DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(GENİŞ HABER)

1-ŞİŞLİ\'DE ELEKTRİK SOBASI KISA DEVRE YAPTI; İKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA /İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, 9 katlı binanın çatı katında ilk belirlemelere göre elektrik sobasının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında iki daire tamamen yandı. Mahalleli, itfaiye ekiplerinin sokağa girişte sorun yaşamaması için yol üzerindeki kaldırım taşlarını el birliğiyle yol kenarına attı.

Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak\'taki 9 katlı binanın çatı katındaki bir dairede saat 16.20 sıralarında yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı sırada, elektrik sobasının kısa devre yapması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüyerek, yan taraftaki daireye sıçradı. Alevleri fark eden sokak sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri komşularının da yardımıyla dışarı çıktı.

KALDIRIM TAŞLARINI EL BİRLİĞİYLE YOL KENARINA ATTILAR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken mahalleli de, itfaiye araçlarının sokağa girişte sorun yaşamaması için yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını el birliğiyle yol kenarına attı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, can kaybı yaşanmazken iki daire tamamen yandı. Yangın sırasında iki dairede de kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Ali Recep, \"Bir duman kokusu geldi. Önce önemli değil diye düşündük ama, sonra çıktık dışarı baktık karşı binanın çatısında alevler vardı. Yavaş yavaş yanarken, itfaiye geç geldi. Herhalde yol çalışması vardı. Araçlar da sokaklara park etmişti. Yerdeki taşları özellikle attırmaya çalıştım. Taşları atıp itfaiye geçsin istedim\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan çatıdan görüntü

-Vatandaşların kaldırım taşlarını atarak yolu açma çalışması

-Çatı katının alevli görüntüsü

-Alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahale etmesi

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Balkonlarından yangını izleyenler

-Yanan ikinci dairenin sahibinin gelmesi

-Röportaj

-Genel detaylar



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(ÖZEL)

2- ARDA TURAN VE OKAN BURUK\'A FETÖ SUÇLAMASINDA TAKİPSİZLİK ÇIKTI

- Başsavcılık: Arda o tarihte henüz 10 yaşındaydı

Haber-Kamera: Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)

FETÖ\'nün futbol yapılanması kapsamında Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında gizli tanık ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki \'FETÖ üyesi\' suçlamasının soyut olduğu ifade edildi. Gizli tanığın, Galatasaray futbol takımındaki bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen\'in düzenlediği özel sohbetlere katıldığını ileri sürdüğü anlatılan kararda Arda Turan\'ın o tarihte 10 yaşında olduğu ve Galatasaray A Takımı\'nda dahi bulunmadığı vurgulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade veren \'Zaman\' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını ileri sürmüştü. Gizli tanık, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu iddia etmişti. Bu ifade doğrultusunda gizli tanığın ifadesinde adları geçen iki ünlü isim hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararında Arda Turan ve Okan Buruk hakkındaki FETÖ Terör Örgütü Üyeliği suçlamasının \'Soyut \' olduğunu belirtti.

ARDA HENÜZ ÇOCUKTU

Gizli tanık \'Zaman\'ın ifadesinde geçen iddiaların kamuoyunda çok uzun yıllar önce dile getirilerek, ulusal basında videolar yayınlanarak haber yapıldığı anlatılan kararda, söz konusu tarihin FETÖ\'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği yıllar olduğu belirtildi. Arda Turan\'ın 1987 doğumlu olduğu kaydedilerek, gizli tanığın verdiği tarihlerde 10 -11 yaşlarında çocuk olduğu hatırlatıldı. Kararda Arda Turan\'ın o tarihlerde Galatasaray A Takımı\'nda bulunmadığı, gizli tanığın beyanında geçen diğer şahıslarla yaşı itibariyle bir arada bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

ÖRGÜTLE FOTOĞRAFI YOK

Turan\'ın kamuoyuna, örgütle ilişkili bir fotoğrafının yansımadığına da ve gizli tanık beyanının soyut içerikli olduğu kaydedilen kararda, \"Şüpheli Arda Turan hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irttibat/iltisakı olup olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir soruşturma işlemine tevessül edilmemiştir\" denildi.

AYNI SUÇLAMALARLA BAŞKA SORUŞTURMADA ŞÜPHELİ

Okan Buruk\'a yönelik suçlamanın da soyut olduğu belirtilen kararda ünlü antrenör hakkında aynı suçtan 2017 yılında yapılan başka bir soruşturmada da \'kovuşturmaya yer olmadığına\' dair karar verildiği bildirildi. Gizli tanık \'Zaman\'ın suçlamaları kapsamında yapılan soruşturmanın da mükerrer olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arda Turan ve Okan Buruk\'un arşiv görüntüleri

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3 - O FETÖ\'CÜ TUTUKLANDI

Hayati ARIGAN - İSTANBUL DA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) ABD\'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı\'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, \"çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek\" ve \"çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden\" suçlu bulunarak ABD\'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir tutuklandı.

