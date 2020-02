DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- EREN ERDEM OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLANDI

Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dün tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem bugün üst mahkemeye çıkarıldı. Yakalama emri yüzüne okunan Erdem\'in, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce oy çokluğuyla tutuklanmasına karar verildi. Tutuklama kararına bir üye hakim \"yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının ölçülü olacağı\" gerekçesiyle muhalefet şerhi düştü.

FETÖ\'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, bugün jandarmalar tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararını veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çıkarıldı. Duruşmaya, Erdem\'in avukatları da katıldı. Davayı izlemek isteyen basın mensupları duruşma salonuna alınmazken; aralarında Mahmut Tanal\'ın bulunduğu bazı CHP milletvekilleri salona alındı.

Mahkeme Başkanı Yusuf Yılmaz, kimlik bilgileri alınan sanık Eren Erdem\'e yakalama emrini okudu. Buna karşı söz verilen sanık Eren Erdem, \"Tarafıma okunan yakalama emri, kimlik bilgileri bana aittir ve benim hakkımda çıkarılmıştır\" dedi.

BİR HAKİM MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, \"suçun vasıf ve mahiyeti, tanık beyanları, bir kısım sanık savunmaları ve diğer mevcut delil durumu dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın yurtdışına çıkmak isterken yakalanması, kaçma şüphesini gösteren somut olgunun bulunması, öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, suçun sübutu haline muhtemel ceza miktarı ve güvenlik tedbirleri, tutuklu kaldığı süre, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı\" gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi. Ancak tutuklama kararına Üye Hakim Çağlayan Özbay muhalefet şerhi koydu. Üye Hakim Özbay, \"sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının ölçülü olacağı ve bu tedbirlere karar verilerek sanığın serbest bırakılması görüşünde olduğunu\" belirterek çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirtti.

DÜN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen davada, duruşma savcısı Aydın Boztaş esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, Eren Erdem\'in \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" ve gizli tanığı deşifre etmek suretiyle \"Gizliliğin ihlali\" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Ancak duruşma sonunda ara kararını açıklayan heyet, \"delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre, sanık tarafından karartılacak delilin bulunmaması ve dosya kapsamını\" gözönüne alarak yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan sanık Eren Erdem\'in tahliyesine karar vermişti. Eren Erdem\'in yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün polis karakoluna imza atma şartı da getirilmişti. Ailesi ve yakınları Erdem\'in tahliyesini beklerken, gece saatlerinde duruşma savcısının tahliye kararına itirazı üzerine üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

2 -BEYOĞLU\'NDA KAMYONET BİNAYA ÇARPTI

\"Gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş\"

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu\'nda yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir binaya çarptı. Bu sırada evde bulunanlar büyük korku yaşadı

Kaza Beyoğlu Çıksalın Mahallesi Çıksalın sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5984 plakalı kamyoneti kullanan Ercan Yalçınkaya, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet kaldırıma çıkıp önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün direksiyonu kırması sonucu karşı istikamete yönelen kamyonet daha sonra da karşı tarafta bulunan başka bir evin oturma odasının penceresine çarptı. Kazadan hemen önce kamyonetin girdiği odada Kuran-ı Kerim okuyan 80 yaşındaki Hamide Çakmak abdest almak için başka odaya gitmesi hayatını kurtardı. Kaza sonrası büyük şok yaşayan Hamide Çakmak göz yaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyoneti kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kazanın yaşandığı odada bulunan 83 yaşındaki Veli Çakmak o anları anlarda büyük korku yaşadığını belirtti.

Kazadan saniyelerle kurtulan 80 yaşındaki Hamide Çakmak da, \"Ben burada camın önünde oturuyordum. Abdest almak için arka tarafa gittim. Sonra kaza meydana geldi. Ben gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş\" dedi.

3- ESENYURT\'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN

Esenyurt\'ta bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Binayı basan yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen 3\'ü çocuk 1\'i kadın 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Örnek Mahallesi, 1519. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina içerisinde yoğun duman oluştu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 3\'ü çocuk 1\'i kadın 4 kişi terasa çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, merdiven aracı yardımıyla terasta kalanları kurtardı. Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ve büyük korku yaşadıklarını anlatan bina sakini Mehmet Emin, \"Yengem ve yeğenlerim vardı içeride. Onları almaya çalıştım ama dumandan alamadım. Balkona çıkardım itfaiye ekipleri indirdi\" dedi. Yan binada oturan Metin Balçık ise, \"Binada oturanlar dumana maruz kaldı. Yukarıda kalanlar vardı, onları da itfaiye ekipleri kurtardı. Herhangi bir yaralı yok\" diye konuştu.

