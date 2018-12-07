DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ERGENEKON SAVCISI ERCAN ŞAFAK\'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 9 YIL 4 AY HAPİS

Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)-FETÖ\'nün kumpas davaları olarak gösterilen, \"Ergenekon\", \"Balyoz\" ve \"Poyrazköy\" davalarının savcılarından Ercan Şafak\'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Şafak hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından beraatına karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şafak katıldı. Savunmasında Bylock kullanmadığının tespit edildiğini ve YARSAV\'dan başka dernek üyeliğinin bulunmadığını söyledi. Sanık Şafak, \"Kaçmayıp kendimin teslim olduğumun tespiti mevcuttur. 14 senedir aynı telefonu kullanıyorum. Sosyal medya hesabım yoktur ve herhangi suç içerikli paylaşımım olmamıştır. Görevden alınmamış olsaydım menfur olay 15 Temmuz ile ilgili de görevimi yerine getirecektim, soruşturma yapacaktım. Hiç bir yapının içinde bulunmadım\" dedi. Şafak son sözünde ise \"Ben suç işlemedim beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Vicdanınıza sığınıyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Şafak hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet Şafak hakkında \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ise beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen eski \"Ergenekon\", \"Balyoz\" ve \"Poyrazköy\" davalarının savcılarından Ercan Şafak hakkında hazırlanan iddianamede, \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

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(geniş haber)

2- ASAYİŞ ŞUBEDE KATLAR ARASI \"RÜŞVET\" OPERASYONU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği\'nde görevli iki polis, aranan suçluları para karşılığı serbest bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Memur Suçları Birimi ekipleri, bir süre önce banka hesaplarında anormal hareketlilik tespit edilen Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde görevli polis memurları H. Y. ve M. D.\'yi takibe aldı.

Yapılan araştırmaların ardından, polis memurlarının 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.Ç. ve kardeşi S. Ç.\'yi yüklü para karşılığı iki kez serbest bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Delillerin kesinleşmesinin ardından, Gasp Büro Amirliği Memur Suçları Birimi ekipleri, bir alt katta bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliğine inerek, polisleri gözaltına aldı. Şüpheli polislerin, ifadelerinin alınmasının ardından pazartesi günü adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

İKİ KEZ RÜŞVET ALDILAR İDDİASI

İddialara göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde görevli olan polisler, 1 Kasım\'da G. Ç.\'nin Beylikdüzü\'ndeki evine baskın yaptı. Polisler, gözaltına aldıkları G. Ç.\'yi, bir süre sonra, yüklü para karşılığı serbest bıraktı.

Rüşvet vererek hapse girmekten kurtulan G. Ç., polislerin tekrar gelebileceği korkusuyla evine boşaltarak, yine kendisi gibi 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S. Ç. ile birlikte Bakırköy\'de bir otele yerleşti.

İki kardeş 19 Kasım\'da otelden çıkarken, yine aynı polisler tarafından kapıda gözaltına alındı. H. Y. ile M. D. adlı polis memurları, kardeşleri sağlık kontrolüne götürmek için polis otosuna bindirdi. Hastaneye gidilirken G.Ç. ve kardeşi S. Ç. ile polis memurları arasında rüşvet pazarlığı yaşandı. İki kardeş, ikinci kez yüklü para karşılığı serbest kaldı.



Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli polislerin görüntüsü

07.12.2018 - 14.43 - Haber Kodu : 181207118

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3- BAYRAMPAŞA\'DAKİ YANGINDAN KÖTÜ HABER GELDİ

YOLLAR DAR, PARK YERİ YOK, ARAÇLAR GELİŞİ GÜZEL PARKEDİYOR

- Bayrampaşa\'da çıkan yangın faciayla sonuçlanıyordu.

- 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan baba hastanede hayatını kaybetti.

- Gece yarısı korku dolu anların yaşandığı yangının çıktığı sokak bugün havadan görüntülendi.

- Sokakların dar, par yeri olmadığı ve araçların yolla gelişi güzel parkettiği görülüyor

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan Dursun Kaşıkçı hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıktığı sokak havadan görüntülendi.

Yangın Bayrampaşa, Vatan Mahallesi\'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Engin Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

4\'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI; 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Bu sırada aynı apartmanda oturan bir kişi çocuklardan birini kurtararak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangın çıkan daireden 4\'ü çocuk toplamda 7 kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evden çıkarılan 4 çocuğa ilk müdahaleleri ambulanslarda yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangın çıkan daireden anne Nehir Kaşıkçı ve babaanne Fatma Kaşıkçı ile baba Dursun Kaşıkçı\'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından anne, baba ve babaanne çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Baba Dursun Kaşıkçı hayatını kaybetti.

