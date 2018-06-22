DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

(Aktüel Görüntülerle Geniş Haber)

1- ERDOĞAN: ŞİMDİ KANDİLDEYİZ. GEREKİRSE SİNCAR\'DA OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Şimdi Kandildeyiz. Gerekirse Sincar\'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun. Dinlemeyiz vururuz\"

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi\'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal ve Maltepe mitinglerinden sonra Ataşehir\'e geldi. Ataşehir\'de kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Erdoğan, Muharrem İnce\'nin köprü ücretleriyle ilgili eleştirilerine yanıt olarak, \"Sen de birinci ve ikinci köprüden git. Elini tutan mı var. Oralardan git. Veyahut da sandalla geç karşıya. Bunu da yapabilirsin. Çok daha isabetli olur. Hepten ücretsiz. Ama kalkıp da devletin kaynakları çeşitlendirerek bu kadar güzel bir eseri Türkiye\'ye kazandıracak. Sen buna leke atmak için her türlü taklayı atacaksın. Bunlar pazar günü sizin dersinizi bekliyor\" dedi.

\"İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARI BIRAKIN\"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

O Bay Kemal\'in döneminde SSK hastanelerinde çekilen çileleri biliyorsunuz. Sağlam giriyorsun. Hasta çıkıyorsun. Bunları yaşadık. Doktor beş ilaç veriyor. İniyorsun hastanenin eczanesine ilaçların 2\'si var, 3\'ü yok. Bunları yaşadık. Bunları yaptıran Bay Kemal değil miydi? Bunlar hangi yüzle benim halkımın karşısına geliyor. Şimdi ben CHP\'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İdeolojik yaklaşımları bırakın. Bu ülkede biz bunları yaşadık. Ataşehir\'in Belediye Başkanı\'nın eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor. Bunların hesabını benim Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Hesabı siz soracaksınız. Ataşehir bu defa 2019 Mart\'ına farklı hazırlanacak. İnşallah belediye başkanlığını da biz bu CHP\'den alacağız. İlk sınav şimdi. Pazar günü ilk sınavı yapıyoruz.

\"35 TANE TERÖRİST ORADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kendi uçaklarımızı, İHA\'larımızı, SİHA\'larımızı yapıyor muyuz? Şimdi \'Akıncı\'yı da yapıyoruz. Özelliği ne biliyor musunuz? 4,5 ton ağırlığında. 1,5 ton bombayı teröristlere sallayacak. İşte bak şu anda kandile iniyoruz. İHA\'lar koordinatları veriyor, F16\'larımız da onların üzerine biniyor. Şimdi Kandil\'e indik, 20 uçakla. Depolar mepolar vuruldu. 2\'inci bir adım attık. Lider kadrosu toplantı halindeydiler. İHA\'lar bunları tespit etti. Hemen sinyal verildi. 35 tane terörist orada etkisiz hale getirildi. Şimdi Kandildeyiz. Gerekirse Sincar\'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun, dinlemeyiz vururuz. Siz bize dediniz ki, \'Bizi rahatsız edeni gidin vurun\' Mehmetçiğimiz niye var. Silahlı kuvvetlerimiz niye var. Polisimiz niye var: bunun için var. Yapacağız, devam edeceğiz. Güvenli, bir ülke huzur içinde bir ülke mutlu bir ülke bunun için bu adımları atıyoruz, atacağız. Herkes şunu anlayacak Türkiye Cumhuriyeti\'ne yanaşmak yok. Bunu görecekler. \" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar



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(Havadan görüntülerle)

