMEĞİ

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

AK Parti Şişli Teşkilatı, Şişli\'de yaşayan Ermeni vatandaşlar için 40 gün süren kutsal diriliş bayramına hazırlık olarak kabul edilen Büyük Oruç (Medh Bahk) dönemi dolayısıyla bir program düzenledi.

Gayrettepe bir otel\'de düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekileri Markar Esayan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, İstanbul Ermenileri Ruhani Lideri Levon Zekiyan, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan, Ermeni Protestan Kilisesi Ruhani Başkanı Kirkor Ağababaoğlu, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ile Ermeni Cemaatinin önde gelen isimleri, kilise, STK ve spor kulüpleri temsilcileri katıldı. Programda Ermeni cemaatinin tuttuğu oruç dolasıyla hayvansal gıda içermeyen bir menü hazırlandı.

\"GEÇMİŞİMİZDEN EMANET ALDIĞIMIZ İNSANİ DEĞERLERİ KORUMAK VE YAŞATMAK HER BİRİMİZİN ASLİ SORUMLULUĞUDUR\"

Programda bir konuşma yapan AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, \"Yüzyıllardan beri bu topraklar farklı dinlere, farklı inançlara, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve bu toprakların evlatları bunu bir övünç vesilesi kabul etmişlerdir. Bizler din, dil, ırk, mezhep ve meşrep ayırt etmeksizin bugün bir arada olabiliyoruz. Aynı gökyüzü altında ve bu kadim topraklar üzerinde huzur içinde yaşayabiliyoruz. Bundan daha büyük mutluluk vesilesi olamaz. Geçmişimizden emanet aldığımız bu insani değerleri korumak ve yaşatmak her birimizin asli sorumluluğudur. Bu aynı zamanda bir zarurettir. Bu kadim topraklarda ilmek ilmek işlenen bu sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak durumundayız\" dedi.

\"DİNİ BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞAMAYA ÇAĞRIDIR\"

İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ise konuşmasında, \"Dini bayramlar aslında sevgiyle kucaklaşmaya, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya çağrıdır. Bugünlerde dünyanın bir çok yerinde gözyaşı dökülürken ve bizim Türk ordusu, askerlerimiz huzuru sağlamak için hayatlarını verirken, kanlarını dökerken biz onların sayesinde bugün huzur içinde bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Onlara müteşekkiriz. Devletimizin önderlerine müteşekkiriz. Bu bayram, Paskalya Bayramı üç gün sonra Hamursuz Bayramı, iki ay sonra Ramazan Bayramı... Bütün bunlar bizlerin sevgi sofrası etrafında toplamaya bir çağrıdır. Burada her inanca sahip kişiler var\" ifadelerine yer verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yemekten detaylar

-AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday\'ın konuşması

-İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

30.03.2018 - 22.49 - Haber Kodu : 180330221

===================

10- PARİS HİLTON TRANSİT YOLCU OLARAK İSTANBUL\'DA

*Amerika\'lı şov yıldızı Paris Hilton, nişanlısı oyuncu ve model Chris Zylka ile birlikte ABD\'den İstanbul\'a transit yolcu olarak Ukrayna\'ya gitmek üzere geldi. Dış hatlar terminalinde hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Hilton geçtiğimiz günlerde kaybetmesi ve ardından bulmasıyla gündem olan 2 milyon dolarlık yüzüğünü de basın mensuplarına gösterdi. Ardından ünlü çift Lviv\'e gitti.

Haber:Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi ABD\'li şarkıcı, aktris, model ve moda tasarımcısı Paris Hilton, Türk Hava Yolları\'nın TK-10 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 17.50 sıralarında Amerika\'nın Los Angeles şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı\'na geldi.Paris Hilton ve nişanlısı Chris Zylka saat 18.50\'deki Lviv uçağına gitmek için transit yolcu salonuna geçti.

BAKLAVA ALDI

Burada bulunan gümrüksüz satış mağazasından Barbie bebek ve baklava alan ünlü çift yolcuların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Paris Hilton\'u hayranları, cep telefonlarına kaydetti.

GELECEK AY İSTANBUL\'DAYIM

Havalimanı\'nda kendisini takip eden gazetecilere açıklama da bulunan Hilton; \"Yeniden İstanbul\'da olmak güzel. Aslında gelecek ay moda gösterisi için yeniden geleceğim. Şimdi konser için Ukrayna\'ya uçuyoruz. Benim favori şehirlerim arasında yer alan İstanbul\'a gelmek için sabırsızlanıyorum\" dedi.

UKRAYNA\'YA 2 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜ İLE GİTTİ

Dünya basınında önce kaybettiği daha sonra bulduğu iki milyon dolarlık yüzüğüyle gündeme gelen Paris Hilton\'un aynı yüzüğü taktığı görüldü. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının kaybolan yüzüğü sorması üzerine elindeki yüzüğü gösterdi.

Uçuş saatinin gelmesi birlikte Paris Hilton,nişanlısı Chris Zylka Ukrayna\'nın Lviv şehrine uçtu.



Görüntü Dökümü:

----------------

-Paris Hilton ve Chris Zylka geliş yürüyüş görüntüsü

-Paris Hilton ve Chris Zylka alış veriş görüntüsü

-Paris Hilton hayranları ile fotoğraf çekilme görüntüsü

-Paris Hilton\'un çocuklarla fotoğraf çekilme görüntüsü

-Paris Hilton röp.

-Paris Hilton yüzü gösterme görüntüsü

-Paris Hilton gidiş yürüyüş görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

30.03.2018 - 20.02 - Haber Kodu : 180330210