SOKAK BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Faciayla sonuçlanan yangının çıktığı sokak bu sabah havadan görüntülendi. Yangın çıkan evin çevresindeki sokaklarda park yeri olmadığı ve araçların dar sokaklara gelişi güzel parkettiği görülüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ DÜN GECE DE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKMİŞTİ

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek dairede soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Dün gece de İstanbul Fatih\'te bulunan Derviş Ali Mahallesi\'nde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yine dar sokaklara hatalı park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta zorluk çekmişti. Bazı itfaiye ekipleri de evlerin camlarına vurarak otomobil sahiplerini araçlarını çekmesi yönünde uyarıda bulunmuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Yangın çıkan ev

- Çevresindeki sokaklar

- Polisin olay yerindeki çalışması

- Detaylar

//////////////////////// GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

- Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanan dairenin görüntüsü (ÖZEL)

- Sokak içerisinde yaşanan panik anları (ÖZEL)

- Yangın çıkan daireden kurtarılan çocuğun görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin ilerlemekte güçlük çekmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Vatan Mahallesi muhtarı ile röp (Hikmet Özbir)

- Çocuğu çıkaran vatandaş ile röp (Koray Güllüoğlu)

- Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

- Vatandaşa ait cep telefonu görüntüsü

- Alev alev yanan dairenin görüntüsü

- Mahalledeki panik anları

- Genel ve detaylar

AKTÜEL

- Olayın meydana geldiği yer

- Yangın çıkan dairenin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- İtfaiyenin camlara vurması

- Polisin önlemi

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar

06.12.2018 - 06.10 Haber Kodu : 181206007

07.12.2018 - 15.26 - Haber Kodu : 181207135

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(ÖZEL)

4- \"KATİL BARİYER İSTEMİYORUZ\" KAMPANYASI

- Türkiye genelindeki motosiklet kullanıcıları kaza sonrası bıçak etkisi gösteren bariyerlere dikkat çekmek için \"Katil bariyer istemiyoruz\" kampanyası başlattı.

- Kenan Sofuoğlu da sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir görüşme yapıp olayın takipçisi olacaklarını belirten bir yazı paylaştı.

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Ülke genelinde kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen onlarca motosiklet sürücüsü kaza sonrası bıçak etkisi gösteren bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlü kazalar sonrasında motosiklet kullanıcıları seslerini duyurmak için defalarca duyurularda bulundu. Son olarak İstanbul TEM Otoyolu Pendik mevkiinde aynı motosiklette bulunan Şükrü Doğru ve arkasındaki Şakir Şenol kaza sonrası sürüklenip bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Bu kaza sonrası tekrar örgütlenen motosiklet kullanıcıları ve aileleri sosyal medya hesapları üzerinden \"Katil bariyer istemiyoruz\" kampanyası başlattı. Oldukça ses getiren kampanyaya katılım her geçen dakika artarak büyüyor.

KENAN SOFUOĞLU DEVREYE GİRDİ

Dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden \"Katil bariyer istemiyoruz\" başlığıyla \"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan gecenin bu saatinde bizi kabul etti ve motosikletlilerin bu derdini dinledi. Konuyu kendisine detaylı bir şekilde anlattık ve beraber çalışarak adım adım pilot bölgeleri seçerek bir çalışma kararı aldık\" yazarak, görüşmeden fotoğraf paylaştı.

Görüntü dökümü

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-Katil bariyer istemiyoruz kampanyasına katılan motosiklet kullanıcıları ve aileler

-Kaza sonrası bariyere çarpıp yaralanan motosiklet sürücüsü

-Yaralının yardımına koşan arkadaşları

-Bariyerlerin arasına sıkışan motosikleti çıkarmaya çalışmaları

-İstanbul Pendik\'te iki motosikletlinin bariyerle çarpıp hayatını kaybettiği kaza yeri

-Ölümlü kaza anı, motosikletten düşen kişinin bariyerlere çarpması

-Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan motosikletli dostu bariyer sistemi animasyonu

-Genel ve detay görüntüler

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(ek görüntüyle)

5 - KADIKÖY AÇIKLARINDA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı.

Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlaryardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevkedildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Teknenin görüntüsü

-Kıyıya geterilmesi

-İçindekiler

07.12.2018 - 13.53 - Haber Kodu : 181207097DHA FEED

07.12.2018 - 15.10 - Haber Kodu : 181207127

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6 - LİSELİ GENCİN ÖLÜMÜNDE UYUŞTURUCU İDDİASI

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Bakırköy\'de arkadaşlarının kullandığı uyuşturucuyu merak edip denediği öne sürülen 17 yaşındaki genç, 10.katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Ataköy\'de meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Serhat S. ailesiyle yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden genç ilk defa uyuşturucu denedi. Kullandığı maddenin etkisiyle rahatsızlanan genç tekrar Ataköy\'de bulunan evlerine gitti. Bina girişinde oğulları Serhat S. ile karşılaşan aile, ayakkabı ve çoraplarının olmadığını fark etti. Oturdukları daireye çıkınca neden ayakkabıları olmadığını soran ailesine 17 yaşındaki genç uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan genç ailesine kedisinin pencereden düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düşen Serhat S. hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Serhat\'ın arkadaşını sorguladı. Arkadaşlarından biri, uyuşturucuyu korsan taksi şoföründen aldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri korsan taksi şoförünü gözaltına aldı. Öte yandan Serhat S.\'nin binaya giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Gencin binadan çıkışı

-Gencin bina içinden görüntüsü

07.12.2018 - 15.21 - Haber Kodu : 181207132

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7- İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ\'NDE DEĞİŞİKLİK

Gökhan ARTAN/İSTANBUL,(DHA)

Resmi Gazete\'de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliği\'nde yapılan değişiklikle tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu oldu.

Resmi Gazete\'de bugün yayımlanan yönetmelikte bazı maddeler şöyle: \"Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur. Bakanlıkça; kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz, tevhit ve parsel sınırı düzeltme işlemleri, bu Yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir.\"

BİRBİRLERİNE 6 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAZ

\"Parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun tabii veya tesviye edilmiş zeminden en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda bina üstten bir kat kademelendirilir. Her bir kademenin boyu 6.00 metreden aşağı olamaz.40.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde; bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe boyu 3.00 metre olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.Yapı kitlesinde (Örneğin H,T,L vb. şekilde olan yapı kitleleri) cephesi birbirine bakan farklı bağımsız bölümlere ait çıkmalar birbirine 6.00 metreden fazla yaklaşamaz.\"

ASANSÖRÜN ZORUNLU OLDUĞU YAPILAR

\"Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç iskan edilen kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör tesis edilmesi zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir. Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2\'den ve bodrum kat dahil kat adedi 3\'ten fazla olan umumi binalarda, imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda, zemin kat üzerinde 20 den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Yönetmelik hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.\"

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8- HİLMİ GÜLER: ORDU\'YA BAHARI GETİRECEĞİZ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

AK Parti\'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, \"Belediyecilik anlamında şehircilik yaklaşımı ile yeni konseptleri uygulamaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak bir bütün ve takım halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sonunda hepimiz kardeşlik türküleri söyleyen bir güzel şehre kavuşacağız\" dedi.

Hilmi Güler seçim kampanyasını başlatmak üzere Ordu\'ya gitti. Hilmi Güler, Ordu seyahati öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda açıklamalarda bulundu. Hilmi Güler, \"Bu güzel Cuma gününde Ordu\'ya sefere çıkıyoruz. Ordu\'ya hizmet üzere heyecanım doruk noktasında. Karadeniz\'in incisi Ordu\'yu daha güzel bir noktaya getirmek istiyoruz. İtibarını daha yüksek noktaya çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımızla yoğun bir çalışmayla örnek bir şehir yapmak üzere yola çıkıyoruz. Ordu\'ya baharı getirmek istiyoruz. Kardeşlik türkülerini yeniden söylemek istiyoruz. Onun içinde projelerimiz ile birlikte örnek bir şehir yapmak üzere yeni bir belediyecilik anlayışıyla Ordumuzu dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesi haline getirmek için yoğun bir çalışmayı bugün başlatıyoruz\" dedi.

\"HEYECANIM DORUK NOKTASINDA\"

Hilmi Güler, \"Benim de heyecanım doruk noktasında. Şu zamana kadar ki tüm hizmetlerden daha anlamlı buluyorum. Yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bir gönül seferberliği başlatmak üzere sefere çıkıyoruz. İnşallah Ordu\'ya baharı getireceğiz\" diye konuştu.

Güler hep birlikte kardeşlik türküleri söyleyeceklerini belirterek, \"Ordu ile ilgili projelerimi sürpriz olarak sona bırakıyorum. Dediğim gibi burada yıllarım tecrübesini ve görgüsünü arkadaşlarımızın heyecanıyla birleştirerek inşallah bunu çok daha iyi bir noktaya çıkartacağız. Dünyada ismiyle tanınan önemli şehirler var. Ordu\'yu da onlardan bir tanesi haline getireceğiz. Ordu çok önemli bir noktaya gelecek. Bilhassa belediyecilik anlamında, şehircilik yaklaşımı ile yeni konseptleri uygulamaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak bir bütün ve takım halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve sonunda hepimiz kardeşlik türküleri söyleyen bir güzel şehre kavuşacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Güler ile röp

-Güler\'in ayrılışı

07.12.2018 - 16.08 - Haber Kodu : 181207146

