DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- SULTANGAZİ\'DE BARİYER DEHŞETİ : 1 ÖLÜ

Emin YEŞİL-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ\'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan minibüsün çarptığı boru bariyer, minibüsün altından girerek arka camından çıktı. Kazada sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza, Sultangazi Cebeci Mahallesi Orhangazi altgeçidinde saat 16.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (25)yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin bir kısmı araca ok gibi saplandı. Sürücü Mehmet Yılmaz feci şekilde can verdi. Öte yandan arkadan gelen 34 ZS 9045 plakalı araca da kopan bariyerlerin bir kısmı çarptı. Bariyerler otomobilin arka sağ lastiğini kopardı.

Hayatını kaybeden Yılmaz\'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olayyerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Yol trafiğe kapatılırken, polisin işlemlerinin ardından yolun trafiğe açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Araçların görüntüsü

-Ok gibi saplanan bariyer

-Cenazeden görüntü

-Yakınların gelmesi

-Ağlayanlar

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Bariyerlerin görüntüsü

2 - KAĞITHANE\'DEKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Kuyumcudaki soygun anı kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet kasklı soyguncunun silahını doğrultması, kuyumcuyu etkisiz hale getirmesi ve soygun anları kameraya yansıyor. Soyguncunun bir ara kuyumcuyu yere yatırması ve ardından da kuyumcu ve soyguncu arasında yaşanan arbede anları da kamera tarafından kaydediliyor.

Görüntü dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kuyumcu ve soyguncunun konuşmaları

-Silahı doğrultması

-Arbede anları

-Yere yatırması

-Genel ve detaylar

3- SOĞAN HALDE 3, PAZARDA 5 LİRA

- Stokçu tartışmaları pazara da yansıdı

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak soğan stokçuları bulunduğunu açıklamış, fırsatçılara izin verilmeyeceğini söylemişti. İstanbul\'da halden kilosu 3 liradan çıkan soğan pazarlarda 5 liraya satılıyor. Pazarcıların bazıları stokçuluk nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtirken, bazı pazarcılar ise soğanın depolanmasının çürümemesi için \"gereklilik\" olduğunu söylüyor. Tüketiciler ise, yüksek soğan fiyatlarından şikayeti ediyor.

\"BU DEPOLANAN BİR MAL\"

Fiyatı bir haftada ikiye katlanarak 5 lirayı bulan soğanın stoklanması konusunda tartışmalara ilgilii olarak İstanbul Yaş Sebze Meyve Bostan Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, soğan ve patatesin depolanan bir ürün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Eğer depolamazsak, Nisan\'a kadar biz ne yiyeceğiz? Bir ay içerisinde bunu piyasa sürersek daha sonra biz ne yiyeceğiz, ithal mi getirelim? Bu depolanan bir mal. Mutlaka depolarda saklanmalı ve zaman içerisinde yani arz talebe göre tüccar piyasa sürmeli. Bunu zamanı geldiğinde bu işin ticaretiyle uğraşanlar piyasaya sürer, süremezse depolarda çürütürler. Soğan yetiştikten sonra bir ay içerisinde tarladan toplanmazsa çürür, çöpe atarsın. Üretici mecburi olarak bu işin ticaretini yapanlara veriyor. Tüccar arkadaşlarımız da depoya koyuyorlar, başka yapacak bir şey yok.\"

\"BU BİR AYDA TÜKETİLECEK BİR ÜRÜN DEĞİL\"

Hal toptancısı Hamza Altınok da soğanı kilosu 2 lira 70 kuruştan aldıklarını ve 3 liradan sattıklarını belirterek, geçen yıl çiftçilerin rekolte fazlalığından dolayı soğandan zarar ettiklerini ve bu sene az ekim yaptıklarını belitti. Altınok, \"Bir de mavi küf dediğimiz bir hastalık oldu. Bunun için de rekolte çok düştü ve talebe cevap verilemedi\" dedi.

Altınok, \"Patates ve soğan, depolanan ürünlerdir. Bir ay içerisinde bu ürünü sattığınız zaman diğer aylarda bu millet ne yiyecek? Yeni mahsul dördüncü ayda çıkıyor. O zamana kadar bu piyasa stoklanan, depoya konan çiftçilerin mallarıyla dengeleniyor. Bu bir ayda tüketilecek bir ürün değil. Şu anda soğanın satılması konusunda bir telkinde bulunuyor büyüklerimiz. Eğer bir ay içerisinde millet yüklenirse soğan çok büyük açık verir\" diye konuştu.

DEPOLANMASINA KARŞI OLAN DA VAR SAVUNAN DA

Pazarcılar ise soğanın stoklanması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları soğan ve patates gibi ürünlerin depolanması gerektiğini ancak böyle birkaç ay dayanabileceğini savunuyor. Bazı pazarcılar ise soğan fiyatının depolarda tutan tüccarlar yüzünden yükseldiğini söylüyor.

