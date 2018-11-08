DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- TARİHİ KULEYE ZARAR VEREN 3 KİŞİYE TUTUKLANMA TALEBİ

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

İstanbul\'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi\'nde kaçak kazılarla büyük bir tahribata neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen DHA drone\'nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildiler. Fatih Bölgesi müraacat savcılığına sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na Muhalefet\" suçundan tutuklanmaları talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Şüphelilerin, Eirene Kulesi\'ne bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışırken Orta Dönem Bizans\'tan kalan duvarlara demirler çaktığı görüntülenmişti. Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri, kendilerini görüntüleyen DHA drone\'una tüfekle ateş etmişti.

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(ek havadan görüntü)

2- DRONE\'A YAKALANAN TARİH TALANCILARININ YAPTIKLARI BARAKA YIKILDI

Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Eirene Kulesi\'nin Haliç Boğazı\'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15\'te başlayan yıkım yaklaşık 2 saat sürdü.

İlk olarak hanın duvarının hemen yanına yapılan ve tahribata neden olan baraka kaldırıldı. Diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu\'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi. Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA drone\'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Polis, dün biri ateş eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte bazı tarihi eser kalıntılarının ele geçirildiği belirtilmişti.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntülerle yıkım çalışması

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-Yıkımdan detaylar

-Belediye ekipleri

-Genel ve detaylar

08.11.2018 - 17.24 Haber Kodu : 181108182

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3- AVUKATI ÇORBASINA ZEHİR KATARAK ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Barosu avukatlarından Hüseyin Ablay, çorbasına zehir katılarak öldürülmek istendi. 4 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan 37 yaşındaki avukat ölüm kalım savaşı verirken kimliği belirsiz 2 kişi, bürosunu girip şifreyle açtıkları kasadan 20 bin TL nakit ve dizüstü bilgisayarını alıp kaçtı. Polis, Ablay\'ı zehirleyen kişi ya da kişilerin izini sürüyor.

ÖNCE EVİ SOYULDU

Bakırköy\'de avukatlık bürosu bulunan 37 yaşındaki Hüseyin Ablay\'ı hayata yaşam destek ünitesiyle tutunma noktasına getiren olaylar zinciri, 3 Mayıs akşamı başladı. Sabah çıktığı Bakırköy Osmaniye\'deki evine gece yarısı dönen Ablay, kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Evi darmadağın bulan polis ve avukat Ablay, televizyon çekmecesinin altındaki dolapta olan 4 bin TL ile 100 Euro\'nun çalındığını belirledi. Evin bulunduğu apartman ve sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle şüphelilerin eşkali belirlenemedi.

ZEHİRLENEREK KOMAYA GİRDİ

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattıktan 1.5 ay sonra ise, avukat Hüseyin Ablay, zehirlenerek komaya girdi. Ablay\'ın komaya girdiği anda beraberinde olan berberi S.C.\'nin ifadesine göre yaşananlar şöyle gelişti: Eşinden ayrı olan 2 çocuk babası Hüseyin Ablay, 28 Haziran akşamı S.C.\'nin berber dükkanına geldi. Oğlu için Temmuz ayında sünnet düğünü hazırlığı yaptığını anlatan Ablay, S.C. ile birlikte yakında bulunan bir kokoreçci dükkanına gitti. İkili burada kokoreç yedi. Hüseyin Ablay, S.C. ile birlikte yürüdüğü sırada elini kalbinin üzerine koyup yere yığıldı. S.C. yakındaki bir dükkandan aldığı suyu arkadaşına içirmek istedi. Ancak Ablay\'ın şuuru kapandı. Hemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ablay yoğun bakıma alındı. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Ablay\'ın zehirlendiği belirlendi. Doktorlar polise haber verdi.

ZEHİRİ ÇORBAYA KATMIŞLAR

S.C.\'nin \'kokoreç yedik\' ifadesi doğrultusunda Hüseyin Ablay\'ın midesinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yapılan incelemede Ablay\'ın o akşam kokoreç yemediği ortaya çıktı. Çorba içtiği ve bu çorbaya zehir katıldığı belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, avukatın çorbasına zehri karıştıranı bulmak için çalışma başlattı.

AVUKAT KOMADAYKEN BÜROSU SOYULDU

Polisin bu yöndeki araştırmaları sürerken Ablay\'ın 1 Temmuz günü ise yine Bakırköy\'de olan avukatlık bürosuna kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Şifreyle kasayı açarak, 20 bin dolar nakit ve avukata ait dizüstü bilgisayarını alıp kaçtılar. Hırsızlık üzerine büroda inceleme yapan polis, kapıda zorlama olmadığını, içeriye kapının anahtarla açılarak, girildiğini tespit etti.

İstanbul Polisi, avukat Hüseyin Ablay\'ı zehirleyerek öldürmek isteyen ve evi ile iş yerini soyan kişileri bulmak için çok yönlü araştırma yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evin önünden detay

-Avukatın bürosundan detay

-Hastneden detay

-Avukatın fotoğrafları

08.11.2018 - 17.57 Haber Kodu : 181108195

08.11.2018 - 17.19 Haber Kodu : 181108177

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4- TUTUKLAMA TALEBİNİ DUYUNCA ADLİYENİN İKİNCİ KATINDAN ATLADI

Haber: İstanbul DHA

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda \"Cinsel istismar\" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ş.(50) ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan T.Ş.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bakırköy Adalet Sarayı\'ndaki olay dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, T.Ş. bir aile dostunun 16 yaşındaki kızına 2011 yılından beri cinsel saldırıda bulunuyordu. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.Ş. dün emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na getirildi. Savcıya ifade veren T.Ş. \"Cinsel istismar\" suçundan tutuklama talebiyle 2. katta bulunan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Kimlik tespiti yapılan T.Ş. ardından duruşma salonundan çıkarıldı. Savunmasının alınması için tekrar salona alınacağı sırada T.Ş. \"Avukatımla görüşeceğim\" diyerek 2 polisin yanından uzaklaştı. Bu sırada T.Ş. kendini 2. kattan boşluğa bıraktı. Zemine düşerek ağır yaralanan T.Ş., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Kendisini atan şüphelinin fotoğrafı

08.11.2018 - 17.13 Haber Kodu : 181108176

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5- AZİZ YILDIRIM\'IN RASİM OZAN KÜTAHYALI\'YA HAKARET DAVASI

DURUŞMAYA KATILARAK SAVUNMA YAPTI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Yaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı\'ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım\'ın yargılanmasına devam edildi.

Yıldırım, iddianamede yer alan konuşmayı yaptığını kabul etti.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Aziz Yıldırım ve avukatı Abdurrahim Erol ile müşteki Rasim Ozan Kütayhalı\'nın Avukatı Esennur Ezgi katıldı.



YILDIRIM SAVUNMA YAPTI

İddianameye konu konuşmayı yaptığı tarihte Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün başkanı olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, \"Katılan tarafından, eskiden Fenerbahçe kaptanı olan Ümit Özat isimli kişiyi kast ederek \'onun elini sıkma\' dediğim iddia edilmiş. Bunu başkalarının da katıldığı bir televizyon programında söylemiş. Bunun üzerine ben de iddianameye konu sözü söyledim. Yani hakaret kastım yoktur\" dedi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı açıklamada sarf ettiği sözler ile müştekiye hakaret ettiği belirtiliyor.

Şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığı belirtilen iddianamede, Yıldırım\'ın, \"Basın yoluyla alenen hakaret\" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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