ABD\'deki yargılamasının ardından Türkiye\'ye gönderilen ve gözaltına alınan Gözegir, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından \"örgüt kurma ve yönetmek\" suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Gözegir\'in görüntüsü

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4- UYSAL: 2019 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ 23 MİLYAR 800 MİLYON LİRA

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

\"2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira. Gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira. Bu yıl bütçemizde, 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngörüyoruz\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin 2019 yılı bütçesi İBB\'nin Saraçhane Yerleşkesindeki toplantıda görüşüldü. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2019 yılı bütçesi konusunda meclis üyelerine bilgi verdi. Uysal 2019 yılı belediye bütçesini, 23 milyar 800 milyon lira olarak açıklarken, \"İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı\'nı Millet Bahçesi\'ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini \"Şehir Parkı\" yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik\" dedi.

Bu yıl da yatırım ağırlıklı bir bütçeyi meclise sunduklarını belirten, \"Öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe tasarısıyla karşınızdayız. 2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon liradır. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile birlikte toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 Milyar lira civarındadır. Bu bütçenin önemli bir bölümünü yatırımlara ayırıyoruz. Bu bağlamda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarısı. Şirketler ve bağlı kuruluşlarımızın yatırımlarını hesaba kattığımızda, 16 milyar 498 milyon liraya yükselen bir yatırım bütçemiz var.

\"ŞU ANDA DÜNYADA EN FAZLA METRO İNŞAATI OLAN ŞEHİR İSTANBUL\"

Yatırım kalemleri içinde en büyük payı ulaşıma ayırdıklarını belirten Uysal, \"2019\'da ulaşıma 6 milyar 117 milyon lira yatırım yapacağız. Bu rakam, Büyükşehir yatırım bütçemizin yüzde 54\'ü. Ulaşım yatırımlarında her zaman olduğu gibi raylı sistemler ağırlıkta.

Her zaman söylediğimiz gibi ulaşımda çözüm raylı sistemdir. Raylı sistemleri bin 100 kilometreye çıkardığımızda ulaşım problemini çözmüş olacağız. Bütün gücümüzle bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu hedefi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir İstanbul. 118 şantiyede, 25 bine yakın işçi kardeşimiz gece gündüz çalışıyor. Geçen ay son etabını açtığımız, Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metrosu ile raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. En son teknoloji ile yapıp İstanbul\'un hizmetine sunduğumuz sürücüsüz metromuz, Avrupa\'da birinci, dünyada üçüncü oldu. İstanbullular için daima en iyisini yaptığımız, böylece bir kez daha tescillendi. Bildiğiniz gibi metro, maliyeti yüksek olan bir yatırımdır. Biz, 170 kilometreye ulaşan raylı sistem ağımızın tamamını kendi kaynaklarımızla yaptık. Şu anda 284,7 kilometre raylı sistem inşaatımız devam ediyor.

Kısa sürede peş peşe açılışlar yapacağız. 2019\'un ilk çeyreğinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı hizmete açılacak. 63 kilometrelik, şehri baştan başa geçen bir hat. Kapasitesiyle ulaşımı çok rahatlatacak. Yaklaşık 100 bin araç trafikten çekilecek. Böylece İstanbulumuzda 233 kilometrelik raylı sistem ağımız tamamlanmış olacak. 17 metro hattında hummalı bir çalışma içindeyiz. Sadece devam eden bu hatları tamamladığımızda Cumhuriyetin 100. Yılında yani 2023\'te 454,7 kilometreye ulaşmış olacağız\"

\"160 KİLOMETRE DAHA TÜNELE İHTİYACIMIZ VAR\"

Ulaşımda verimi artırmak amacıyla aktarma merkezlerlerinin yapımına büyük önem verdiklerini belirten Uysal, \"Çünkü bu merkezler, üç ulaşım sistemini; deniz, karayolu ve raylı sistemleri birleştiriyor. Bu sayede yılda 2 milyar lirayı aşan bir tasarruf sağlıyoruz. İstanbul trafiği için bir diğer çözüm de bildiğiniz gibi tünel yollardır. Araç trafiğini rahatlatıyor. Zaman kazandırıyor. Saatler dakikalara iniyor. Mevcut tünel yollarımız 17 kilometre. 160 kilometre daha tünele ihtiyacımız var. En son Hasköy-Kasımpaşa Tünelini hizmete açmıştık. Eyüp Silahtarağa-Gaziosmanpaşa Tünelimiz bu yıl sonunda açılmış olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli de 2019\'da açılacak. Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Alibeyköy-Küçükköy tünel inşaatlarımız da devam ediyor.

Ayrıca, 12 kavşak ve 19 yol inşaatımız var.