2- MALTEPE MİTİNG ALANI MUHARREM İNCE İÇİN HAZIRLANIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin miting yapacağı Maltepe\'deki alanda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Alana büyük bir platform kurulurken, kurulan ses sistemi de deneniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Maltepe Miting alanında düzenlenecek miting için alandaki çalışmaların sonuna gelindi. Güvenlik amacıyla Maltepe\'deki alanın tüm çevresi polis bariyerleri ile çevrilirken, mitinge gelenler kontrol noktalarından geçerek içeriye alınacak. Alana Muharrem İnce\'nin konuşma yapacağı büyük bir platform kuruldu, kurulan ses sistemi için çelik kuleler üzerine hoparlörler yerleştirildi. Miting alanına ayrıca cep telefonlarında sorun yaşanmaması için GSM operatörleri tarafından seyyar baz istasyonları da yerleştirildi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Öte yandan miting nedeniyle bazı yollar saat 08.00 den itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada \"Cumartesi günü saat 13.00\'deki miting için saat 08.00\'dan itibaren miting bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi\" denildi.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Alanın görüntüsü

-Çalışmalardan görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Alandan görüntü

-Çalışmalar

-Detaylar

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3- SOYLU: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ŞIMARTMAK BAŞKA HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

\"Bir takım CHP\'liler HDP\'yi baraj aştırmak için \'4 kişiyse 1 kişi HDP\'ye oy versin\' diyorlar. Bu ülkeye büyük bir ihanettir. 7 Haziran\'da barajı aştıktan ve 80\'in üzerinde milletvekili çıkardıktan sonra bunlar öyle bir şımardılar ki, yaktılar yıktılar. Terör örgütünü şımartmak başka hiçbir şeye benzemez\"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fatih\'te esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, Cuma namazı kıldıktan sonra Çağlayan\'da düzenlenen mitingde konuştu.



\"BU ÜLKEYİ HAİNLERE TESLİM ETMEDİK\"

\"Bize her türlü iftirayı atabilirler\" diyen Soylu, \"Bize diyebilirler ki, \'Siz şehir hastaneleri yapmadınız. 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmadınız. 81 ilde üniversite yapmadınız. Bu ülkede huzuru getirmediniz. İnsansız hava aracı yapmadınız. ATAK helikopteri yapmadınız. Yavuz Sultan Selim\'i yapmadınız, Marmaray\'ı yapmadınız. Bu ülkeyi 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkarmadınız ama biz kendimize bir şey söylettirmeyiz; Biz; Gezi olaylarına rağmen, 17- 25 Aralık\'a rağmen, 6-7 Ekim\'e, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen bu ülkeyi hainlere teslim etmedik\" dedi.

\"BİR TEK UYUŞTURU SATICISI KALIRSA NAMERDİZ\"

Yılbaşından bugüne kadar 10 bin 67 uyuşturucusu satıcısının tutuklandığını söyleyen Süleyman Soylu, \" Terörün belini nasıl kırdıysak, bir tek uyuşturucu satıcısı kalırsa namerdiz. Biliyorsunuz, uyuşturucudan yılda 1 buçuk milyar dolar PKK gelir elde ediyor. İkisini beraber dümdüz edeceğiz. Büyük projeler yapıyoruz. Yarım bırakalım mı? Sayın Cumhurbaşkanımızı dün akşam nazlı nazlı uçağın havalimanına inişini gördünüz mü? Çatlasınlar da patlasınlar\" ifadelerini kullandı.



\"HDP DİYE SİYASİ BİR PARTİ YOKTUR\"

Soylu, \"HDP diye bir siyasi parti yoktur yanlış anlamayın. PKK\' nın siyasi şubesidir bunlar. Mart 2014\'te milleti tehdit edecekler diye musluklardan kan akıttılar hatırladınız mı? Biz de bunların 93 tane terörün şubesi olan belediyeleri görevden aldık ya şimdi oralar pırıl pırıl. Hakkari\'de 30 günde bir gün su akıyordu. Bir yılda 30 günde su akıttık\" diye konuştu.

