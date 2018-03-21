DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

1- ESENYURT\'TA FABRİKADA SİLAHLI KAVGA (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir fabrikada silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede karşı karşıya gelen tarafların bir kez daha kavga ettiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

21.03.2018 -17.48 Haber Kodu : 180321192

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2- NEVRUZ KUTLAMALARINDA GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 60\'A YÜKSELDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Güven USTA- İSTANBUL DHA

Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınanların sayısa 60\'a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 60 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden

bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan çeşitli şubelerdeki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekipleri

-Güvenlik önlemleri

-Gözaltına alınan birinin araca bindirilmesi

-Polis aracındaki gözaltılar

-Polis aracının gidişi

-Detaylar

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar



21.03.2018 - 18.01 Haber Kodu : 180321196

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(ek bilgilerle)

3-D-100\'DE KAZA: 3 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Haliç Köprü çıkışında zincirleme kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada iki şeridin trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza D-100 karayolu Haliç orta köprü Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında medyana geldi. 34 HZ 1816 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya önünde bulunan 34 LM 1764 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da kontrolden çıkarak önünde ilerleyen başka bir araca vurdu. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü Anıl Demirkan \"Arkadan araç hızlı geldi. Bir anda bize çarptı. Biz de öndeki araca vurmak zorunda kaldık. Biri çocuk 3 kişi yaralandı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı çocuktan detay görüntü

-Yaralı kişiden detay görüntü

-Yaralının yakınlarından detay görüntü

-Kazaya karışan araçlardan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Olay yerinden detay ve genel görüntüler

-Röportaj



21.03.2018 - 16.55 Haber Kodu : 180321170

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(görüntüyle yeniden)-

4- BAKIRKÖY\'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARI: 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Özden ATİK - Kamera: Güven USTA- İSTANBUL DHA

Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Güvenlik önlemleri

-Gözaltına alınan birinin araca bindirilmesi

-Polis aracındaki gözaltılar

-Polis aracının gidişi

-Detaylar

21.03.2018 - 17.14 Haber Kodu : 180321178

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5- İHSANOĞLU, ALİYEV\'İN TAHSİS ETTİĞİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL\'DA



İSTANBUL, (DHA)- AZERBAYCAN\'ın başkenti Bakü\'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul\'a getirildi. İstanbul\'daki özel bir hastanede kontrolden geçirildikten sonra evinde istirahate çekilen İslamoğlu\'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu (75), geçtiğimiz cuma günü Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi\'nce düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu\'nun \'Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu\' temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu\'na operasyon yapıldı. Merkezi Klinik Hastanesi\'nden yapılan açıklamada, göğüs ağrısı şikayetiyle getirilen İhsanoğlu\'nun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, \"Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. 36 saat yoğun bakımda kalacak\" denildi.

İhsanoğlu, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından, kontrollerinin İstanbul\'da sürmesini istedi. İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul\'a getirildi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım\'ın da İhsanoğlu\'na ulaşarak, kendilerinin de özel uçak tahsisi dahil, her türlü desteği verebileceklerini söylediği öğrenildi.

İstanbul \'daki özel bir hastanede kontrolleri yapılan İhsanoğlu, ardından taburcu edildi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM\'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul\'daki evinde istirahat eden İhsanoğlu\'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu\'nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğlu\'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım da Azerbaycan\'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu\'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü:

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-İhsanoğlu\'nun arşiv görüntüsü

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6- GAZİ MAHALLESİ\'NDE POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLEN İKİ GENCİN DAVASI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul - DHA

Sultangazi\'de 14 Nisan 2017\'de polisin açtığı ateş sonucu iki gencin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin tutuksuz 4 polis, \"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek\" suçundan hakim karşısına çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya olay akşamı polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul\'un aileleri ile avukatları katıldı. Olay tarihinde özel harekat polisleri Erkan E., Zafer S., Davut B. ile çevik kuvvet polisi olan Kenan A., isimli tutuksuz sanıklar da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Güvenlik gerekçesiyle sanıklar avukatlarının yanında otururken, sanık sandalyesinde müşteki avukatları ile çevik kuvvet polisleri oturdu.

\"SİLAH GÖRMEDİM KILIFI VARDI\"

İlk savunmayı özel harekat polisi tutuksuz sanık Erkan E., yaptı. Olay günü amiri Zafer S.\'nin, Gazi Mahallesi\'ndeki Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde yüzleri puşili bir grubun araçları durdurup kimlik kontrolü yaptığı yönünde ihbar geldiğini söylemesi üzerine, olay yerine gittiklerini burada araçlardan indikten sonra ilk olarak çevre güvenliğini aldıklarını söyledi. Ormanın çıkışında araçlarını konumlandırdıktan sonra bulundukları yere doğru gelen siyah renkli bir aracın geldiğini belirten Erkan E., \"Aracın camı yarı açıktı. Filmli olduğundan içerisi tam görünmüyordu. Şoförün yanında oturan kişinin bacaklarının arasında bir silah gördüm. Siyah kılıfın içindeydi\" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı \"Kılıfı mı gördün silahı mı gördün, ikisi ayrı şeyler\" demesi üzerine sanık Erkan E., \"Silah görmedim, silah kılıfı vardı\" ifadesinde bulundu.