TEZGAHLARA UZAKTAN BAKMAKLA YETİNİYORLAR

Fiyatlardaki değişim ise en çok tüketiciyi vuruyor. Soğan fiyatlarının el yaktığını düşünenden var, taneyle soğan alanda. Bazı tüketiciler ise soğan tezgahlarına sadece uzaktan bakmakla yetiniyor.

Görüntü Dökümü:

- Soğan deposundan görüntüler

- Dayan ile röportaj

- Altınok ile röportaj

- Muhabir anons

- Pazarcılarla röportaj

- Tüketicilerle röportaj

- Muhabir anonsu

- Pazardan görüntüler

- Detaylar

4- THY VE HAVELSAN ARASINDA 5 YENİ SİMÜLATÖR İÇİN İMZALAR ATILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTAANBUL,DHA

Türk Hava Yolları(THY), pilotaj eğitimini destekleyen simülatörlerin temini için Hava Elektrik Sanayi (HAVELSAN) ile 5 yeni simülatör için anlaştı. Yurtdışına bağımlılığı azaltacak ve yerli üretime ivme kazandıracak proje kapsamında, THY pilotlarının intibak, tekamül ve yenileme eğitimlerinin düşük maliyetle ve gerçeğe yakın şekilde teminini sağlayacak EASA D seviye sertifikalı \'Tam Uçuş Simülatörleri\', HAVELSAN tarafından üretilip THY filosuna kazandırılacak. İmza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, \"Ülkemizin milli havayolu olmanın verdiği bilinçle yerli kaynaklara yönelerek, milli üretime sağladığımız desteği bu anlaşma ile daha da geliştirmiş olmak bizim için gurur verici\" dedi.

\'THY ve HAVELSAN Simülatör Alımı Anlaşması\' için THY\'nin Yeşilköy\'deki Genel Yönetim Merkezi\'nde gerçekleştirilen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay katıldı. Anlaşma kapsamında HAVELSAN, THY\'nin Boeing 737MAX ve Airbus A320CEO/NEO tipi uçakları için uluslararası D seviye sertifikasyona sahip Tam Uçuş Simülatörleri üretecek.

Bugün itibariyle filosunda 14 simülatörü bulunan THY, 2020 ve 2021 yıllarında işletmeye alınmak üzere, 2 Boeing 737MAX ve 3 Airbus A320CEO/NEO uluslararası D seviye sertifikasyona sahip toplam 5 \'Tam Uçuş Simülatörü\' ve 6 \'Uçuş Eğitim Yardımcısı\'nı HAVELSAN\'dan teslim alacak.

İLKER AYCI\'DAN YERLİLİK VURGUSU

İmza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, avacılığının iki önemli oyuncusu, THY ve HAVELSAN olarak, anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Ülkemizin milli havayolu olmanın verdiği bilinçle yerli kaynaklara yönelerek, milli üretime sağladığımız desteği bu anlaşma ile daha da geliştirmiş olmak bizim için gurur verici\" diye konuştu.

\"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ZORUNDAYIZ\"

Aycı, \"Bu vizyonu ortaya koyabilmemizde sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef tartışılmaz. Biz de bu anlamda dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. HAVELSAN en kıymetli ortaklıklarımızdan birini oluşturuyor. Teslim alacağımız yeni 5 simülatör ile çıtayı daha da artırmış olacağız. THY ailesi olarak HAVELSAN ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. THY pilotlarının eğitimlerini en iyi standartta almalarının devamını sağlayacakken, özellikle tazeleme eğitimleri için uçuş eğitim merkezimizi tercih eden yabancı havayolu şirketlerinin pilotlarınca da tecrübe edilebilecek. Bu sayede küresel pazarda da boy gösterebilecek simülatörler ayrıca, bugün prestijli bir marka hâline gelen Türk Hava Yolları uçuş deneyiminin daha geniş kitlelerce benimsenmesinde de hiç kuşkusuz önemli bir rol oynayacak\" dedi.

HACI ALİ MANTAR: THY\'NİN BİZE VERDİĞİ DESTEĞİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise, imza altına alınan sözleşme ile iki kurum arasındaki iş birliğinin artacağına dikkat çekti. HAVELSAN\'ın askeri simülatör ve eğitim sistemleri konusunda Türkiye\'de tek, dünyada sayılı ülkeler arasında olduklarını belirterek, şunları söyledi: \"Askeri alandaki bu yeteneğimizi sivil alana geçirmek için bir karar aldık. Bu kararda THY yönetiminin çok önemli etkisi var. Günümüzdeki teknolojilerde müşteriden bağımsız iş yapıyorsanız yapılan çözümün başarılı olma ihtimali çok düşüktür. Bunun için THY\'nin bize verdiği desteği çok önemsiyoruz. Bu desteğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istiyoruz. THY\'nin desteğiyle simülatör alanına girdik. İnşallah iki kurumun ciddi işbirliğiyle Türkiye\'nin ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde tüm dünyada genişletmeyi düşünüyoruz.\"

Hayata geçirilecek simülatörlerle yabancı kaynaklardan sağlanan uçuş simülatörleri ve eğitim sistemleri ihtiyaçlarının yerli kaynaklara yönlendirileceğine vurgu yapan Hacı Ali Mantar, aynı zamanda proje ile dünya havayolu simülatör pazarına hem sistem hem de eğitim ihracatı imkânı yakalayacaklarına olan inancını kaydetti.

