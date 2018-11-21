DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ŞİŞLİ\'DE LÜKS OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Şişli\'de lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasındaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

21.11.2018 - 17.26 Haber Kodu : 181121218

21.11.2018 - 17.14 Haber Kodu : 181121214

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2- (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

ATATÜRK KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Atatürk köprüsü girişi Unkapanı yönünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan aracın alev alması üzerine diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Saat 14.45 sıralarında Refik Saydam Caddesi\'nden Fatih istikametine giden otomobil, Unkapanı Atatürk köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak durdu. Kaza yapan otomobili gören çevredekiler yardıma koştu. Araç içinde bulunan sürücü ve yanındaki kadın vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Otomobilde çıkan küçük çaplı yangın, vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin bariyerlere vurduktan sonra savrularak yol ortasında takla atması, çevredekilerin yardıma koşması ve yangın tüpüyle müdahalesi yer aldı.

Kaza nedeniyle Fatih istikametinde oluşan yoğun trafik otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması

-Yardıma koşan vatandaşlar

-Otomobile yangın tüpüyle müdahale edilmesi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi

-Takla atan otomobil

-Polis ekipleri

-Trafik

-Yaralının ambulansa taşınması

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

21.11.2018 - 16.42 Haber Kodu : 181121200

21.11.2018 - 15.44 Haber Kodu : 181121170

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3- (Ek bilgi ve görüntülerle)SOSYAL MEDYA\'DAN SİLAH SATANLARA OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 41 OLDU

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Sosyal medya siteleri üzerinden silah ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 41\'e yükseldi.

3 AY TEKNİK TAKİP

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, sosyal medya siteleri üzerinden tabanca, tüfek ve mermi satışı yapıldığını belirleyerek yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.



ORGANİZE TİCARETİ BELİRLEDİ, SİBER ADRESLERİ TESPİT ETTİ

Organize ekipleri, internet sitelerine silah satış ilanı koyan, alışveriş yapan kişileri tespit ederek gerçek kullanıcılarının bulunması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Siber polis ise şüphelilerin bir kısmının sosyal medya üzerinde gerçek kimliklerini kullandığını, bir kısmının ise takma isim kullandığını belirleyip gerçek kimliklerini tespit ederek adres bilgilerine ulaştı.

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Bursa, Van, Amasya, Sivas, Konya, İzmir, Samsun ve Edirne\'de belirlenen 50 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

6\'sı kurusıkı toplam 27 tabanca, 6 av tüfeği, 17 şarjör, çelik yelek ve bin 23 tane değişik çap ve kalibrelerde mermi ile fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 41 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Sosyal medya sitelerinde silah satışına ilişkin görseller

-Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde arama yapması

-Ekiplerin silahları bulması

-Genel ve detaylar

21.11.2018 - 17.22 Haber Kodu : 181121217

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4- İDO YENİKAPI İSKELESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş., 1 Aralık\'tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldı.

İDO\'nun Yenikapı iskelesi havadan görüntülendi. Görüntülerde İDO\'nun sefer yapan gemileri ile yolcuların gelişleri görünüyor.

Görüntü Dökümü:

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-iskelenin havadan görüntüleri

-İDO gemileri

-Yolcular

DHA FEED

21.11.2018 - 15.28 Haber Kodu : 181121163

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5 - SÜPER YAT \"CHAYKA\" İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL(DHA) Dünya\'nın en lüks yatlarından biri olan \"Chayka\" isimli süper yat İstanbul Boğazı\'ndan geçiş yaptı. Rus bayraklı yat \"Chayka\" saat 13.30 sıralarında boğaza giriş yaptı. Güvertesinde 5 kişinin olduğu görülen yat, saat 15.20 sıralarında Marmara Denizi\'ne girdi.

Görüntü Dökümü

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-Yatın boğazda görülmesi

-Yatın güvertesindekiler

-Genel ve yakın detaylar

21.11.2018 - 16.04 Haber Kodu : 181121178

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6- ŞİŞLİ\'DE POLİS DENETİMİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ilçedeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Okmeydanı Kalekol önünde bir araya gelen ekipler, saat 14.00\'da harekete geçti. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi\'ndeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak arandı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Polislerin Kalekol noktasından çıkışları

-Polislerin şüpheli kişileri durdurarak GBT yapması

-Şüpheli araçların durdurulması

-Sokak başlarında önlem alan polisler

-Genel ve detaylar

21.11.2018 - 15.26 Haber Kodu : 181121162

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7- KUYUDA MAHSUR KALAN YAVRU KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta 5 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Olay saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı kenarındaki yeşillik alanda meydana geldi. Sık sık yeşil alandaki hayvanları beslemeye gelen hayvansever bir kadın bir yavru köpeğin sesini duydu. Sesin geldiği noktayı arayan kadın çalıların arasında bir su kuyusu olduğunu yavru köpeğinde bu kuyuya düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu\'na bağlı ekipler merdiven yardımıyla kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yavru köpeği çıkarışı

-Köpeğin serbest bırakılması

-Köpeğin annesinin bulunduğu yere koşuşu

-Hayvansever kadınla röportaj

-Diğer detaylar

21.11.2018 - 16.08 Haber Kodu : 181121181

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8 - METEOROLOJİ\'DEN FIRTINA UYARISI

İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Denizi\'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklama şöyle:

Marmara\'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.