DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6 

1- OKULDA BIÇAKLANAN MUHAMMED\'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İlkay DİKİCİ/ İstanbul(DHA)

Avcılar\'da okulda bıçaklanan Muhammed D.\'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, Yeşil kent Mahallesi Okul Caddesi\'nde bulunan orta okulda saat 11.45\'te meydana gelmişti.

7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklanmıştı. İlk müdahale okulun yanında bulunan sağlık ocağında yapılan Muhammed D., olay yerine gelen ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Muhammed\'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Buarada Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muhammet D.\'yi hastanede ziyaret ederek \"Geçmiş olsunö dileğinde bulundu.

Engin, \"Çok üzücü bir vaka. Tesellimiz öğrencimizin sağlık durumunun iyi olması ve hayati tehlikesinin bulunmaması\" ifadelerini kullandı

2- KAYNAK HOLDİNG YÖNETİCİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA 10 TAHLİYE

Haber: Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding\'in yöneticilerine yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 34\'ü firari, 19\'u tutuklu 85 sanıklı davada 10 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya 16 tutuklu sanık getirildi. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. İki gün süren duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık beyanlarına karşı sanıklar da savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Yusuf, Cemalettin Arslan, Çağatay Karadeniz, Harun Akgül, Hüseyin Yüksel, İhsan Erbey, Kadir Karakoç, Kürşat Yüce, Süleyman Tetik ve Yücel Bilginoğlu\'nun tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Birol Karadaş\'ın dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, duruşmayı 25 Mart tarihine bıraktı.

======================

3- NOTERDEKİ KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Şişli\'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu. Polis Avni E., de, karısına küfür eden Güven Çamur\'a müdahale ettiğini sol elinin iki parmağının kırıldığını ileri sürüp aileden şikayetçi oldu. İki tarafın birbirini suçladığı kavganın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde noterde başlayan kavganın merdivenlerde de sürdüğü görülüyor.

(Havadan görüntülerle)

4- SİLİVRİ\'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri\'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

Silivri\'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi\'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi. Silivri\'de 10 gün önce de Boğluca Deresi taşmış, denizi çamur kaplamıştı.

5- KIRAATHANEDE OYUN OYNARKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda, Refik Yanıkdağ (36), kıraathanede yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Yanıkdağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi\'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Yanıkdağ, kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynarken, içeriye yüzü maskeli iki kişi girdi. Yanıkdağ\'ın bulunduğu masaya yönelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler. Bellerindeki tabancaları çıkararak ateş etmeye başladılar. Saldırının ardından dışarı çıkan saldırganlardan biri tekrar içeri girerek Refik Yanıkdağ\'a birkaç el daha ateş etti. Saldırganlar, olayın ardından yaya olarak kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Refik Yanıkdağ\'ın ilk yardımına kıraathanedekiler koştu. Vatandaşlar buldukları bezlerle yaralara tampon yaptı.

Oğlunun vurulduğunu duyduktan sonra kıraathaneye gelen Murat Yanıkdağ, birkaç kez aramasına rağmen ambulansın gecikmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Baba Yanıkdağ, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Refik Yanıkdağ, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.



6- KAĞITHANE\'DE RALLİCİ LÜKS OTOMOBİLİYLE KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de, rallici Can Altınok, lüks otomobiliyle zincirleme kazaya karıştı. Altınok\'un kullandığı lüks araç önce bir otomobile ardında da bir minibüse çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, lüks araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, İmrahor Caddesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ralli şampiyonalarında dereceleri de bulunan Can Altınok (27), kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobiliyle, sağ şeritten sola geçerken, Tarık Yolcu\'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolda savrulduktan sonra bu kez de bir yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Can Altınok\'un yanındaki arkadaşının hafif şekilde yaralandığı kazada lüks otomobil ile minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazanın ardından, cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Hasarlı araçların kenara çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Ralli pilotu Can Altınok\'un ilk çarptığı aracın sürücüsü Tarık Yolcu \"Arkadaş, sol şeritten bir anda sağ şeride geçmeye çalıştı. Araba bana vurduktan sonra dönmeye başlayınca yanlamasına minibüsün altına girdi. Bir anda anlayamadım, bayağı bir ses, gürültü geldi. İlk başta baktığımız şey; ölü ya da yaralı var mı diye baktık. Arkadaşta sadece bir zedelenme var, çok şükür böyle bir maddi hasarla atlattık\" dedi.

7- KIZILAY BAŞKANI KINIK: 2018\'DE YAKLAŞIK 40 MİLYON İNSANA TEMAS ETTİK

Haber-Kamera: Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA

Türk Kızılay 2018 yılının değerlendirildiği ve 2019 yılı için hedef ve projelerin açıklandığı bir toplantı düzenledi. Beyoğlu2nda bir otelde düzenlenen toplantıda Genel Başkan Kerem Kınık, açıklamalarda bulundu.

\"KIZILAY 2018\'DE YAKLAŞIK 2,5 MİLYON ÜNİTE KAN BAĞIŞI ALDI\"

Kızılay\'ın 2018 yılında yaklaşık 2,5 milyon ünite kan bağışı aldığını belirten Kınık, \"Bu kan bağışını 1 milyon 976 bin 782 kıymetli Kızılay kan bağışçısından aldı. Ülkemizin yaklaşık 2 milyon insanı, bize 2,5 milyon kez canını, kanını bağışladı. Bunları biz 3 milyon 850 bin hastamıza ulaştırdık. Türkiye\'deki yaklaşık bin 300 hastaneye her gün yaklaşık 9 bin ünite kan teslimatı yapıyoruz. Ağır kış şartlarında da olsa bu operasyonumuz kesintisiz şekilde devam ediyor. 2019 hedefimiz, 200 bin ünite daha fazla kan bağışıyla, 2 milyon 705 bin 500 ünite kan toplamak. 2018\'de bağışçılarımızın yüzde 15\'i kadın, biz yüzde 40\'lara çekmek istiyoruz. Kök hücre ve kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız var. 3 bin civarında kayıtlı hastamız, eşleşmeyi bekliyor. Türkök Projesi bağlamında bağışçı sayısı 2018\'de 405 bin 881 oldu. Bini aşkın başarılı nakil gerçekleştirildi\" dedi.

\"KIZILAY 2018\'DE, YAKLAŞIK 40 MİLYON İNSANA TEMAS ETTİ\"

Kınık, Kızılay\'ın 2017\'de 18 milyon 620 bin insana, 2018\'de 23 milyon 251 bin kişiye yardım ulaştırdığını, bu sayıyı 2019\'da, yaklaşık 4,5 milyar TL\'lik insani yardım bütçesiyle 32 milyon 962 bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kınık, Türkiye\'de geçen yıl 9 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kerem Kınık, \"Yaklaşık 3 milyar 114 milyon TL değerinde insani yardım yaptık. Kızılay 2018\'de, yaklaşık 40 milyon insana temas etti. Yardım aldı, bağış aldı, eğitim verdi, kan bağışı aldı, kan verdi. Ülke nüfusumuzun neredeyse yarısına temas etmiş olduk. 23 milyon 250 bin kişiye gerek insani yardım ulaştırdı, gerek kan ürünleri ulaştırdı, eğitim verdi, destek verdi. Bu sayımızı inşallah 2019\'da bahsettiğimiz noktalara getireceğiz\" diye konuştu.