4- İMAMOĞLU: HERKESE EŞİT MESAFEDE OLACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Şişli\'de hizmete giren Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi\'nin açılışında yaptığı konuşmada, \" Herkese eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019\'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum\" dedi.

Şişli\'de yapımı tamamlanan Mehmet Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete açıldı. Açılışa CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP\'li milletvekilleri, Şişli Belediye başkanı Hayri İnönü ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

\"GELECEĞE DÖNÜK HEDEF KOYARKEN EN ÖNEMLİ UNSURUN ÇOCUKLARIMIZ OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ\"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açılışta konuştu. İmamoğlu, \"Bugün kreş açılışında buluşuyoruz. Ben bu çarpıcı rakamı her yerde paylaşacağım. 0-4 yaş arası yaklaşık 1 milyon 170 bin çocuğumuzun olduğunu unutmayalım. Bu çocukların ne kadarı okul öncesi eğitim alıyor? 180 bin civarında. Yani aslında 1 milyon çocuğumuzu biz hayata hazırlayamıyoruz. Sebebi tabi ki ekonomik imkânsızlıklar. 1 milyona yakın çocuğun 700, 800 bini gerçekten dar gelirli. Böyle bir kente hazırlanan çocuk dünyasının inanın gelecekte bu topluma vereceği zararı ya da yetiştirdik diye düşündüğümüz o küçücük evlatlarımızın gelecekte ne olduğunu bilmemek kadar kötü bir durum olamaz. Onun için biz aydınlık gelecek ya da geleceğe dönük hedef koyarken aslında en önemli unsurun bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız olduğunu unutmamalıyız\" dedi.

\"İNSANLARIN HUZURUNU DERİNDEN ETKİLEYEN UNSURLAR ÖZEL İLGİ ALANLARIMIZ OLACAK\"

Ekrem İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Çok büyük projeleri konuşa konuşa küçük diye görülen ama toplumun ana sorunlarını unuttuğumuz bir İstanbul\'dayız. Bu küçük diye görülen ama hayatı derinden etkileyen insanların huzurunu, mutluluğunu derinden etkileyen unsurlar özel ilgi alanlarımız olacak. Birileri başka şeyleri düşünebilir ama biz bu kentin en fazla 1 milyon 170 bin çocuğunu düşüneceğiz. Biz kentin yaşayanlarına ve kentin geçmişten bu güne hizmet verenlerine vefayı göstermeyi sorumluluk edineceğiz. Herkese bu anlamda eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019\'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum.\"

KAFTANCIOĞLU: HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, \"Sosyal demokrat belediyecilik diyoruz. İnsanca ve hakça yaşam diyoruz. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeşile baktığında Dolar\'ı değil doğayı gören binaya baktığında rantı değil çocuklarımızın, kadınlarımızın geleceği için mücadele eden ve birbirimizin gözüne baktığımızda kardeşliği gören bir anlayış için hep birlikte mücadele edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

İNÖNÜ: ADAY GÖSTERİLİRSEM ONA GÖRE ÇALIŞMALARIMI DEVAM ETTİRECEĞİM

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Ekrem İmamoğlu\'nun başarılı bir başkan olacağına inandığını belirterek, \"Bence doğru bir tercih. Bu konuma gelmesi kendi başarıdır\" diye konuştu. Şişli Belediye Başkanlığı\'na aday adayı olan İnönü, \"Ben işime devam ediyorum. Özellikle aday olmam ile ilgili ilave bir çalışmam yok. Bu bir takdir meselesidir. Ben partimin aday adayıyım. Aday gösterilirsem ona göre çalışmalarımı devam ettireceğim. Ben daha ziyade gösterişi olmayan, sosyal içeriği fazla olan yatırımlara yöneliyorum. Bu güne kadar da öyle yaptım. Her mahalleye, kreş bilim evi… Sayılarını arttırmamız lazım\" dedi

Konuşmaların ardından kreşin açılışı yapıldı. İmamoğlu kreşte bulunan küçük çocuklarla yakından ilgilendi.