\"EMNİYETTEKİ İFADEM DOĞRU: SİLAH GÖRDÜM\"

Sanık Erkan E., devamında aracın birden bire hareket ederek uzaklaşmaya çalıştığını söylerek, \"Ben de \'silah\' diye bağırdım. Araç hareket ettiğinde 4-5 el silah sesi duydum. Aracı durdurmak için arkasından sol arka lastiğine doğru 8-9 el ateş ettim\" diye konuştu. Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen sanık polise müşteki avukatları, emniyet ifadesinde \"Kılıfla birlikte silah da gördüm\" dediğini hatırlatarak, emniyet ve duruşmadaki ifadeleri arasındaki çelişkiyi sordu. Sanık polis de, emniyetteki ifadesinin doğru olduğunu belirterek, arabada müştekinin ayaklarının arasında uzun namlulu silah gördüğünü öne sürdü.

\"DURDURMAK İÇİN 6-7 EL ATEŞ AÇTIM\"

Sanık Kenan A. da olay tarihinde Sultangazi Polis Kalekol Amirliği\'nde 2 yıllık çevik kuvvet polis memuru olarak görev yaptığını anlatarak, alınan ihbar sonucunda saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde zırhlı araçlarla konuşlanarak kontrol noktası oluşturduklarını söyledi. Kısa süre sonra bulundukları yere doğru gelen otomobilin sağ ön tarafında oturan kişinin bacaklarının arasında uzun namlulu silah gördüğünü savunan Kenan A., \"Araç bekledikten kısa bir süre sonra devam etmeye başladı. Bu sırada otomobil bana çarptı, kendimi zırhı aracın yanına attım. Ardından otomobili durdurmak için sol arka lastiğine doğru 6-7 el ateş ettim\" diye konuştu.

\"ÖNCE 5-6 EL HAVAYA, SONRA UZUN NAMLULU SİLAHLA 3-4 EL ATEŞ ETTİM\"

Tutuksuz sanıklardan emniyet amiri Zafer S. de bulundukları yere gelen otomobilin önce yavaşlayıp ardından hareket etmesi ve sanık polislerden Erkan E.\'nin de \"Silah\" diye bağırması üzerine önce havaya 5-6 el ateş etitğini aracın \"dur\" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine de uzun namlulu silahıyla aracın arkasından 3-4 el ateş ettiğini söyledi.

Tutuksuz sanık Davut B., de, kaçan otomobili durdurmak için peşinden 8-9 el ateş ettiğini belirterek, aracın sağ arka lastiğine ateş ettiğini aracın içinekilere ateş etmediğini savundu.

YARALANAN MÜŞTEKİ: YANIMIZDA SAZ VARDI UZUN NAMLULU SİLAH YOKTU

Sanık savunmalarının ardından araçta bulunan ve yararlanan müşteki Ramazan Altürk, liseden mezun oldukları için eğlenmek amacıyla Mimar Sinan Kent Ormanı\'na gittiklerini anlatarak, \"Yanımızda saz vardı. Uzun namlulu silah yoktu. Okuldan çıktıktan sonra gittik. Fotoğraf filan çekilecektik. Arabayı Demirhan sürüyordu. Ben de tam arkasında oturuyordum. Ormanın çıkışında polis bizi durdurdu. Demirhan\'la konuşurken ben de arkadan onları dinliyordum. Polis birden bana dönüp, \'Sen ne bakıyorsun lan\' diyerek silahını kafama doğrultu. Ben refleksle kendimi geri doğru attım. Sonra polisler de arabayı taramaya başladı\" diye konuştu. Altürk, iddia edildiği gibi aracı hızlı kullanmadıklarını ve \"dur\" ihtarına uyduklarını savundu.

\"ÇOCUĞUMUN HİÇBİR GÜNAHI YOKTU. SAZ ÇALMAK İÇİN PİKNİĞE GİTMİŞTİ\"

Olayda ölen Barış Altınışık\'ın annesi Melike Altınışık da \"Çocuğumun hiçbir günahı yoktu. Saz çalmak için pikniğe gitmişti ve suçsuz yere öldürüldü. Sanıkların tamamından şikayetçiyim\" dedi. Altınışık, \"Benim oğlum 21.00\'de beni aradı. \'Anne 15 dakika sonra çıkıyorum\' dedi. Gerçekten de çıkmış ama, katiller oğlumu benden aldı\" diye konuştu.

Altınışık, devamında ise şöyle konuştu: \"Biri bana söylesin 9 kurşunu benim oğluma kim sıktı. Benim oğlumun vücudundan 9 kurşun çıktı. Ben şimdi kime güveneceğim. Benim canımı koruyacak olan insanlar benim oğlumu öldürdü. Hala benim oğlumu öldürdükleri yerde görev yapıyorlar\"

Ölen Oğuzhan Erkul\'un annesi Seyran Erkul da, \"Üniversite kazanacağına söz vermişti. Sabah işe başlayacaktı. İzin istedi \'işe başlamadan önce arkadaşlarla buluşayım\' dedi. İzin verdim. Tıraş makinesi fişe takılı kaldı benim oğlumun\" dedi.

TUTUKLAMA TALEPLERİNİ REDDEDEN MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

21.03.2018 - 17.42 Haber Kodu : 180321189

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