\"İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJEMİZ, ATATÜRK HAVALİMANI\'NI MİLLET BAHÇESİ\'NE DÖNÜŞTÜRMEKTİR\"

Bütçemizde ulaşımdan sonra en büyük yatırım kaleminin çevre olduğunu vurgulayan Uysal, \" Çevreye ayırdığımız rakam 2 milyar 879 milyon lira. Şirketler ve bağlı kuruluşlarla bu rakam 3 katına yaklaşıyor. Toplam 7 milyar 360 milyon lira. Yani konsolide yatırım bütçemizin yüzde 45\'i çevre için. Geçmişte havasız, susuz ve yeşilden mahrum bir İstanbul varken, şimdi Millet Bahçelerimiz var.

Hafta sonu Millet bahçelerimizden 5\'ini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete aldık. İstanbul\'a 1,5 milyon m2 yeşil alan daha kazandırdık. Havası, suyu ve toprağıyla daha güzel ve daha yeşil bir İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 12 m2\'yi geçti. Hedefimiz yeni millet bahçeleri ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 m2\'ye yükseltmek. İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı\'nı Millet Bahçesi\'ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini \"Şehir Parkı\" yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik. Beykoz, Arnavutköy, Pendik ve Tuzla parklarının da yapımı sürüyor\" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bütçede bir başka önemli kalemin Kentsel Dönüşüm olduğunu söyleyen Uysal konuşmasına şöyle devam etti; \"Bütçemizden bu alana 1 milyar 11 milyon lira ayırdık. Kentsel Dönüşümü yepyeni bir yaklaşımla ele aldık. 2018 yılında başlattığımız ve 1 milyar lira ayırdığımız bu sistemle 6 ilçemizde Kentsel Dönüşüme başladık. Bu modelin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağına inanıyorum.

İmar artışı yapmadan kentsel dönüşüm yapıyoruz. Dönüşüm yerinde olacak. Anlaşmaları tamam olan her yere giriyoruz.\"

BU YIL BÜTÇEMİZDE, 3 MİLYAR 200 MİLYON LİRA NET BORÇLANMA ÖNGÖRÜYORUZ

Uysal, \"2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira. Gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira. Bu yıl bütçemizde, 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngörüyoruz. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünü her zaman olduğu gibi, raylı sistem yatırımları için kullanıyoruz\" diyerek konuşmasını tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından 2019 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Görüntü dökümü:

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-Uysal\'ın konuşması

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5- YAZARIN KİTAP NOTLARI BULUNAN ÇANTASI BÖYLE ÇALINDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Yazar Melik Karabıyıkoğlu, son kitabı için notları bulunan çantasının çalınması üzerine sosyal medyadan hırsızlık anı görüntülerini paylaşarak yardım istedi.

Melik Karabıyıkoğlu\'nun son kitabı için notlarının bulunduğu çantası Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde gittiği bir kafede çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Karabıyıkoğlu çantasını ve ceketini oturduğu koltuğa koydu. Telefon görüşmesi için yerinden kalkan Karabıyıkoğlu\'nun çantasını alan kişi hızla uzaklaşıyor. Bir süre sonra oturduğu masaya dönen Karabıyıkoğlu çantasının çalındığını farkediyor.

Yazar Melik Karabıyıkoğlu, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı arıyor.

Karabıyıkoğlu da hırsızlık anı görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Melik Karabıyıkoğlu, \"Sosyal medyanın gücüne inanan biri olarak iyi bir deneme fırsatı çıktı karşıma. Çantamın kim tarafından ve nasıl çalındığını görüyorsunuz. Yaşanan olay sonrası, çantamdan kalanları bulmaya çalışıyorum. Harici bellek ve son kitabım için yaptığım görüşme notlarım vardı. Bana destek olabilenlere müteşekkir olacağım\" yazdı

Görüntü Dökümü:

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- OLAYIN YAŞANDIĞI KAFEYE AİT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

- Şüphelinin kafeye gelmesi

- Şüphelinin çantayı alması ve hızla uzaklaşması

- Genel ve detaylar

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6- FETÖ\'NÜN İNSAN KAYNAKLARI GRUBUNA OPERASYON: 15 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin insan kaynakları grubuna yönelik 10 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçmişte düzenlediği FETÖ operasyonları sırasında ele geçirilen dijital verilerin incelemesinden İstanbul\'da yaşayan kişilerin kimlik bilgilerinin şifreli şekilde yer aldığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin cematin kullandığı www.iskare.net web sitesi üzerinden iş bulmak için kendilerine başvuran kişilerin siyasi, felsefi, dini görüşleri, ırk kökenleri ve sağlık durumlarına ait bilgilerin listesinin tuttulduğunu belirledi. TEM ekipleri, şüphelilere iş başvurusunda bulunan kişiler hakkında örgütte yönetici konumundaki kişiler tarafından puanlama yapılarak işe alım yapıldığını ve bu yöntemle örgüt içi eleman temin etmekte önemli bir veri tabanı oluşturulduğunu tespit etti.

10 İLDE 15 GÖZALTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 10 ilde 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. TEM ekipleri 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.