5- ŞİŞLİ BELEDİYESİ DAVAYI KAZANDI, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YARGITAY\'A BAŞVURDU

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Belediyesi, 2012 yılında dönemin Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından Bilgi Üniversitesi\'ne 2 TL\'ye satılan İstanbul Mecidiyeköy\'deki 7 bin metrekarelik taşınmazı geri almak için açtığı davayı kazandı. Üniversitenin kararı taşıdığı İstinaf Mahkemesi de \'Satış geçersiz, yasaya aykırı\' diyerek, 7 dönümlük taşınmazın Şişli Belediyesi adına tescilinin uygun olduğunu bildirdi. Bilgi Üniversitesi, \'belediyenin kötü niyetli olduğunu\' öne sürerek, Yargıtay\'a başvurdu. Yargıtay\'ın yerel mahkemenin kararını onaması halinde, üniversitenin bugünkü değeri 100 milyon TL\'nin üzerinde Mecidiyeköy Kampüsü yeniden Şişli Belediyesi\'nin olacak.

Şişli Belediyesi, Gülay Atığ\'ın başkan olduğu dönemde Mecidiyeköy\'de bulunan ve bugünkü değeri 100 milyon TL olan 7 bin metrekarelik 2 arsasını, 1995 ve 1996 yıllarında encümen kararıyla Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı\'nın kurduğu Bilgi Üniversitesi\'ne tahsis etti. Bir yıl sonra ise Şişli Belediye Meclisi, tahsis işlemini intifa hakkına çevirerek, arsaları 49 yıllığına Bilgi Üniversitesi\'ne verdi.

BEDEL TESPİTİ YAPILMADAN 2 TL\'YE SATILDI

2012 yılında da dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 7 dönümlük araziyi, taşınmazların bedel tespitini dahi yapmadan, 2 TL\'ye Bilgi Üniversitesi\'ne sattı. Başkan Sarıgül\'ün, Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ile imzaladığı protokol doğrultusunda tapuya yazılarak ve kamu adına kayıtlı şerhi bulunan arsalar, Bilgi Üniversitesi\'ne geçti.

HAYRİ İNÖNÜ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Hayri İnönü, Şişli Belediyesi Başkanlığı\'na seçilmesinin ardından bedelsiz olarak dağıtılan belediye taşınmazlarını geri almak için kolları sıvadı. İnönü, ilk olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde, Bilgi Üniversitesi\'ne 2 TL\'ye satılan 7 bin metrekarelik taşınmazı almak için tapu iptal ve tescil davası açtı.

\"YOLSUZ TESCİL İPTAL EDİLSİN\"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde dönemin Şişli Belediye Başkanı ve Bilgi Üniversitesi arasında yapılan protokolün yasaya aykırı olduğu belirtilerek, \"Belediye başkanının tasarrufuyla belediye taşınmazının satımı mümkün değildir. Yolsuz tescilin iptali ve taşınmazların belediye adına tescilini istiyoruz\" denildi.

\"TAŞINMAZLARIN DEVRİNDE TARAFLARIN MENFAATİ GÖZETİLDİ \"

Bilgi Üniversitesi ise mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde 2 TL\'lik satışı savunarak, Şişli Belediyesi\'nin dava açma ehliyetinin olmadığını öne sürdü. Davanın zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesi istenilen cevap dilekçesinde, taşınmazların üzerinde üniversite binalarının bulunduğu, satışın gerçekleşmesi için iddia edildiği gibi encümen kararına gerek olmadığı, Şişli Belediye Meclisi\'nin satış işlemleri için Şişli Belediye Başkanı\'nı görevlendirdiği, taşınmazların devrinin tarafların menfaatleri doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

\"BELEDİYE BAŞKANINA SATIŞ İÇİN YETKİ VERİLMEMİŞ\"

Mahkeme yapılan incelemeyle, Şişli Belediye Meclisi\'nin, 9 Haziran 2011 tarihli kararında, Bilgi Üniversitesi\'ne verilen 2 taşınmazın geleceği ile ilgili kanaat bildirdiğini, Belediye Başkanı\'na bir yetki vermediğini belirledi. Mahkeme, Şişli Belediyesi\'nin davasını kabul ederek, 2 taşınmazın Bilgi Üniversitesi adına olan kayıtlarının ayrı ayrı iptali ile Şişli Belediyesi adına tapuya tesciline karar verdi. Mahkeme, \"Mülkiyet hakkını geçirenin, yani belediye başkanının usulüne göre alınmış bir kararla yetkilendirilmediği anlaşıldığından, herhangi bir kıymet takdiri yapılmadığından, belediye encümeninin bu devir işleminin uygunluğuna ilişkin bir karar almadığı anlaşıldığından, belediye başkanının satış ve devir yetkisi bulunmamaktadır\" dedi.