MUHALEFETE \'DEMİRTAŞ\' TEPKİSİ

Süleyman Soylu konuşmasında muhalefet partilerine sert sözlerle seslendi. Soylu, şu şekilde konuştu:

\"Bu huzurdan endişesi olan birisi var biliyorsunuz. Hani şu her gün Cuma namazı kılan birisi var ya, buradan gitti. PKK\'nın adayı Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret edip onun özgür olup dışarı çıkmasını istedi. Demirtaş, HDP\'nin adayı değildir. Demirtaş, bizzat PKK\'nın adayıdır. 6-7 Ekim olaylarında tam 53 kişinin katledilmesinin talimatını ortaya koyan kişidir. Hapse girmeden evvel \'PKK terör örgütü değildir\' diye açıklama yaptı. Onlardan birisi daha açıklama yaptı. \'Biz sırtımızı PKK\'ya, PYD\'ye dayadı\' dedi. Biz ona 4 tane duvar verdik şimdi. İstediğine sırtını dayasın. Sadece o değil, 28 Şubat\'ta neredeyse her türlü hakareti işiten Temel Karamollaoğlu hem CHP\'nin peşine takıldı hem de \'Demirtaş\'a özgürlük\' feryatları atıyor. Yazıklar olsun. Allah Devlet Bahçeli\'den razı olsun. Meral Akşener\'i zamanında keşfetti ve kapıyı ona gösteriverdi. Meral Akşener, \'Demirtaş çıksın\' diye kürsülerden avaz avaz bağırıyor. İçişleri bakanlığı yaptı. Terörle mücadeleyi, polisi, emniyeti, jandarmayı idare etti. Türkiye\'de terörle mücadele eden PKK\'nın ne olduğunu, Demirtaş\'ın PKK\'nın bir elemanı olduğunu, bu ülkeye hangi zararları verdiğini bilmez mi? Onun özgür bir şekilde çıkıp orada siyaset yapmasın gitsin apartmanın üzerinden atılan Yasin Börü\'nün annesine anlatsın. Bir takım CHP\'liler HDP\'yi baraj aştırmak için \'4 kişiyse 1 kişi HDP\'ye oy versin\' diyorlar. Bu ülkeye büyük bir ihanettir. 7 Haziran\'da barajı aştıktan ve 80\'in üzerinde milletvekili çıkardıktan sonra bunlar öyle bir şımardılar ki, yaktılar yıktılar. Terör örgütünü şımartmak başka hiçbir şeye benzemez\"



Görüntü dökümü:

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-Süleyman Soylu\'nun esnaf ziyaretinde bulunması

- Soylu\'nun Çağlayan mitinginden görüntüler

-Süleyman Soylu\'nun konuşması

-Genel ve detaylar





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4- BEYOĞLU\'NDA İTFAİYE ARACININ KAZASI KAMERADA

- ARAÇTA SIKIŞAN İTFAİYECİLERİ MESAİ ARKADAŞLARI KURTARDI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de, itfaiye aracı hayvan kurtarma olayına giderken kaza yaptı. Kaza sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı yan yolda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şişli İtfaiye ekipleri, Feriköy\'de bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarını aldı. Ekipler, 4 personel ile tek araçla hemen yola çıktı. Bulvar üzeri bağlantı yolunda viraja giren itfaiye aracının şoförü İzzet Aydın\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç yan yattı. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen itfaiye ekipleri, arkadaşlarına yardıma koştu. Araç içerisinde sıkışan 3 personeli yine mesai arkadaşları kurtarmaya çalıştı. Yarım saatlik çalışma sonucu Enes Erdem, Ferit Yakut ve şoför İzzet Aydın sıkıştıkları yerden kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların araç içerisindeki görüntüsü

-Yaralıları kurtarma çalışmaları

-Yaralıların araçtan çıkartılıp ambulansa alınması

-Ambulansların gidişi

-Kaza yapan araçtan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kaza anı

-Aracın devrilmesi

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5- SARIYER\'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Özgür EREN- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de öğleden sonra aniden bastıran yağmur etkili oldu. TEM otoyolu yan yolda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden güçlükle geçti. Yağmura yakalanan motosiklet sürücüleri de köprü altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Taksim\'de ise günlük güneşlik bir hava vardı.

Görüntü Dökümü:

Köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosiklet sürücüleri

Yağan yağmurdan görüntü

Trafikten görüntü

TEM otoyolu yan yolda su birikintilerinin oluşması

Su birikintisinden geçen araçlar

Genel ve detaylar

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