SİMÜLATÖRLER HAKKINDA

Simülatörler, pilotların eğitim kalitesini artırmaya yönelik en önemli unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Pilotlar, görev yapacakları uçak tiplerinde yer derslerinin ardından simülatörde eğitim almaya başlıyor. Uçak tipi ve pilotun tecrübesine göre değişen sürelerde alınan eğitimin ardından gerçek uçağa geçiliyor. Sivil havacılıkta pilotlar ayrıca, her 6 ayda bir bilgilerini yenilemek amacıyla yine simülatörlerde uçuyor. Bu eğitim sırasında pilotlara her türlü çevresel şartlar altında acil durum eğitimleri veriliyor. Böylelikle muhtemel riskler minimize edilirken, yetkin eğitim seviyesi yukarı çekiliyor.

Görüntü Dökümü

-THY Genel Müdürlük binasında toplantı

-İmza törenine katılanlar

-İlker Aycı\'nın konuşması

-Hacı Ali Mantar\'ın konuşması

-İmzaların atılması

-Genel ve detaylar

5- TAKSİM MEYDANI\'NDA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı\'nda bir binanın 2\'nci katına çıkıp intihar giriminde bulunan kişi ortalığı birbirine kattı. İtfaiye ve polis ekiplerine saksı atan, kafasını camlara vuran kişi para alınca intihardan vazgeçti. İntihar girişimi sırasında kameralara film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Şehit Muhtar Bey Caddesi girişinde bulunan 5 katlı bir binanın 2\'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Tehlikeli şekilde sürekli yer değiştiren İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere saksı atıp kafasını sürekli camlara vurarak kimsenin yaklaşmalarına izin vermedi. Taksim Meydanı\'nda toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.



19\'UNCU İNTİHAR GİRİŞİMİ PARAYI ALINCA VAZGEÇİYOR

Maddi sıkıntıları olduğunu söyleyen İbrahim A. için vatandaşlar olay yerine bebek bezi ve gıda ürünleri getirdi. Daha sonra para verilen İbrahim A. intihar girişiminden vazgeçerek ikna oldu. İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.\'nın İstanbul\'un çeşitli semtlerinde daha önce 18 defa intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-İntihar girişiminde bulunan kişi

-Olay yerindeki polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-İbrahim A.\'nın tehlikeli şekilde yer değiştirmesi

-Taksim Meydanı\'nda toplanan kalabalık

-Polisin kalabalığı uzaklaştırmaya çalışması

-Cep telefonu ile görüntü çekenler

-İbrahim A.\'nın ekiplere saksı atması

-İkna çabaları

-İbrahim A.\'nın kafasını defalarca cama vurması

-Vatandaşların getirdiği bebek bezleri ve gıda ürünleri

-İbrahim A.\'ya para verilmesi

-İntihardan vazgeçmesi

-Polis aracına alınması

-Genel ve detay görüntüler

22.11.2018 - 17.28 Haber Kodu : 181122177

6 - KAVŞAKTA ZİNCİRLEME KAZA; 1\'İ AMBULANS 3 ARAÇ ÇARPIŞTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'da meydana gelen trafik kazasında 1\'i ambulans, 3 araç hasar gördü.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi\'nden geçen Firuzköy Kavşağı\'nda meydana geldi. Bir hastayı almaya giden ambulans, Avcılar Köprüsü\'ne doğdu giderken, trafik lambalarının olduğu bölgeye yakın sirenle uyararak yol istedi. Ancak, öndeki araç, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermedi. Ambulans sürücüsü, yol verilmemesi üzerine frene basmasına rağmen duramayınca bir hafif ticari araca çarparak, bariyere çıktı. Bu sırada aynı yönde giden bir otomobil de, hafif ticari araca çarptı. Şans eseri yaralanan olmayan kazada ambulans ve diğer iki araçta hasar meydana geldi. Acil tıp teknisyenleri kazada yaralı olmamasını şans olarak değerlendirirken soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulansta bulunan acil tıp teknisyeni ve sürücünün kaza ile ilgili anlatımları

22.11.2018 - 17.56 Haber Kodu : 181122192