1- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR

- ŞÜPHELİ ARAÇ TERKEDİLMİŞ VE BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği beyaz renkli bir otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis kaçan otomobile 2 el ateş etti. Otomobil olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu.

Atatürk Havalimanı\'na gece saat 02.30 sıralarında 34 KU 4412 plakalı beyaz renkte bir araç giriş yaptı. Havalimanı giriş kapısında bulunan polisler aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Bu nedenle dış hatlar yönüne giden araçla ilgili giriş katında bulunan polislere telsizle bilgi verildi. Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek otomobille kaçtı. Dış hatlarda bulunan polislerin araca 2 el ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada durumu fark eden Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatifinde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak araca ulaşamadı.

ŞÜPHELİ ARAÇ TERKEDİLMİŞ VE BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Atatürk Havalimanı\'ndan kaçan şüpheli araç yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yan bölünden yandığı tespit edilen otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin olay yerinden görüntüsü

-Polislerin boş kovan arama görüntüsü

-Atatürk Havalimanı nizamiye girişinden görüntü

-Terkedilen otomobil

-Otomobildeki inceleme

-Detaylar

29.01.2018 - 03.07 Haber Kodu : 180129007

29.01.2018 - 03.41 Haber Kodu : 180129008

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2- ZEYTİNBURNU\'NDA SİLAHLI SALDIRI: 3 KİŞİ YARALANDI

- SALDIRI ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN-Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Osmanlı Ocakları İl Başkan Yardımcısı Bahri Örnek\'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Bahri Örnek ile bu sırada yoldan geçen 1 kadın ve 1 çocuk bacaklarından vurularak yaralandı. Saldırının hedefi olan Örnek\'in polise verdiği ilk bilgi doğrultusunda şüpheliyle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinburnu 58\'inci Bulvar Caddesi üzerinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, eli silahlı bir kişi cadde üzerinden kalabalık arasında yürüyen Osmanlı Ocakları İl Başkan Yardımcısı Bahri Örnek\'in ayaklarına ateş etti. Edilen ateş sonucu Bahri Örnek, caddede yürüyen 1 çocuk ile bir kadın bacaklarından yaralandı. Saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada Zeytin Dalı Harekatına destek için yürüyen kişiler yaralılara yardım ederek yakındaki tıp merkezine götürdü. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde silah olan kişi ateş ediyor, vurulan kadın ayağını tuttuktan sonra sekerek bir büfeye sığınıyor, diğer tarafta çocuğun vurulduğu görülüyor. Vurulan çocuğa ellerinden Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatına destek için yürüyenler yardım ediyor, ayaklarını bayrakla bağlayıp kucaklıyorlar. Bahri Örnek\'in de birisine tutunmuş sekerek caddede yürüdüğü görülüyor. Saldırganın ise, sağ elinde silahla kaçtığı görülüyor. Saldırının ardından polis ekiplerinin geldiği görülüyor.

Polis, saldırıya uğrayan Bahri Örnek\'in ifadesine başvurdu. Örnek\'in polis ekiplerine verdiği ilk bilgi doğrultusunda ateş açan şüpheliyle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Polis, Örnek\'e saldıran kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Osmanlı Ocakları Medya biriminden yapılan açıklamada, Bahri Örnek\'in Osmanlı Ocakları ile bir ilişkisinin olmadığı bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Silahla ateş eden kişi

-Vurulan çocuk ve kadın

-Vurulan Bahri Örnek

-Çocuğu ayağının sarılarak kucaklayıp götürmeleri

-Kadının sekerek bir büfeye sığınması

AKTÜEL

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Polis araçları

-Delil torbaları

28.01.2018 - 20.49 Haber Kodu : 180128205

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3 - POLİS ARACINA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Yenikapı Sahil Yolu\'nda polis aracına çarpan otomobil kazanın ardından alev alev yandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Yenikapı Sahil Yolunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü istikametinde seyir halinde olan Levent Y.\'nin kullandığı 34 TU 2312 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazanın ardından 100 metre ileride durabilen otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Levent Y. yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler bir anda tüm otomobili sardı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından polis, güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatınca trafikte yoğunluğu yaşandı. Sürücü Levent E. ifade işlemleri için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Oluşan trafik

-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis aracı ve yanan otomobil

-Araç sürücüsü

-Genel ve detaylar



29.01.2018 - 00.31 Haber Kodu : 180129001_

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4- FSM\'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle dün akşam saatlerinde TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İntihar girişiminde bulunan kişi polisler tarafından ikna edilerek korkoluklardan indirildikten sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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TEM otoyolundan görüntü

TEM\'de oluşan trafik

Trafikte bekleyen araçlar

FSM köprüsü istikametindeki trafikten görüntü

Köprü korkuluklarına çıkan kişi

Müzakereci polislerin ikna çabaları

Deniz polisi ve Sahil güvenlik ekiplerinin beklemesi

Genel ve detaylar

28.01.2018 - 18.39 Haber Kodu : 180128178_