İSTİNAF KARARI ONADI SIRA YARGITAY\'DA

Bilgi Üniversitesi kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi de 12 Eylül 2018\'de yerel mahkemenin kararını onayarak, taşınmazların belediye adına tescil edilmesine karar verdi. Bölge İdare Mahkemesi\'nden de olumsuz kararla dönen Bilgi Üniversitesi bu kez kararı, Yargıtay\'a taşıdı. Yargıtay\'ın da yerel mahkemenin kararını onaması halinde Şişli Belediyesi, 2 taşınmazını geri almış olacak.

DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediyenin devredilen ve bedelsiz verilen taşınmazlarını açtığı davaları tek tek kazanmıştı.

İşte devredilen ve değeri yarım milyon doları aşan taşınmazların listesi;

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU\'NA BEDELSİZ DEVİR: Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı\'nda bulunan bir taşınmaz, 2012 yılında tapuda bedelsiz olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na devredildi. İmar planında belediye sosyal ve kültürel tesis alanı olarak yer alan taşınmaz üzerinde 6 katlı ve 2 bin 450 metrekare kapalı alanı bulunan bir bina bulunuyor.

30 YILLIK İNTİFA HAKKI VERİLEN YERLER: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na ve Bilgi Üniversitesi\'ne 1 TL karşılığı 30 yıl süreli intifa hakkı verilen 82 bin 576 metrekarelik belediye taşınmazları şunlar;

*Ayazağa\'da 24 bin 328 metrekarelik taşınmaz(Sarıyer Belediyesi\'ne devredildi)

*Ayazağa\'da 5 bin 848 metrekarelik 2 parsel. Kreş olarak planlanan taşınmazlar üzerinde Şişli Belediyesi tarafından yapılan 11 katlı, 30 bin 777 metrekare kapalı alanlı bina bulunuyor.

*Ayazağa\'da 19 bin 594 metrekarelik, 12 bin 944 metrekarelik ve 3858 metrekarelik taşınmaz(Sarıyer Belediyesi\'ne devredildi)

*Şişli Esentepe\'de 6 bin 258 metrekarelik taşınmaz.

*Esentepe Büyükdere Caddesi üzerinde ticaret merkezi ve belediye binası olarak planlanan Şişli Belediyesi\'ne ait 18 katlı, 25 bin 355 metrekare kapalı alanlı bina. Şişli Belediyesi ana hizmet binası olarak kullanılırken şimdi Şişli Meslek Yüksekokulu olarak kullanılıyor.

*Şişli Cumhuriyet Mahallesi\'nde 118 metrekarelik gayrimenkul.

*Şişli Meşrutiyet Mahallesi\'nde bin 673 metrekarelik taşınmaz



===========================

6- UKRAYNA\'DAKİ TÜRK KIZLARI CİNAYETİ SORUŞTURMASI: UKRAYNA\'DAN DELİL VE BELGELER İSTENECEK

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) UKRAYNA\'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüsnü Can Çökmez (21) ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna\'daki adli makamlardan istinabe yoluyla cinayete ilişkin delil ve belgelerin istenmesi için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli Çökmez\'in cinayetin işlendiği evden aldığı ve Türkiye\'de sattığı belirtilen 4 bilgisayarında incelemeye başlandığı belirtildi.

BİLGİSAYARLAR İNCELEMEYE BAŞLANDI

Ukrayna\'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi\'ni (22) öldürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüsnü Can Çökmez\'le (21) ilgili soruşturma devam ederken, soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna\'daki adli makamlardan istinabe yoluyla delil ve belgelerin istenmesi için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli Hüsnü Can Çökmez\'in, cinayetin işlendiği evden aldığı ve Türkiye\'ye getirip sattığı belirtilen 4 bilgisayara el konularak adli makamlarca incelendiği öğrenildi. Şüpheli Hüsnü Can Çökmez, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'na göre Türk vatandaşı olduğu için iade edilemeyeceğinden de yargılamasının Anadolu Adliyesi\'nde yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Hüsnü Can Çökmez\'in Türkiye\'ye girişinden itibaren temasta bulunduğu kişiler de araştırılırken, soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi\'nin ailelerinin beyanlarının alınması için bulundukları illere talimat yazıldığı kaydedildi. Ailelere kızlarının daha önceden Hüsnü Can Çökmez ilgili herhangi bir şikayetinin olup olmadığının sorulacağı bilgisine ulaşıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ukrayna\'da şüpheli Çökmez\'in, tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi\'ni (22) öldürdükten sonra Türkiye\'ye kaçtığı belirlenmişti. Geçtiğimiz Cumartesi günü Pendik Kurtköy Mezarlığı\'nda yakalanan Çökmez\'in sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, \'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

